Napi horoszkóp október 6.: az Oroszlánok különleges dologra készülnek, a Mérlegek hatalmas tehertől szabadulhatnak meg

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 6.

KOS (március 21-április 20)

Nagy volumenű terveid vannak, amelyekkel kapcsolatban elérkezettnek látod az időt arra, hogy beavasd a környezetedet is. Eltántoríthatatlanul hiszel magadban, magabiztosságodban tehát semmi és senki nem ingathat meg. Jobban teszed azonban, ha vigyázol, lesznek ugyanis olyan személyek, akik megpróbálnak más irányba terelni, hisz nem tetszenek majd nekik az önállósodási törekvéseid. Te azonban semmi másra ne összpontosíts, csakis arra, amit kitűztél magad elé, higgy önmagadban hinni és ne hallgass azokra, akik csupán a szarvadat szeretnék letörni. Egyedül is elég erős vagy, hogy nyerő lehess!

BIKA (április 21-május 20)

Iszonyúan fáradtnak érzed magad, alig van energiád arra, hogy gond nélkül teljesíts akár kisebb volumenű kihívásokat is. Pontosan tudod azonban, hogy vannak kötelezettségeid, amelyeket nem ruházhatsz át másokra csak azért, mert neked merülőben van az akksid. Igyekezz tehát okosan beosztani az elvégzendő feladatokat, illetve törekedj arra, hogy maradjon idő a pihenésre és kikapcsolódásra is, ne vállald túl magad, próbáld a folyamatban lévő projekteket különösebb hézagok nélkül abszolválni. Menni fog, csupán egy kicsit össze kell szedned magad!

IKREK (május 21-június 21)

Olyannyira sürgetsz egy bizonyos dolgot annak érdekében, hogy túless rajta, hogy gyakorlatilag az egész kezd a visszájára fordulni. Mielőtt azonban az általad tett meggondolatlan lépések sorozata határozná meg az eredményt, előtteigyekezz nyugalmat erőltetni magadra és higgadtan végiggondolni, hogy miképp érhetsz el úgy a leggyorsabban a célvonalig, hogy közben nem esel hatalmasakat. Most ugyanis még felállsz, leporolod magad és mész tovább, de mi lesz a tizedik esés után? Ne tedd nevetségessé magad a környezeted előtt azzal, hogy a szemük lattára bukdácsolsz. Hidd el, ha fokozatosan, az energiáidat beosztva haladsz előre, akkor hamarabb fogsz célba érni, mint gondolnád!

RÁK (június 22-július 22)

Befejezettnek hittél ugyan egy bizonyos feladatot, a cél előtt kell azonban rájönnöd, hogy akad még tennivalód bőven. Ahelyett tehát, hogy átcsörtetnél a célvonalon, igyekezz összeszedni magad és minden figyelmeddel összpontosítani, mert most nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül minden elvégezned, sokkal nyugodtabban zárhatod a napot. Az este aztán a lazításé a főszerep, bonts ki egy finom bort és nézz egy romantikus filmet. Akkor már megteheted, hisz nem zavarja majd semmi a kikapcsolódásodat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasféle dologra készülsz, amely nem minden nap történik meg veled, épp ezért mindent elkövetsz annak érdekében, hogy amennyiben eljön a pillanat, abban az esetben minden a lehető legtökéletesebben sikerüljön. Rengeteg időt és energiát belefektettél már, csakis ennek köszönheted, hogy a dolgok úgy haladnak a maguk útján, ahogy eltervezted a folyamatot. Épp ezért koncentrálj erre a bizonyos ügyre is úgy, ahogy a többire és meglátod, hamarabb mártózhatsz meg a sikerben, mint gondolnád! Csak menj előre a céljaid után!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Abszolút a képességeidet túlmutató feladatot kell határidőre teljesítened a mai nap folyamán, a dolog azonban több sebből vérzik. Nemhogy nem értesz ugyanis az egészhez, ezenfelül még nyomás alatt is kell valamiféle felmutatható eredményt produkálnod, ez pedig iszonyúan frusztrál. Amennyiben azonban közelebb merészkedsz a dologhoz, rájöhetsz, hogy tulajdonképp nagyobb a dolog füstje, mint a lángja és korántsem biztos, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetést. Ne rettenj meg az a első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettséged és azt, hogy alkalmas vagy a komolyabb volumenű kihívások teljesítésére is! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ma végre meg tudsz hozni egy olyan döntést, amely hosszú ideje mintegy megoldatlan teherként nehezedett a válladra, hisz tudtad, hogy hosszabb távon komoly hatással lesz az életedre. Ebben a pillanatban ugyan még nem vagy biztos benne, hogy a leghelyesebb lépést tetted-e meg, ám ha már ráléptél az útra, akkor bizony nem érdemes túl sokat rágódnod rajta. Igyekezz úgy alakítani a helyzetet, hogy pozitív következményekkel tegyen elégedetté és magabiztossá, hisz ha megállás nélkül azon gondolkodsz, mit lehetett volna még tenni, biztosan jól döntöttél-e, nem fogsz tudni előre haladni. A múlt elmúlt, a jövő viszont még előtted van, teli élményekkel és új lehetőségekkel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai nap folyamán végre nem várnak világmegváltó feladatok, így egy kicsit magadra is összpontosíthatsz. Nem vagy ugyan hozzászokva, hogy egy hétköznap nem a rohanásról szól, ma mégis van időd a szépülésre, a testi-lelki épülésre. Menj el egy masszázsra, ebédelj valakivel, akit régóta nem láttál, néz körül a boltokban a legújabb őszi trendekért vagy igyál meg egy forró csokit a legjobb barátnőddel, miközben a hétvégi bulit tervezitek. Jól fog esni a kikapcsolódás, ez pedig ma egy ilyen nap, amikor végre nem a határidők fojtogatnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút nem fűlik a fogad valamihez, amivel a feletteseid bíznak meg és a legnagyobb bosszúságodra ez most nem az a helyzet, amikor egyszerűn félrerakhatod a dolgot és olyasmivel foglalkozhatsz, ami érdekel. Vértezd fel magad egy kis kitartással és akaraterővel, hisz minél hamarabb szeded össze a gondolataidat, illetve minél hamarabb állsz neki a feladatnak, annál hamarabb fogsz végezi vele, ezt ugyanis nem fogod tudni másra ruházni. Ma csak magadra számíthatsz, mutasd meg tehát mindenkinek, hogy mit tudsz kihozni egy ilyen helyzetből!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedben megpróbál nyomást gyakorolni rád egy olyasféle ügyben, amelyhez te szíved szerint közel sem mennél. Nemcsak hogy nem látsz ugyanis perspektívát az egészben, de még a jó híredet is kockáztatnád vele. Épp ezért ne szégyellj semmiképp nemet mondani, mondd el határozottan az illetőnek, hogy miért nem vállalod a dolgot. Nem kell olyasmire igent mondanod, amely távol áll tőled, ne engedd magad olyan utakra kényszeríteni, amely tele van buktatókkal. Amennyiben ugyanis engedsz mások befolyásának, onnantól többé nem tudod irányítani a dolgokat sem!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Régóta álmodozol valamiről, amire nagyon vágysz, mégis túl bátortalan vagy ahhoz, hogy lépni merj abba az irányba, hogy meg is kaparintsd. Attól félsz ugyanis, hogy ha nagyot buksz, akkor annyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz sem erőd, sem motivációd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból hosszú távon nem lehet várat építeni, amennyiben nem cselekszel záros határidőn belül, akkor nem fogsz előrelépni, a kitűzött céljaid pedig elérhetetlenné válnak. Kelj fel és járj vagy egyszerűen fogadd el a sorsodat. Az egész kizárólag rajtad múlik!

HALAK (február 20-március 20)

Abszolút nem vagy top formában, érzed magadon az őszi fáradtság jeleit, rengeteg elintézetlen ügy várja azonban, hogy pontot tegyél valamennyinek a végére. Valamilyen oknál fogva másoknak fel sem tűnik, alig tudod a saját ügyeidet elrendezni és nem nagyon látod a fényt az alagút végén, minden nyűgjével-bajával téged talál meg mindenki, te pedig azt gondolod, meg fognak sértődni, ha nem veszed a terhüket a nyakadba. Mivel azonban a legkevésbé sem vagy jótékonysági intézmény, így nyugodt szívvel mondj nemet, hisz ezúttal neked is szükséged van az energiáidra. Ha sikerül pontot tenni minden tennivalóid végére, add át magad a pihenésnek!

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