Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 14.

KOS (március 21-április 20)

Pozitív változásokra számíthatsz a hét első napján, olyasfajta elismerésben lehet részed, amellyel kapcsolatban nem is számítottál semmiféle eredményre. Nem igazán érezted, hogy a dologban van még perspektíva, ám most nagyobb lendületet kaptál, ennek köszönhetően sikerült észrevenned a kiaknázatlan területeket a dologban. Teljesen felvillanyoz az, hogy találtál még teljesítendő kihívást az üggyel kapcsolatban, így ne is vesztegesd az idődet, mihamarabb indulj el annak érdekében, hogy sikeres lehess. Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Roppant módon tud bosszantani a tétlenség, az időhúzás, az örökös taktikázás vagy épp ha valami nem a szád íze szerint történik. Ilyenkor a feszültség hajlamos arrogancia formájában előjönni belőled, így megbánthatsz másokat akaratodon kívül is. Érdemes tehát elgondolkodnod azon, hogy amennyiben nem akarsz mindenáron mindig a sor elején, vezetőként állni, abban az esetben biztosan kevesebb felelősséget vennél a nyakadba, ezáltal nem akarnád folyton a saját taktikád szerint játszani a játékot. Időnként hagyd, hogy mások vezessenek, próbáld ki az ő útvonalukat is, hisz rengeteg lehetőség rejlik abban is!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon igyekszel valamivel mihamarabb végezni, valahogy nincs türelmed az egészhez, hiszen már régen másfelé jár az agyad. Most kell azonban az utolsó erőddel és energiáddal koncentrálnod, mert minél inkább lankad a figyelmed, annál nagyobb az esélyed arra, hogy hibát kövess el. Ha azonban összeszeded magad és az utolsó métereken beleadsz apait-anyait annak érdekében, hogy mihamarabb végezz, nem jelenthet gondot számodra. Egyik lábadat tedd a másik után, így biztosan nem fogsz bennük megbotlani és hasra esni!

RÁK (június 22-július 22)

Egy ideje azon morfondírozol, hogy változtatnod kellene bizonyos dolgokon az életedben ahhoz, hogy boldogabb és sikeresebb lehess. Mivel azonban nem vagy az az “ismeretlenben is fejest ugró”-típus, egészen idáig elhessegetted a gondolatot, nem akartál ugyanis feleslegesen kilépni a komfortzónádból. Egyre inkább érzed azonban, hogy más területeket is kipróbálnál, ilyenformán szert téve vaskosabb tapasztalatra. Amennyiben sikerül elhatároznod magad és bátorsággal, önbizalommal felvértezve elindulnod, abban az esetben vissza ne fordulj az első akadályoknál, hisz másképp nem lehetsz sikeres és boldog, csak ha nekiindulsz és végigmész a pályán!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben annyira rohantál egy bizonyos cél után, hogy önmagad határait sokszorosan átlépted, nem számolva az egészségednek ártó következményekkel. Így azonban csak azt érted el, hogy azok az apró jelek, amelyekre figyelned kellett volna, most felnagyítódtak, különféle formában nyomot hagyva a benned működő rendszeren. Hidd el, semmi sem lehet olyan fontos, mint a fizikai jólléted, épp ezért nem érdemes semmit sem az egészséged fölé helyezni. Most megtanultad a leckét, ugyan drága volt a tanulópénz, de legalább tudod, mit kell másképp csinálnod a jövőben!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú ideje rajzolgatod a tervrajzot, valahogy azonban sosem érzed tökéletesnek, mindig akad valami radíroznivaló rajta, valamit mindig át kell írnod, ezzel pedig egy örökké tartó tervezgetés lesz a dologból. A környezeted nem nagyon érti, hogy miért nem indulsz már neki a megvalósításnak, te azonban pontosan tisztában vagy az okával, csupán csak elmondani nem mered senkinek, hogy a félelem az, ami visszatart, emiatt nem mersz belevágni abba, amit oly régóta tervezgetsz. Ezen a ponton érdemes keresned valakit, akinek őszintén megnyílhatsz, aki megért és támogat, illetve képes az önbizalmadat visszaadni. Hidd el, nem is olyan félelmetes a dolog, mint ahogy hiszed!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaminek a közepén jársz a hét első napján, amikor váratlan fordulat következtében ott kell hagynod csapot-papot annak érdekében, hogy valaki segítségére siess. Az illető eléggé kétségbe van esve, neked azonban helyén az eszed, így hideg fejjel gondolkodva meg tudod ítélni a helyzet súlyosságát. Most kell higgadtnak lenned, mert két kézzel kapaszkodnak beléd. Mivel azonban elég talpraesett vagy, pontosan tudod, hogy az ilyen szorult helyzetekben hogyan kell adekvátan cselekedni. Ha használod az eszed, pontosan tudni fogod, mit kell csinálnod, téged ismerve nem jelenthet gondot, hogy a másikat kimentsd szorult helyzetéből!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján új barátságok lehetősége sejlik fel, véletlenül csöppensz ugyanis ismeretlen társaságba, ahol tiszta lappal mutatkozhatsz be. Mivel elég nyitott gondolkodású vagy ahhoz, hogy új embereket ismerj meg, épp ezért azonnal pezsegsz a helyzetben, a legjobb formádat hozod, ezáltal viszonylag rövid idő alatt relatíve nagy népszerűségre tehetsz szert. Arra ügyelj azonban, hogy ne legyél túl sok, hiszen az másokat elijeszthet, igyekezz tehát megférni a bőrödben és az új társasághoz alkalmazkodni. Ne feledd: nem arra kértek fel, hogy vezesd a Titanic-ot, te is ugyanolyan utas vagy a hajón, mint a többiek!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyannyira izgulsz egy bizonyos ügy kapcsán, hogy alig férsz a bőrödben, egyszerűen muszáj utánajárnod a dolognak, mert így csak álmatlan éjszakáid vannak miatta. Mielőtt azonban meggondolatlanul nagy butaságot csinálnál, érdemes egy pillanatra megráznod magad és belegondolni, hogy milyen kalamajkát okozhatsz azzal, hogy előrerohanva idejekorán állsz a célvonalhoz anélkül, hogy a győzelemhez szükséges akadálypályát teljesítetted volna. Hidd el, mindennek eljön a maga ideje, most épp arra kell összpontosítanod, hogy milyen taktikával futsz neki az előtted álló feladatnak!

BAK (december 22-január 20)

Apró részletek lesznek azok, amelyek a hét első napján meghatározzák az általad elérni kívánt eredményt, épp ezért érdemes minden idegszáladdal összpontosítanod arra, amit csinálsz. Amennyiben szükséges, vonj be másokat is, de csak és kizárólag azokat a személyeket, akikben maradéktalanul megbízol. Nincs ugyanis most a kicsinyes taktikákra időd, ezért azokat a személyeket teljesen hagyd hátra, aki, csupán a kötekedő kérdéseiket tennék fel, másban nem számíthatnál rájuk. Amennyiben kellő hatékonysággal dolgozol, nagy dolgokat érhetsz el!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, a hét első napján szinte minden tekintetben van behoznivalód, ennek érdekében gyakorlatilag egész nap a gázpedálon van a lábad, ami azért sem veszélytelen, mert előbb-utóbb hatalmas hibát fogsz véteni. Igyekezz azonban lelassítani, ellenkező esetben a saját károdon fogod megtanulni, hogy nem túl bölcs dolog egyszerre két végéről égetni a gyertyát, hisz könnyen megégetheted magad. Ne hagyd, hogy a kétségbeesés határozza meg a cselekedeteidet, szedd össze magad és egyenletes tempóban haladj az utadon!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján gyakorlatilag mindent szeretnél elvégezni annak érdekében, hogy más programokra is jusson időd, ez a túlvállalás azonban csak arra lesz jó, hogy már a startvonalnál elhasalhatsz a nagy teher alatt, amit a válladra vettél. Igyekezz tehát megfontoltabban választani a kötelező tennivalókból, tedd “halasztható” és “halaszthatatlan” kategóriába a feladatokat, ilyenformán szelektálva tudsz tehát majd eredményes lenni a nap folyamán. Azért érdemes arra id figyelned, hogy ne hajtsd túl magad, hisz nem az a cél, hogy eleve kimerülten kezdd a hetet!