Napi horoszkóp október 3.: a Rákok régi álmukat valósíthatják meg, a Szüzek lezárhatnak egy bizonyos ügyet

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Joggal tölt el a hétvége folyamán az elégedettség érzése, meglátásod szerint ugyanis megérkeztél oda, ahol jelenlegi életedben lenned kell. Ha belegondolsz, tulajdonképp jól érzed magad a bőrödben, nem is igen tud kizökkenteni semmi sem ebből az állapotból. Kellenek ilyen pillanatok is, nehogy túl magasra szállj azonban, hisz minél magasabban vagy, annál nagyobbat eshetsz! Igyekezz tehát két lábbal a talajon maradni annak érdekében, hogy amennyiben váratlan helyzet adódik, abban az esetben hirtelen is képes legyél döntést hozni, másképp az elégedettséged gyakorlatilag azonnal elszáll a széllel!

BIKA (április 21-május 20)

Rendkívül felemelő érzés számodra az, hogy a hétvége folyamán végre lezárhatsz egy bizonytalanságban bővelkedő helyzetet, amely a végeláthatatlan kategóriába tartozott. Te azonban megelégelve a kiszámíthatatlanságot, vettél egy nagy levegőt és mertél egy óriási lépést megtenni, amit nem sokan vállaltak volna. Joggal tölt tehát el igazán nagy büszkeség, hisz nagy bátorságra vall az, amit megtettél, ezáltal végre felszabadulhatsz. A nap hátralévő részében foglalkozz olyasmivel, ami kikapcsol, ugyanakkor energiával tölt fel. Szép munka!

IKREK (május 21-június 21)

A hét folyamán végre lehetőséged adódik egy kis kikapcsolódásra, semmiféle komolyabb kihívás teljesítése nincs ugyanis folyamatban, épp ezért ez a legalkalmasabb idő arra, hogy egy kicsit kizárd a külvilágot átadd magad a pihenésnek. Időnként ugyanis neked is szükséged van nyugodtabb napokra, amikor nem zavarnak a külső körülmények, csupán csak te vagy és azok a dolgok vesznek körbe, amelyek feltöltenek energiával a következő kihívásokra. Ne ma akard megváltani a Világot, hessegesd el a megoldásra váró feladatokat, hisz neked is jár egy szabad délután, amikor csakis azt csinálod, amihez kedved van!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége folyamán régi álmodat sikerül teljesítened, amelyen hosszú ideje dolgoztál már és a siker éppen ma, abszolút nem várt pillanatban köszöntött rád. Most végre kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, így tehát teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeségedet, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Este koccintsatok a barátnőddel a sikerre egy hangulatos étteremben!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyobb volumenű projekt előkészületei várnak, ennek okán nem is igen tudsz a hétvége folyamán másra koncentrálni. Nincs ezzel semmi baj, hisz a sikerhez megfelelő felkészültség szükséges, te pedig minden váratlan helyzettel úgy szeretnél szembenézni, hogy már a fejedben a megoldás is. Épp ezért ma, munka után ne szervezz semmi olyan programot, amely meghiúsíthatja a terveidet, főzz egy finom teát, pihenj rá a megpróbáltatásokra és fejben tegyél össze minden apró taktikai lépést, amely szükséges lehet ahhoz, hogy végül, valóban sikeres lehess. Így gondolkodik egy profi!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindenképp szeretnél lezárni egy bizonyos ügyet, ennek érdekében olyasféle megoldáson töröd a fejed, amely egyszer, s mindenkorra oldhatja meg a helyzetet. Biztosan ott van valahol a megoldás, csupán lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg tévutakra kerülsz, amely rossz irányba visz majd, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon dolgozol, hogyan keveredj ki a bozótosból, ahelyett, hogy a megoldandó ügyön dolgoznál!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A monotonitást megszakítandó, olyasfajta kihíváson töröd a fejed, amely rejt annyi izgalmat, amelyre szükséged van ahhoz, hogy felrázd magad az egyhangúságból. Olyasmiben gondolkodsz, amely ugyan ismeretlen számodra, mégis rengeteg élményt tartogathat. Az egyetlen szempont azonban, amely elbizonytalaníthat, az az adott kaland veszélyességi foka, ugyanis a cél abszolút nem az, hogy a biztonsági zónádat elhagyva rögtön a szakadék szélén találd magad, onnan ugyanis nem tudsz olyasfajta magabiztossággal teljesíteni, mintha kicsit beljebb lennél. Ne feledd azonban, kockázatok nélkül nincs sikerélmény, hisz otthon, a kanapén üldögélve, maradandó élményekről álmodozva nem fogsz tudni semmiféle kihívást teljesíteni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A szokásosnál több feladatot szeretnél a hétvége folyamán elvégezni, hisz eddig nem jutott időd rájuk, mostanra azonban eléggé feltornyosultak előtted. Mivel egy fenékkel több lovat nem lehet megülni, épp ezért ezzel a “mindenbe belekezdek, hátha lesz valahogy” hozzáállással csak azt éred el, hogy minden hiányos vagy befejezetlen marad. Mivel abszolút nem ez a célod, épp ezért igyekezz összeszedetten gondolkodni, készíts egy tervet, amely alapján haladsz előre. Ha tartani tudod magad és szép, sorjában mész lépésről lépésre, hidd el, hogy messzebbre fogsz eljutni, mintha rohannál ész nélkül, vaktában. Nem a lehetetlennel küzdesz, de emlékezz a mondásra: „A jó munkához idő kell”!

NYILAS (november 23-december 21)

Rendkívül irritáló számodra, ahogy valaki állandóan a saját sérelmeit hangoztatja, és úgy tünteti fel magát, mintha az élet folyamatosan ellene dolgozna. Legszívesebben azt mondanád neki, hogy a panaszkodás és az önsajnálat helyett talán ideje lenne végre kezébe venni a saját sorsát, és tenni azért, hogy változzon az élete. Mégis próbálj vele türelmesebb lenni, és tereld inkább a megoldások felé, mert ha megtanul így gondolkodni, sokkal könnyebben juthat előre. Arra azonban figyelj, hogy csak annyi energiát áldozz rá, amennyi neked még belefér – egy morzsányival se többet!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve szereted, ha minden az elképzeléseid szerint alakul, épp ezért nem is igen tudod diplomatikusan lereagálni, ha bárki irányt akarna mutatni és beleszólni az életedbe, ennek megfelelően némiképp igyekszel távol tartani magadtól az embereket. Annak érdekében azonban, hogy a népszerűségi indexed ne zuhanjon meredeken, mégis meg kell tanulnod csapatban működni, így amennyiben az Élet úgy hozza, mégsem fog gondot okozni az, hogy beépülj a rendszerbe. Engedj másokat is érvényesülni, ne akard egyedül megváltani a Világot. Hidd el, csapatban időnként sokkal könnyebb!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvéfe folyamán valaki olyasfajta kedves gesztust nyújt feléd, amely igazán szívet melengető számodra. Rendkívül boldoggá tesz az, hogy ilyen sokat jelentesz valakinek és ezt ki is fejezi feléd. Légy hálás azokért az emberekért, akik mindenféle játszmák és álarcok nélkül vesznek körül, akik érdeklődnek, akik számára igazán fontos vagy. Arra ügyelj azért, hogy ne engedd magad csapdába csalni azon személyek által, akiket csupán az önös érdekeik vezérelnek. Légy résen és szelektálj a kedves emberek között is!

HALAK (február 20-március 20)

Joggal tölt el a hétvége folyamán az elégedettség érzése, meglátásod szerint ugyanis megérkeztél oda, ahol jelenlegi életedben lenned kell. Ha belegondolsz, tulajdonképp jól érzed magad a bőrödben, nem is igen tud kizökkenteni semmi sem ebből az állapotból. Kellenek ilyen pillanatok is, nehogy túl magasra szállj azonban, hisz minél magasabban vagy, annál nagyobbat eshetsz! Igyekezz tehát két lábbal a talajon maradni annak érdekében, hogy amennyiben váratlan helyzet adódik, abban az esetben hirtelen is képes legyél döntést hozni, másképp az elégedettséged gyakorlatilag azonnal elszáll a széllel!

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