Napi horoszkóp október 11.: a Rákoknak abszolút nincs ínyükre egy bizonyos feladat, a Szüzeknek szövevényes szálat sikerül kibontaniuk

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a hét utolsó napján rád erőlteti a véleményét annak ellenére, hogy egyáltalán nem kérdezted és nincs is szükséged rá. Ennek megfeleően az első pillanatban feldühít, hisz nem feltétlenül ez volt az, amire kíváncsi voltál és úgy érzed, nem hat rád építőleg a dolog, ezért viszonylag ingerülten utasítod vissza. Próbáld meg a helyzet napos oldalát nézni, hisz az illető egyáltalán nem bántó szándékkal nyomult, sokkal inkább segíteni próbált. Nyugodj meg, rendezd előbb magadban az érzéseidet, majd finomabb hangnemben magyarázd el neki, miért nem ez az a fajta segítség, amelyre szükséged van. Hidd el, ha megpróbálod kicsit szépíteni a dolgot, akkor sokkal könnyebben fogja lenyelni.

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta tanácsot kapsz egy jó barátodtól a hét utolsó napján, amit jól tudsz hasznosítani egy olyan szituációban, amelyben elakadtál és nem nagyon látod a kiutat. Épp ezért kifejezetten jól jön az illető segítsége, hisz végre elindulhatsz a megoldás felé, minden bátorságodat összeszedve pontot tehetsz az egész ügy végére. Légy bátor, ne engedd, hogy a félelmeid elhatalmasodjanak rajtad, hiszen ha megbénulsz, akkor nem fogsz tudni hatékonyan működni és mindig bujkálnod kell majd, nehogy sarokbaszorítva találd magad. Mivel fárasztó így élni az életedet, épp ezért sokkal jobban jársz, ha bátran neki mersz indulni és bízol magadban!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján azzal foglalatoskodsz, hogy precízen megtervezd az előtted álló hetet, szeretnéd ugyanis, ha minden úgy alakulna, ahogyan az a számodra legmegfelelőbb. Ma úgy tűnik, van lehetőséged befolyásolni a folyamatot és a saját szád íze szerint alakítani a helyzetet. Használd ki, hogy van rálátásod a dolgokra és rendelkezel a megfelelő tudással, tapasztalattal és tehetséggel, most kell nagyon stabil alapot képezned ugyanis ahhoz, hogy aztán atombiztos várat építhess magadnak. Ilyen napok is kellenek, amikor nem váltod meg a Világot, de minimum megtervezed!

RÁK (június 22-július 22)

Nehéz szívvel indulsz neki egy bizonyos feladatnak a hét utolsó napján, pontosan tudod ugyanis, hogy abszolút nem lesz egyszerű megoldanod. Mivel idővesztegetésnek érzed minden pillanatát, épp ezért semmi kedved nekiindulni, amennyiben azonban mihamarabb pontot kívánsz tenni a végére, abban az esetben ne húzd az időt sokáig, határozd el magad, állj neki, gondold végig, hogy is fogsz pontosan lépésről lépésre haladni, s kezdj hozzá. Hidd el, ha sikerül befejezned, nagy tehertől fogsz megszabadulni és sokkal nyugodtabb leszel utána! Ne késlekedj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján a hatalmába kerít egy bizonyos érzés, mely azt sugallja számodra, hogy gyakorlatilag egyhelyben toporogsz, abszolút nem változnak körülötted a dolgok, nem történik előrelépés az életednek egyik pontján sem. Mivel kezdesz belefásulni a mindennapok monotonitásába, épp ezért ma elérkezett az pillanat, hogy eldöntsd, meddig kívánsz még ebben a helyzetben vesztegelni. Amennyiben nem érzed jól magad a bőrödben, abban az esetben nem is érdemes várnod a jó szerencsére, határozd el magad és indulj el új dolgok felé. Változni azonban csak abban az esetben fog bármi, ha te magad is akarod, elhatározod és cselekszel. Ha nem, akkor csak ülhetsz és várhatsz. Minden rajtad múlik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon büszke vagy magadra, hisz a hét utolsó napján bonyolult helyzetben egy szövevényes szálat sikerült kibogoznod, ezzel pedig olyan tehertől szabadítod meg önmagadat és a körülötted lévőket id, amely nem zavarja majd a továbbiakban senki életét. Mindenki nagyon elismerően fordul feléd, ami neked is több önbizalmat ad a jövőre nézve. Kiváló bizonyítékot kaptál arra, hogy ha ki mersz állni és van bátorságod megmutatni, milyen tudás és tehetség rejlik benned, abban az esetben határ a csillagos ég. Csak így tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napjára szerettél volna befejezni egy végeláthatatlan folyamatot, amelyet már-már borzasztóan nyögve-nyelősen csináltál, a hátad közepére nem kívántad ugyanis az egészet. Emiatt joggal bosszankodsz, minél tovább húzódik ugyanis a folyamat, annál kevésbé lesz esélyed sikerrel befejezni. Amennyiben azonban sikerül felállítanod egy logikus sorrendet – amit a prioritásokra figyelemmel alakíts ki –, abban az esetben nem jelenthet gondot az, hogy mindennek pontot tegyél a végére, még mielőtt túl késő lesz cselekedni. Az a legfontosabb, hogy próbálj koncentrálni, gondolkodj és légy hatékony, semmi nincs még veszve, csak a megoldásra összpontosíts!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan fába vágtad a fejszédet, amibe az első pillanatban belesajdul minden porcikád, úgy tűnik ugyanis, hogy nem vagy még eléggé edzett a feladathoz. Attól azonban, mert kicsit keményebb a feladat, még nem szabad feladnod, higgy abban, hogy minden szükséges erő, akarat, tudás és hit megvan benned ahhoz, hogy végül elérd a célodat, csak az lebegjen a szemed előtt, hogy nem véletlenül döntöttél és indultál el azon az úton, amelynek végén learathatod a babérokat. Képzeld, mi lenne, ha nem lennének kihívások és nem ütköznénk akadályokba, akkor bizony minden túl egyszerű és unalmas lenne!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyon szeretnél kipróbálni valamit a hét utolsó napján, ami izgatja ugyan a fantáziádat, a környezeted azonban nem ugrik ki a bőréből örömében, amikor tudomást szereznek a terveidről. Mivel ez nem az ő életük, neked nem is kell különösebben hagynod, hogy a véleményükkel befolyásoljanak, nyilvánvalóan ugyanis független személyként el tudod dönteni, mit és miért csinálsz, vagy milyen alapon döntesz egy-egy helyzetben. Ha rossz döntést hozol, legalább tapasztalatot szerzel és a következő alkalommal már pontosan tudni fogod, meddig szabad menni a szakadék széléig. A saját életed felett kizárólag te rendelkezel!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján egészen váratlan dolog húzza keresztül a számításaidat, amelyről az első pillanatban úgy gondolod, jobb, ha felhúzod a nyúlcipőt és elmenekülsz, mielőtt bárki észreveszi, hogy a szituációnak valaha is a közelében jártál. Ha azonban megállsz és a bujkálás helyett kicsit máshogy tekintesz a helyzetre, meg fogod látni, hogy egyáltalán nem lesz rossz vége a dolognak, ha megfelelő módon és időben kezeled a problémát. Nem biztos, hogy az a megoldás, ha kifutsz a Világból, állj a sarkadra, légy magabiztos és bízz abban, hogy megvan benned a megoldás képessége!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Minden, amit elterveztél, a számodra legkedvezőbben alakul, épp ezért a hét utolsó napján őszinte elégedettséggel és boldogsággal tekintesz mindarra, amit te, magad önerőből hoztál létre. Nyugodtan vállald fel és mutasd meg mindenkinek a művedet, nem kell szégyenkezned, nagyon jól formáltad a folyamatot ahhoz, hogy végül sikeres lehess. Arasd le a babérokat, ünnepeld sikeredet, csapj egy igazi nyári grillpartit a barátaiddal és a hozzád legközelebb állókkal, majd zárd le ezt a fejezetet is és készülj arra, hogy holnaptól új ajtókon kopogtathatsz. Olyasmikben gondolkodj, amelyek kihívást jelentenek ugyan számodra, mégsem haladják meg a képességeidet!

HALAK (február 20-március 20)

Egyetlen puzzle-darab hiányzott ahhoz, hogy teljes legyen a kép egy bizonyos ügyben számodra, mely darabot a hét utolsó napján végre sikerült beillesztened, ami rendkívüli büszkeséggel tölt el. A körülmények most a legalkalmasabbak arra, hogy mindenkinek megmutasd, mit alkottál, hogy büszkén vállald azt, amin olyan hosszú ideje dolgozol már. Nem kell szégyenkezned, hisz olyasmit csinálsz, ami jó ügyeket szolgál és amitől te is jobb emberré válsz. Időnként szükséged van azonban egy-egy visszaigazolásra, hogy valóban rajta vagy az úton és a helyes irányba mész!

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