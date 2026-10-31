Napi horoszkóp október 31.: az Oroszlánoknak határidőre kell végezniük, a Nyilasok új kalandokra vágynak



NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 31.

KOS (március 21-április 20)

Az a fajta ember vagy, aki általában szereti a kezét és a szemét mindenen rajta tartani, mindenről tudni akar, s ha valami nem úgy történik, ahogyan elképzelte, az nem feltétlenül teszi boldoggá, sőt kifejezetten frusztrálttá válik tőle. Amennyiben azonban megpróbálsz kicsit lazábban hozzáállni mindenhez, és másokat is hagysz szóhoz jutni, abban az esetben minden sokkal könnyebbé válhat, a népszerűségi indexed pedig az egekig nőhet a környezeted szemében. Hidd el, te sem vagy Mindenható, neked is megengedett tehát időnként, hogy kiengedd a kezedből a kormánykereket!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszabb ideje vívódsz már egy bizonyos döntés miatt, a hétvége folyamán azonban eljutsz a pontig, amikor megérik benned a változás melletti elköteleződés. Ehhez mindenképp aprólékos tervet kell kidolgoznod annak érdekében, hogy ne csússzon sehol hiba a számításodba. Gondoskodj tehát róla, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak az eddigi életedet illetően, indulj az új utadon tiszta lappal, s csak azokat a dolgokat vidd magaddal, amelyek a jövőd építését szolgálják, a többit egyszerűen hagyd hátra!

IKREK (május 21-június 21)

Régóta vágysz egy bizonyos dolog megszerzésére, mégis egyelőre túl bátortalan vagy ahhoz, hogy lépni merj abba az irányba, hogy meg is kaparintsd. Attól félsz ugyanis, hogy ha nagyot buksz, akkor annyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz sem erőd, sem motivációd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból hosszú távon nem lehet várat építeni, amennyiben tehát nem cselekszel záros határidőn belül, abban az esetben nem fogsz előrelépni, a kitűzött céljaid pedig előbb-utóbb elérhetetlenné válnak. Kelj fel és járj vagy egyszerűen fogadd el a sorsodat, az egész kizárólag rajtad múlik!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan kapkodva igyekszel megoldani valamit a hétvége folyamán, szeretnél ugyanis mihamarabb túlesni rajta. Ahogy azonban telik az idő, egyre több munkát csinálsz magadnak, kezdesz ugyanis hibát hibára halmozni. A sok, feleslegesen futott kör helyett inkább dolgozz ki egy tervet, amelynek alapján lépcsőfokról lépcsőfokra haladva végül sikerrel be tudod fejezni azt, amit elkezdél. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz aludni, ha az egyenes és rövidebb utat választod ahelyett, hogy mindenféle kerülőkkel próbálkoznál. Amennyiben sikerült mindent befejezni, abban az esetben nyugodtan ki a gőzt a barátnőid társaságában egy jó kis Halloween buliban, hisz megérdemled!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége folyamán ahelyett, hogy a a szombat esti bulit terveznéd, mégis határidőre kell végezned, ami meglehetősen megfeszített tempót kíván tőled. Mivel ma minden erődre, tudásodra és tapasztalatodra szükséged van, épp ezért zárd ki a külvilágot és addig dolgozz az ügyön, addig tökéletesítsd a dolgokat, amíg kifogástalanná nem válnak. Hidd el, hogy meg tudod csinálni, ne engedj mások csábításának és ne úgy gondolj az ügyre, mintha az egy szükséges rossz lenne. Fogd fel úgy, hogy ez is egy erőpróba, s ha teljesíted, akkor jóval magasabb szintre léphetsz. Menni fog!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ezen a hétvégén mered először hangosan megfogalmazni magadnak azt, hogy a jelenlegi közösségben, ahol dolgozol, abszolút nem találod a helyedet, hogy olyan emberekkel kényszerít össze a munka, akikket egyszerűen nem tudsz azonosulni, ennek okán folyamatosan atrocitásba keveredsz, hiszen az általad képviselt értékrend nem közelíthető másokéhoz. Megtetted a tőled telhető legtöbbet, nem tudod, meddig húzhatod még azt, hogy végre kimondd, hogy itt az ideje felállni és továbbmenni. Gondold végig, hogy milyen lépéseket tehetsz meg annak érdekében, hogy ne kelljen egy számodra nyomasztó légkörben eltöltened a mindennapjaidat, ne hozz hirtelen döntést. Ha már meg merted fogalmazni, az félsiker!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában véve nagy a hangzavar körülötted, szép számmal akadnak barátaid is, ennek ellenére gyakran van olyan érzésed, hogy magányos vagy. Bizonyos témákban nem értenek meg, hiába hangoztatod a saját álláspontodat, ők csak fújják a magukét. Egyet ne feledj azonban: nem a téged körülvevő emberek száma számít, sokkal inkább az, hogy van-e legalább egy valaki, aki tényleg kíváncsi a véleményedre és valóban olyan tanácsokkal lát el, amelyek előrébb tolnak az utadon. Keresd meg ezt a személyt és bízz benne, hiszen mindenkinek szüksége van valakire, aki feltételek nélkül megérti!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A folyamatban lévő ügyeid haladnak a maguk medrében, eddig lázasan dolgoztál azért, hogy elindítsd őket, melynek következtében a hétvége folyamán hátradőlve figyelheted, hogyan térülnek meg sorjában a befektetett energiák. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy ezekért a sikerekért mind-mind egyedül dolgoztál meg, egytől egyig tehát a te kezed munkáját dícsérik. Ne hagyd azonban, hogy a siker elvegye a józan ítélőképességedet, hisz nagy feladatok várnak még rád, neked pedig résen kell lenned, nehogy egy váratlan fordulat keresztülhúzza a számításaidat!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, az utóbbi időben kezd kissé egysíkúvá válni az életed, nem nagyon jelent már kihívást a jelenleti munkád sem, emiatt kezded elveszíteni a motivációt is arra vonatkozóan, hogy fejlődj és előrelépj. A hétvége folyamán érkezik tehát el a pillanat, hogy tágra nyisd a szemed és új dolgokat keress, amelyekből ihletet meríthetsz ahhoz, hogy némi izgalommal és kalanddal tedd ismét színessé a szürke hétköznapokat. Ezek a lehetőségek jelen vannak a te életedben is, csak észre kell venned őket! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben -noha magad sem érted a miértjét- egyre-másra keveredsz olyan váratlan helyzetekbe, amelyekbe úgy érzed, hogy feltétlenül bele kell állnod és 100 %-os formát nyújtani annak érdekében, hogy ne kelljen később szégyenkezned semmi miatt. Alapvetően szereted a kihívásokat, ám ez a folyamatos nyomás, amelyet magadra helyezel, előbb-utóbb megbosszulhatja magát. Tanuld meg elengedni ezt a görcsösséget, ne akarj mindenáron mindennek és mindenkinek megfelelni, hiszen ez a tonnás teher össze fog préselni, ha akarod, ha nem. Kapcsolódj ki, pihenj, ne akarj mindig ezres fordulatszámon pörögni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Amennyiben nagyon szeretnél valamit megkaparintani, abban az esetben általában addig mesterkedsz, amíg el nem tudod érni, ebből fakadóan tehát nem nagyon vagy hozzászokva, hogy hiba csúszhat a számításaidba és esetleg duplán kell tenned egy-egy célod eléréséért. El kell azonban azt is fogadnod, ha nem mindig minden a te elképzeléseid szerint történik, semmi baj nincs azzal, ha időnként nem jönnek be az előzetes számításaid. Bármennyire is hihetetlen, de éppen a váratlan helyzetek azok, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezz az előre nem látható szituációk kezelésében. Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, aki a hétvége folyamán gyakorlatilag minden szavával és megmozdulásával az idegeiden táncol. Mivel az illető abszolút nem veszi ezt észre, így lassan, de biztosan kezd elviselhetetlenné válni számodra. Ez azonban borzasztóan mérgezi a kettőtök kapcsolatát, szóval ha úgy ítéled meg, hogy érdemes menteni a dolgot, tegyél róla, ha pedig nem, akkor ne raboljátok egymás idejét, hiszen képmutatással nem lehet egy egészséges kapcsolatot fenntartani!

Videók

Videók