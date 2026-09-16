Napi horoszkóp szeptember 16.: a Mérlegeknek vállalniuk kell véleményüket, a Nyilasokra intenzív nap vár

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Általában véve mielőtt belevágsz valamibe, előtte mindig szeretsz meggyőződni arról, hogy minden tökéletes, több, lehetséges megoldókulccsal rendelkezel arra az esetre, ha véletlenül porszem kerülne a gépezetbe. Ez azonban elég fárasztó, megállás nélkül görcsösen koncentrálni, egy percre le sem venni a szemed a történésekről. Próbálj meg lazítani, lejjebb engedni az önmagad felé támasztott, időnként talán túl magas elvárásokból és élvezd az Életet. Vannak dolgok, amiket úgy sem tudsz befolyásolni, épp ezért nem érdemes feleslegesen fárasztani magad!

BIKA (április 21-május 20)

Bizonytalanság fog el valamivel kapcsolatban a hét közepén annak ellenére, hogy egészen eddig abszolút nem voltak kétségeid. Ennek oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki egyfolytában azon dolgozik, hogy gonoszkodó megjegyzéseivel feladásra késztessen. Neked azonban semmi más teendőd nincs, mint kizárni mindent és mindenkit, amelyek zavaró tényezők lehetnek. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál, ha ugyanis elhiszed, hogy győzhetsz, akkor bizony győzni is fogsz, ehhez viszont te is kellesz!

IKREK (május 21-június 21)

Csapatmunkában működsz valakivel a hét közepén, ám ahogy egyre jobban bonyolódtok a dolgokba és mentek a sűrűjébe, neked annál nehezebb tartani a tempót. Kezded elveszíteni a fonalat, de nem mered bevallani, hisz nem akarod, hogy forduljon a kocka és esetleg úgy tűnjön, amatőr vagy a feladathoz. Be kell azonban látnod, amennyiben később derül fény a dologra, már sokkal nehezebb lesz megfelelned a mások által támasztott elvárásoknak. Jobb tehát?m, ha túlesel rajta most, ellenkező esetben magyarázkodhatsz. Nem szégyen, ha nem értesz mindenhez, senki sem tökéletes!

RÁK (június 22-július 22)

Nehéz döntés előtt állsz a hét közepén, s mivel nem szeretnéd semmiképp elhibázni a dolgot, így félsz kimondani a végső szót. Mindemellett azzal is pontosan tisztában vagy, hogy hamarosan le kell zárnod azt, ami most már csak hátráltat és mintegy fojtogatva telepszik rá a mindennapjaidra. Mivel azonban az áldozat szerepét nem akarod sokáig játszani, gyorsan döntsd el, mi a célod, és azt, hogy miképp zárd le azt az ügyet, ami már semmi jóval nem kecsegtet. Hidd el, sokkal kevesebb álmatlan éjszakád lesz, ha ki mered végre tenni azt a bizonyos pontot a mondat végére!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepe alkalmat ad arra, hogy soha nem látott és tapasztalt magasságokba juthass, amelyekről azelőtt még csak álmodni sem mertél. Az elérhető közelségbe kerülő siker lehetősége olyasfajta önbizalmat adhat, amelynek segítségével abszolút magabiztosan tudod abszolválni a nehezebb kihívásokat és ez roppant nagy büszkeséggel tölt el. Ma bebizonyíthatod magadnak és a környezetednek, hogy mire is vagy képes, illetve azt, hogy kitartással, a benned lévő tudással és edzettséggel milyen eredményket érhetsz el. Merd elhinni végre, hogy benned is megvannak azok a képességek, amelyek másokban, legfeljebb kissé nehezebben kerülnek felszínre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve hajlamos vagy litereket izzadni azért, hogy mások elismerjenek és ugyanolyan értékű partnerként kezeljenek, mint másokat. Ebbe a gondolkodásmódba mára gyakorlatilag beleragadtál te is és mások is, ennek köszönhetően automatikussá vált az, hogy mindenki felhasznál a céljaihoz, illetve hogy mintegy fegyverhordozó, mész mindenki után annak érdekében, hogy emberszámba vegyenek. A kérdést azonban érdemes ezen a ponton feltenned magadnak: mi a fontosabb? Az, hogy a körülötted élőket maradéktalanul kiszolgáld – vagy az, hogy önmagaddal békében élve csak arra koncentrálj, hogy te boldog legyél? Meg kell tudnod húzni a határvonalat: meddig tart a mindenkitől elvárható segítségnyújtás, s mikor következik be az a helyzet, amikor egyértelműen kihasználnak. Légy résen és tudd, mit miért és mikor teszel!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzetbe kerülsz a hét közepén, ahol meghatározó lehet a véleményed, a környezetedben abszolút a te szavaidra alapoznak. Rendkívül nagy büszkeséggel tölt el az, hogy mások maradéktalanul és feltétel nélkül megbíznak benned, ez ugyanis egyfajta visszaigazolás arról, hogy valamit bizony nagyon jól csinálsz. Ne bízd el azonban magad túlságosan, hisz az indokolatlan nagyképűség visszatetszést válthat ki másokból, maradj inkább szerény és zsebeld be az elismeréseket!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár úgy indulsz neki valaminek a hét közepén, hogy magad sem nagyon bízol a sikerben, mégis ha megfelelő taktikát tudsz kidolgozni, esetleg ha még a körülötted lévőket is bevonod a dologba, jól sülhet el a dolog. Bízz magadban, hisz az elmúlt időszakban annyi tapasztalatot szereztél, amellyel a kisujjadból ki tudod rázni a megoldást. Ne hagyd magad befolyásolni, csak menj a megkezdett úton és légy magabiztos. Hidd el, menetközben minden a helyére kerül majd!

NYILAS (november 23-december 21)

Intenzív, dolgos napnak nézel elébe a hét közepén, a hatékonyság érdekében össze kell tehát szedned minden energiatartalékodat. Épp ezért ma igyekezz minden zavaró tényezőt kizárni, ne engedj másfajta problémákat a gondolataidba férkőzni annak érdekében, hogy maradéktalanul elégedett lehess az eredménnyel. Meglátod, ha magabiztosabban futsz neki a kihívásnak, akkor bizony sokkal nagyobb eséllyel kerülhetsz ki győztesként a dologból! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Talpraesettségednek köszönhetően sikerrel tudsz megmenteni egy elég rizikós helyzetet a hét közepén, amelyről mindenki pontosan tudja, hogy igen nagy baj lett volna, ha nem lépsz közbe. Neked azonban helyén van az eszed ahhoz, hogy pontosan tudd, mit kell kezdeni egy ilyesfajta szituációval. Pontosan ez az oka annak, hogy általában véve annyian megbíznak benned, hogy felelősségteljes feladatokat kapsz, mert mindig tudod, mit és mikor kell mondani ahhoz, hogy nyerő ember lehess. Természetesen az élethez szerencse is kell, te pedig nem panaszkodhatsz, a mellékelt ábra szerint ugyanis egészen jóban vagy Fortunával.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Első nekifutásra nem sikerül valami a hét közepén, emiatt kicsit csalódottnak érzed magad. Mielőtt azonban feladnád a dolgot, érdemes lehet leülni és végiggondolni, mit és hogyan kellene máshogyan csinálni ahhoz, hogy az események olyan fordulatot vegyenek, ami elvezet a célig. Ha ugyanis most feladod, akkor bizony soha nem fogod megtudni, mi lett volna, ha továbbmész, s milyen véget érhetett volna az ügy. Állj fel, porold le magad és indulás tovább!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét közepén olyannyira fáradt vagy, hogy nagyon nehezen tartod a tempót a többiekkel, egyszerűen hiába próbálod a maximumot kihozni magadból, valahogy semmi nem sikerül. Nem érdemes azonban negatívan látnod a helyzetet, próbáld megrázni magad, zárkózz fel a mezőnyhöz, hisz ha most lassítasz, akkor végleg le fogsz maradni. Hinned kell magadban, fel kell venned a legjobb futócipődet és rohanni, mert most van még esélyed. A célegyenesben vagy, ne add fel egykönnyen, hisz ha most leállsz, örökké bánni fogod. Végy tehát egy nagy levegőt és indulj el!