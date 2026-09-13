Napi horoszkóp szeptember 13.: a Szüzeknek valaki nagy csalódást okoz,a Nyilasok meglátják a fényt az alagút végén

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 13.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan dühítőnek találod azt, hogy valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan felülírja a döntéseidet, gyakorlatilag nem enged egyetlen önálló gondolatodat sem kibontakoztatni. Általában véve azonban te szereted a függetlenségedet minden körülmények között megőrizni, a végsőkig ragaszkodsz a szuverenitásodhoz, ezen felül semmiképp nem szeretnél vastag álarcokat magadon viselni csak azért, mert valaki domináns szerepet szeretne betölteni kettőtök kapcsolatában. Állj tehát ki azért, amit képviselsz, nyugodtan add magad és ne az határozza meg a viselkedésedet, hogy mások mit próbálnak rád erőltetni. Mutasd meg, hogy veled nem lehet packázni!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos dologban kell döntésre jutnod a hét utolsó napján, egyelőre azonban fogalmad sincs, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe helyezd a súlyt ahhoz, hogy végül te is jól gyere ki a helyzetből. Ülj le és gondold át alaposan, mik a pro és kontra érvek, mi az, ami a hasznodra, illetve a hátrányodra válik a döntés következményeként. Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimond a végső szót, abban az esetben nyugodtan keress egy hozzád közelálló személyt és meséld el neki az aggályaid, hátha ketten ki tudjátok számolni, mi lehet a megoldókulcs erre a bizonytalan helyzetre. Ne ess kétségbe, a helyzet nem reménytelen!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki olyasféle természetű ügybe keveredik a mai nap folyamán, amelyben te jártál már azelőtt, vaskos tapasztalattal bírsz tehát, nem épp pozitív előjellel. Ebből fakadóan tehát morális kötelességednek tartod azt, hogy figyelmeztesd az illetőt a rá leselkedő veszélyekre, ő azonban a legnagyobb meglepedésedre elég hevesen reagál, megbántva ezzel. Veheted ezt egy jelnek is, nem kell ugyanis erőszakkal megvédened sem önmagától sem az előtte álló helyzettől, te egész nyugodtan fordíts hátat, hiszen figyelmeztetted, tettél azért, hogy a lelkiismeretedet ne zavarja semmi, a többi pedig abszolút nem rajtad múlik. Az már kinek-kinek a maga felelőssége, hogy miképp esik szakadékba a figyelmeztető tábla ellenére!

RÁK (június 22-július 22)

Lévén, hogy a hét utolsó napja van, neked végre nem kell a feladataid után rohannod, így most jut időd arra, hogy rendezd a körülötted hömpölygő, megoldatlan kérdéseket, illetve pontot tegyél minden olyan lezáratlan ügy végére, amely fejfájást okozhat, mindezt annak érdekében, hogy ne vessz el teljesen a sok bonyodalomban. Igyekezz tehát mihamarabb letudni minden kötelező programot, készíts egy aromaolajos pihentető fürdőt, önts magadnak egy pohár finom bort és relaxálj, amíg csak lehet. Ne engedd, hogy bármi megzavarjon, csak meditálj, engedj el mindent, ami zavar és koncentrálj azokra a gondolatokra, amelyek előrevisznek. Hidd el, jót fog ez most tenni neked!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az események alakulálást ugyan befolyásolni nem tudod, mégis megpróbálod az szerint alakítani a helyzetet, hogy neked mi a legjobb. Amennyiben elegendő figyelmet szentelsz a folyamatban lévő ügyeidnek, abban az esetben talán mindenki elégedett lehet, hisz a maguk útján mennek tovább a dolgok, neked csak el kellett őket indítani. Most koncentrálnod kell, zárd ki a külvilágot és csak azzal foglalkozz, amit mindenképp meg kell csinálnod, ennek köszönhetően nem fogod nyugtalanul érezni magad amiatt, hogy befejezetlen munkát hagytál magad után. Este nyugodtan ülj be a barátnőddel egy hangulatos étterembe és vacsorázzatok egy jót, hisz neked is jár a kikapcsolódás!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a közvetlen környezetedben borzasztóan inkorrekt módon jár el veled szemben a mai nap folyamán, emiatt érthető módon eléggé dühös vagy, legszívesebben gondolkodás nélkül küldenéd el az illetőt melegebb éghajlatra. Bármilyen nehéz is azonban, igyekezz higgadt maradni és okosan forgatva a szavakat úgy visszadobni a labdát, hogy ne legyen rá válasza. Ne engedd, hogy a pillanatnyi dühöd vezérelje a szavaidat és tetteidet, várd ki a legalkalmasabb pillanatot ahhoz, hogy leckét adhass neki. Ne hagyd magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú és céltalan bolyongás után ma úgy tűnik, megtaláltad az utadat, amely elvezet egy bizonyos folyamat megoldásához, ami nem jelent mást, mint azt, hogy végre felszabadulhatsz és élvezheted az életet anélkül, hogy lerágnád a tíz körmödet. Ne késlekedj tehát, amenyiben adódik a lehetőség, abban az esetben indulj el a megoldás felé, hisz nem tudhatod, mikor jön egy váratlan fordulat, amely megakadályozhat a célod elérésében. Ma egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt, mégpedig az, hogy az út végén rendkívül kifizetődő lesz a sok fáradtság, illetve az áldozatok, amelyeket annak érdekében hoztál, hogy végül gondtalanul élhesd az életed! Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki akaratán és tudtán kívül olyasmivel bánt meg a mai nap folyamán, amelyről nem is gondolta volna, hogy esetleg mély nyomot hagyhat benned. Ne haragudj rá, hisz egyáltalán nem volt hátsó szándéka, nem akart ekkora károkat okozni, sokkal inkább próbálta volna egy bizonyos dologgal kapcsolatban felnyitni a szemedet, te azonban túl hevesen reagáltál. Érdemes talán elgondolkodnod azon, hogy azért ejtett rajtad sebet, mert igaz lehetett az, amit az illető mondott. Amennyiben tehát megpróbálsz egy pillanatra a sértettségedtől elvonatkoztatni, abban az esetben megláthatod, hogy igenis volt értelme annak, amire a másik fél igyekezett rávilágítani!

NYILAS (november 23-december 21)

A kissé zűrös ügyeidet tekintve végre meglátod fényt az alagút végén a mai nap folyamán, ennek köszönhetően lehetőséged adódik, hogy végre lezárhasd mindazt, ami folyamatosan álmatlan éjszakákat okoz neked. Rendkívül megnyugtató számodra az, hogy végre nem kell azon kattognod folyamatosan, hogy mi lesz ha lecsap rád vihar, miképp fogsz majd tudni belőle komolyabb károk nélkül kijönni. Amennyiben sikerül pontot tenned a dolgok végére, abban az esetben egy ideig igyekezz nem belebonyolódni olyan helyzetekbe, amelyeket mások mégcsak meg se közelítenek. Hidd el, sokkal pihentetőbb éjszakáknak nézel elébe, ha hátrahagyod a zűrös ügyeket!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, történt valami a múltban, amelyből eszeveszett menekülésed okán akkor nem sikerült úgy kijönnöd, ahogy a helyzet megkívánta, ennek köszönhetően vannak most álmatlan éjszakáid, amelyek érthető módon azzal telnek, hogy azon morfondírozol, vajon hogyan is kellett vagy lehetett volna akkor lezárni. Mielőtt azonban hosszabb távon befolyásolná a közérzetedet, előtte érdemes visszalapoznod és megpróbálni valahogy alakítani a folyamaton annak érdekében, hogy nyugodtan léphess tovább. Tegyél meg ezúttal minden tőled telhetőt azért, hogy végre nyugodtan dőlhess hátra anélkül, hogy folyamatosan rágódnál a múltadon!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a tolerancia küszöbödet súrolja a hét utolsó napján, észrevetlenül megy ugyanis az agyadra, annál azonban jóval intelligensebb vagy, hogy a lelkébe gázolj és elhajts. Mivel a te türelmed is véges, épp ezért egy ponton próbáld finoman, de érthetően rávezetni arra, hogy egyszerűen jobb lenne, ha hagyna levegőhöz jutni téged is és nem akarna folyton körülötted legyeskedni. Ügyelj a stílusra és a hangnemre, hisz kényes szituációról van szó, amelyből nem szeretnél rosszul kijönni!

HALAK (február 20-március 20)

Megmagyarázhtatalan okoknál fogva el vagy foglalva olyan ügyekkel, amelyek mások számára semmiféle jelentőséggel nem bírnak, te azonban valahogy mégis úgy érzed, hogy fontos lehet időt szánnod rájuk. Ezzel azonban a saját, értékes időd és energiád megy el arra, hogy lehetséges módon szürke, semmitmondó ügyekből próbáld kihozni a legtöbbet. Sokkal inkább érdemes az életednek azon szegmenseire fókuszálnod, amelyekből kihozhatsz valamiféle pozitív eredményt, ahelyett, hogy hol-mi délibábokat kergetsz és úgy nyugszik a Nap, hogy ma sem sikerült a kitűzött célodhoz közelebb kerülnöd. Szelektálj, máskülönben el fogsz veszni a sűrű bozótosban, ahonnan bizony borzasztóan nehéz lesz visszatalálnod!