Napi horoszkóp október 21.: az Ikreknek érdemes óvatosabban kinyilvánítaniuk a véleményüket, a Mérlegek egyedülálló lehetőséget kapnak

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmit tűztél ki célként magad elé, ami jelen pillanatban az elérhetetlen kategóriába tartozik, ennek ellenére mégis egyfajta légvárat építesz, amelynek semmi alapja nincsen, épp ezért nagyon könnyen összeomolhat. Mivel csalódni senki sem szeret, így jobban teszed, ha olyan célokat keresel, amelyek elérésére valódi esély mutatkozik, s akkor sikerélményt szerezhetsz és méltán lehetsz büszke magadra. Szerencsére nem hajt a tatár, időd annyi, mint a tenger, alaposan nézz körül, inspirálódj, kósolj bele mindenbe és higgy abban, hogy megtalálod azt a tevékenységet, amely valós boldogságot tartogat számodra!

BIKA (április 21-május 20)

Nem egyszerű problémával kell a hét közepén megküzdened, amelyhez minden erődre szükséged lehet. Mivel azonban borzasztóan tartasz attól, hogy nem sikerül egyedül pontot tenned a dolog végére, így körülnézel a környezetedben, hogy ki lehet a segítségedre ilyen szempontból. Gyakorlatilag nincs más választásod, egyzerűen muszáj lesz könnyíteni a lelkeden és tanácsot kérni, hisz a dolog teljesen rátelepszik az egész hangulatodra. Önmagadat megkímélendő, igyekezz mihamarabb lezárni a dolgot annak érdekében, hogy tovább tudj lépni!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan álláspontot képviselsz egy bizonyos ügyben, amely az első pillanatban felháboríthat másokat, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki görcsösen ragaszkodik a szabályokhoz. Tudd azonban meghúzni azt a bizonyos határvonalat és még időben parancsolj megálljt magadnak adott szituációban, hisz az, hogy ennyire „rugalmasan” kezeled a szabályokat, még akár bajba is sodorhat, épp ezért időnként a saját magad védelme érdekében érdemes beállni a sorba. Nem baj az, ha különbözik a véleményed másoktól, nem mindegy azonban, hogy milyen keretek között és mit képviselsz. Ne akard mindenáron a szabályokon felülírni saját magad!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút megnyugtató számodra, hogy minden projekted halad a saját útján, semmi nem igényel különösebb közbeavatkozást, épp ezért nem kell a hét közepét különösebb rohanással töltened. Ez a nap pont alkalmas arra, hogy munka után elhívd egy barátnődet moziba, shoppingolni, vacsorázni vagy bármilyen programra, ahová van kedved menni. A kötelezettségek mellett bizony szükséged van arra is, hogy minőségi időt tölts kikapcsolódással annak érdekében, hogy mindig a topon tudj teljesíteni. Ilyen az Élet körforgása, az egészséges testi-lelki egyensúllyal!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A célvonal előtt néhány méterrel bizonytalanodsz el bizonyos ügyben, egyszerűen elszáll a magabiztosságod és megremeg a lábad. Mielőtt azonban ezen úszna el a győzelem, igyekezz összeszedni magad és arra koncentrálni, hogy a félelem ne vegye el tőled a sikert. Ha esetleg a helyzet téves értékelése miatt letérnél az útról, hosszú ideig bánni fogod, hogy néhány méterrel a cél előtt feladtad az egészet. Ha már eindultál, menj is végig, hisz ha most hátat fordítasz, nemcsak másoknak okozhatsz csalódást, hanem saját magadnak is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szükséged lesz a hét közepén valakire, aki kisegít egy olyan helyzetből, amelybe egyszerűen mások által sodródtál. Szerencsés embernek mondhatod azonban magad, hisz van egy személy, aki minden lépésedet óvja, akire minden körülmények között számíthatsz és aki teljes mellszélességgel ott áll ki melletted, bármi történjék veled. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy van egy ilyen őrangyaluk, aki figyeli minden lépésüket, épp ezért hálás lehetsz a sorsodnak érte. Fordulj hozzá bizalommal és kérj tőle mankót, hisz ő az, aki önzetlenül fog azonnal a segítségedre sietni. Jó, hogy vannak még ilyen kapcsolatok!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepe olyasfajta lehetőséget kínál, amelyet megragadva igencsak emlékezetes élményt szerezhetsz, hatalmas lendülettel feltöltve a hét további részére. Ha jól kevered a kártyákat, akkor bizony csakis jól jöhetsz ki a helyzetből, épp ezért minden idegszáladdal koncentrálj addig, amíg azt az eredményt el nem éred, amivel te is elégedett vagy már. Ne hagyd, hogy mások kizökkentsenek, hisz ez most egy nem mindennapi alkalom arra, hogy magadnak is bizonyíts, mire is vagy képes valójában. Hajrá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén szerettél volna egy számodra fontos emberrel minőségi időt eltölteni, a legnagyobb bosszúságodra azonban váratlan helyzet áll elő, amely meghiúsítja a tervezett programot. Ennek ellenére ne mondj le teljesen a találkozóról, egyszerűen szedd össze magad és igyekezz mihamarabb elhárítani az akadályt, amely a programod útjában áll jelen pillanatban. Nyugi, nincs még minden veszve, az egész csak azon múlik, hogy sikerül-e összeszedetten és megoldás centrikusan gondolkodnod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén azzal foglalkozhatsz végre, hogy egy kicsit feltöltődj, semmiféle sürgető program nem szól ugyanis közbe, így ez lesz a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy visszavonulj, mindent végiggondolj és a megfelelő helyükre illessz minden darabot az élet nevű puzzle-játékban. Hidd el, a nagy zaj után jót fog majd tenni egy kis csend, fordulj magadba és morfondírozz el, mi és miért történt, illetve hogy rád nézve milyen hatással volt. Nem kell mindig előrerohanni, az életed ugyanis nem egy versenyfutás, így nem az a legfőbb cél, hogy mindenkit legyőzve te szakíthasd át elsőként a célszalagot!

BAK (december 22-január 20)

A segítőkészség mintaképe vagy, gyakorlatilag lesed mindenki kívánságát, hogy miként tudsz bárki szolgálatába állni, legyen szó bármiről. Mivel azonban egyfelől ez egy menekülési útvonal a részedről, hisz amíg másnak segítesz, addig nem kell a saját megoldatlan gondjaiddal foglalkoznod, másfelől pedig szép számmal akadnak, akik kihasználnak, ezért a hét közepén eljött az idő, amikor egy arcátlanul nagy szívességet elváró személynek mondd el, hol van a segítségnyújtás határa. Te bizony nem azért vagy, hogy másokat megments a kalamajkától, te azért vagy, hogy a saját boldogságodon dolgozz és amennyiben tanácsért fordul hozzád valaki, annak segíts. Ne vedd a nyakadba mindenki búját-baját!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét közepén váratlan események hiúsíthatják meg a terveidet, melyek azonnali közbeavatkozást igényelnek. Az első pillanatban kissé megrémít a felelősség, hisz sok minden múlik most rajtad, ezen kívül azon is aggódsz, hogy miképp alakítja a jelenlegi szituáció a jövődet. Ezzel azonban nem érdemes most foglalkoznod, arra koncentrálj, ami a jelenben történik és igyekezz a helyzetet úgy megoldani, hogy a lehető legkevesebb hibát kövesd el. Nem olyan nagy a baj, mégis sok múlik azon, hogy a helyén kezeled-e a helyzetet, ez most. csak rajtad múlik!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan a legkevésbé sem számítottál rá, mégis a hét közepe lesz az, amikor ki kell mondanod a végszót egy bizonyos dologgal kapcsolatban, a felelősség alatt azonban igencsak megremeg a lábad. Korántsem vagy már annyira magabiztos, mint annak azt előtte gondoltad, amikor még a szituáció közelében sem voltál. Mivel pontosan tudod, hogy nem mutathatod magad gyengének egy olyan helyzetben, amikor rajtad a világ szeme, ezért gyorsan szedd össze a gondolataidat és azt mondd ki, amit az első megérzésed diktál. Higgy az élettapasztalatodban és tedd oda magad bátran!

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