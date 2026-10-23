Napi horoszkóp október 23.: a Rákoknak jól esik a pihenés, a Skorpiók megfontolandó ajánlatot kapnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 23.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a közvetlen környezetedben mindenáron irányítani szeretne téged, te pedig nem-igen tudod mire vélni a helyzetet. Nem vagy ugyanis az a típusú ember, akinek mások mondják meg, merre menjen vagy épp mit csináljon. Mivel általában szereted a saját utadat járni és dönteni arról, hogy mikor kérsz másoktól útbaigazítást, épp ezért nem kell tehát engedned most sem az illetőnek. Állj ki magadért és érthetően magyarázd el neki, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, mert ugyan lehet, hogy most a kezében van az ostor és mások úgy szaltóznak körbe ahogy akarja, te azonban nem vagy alkalmas erre a szerepkörre. Ne hagyd magad elnyomni, senkinek nincs ugyanis joga ehhez!

BIKA (április 21-május 20)

A hosszú hétvége első napján valaki mások előtt hoz borzasztóan kellemetlen helyzetbe, melynek okán úgy érzed, akaratodon kívül kerültél védekező pozícióba. Most kell azonban észnél lenned és mihamarabb tisztáznod magad annak érdekében, hogy ne sérüljön a rólad kialakult kép az emberek szemében. Tedd félre tehát a pillanatnyi dühödet, szedd össze a gondolataidat, állj a sarkadra és mindenkivel tudasd, mi áll a háttérben. Ügyelj arra, hogy ne légy nagyon indulatos emiatt, hisz akkor esetleg gyanakvóan fogadják majd a magyarázatot is. Az életben bizony előfordulnak ilyenek, amikor az ember akarva-akaratlanul, mások rosszindulatának köszönhetően szorul a sarokba, ám ezek a tapasztalások csak erősebbé és határozottabbá tesznek!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki mindenáron szeretne megnyerni magának egy bizonyos projekthez, amellyel egyedül nem boldogul, te azonban jelenleg nem igazán vagy vevő a partneri együttműködésre, az illetőt azonban ez a legkevésbé sem érdekli, szinte gátlástalanul minden percben ott lohol a sarkadban. Amennyiben ennyire viszolyogsz ettől a bizonyos személytől, abban az esetben ne hagyd, hogy rád erőltesse magát. Igyekezz inkább gyorsan, világosan és határozottan a tudtára adni, hogy abszolút nem vagy vevő a kezdeményezésére, itt az ideje tehát továbbállnia. Ne sajnáld egyetlen percig sem, amiben ugyani az első pillanattól kezdve nem hiszel, azt nem is érdemes erőltetni!

RÁK (június 22-július 22)

Az egész hét folyamán mindenki téged talált meg minden nyűgjével, neked kellett a Világ gondját a hátadra venned, ennek köszönhetően mostanra olyannyira elfáradtál, hogy nem is tudod, miképp maradsz talpon a nap végéig. Mielőtt teljesen kimerülnél, előtte mindenképp húzz egy vastag vonalat és ne engedj át rajta senkit, aki bármiféle szívességkéréssel talál meg, ez ugyanis nem az a helyzet, ahol mindenkinek te vagy a fegyverhordozója. Mindenképp szakíts időt a kikapcsolódásra, menj el a barátnőddel moziba, bújj össze otthon a szerelmeddel vagy egyszerűen egy pohár bor társaságában csak kapcsolgasd a tévét. Most ugyanis mindenképp szükséged van arra, hogy egy kicsit feltöltődj, melyre a legalkalmasabb az előtted álló hosszú hétvége lehet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hosszú hétvége első napján sikerül végre lassítanod és utolérned magad, így végre nyugodtabban alhatsz éjszakánként, nem nyom ugyanis agyon az elvégzendő feladatok tonnás terhe. Használd ki az alkalmat és ma csinálj azt, ami jól esik, sütögess a barátaiddal, menjetek moziba vagy épp kirándulj a szerelmeddel. Ne görcsölj rá semmiféle kötelező feladat elvégzésére, hiszen rajtad kívül vannak bőven a világban, akik vonalzóval és szögmérővel rajzolják tökéletesre a tervrajzot, azok az emberek pedig valószínűleg sosem tudják elengedni magukat. Persze, a precizitás is egyfajta erény, neked azonban most a legkevésbé sem erre kell törekedned. Ne akarj mindig tökéletesnek látszani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve jól és kreatívan tudod megugrani az eléd gördülő akadályokat, a hosszú hétvége első napján azonban olyasféle feladat vár, ami érzésed szerint kissé meghaladja a jelenlegi képességeidet. Annak érdekében tehát, hogy ne nehezítsd meg a helyzetedet, igyekezz keresni valakit, akivel egy hullámhosszon gondolkodva megoldást találhattok és közösen lezárhatjátok az ügyet. Feladnod semmiképp nem érdemes, tégy inkább meg minden tőled telhetőt, hogy pont kerülhessen a dolog végére és végre más projektekre is koncentrálhass. Csapatban bizonyosan hatékonyabbak lesztek, ne vesztegessétek tehát az időt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hosszú hétvége első napján végre alkalmad nyílik arra, hogy elvarrd az utolsó szálat is egy bizonyos folyamat végén, amelynek lezárásával új kihívásokat kereshetsz. Akad azonban valaki, aki mindenáron szeretné megakadályozni abban, hogy továbblépj, attól tart ugyanis, hogy elveszíthet téged. Eleinte felháborítónak találod az illető viselkedését, ám amennyiben egy pillanatra belegondolsz a helyzetébe, abban az esetben rájöhetsz, hogy csupán arról van szó, hogy túlságosan ragaszkodik hozzád, valójában esze ágában sincs neked keresztbe tenni. Tisztázzátok, kinek mi a célja, magyarázd el neki, hogy a saját életedben egyedül te vagy a kompetens személy. Sokkal könnyebben fog menni minden, ha sikerül elfogadnia az álláspontodat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta ajánlatot kapsz a hosszú hétvége első napján, amely elég komoly anyagi befektetéssel jár, amennyiben igent mondasz rá. Épp ezért mivel viszonylag komoly kockázata van a dolognak, épp ezért mindenképp járd körbe többször a dolgot, ne ugorj fejest semmibe, amiben nagy lehet a bukás lehetősége. Készíts költségvetést és ha úgy ítéled meg, hogy nagyobb veszítenivalód van belőle, inkább add át másnak a lehetőséget. Ha nem váratlanul jön az ajánlat, van időd gyűjtögetni és belevágni valamibe, de most nem biztos, hogy ez az, amire szükséged van. Ha bármire vállalkozol, az semmiképp ne olyasmi legyen, amin nagyot bukhatsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú ideje csinosítgatod már a tervrajzot egy bizonyos projekt megvalósításához, a hosszú hétvége első napján pedig abszolút ideálisnak érzed a pillanatot, hogy végre a lovak közé csapva tető alá hozd azt, amiről olyan régóta álmodozol. Légy óvatos, csak akkor vágj bele a dologba, ha nem kell mindent egy lapra feltenned, illetve ha nem veszíthetsz el mindent. Találd meg a dolgok pozitív oldalát, még akkor is, ha valamiről elsőre úgy tűnik, nincs benne semmi élvezhető, csupáncsak egy véget nem érő akadálypálya. Hidd el, ha nem mersz lépni, nem is fogsz nyerni. Azonban amennyiben új élmények akarsz szerezni, muszáj felállni a karosszékből és elindulni az ismeretlen felé!

BAK (december 22-január 20)

Váratlan esemény szakítja félbe a hétvége első napját, ami teljesen keresztülhúzza a mai terveidet. Amennyiben azonban dühöngsz és nem avatkozol közbe gyorsan, abban az esetben bizony veszélybe kerülhet egy fontos program, amit estére terveztél. Éppen ezért mindenképp ajánlott mihamarabb összeszedned minden energiádat, vedd elő a kreativitásodat, legyél talpraesett és tegyél meg mindenntőled telhetőt annak érdekében, hogy minden sínre kerúljön. Az egész csak azon múlik, hogyan kezeled a problémát, amennyiben ugyanis meg tudod őrizni a higgadtságodat és képes vagy hideg fejjel gondolkodni, abban az esetben nincs az az akadály, amit ne tudnál megugrani!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan döntést kell a hosszú hétvége első napján meghoznod, amelynek terhe végképp kezdett már összenyomni, ennek okán borzasztóan szeretted volna már lezárni és magad mögött hagyni. Ugyan kissé remegnek a lábaid a felelősségtől, amely rád nehezedik, te azonban csakis a helyzet pozitív oldalát nézd, hiszen hatalmas tehertől szabadulhatsz meg, amely nem nyomasztja majd többé a lelked. Ne táncolj vissza csak azért, mert bárki megpróbál elbizonytalanítani, ha már elindultál, menj is végig az úton, sikerülni fog, csupán kellő határozottságra lesz szükséged!

HALAK (február 20-március 20)

Általában véve nem igazán érzed magad elég talpraesettnek ahhoz, hogy váratlan helyzetekben adekvátan reagálj, ilyen esetekben inkább felhúzod a nyúlcipőt, mintsem egyfajta kihívásként tekints egy adott szituációra. Igyekezz azonban változtatni ezen, próbálj mindig optimistán és megoldás centrikusan gondolkodni, ne add fel könnyen, ha valami nem jön össze első próbálkozásra, hisz az még nem jelenti azt, hogy nem vagy adott helyzet megoldására képes, sokkal inkább arról szól, hogy tapasztalatot kell még gyűjtened ahhoz, hogy végül megkaparintsd, ami jár neked. Ne gondolkodj negatívan, fuss neki még egyszer és aztán még egyszer, hogy biztosan sikerüljön megugrani az akadályt!

Videók

Videók