Napi horoszkóp október 24.: a Vízöntőknek bejönnek a számításaik, a Halak új kalandba vágnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Azt hitted, végeztél már egy feladattal, rá kell azonban jönnöd, hogy akad még tennivalód bőven. Ahelyett, hogy hátradőlnél tehát és másokhoz hasonlóan átadnád magad a hosszú hétvégi semmittevésnek, szedd össze minden hasznos energiádat és igyekezz összpontosítani, hiszen most nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül minden elvégezned, akkor bizony sokkal nyugodtabban pihenhetsz a hétvége folyamán. Legyen a lazításé a főszerep, bonts ki egy finom bort és nézz egy romantikus filmet, akkor már megteheted, hisz nem zavarja majd semmi a lelkiismeretedet!

BIKA (április 21-május 20)

Nagy lépésre szánod el magad a hosszú hosszú hétvége folyamán, most jött el ugyanis a pillanat, hogy kitörj az eddig érzett szürkeségéből és egy olyan útra lépj, amely elvezet a boldogságodhoz és az elégedettség érzéséhez. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban meg szeretnéd szerezni azt, amit megálmodtál, nem lesznek majd olyan akadályok, amiket ne tudnál legyőzni!

IKREK (május 21-június 21)

Nem úgy alakul a helyzet a hosszú hétvége folyamán, ahogy eltervezted, ugyanakkor még mindig nem késő visszafordulni és más irányt venni. Neked is megengedett időnként a hibázás lehetősége, te sem vagy tökéletes, amit bátran fel is vállalhatsz, nem kell ugyanis ezután lesütött szemmel, szégyenkezve járnod. Igyekezz végiggondolni, hol hibáztál és merre kell indulnod ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd az úti célodat. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, ne add fel, csak menj tovább az utadon, mert a

RÁK (június 22-július 22)

Túl sok stressz ért az utóbbi időben, olyan, számodra lelkileg jelentősen megterhelő dolgokkal is foglalkoznod kellett, amely nem csak mentálisan, de fizikailag is nagyon lefárasztott, érzed, hogy nem sokáig bírod már, cérnavékony kötélen egyensúlyozol. Épp ezért a most elérkezett a pillanat, hogy lehetőséget adj magadnak a pihenésre, arra, hogy egy időre elvonulj a világ elől és mindent a helyére tegyél, végiggondolj és lezárhass. Másképp nem nagyon fogsz tudni úgy továbblépni, hogy nem hagy nyomot sem a lelki, sem az egészségi állapotodon ez a sok minden, ami még két embernek is sok, nemhogy egynek. Hidd el, ha sikerül tisztáznod és megkeresned az okokat, sokkal kiegyensúlyozottabb leszel te is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem igazán rajongsz az ötletért, amikor tőled teljesen független emberek arra kényszerítenek, hogy a komfortzónádat elhagyva olyasféle, számodra veszélyes dolgokba mássz, amikbe önmagadtól egészen biztosan nem mennél bele. Időnként azonban vannak helyzetek, amikor nem te irányítasz, mások kezében van a gyeplő, így ők mondják meg, mit és hogyan csinálj. Ugyan abszolút nincs ínyedre a dolog, ennek ellenére próbáld elfogadni és túlesni rajta minél hamarabb annak érdekében, hogy ne zavarhassa a hosszú hétvégi pihenésedet. Próbálj kihívásként tekinteni a helyzetre úgy, hogy újabb élménnyel gazdagodhatsz, ne csupán a helyzet rossz oldalát nézd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben olyasmivel presszionál, amihez abszolút nem fűlik a fogad, mi több, kifejezetten ellenzed a dolgot. Épp ezért amennyiben nem látsz semmiféle perspektívát a szituációban, abban az esetben ne szégyellj nemet mondani, világosan értesd meg az illetővel, mi az, ami visszahúz és miért vannak ezzel kapcsolatban ellenérzéseid. Nem kell olyasmit vállalnod, amely távol áll tőled, járd a saját utad és te, magad dönts arról, hogy pontosan merre és milyen tempóban haladsz. Amennyiben engedsz mások nyomásának, abban az esetben nagy valószínűséggel többé nem tudod irányítani a folyatatot sem, ezt ne feledd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A benned lévő, kezdeti bizonytalanság után a hosszú hétvége folyamán kezdesz ráérezni arra, hogyan is kellene megoldanod egy bizonyos helyzetet, ami rendkívüli nyugalommal tölt el. Persze, akadnak majd olyanok, akik megpróbálják a helyzetet befolyásolni azzal, hogy minden lehetséges pillanatban beleszólnak, mit és hogyan csinálj, ám neked abszolút nem kell foglalkoznod velük. Diplomatikusan, de cseppet sem arrogánsan értesd meg velük, hogy pontosan tudod, mit csinálsz, nem kértél segítséget és nem szorulsz arra, hogy kézen fogva vezessenek, hisz pontosan tudod, merre menj az ösvényen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, a hosszú hétvége folyamán bármennyire is esik nehezedre, mégis el kellene mondanod a véleményedet egy hozzád közel álló ismerősödnek, mielőtt mások teszik meg, biztosan kendőzetlen formában. Lehet, hogy első hallásra bántó lesz neki tőled hallva is, de te még mindig szofisztikáltabban tudod közölni vele, mint mások. Nehéz teher ez neked is, amelyen igyekszel túl esni minél hamarabb. Szedd össze a gondolataidat, ülj le és beszélj vele, hidd el, tonnákkal leszel könnyebb utána!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, hogy olyasfajta dolgokkal kell egy ideje megbirkóznod, amelyek jócskán meghaladják a képességeidet, ez a tudat pedig borzasztóan demotiváló számodra. Ha azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, abban az esetben rájöhetsz, hogy lehetséges módon csupán te, magad dramatizálod túl a helyzetet, hisz korántsem biztos, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetést. Ne rettenj meg az első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettséged és azt, hogy alkalmas vagy a feladatra! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Túl sokat vársz egy bizonyos szituációtól a hosszú hétvége folyamán, amely végül nem úgy sül el, ahogy azt eredetileg elképzelted. Ha azonban mélyebben belegondolsz, akkor rájöhetsz, hogy kissé túlmisztifikáltad a helyzetet, annyira beleélted magad ugyanis, hogy már-már olyasmit is beleláttál, ami köszönőviszonyban sem volt a valósággal. Időnként előfordul az emberrel, hogy hajlamos annyira sokat várni valamitől, hogy a realitás talajától jóval elrugaszkodva, csak az általa áhított eredményt látva maga előtt, olyasfajta dolgokat is valóságosnak ítél meg, amelyek csupán illúziók. Legközelebb igyekezz racionálisabban gondolkodni annak érdekében, hogy elkerülhesd ezt a fajta csalódást, hiszen álmodozni jó, de hamis illúziókat táplálni lelkileg nem annyira építő hatású!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bejönnek a számításaid egy bizonyos üggyel kapcsolatban, úgy néz ki, mostmár csupán hátradőlve kell bezsebelned az elismeréseket. Használd ki a hétvégét, ünnepelj felhőtlenül, vigyázz azonban, nehogy túlságosan elvegye ez a fajta mámor a józan ítélőképességedet. Maradj szerény, bármennyire is sikeres vagy, ne feledkezz meg arról, honnan indultál. Különösen szépen csillog az eredményed, mely egyfajta bizonyosság, hogy nem hiába hoztál annyi áldozatot. Csak így tovább!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasvalamibe kezdesz a hosszú hétvége folyamán, amivel kapcsolatban senki nem tud neked tanácsot adni, hisz te vagy az első, aki belevág. Amennyiben azonban már egyszer magadra vállaltad, abban az esetben húzd fel a túracipőt és indulj neki, hisz minél később kezdesz hozzá, annál később érsz a végére. Inspiráljon az, hogy te lehetsz ebben az úttörő és amennyiben sikerrel jársz -márpedig miért ne járnál-, abban az esetben mindenki téged akar majd követni, ezenkívül bebizonyíthatod magadnak is, higy mennyi bátorság és a tehetség van benned!

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