NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Komoly dologban nyújthatsz segítséget valakinek a hétvége folyamán, hiszen egy igen rizikós helyzetben úgy érzed, hogy abszolút áldozatkész, jó barát lévén mégsem hagyhatod, hogy az illető elvesszen. Épp ezért azonnal ugrasz és biztosítod arról, hogy amennyiben igényli, abban az esetben minden körülmények között számíthat rád. Már csak az is emberi nagyságodról tesz tanúbizonyságot, hogy soha nem használod ki a saját érdekedben azt, ha mások kiszolgáltatottá vagy senezhetővé válnak, sokkal inkább felkarolod az ekesetteket, ahogy történik ez ebben az esetben is. Igazán értékes ember vagy!

BIKA (április 21-május 20)

Lerágod a tíz körmödet egy olyan ügyben, amelynek nem-igen látod a végkimenetelét, gyakorlatilag csakés kizárólag a kockázatokat látod benne. Általában nem vagy az a típus, aki megijed a saját árnyékától is, ám ezúttal mégis rossz érzést kelt benned az egész folyamat, amellyel szemben állsz. Amennyiben helyesnek bizonyulnak a megérzéseid, abban az esetben nem kell semmit magadra vállalnod, mihamarabb zárd le a szóban forgó ügyet és olyasmivel foglalkozz, ami nem rejt ennyi kockázatot magában. Bölcsen teszed, ha hallgatsz a megérzéseidre, hisz nem véletlenül súgják azt, amit!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a hétvége folyamám eljön végre az a pillanat, amikor nem kell köntörfalaznod, egyszerűen kimondhatod a véleményedet, ilyenformán könnyíthetsz tehát a lelkeden. Igen, lehet, hogy első hallásra furcsa lesz a környezetednek ilyesmit hallani, mégis a saját érdekedben muszáj ezt megtenned. A hangnemre és az előadásmódra figyelj azért oda, hisz ha nem vagy elég szofisztikált, akkor meg is bánthatsz vele másokat. Nehéz teher ez, amelytől érdemes mihamarabb szabadulni, szedd tehát össze a gondolataidat és úgy tálald a mondanivalódat, hogy mindenki megértse, de senki ne sérüljön lelkileg!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége folyamán minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy jobb belátásra bírj valakit egy bizonyos helyzetben, az illető azonban egyszerűen elhárít minden ésszerű érvet, folyamatosan lepattintva magáról. Mivel láthatóan nem akar engedni az elveiből, te pedig nem tudsz -és nem is érdemes- felnőtt embereket megváltoztatni, épp ezért elérkezik a pillanat, amikor neked kell meghúznod a vonalat és azt mondani, hogy nem, mindenáron nem szeretnél senkit semmiről meggyőzni. Ne fuss olyan szekér után, ami nem vesz fel, hagyd tehát, hogy az illető menjen a maga útján, amennyiben azt gondolja logikusnak. Bármilyen nehéz is, igyekezz tiszteletben tartani mások döntését!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, kissé nagy falattal kell a hétvége folyamán megbirkóznod, amely jócskán meghaladja a képességeidet. Amennyiben azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, kiderülhet, hogy csupán te dramatizálod túl a helyzetet, hisz korántsem biztos, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetésedet. Ne rettenj meg az a első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettségedet és azt, hogy alkalmas vagy a feladatra. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége folyamán valaki igyekszik rábeszélni valamire, amihez sem kedved, sem energiád nincsen. Megbántani azonban semmiképp nem szeretnéd, hisz valamilyen oknál fogva éppen benned keresi a társát. Érdemes megfontolnod tehát a dolgot, hogy miféle veszélyekkel jár az, ha beadod a derekadat. Amennyiben kockázatosnak ítéled meg, abban az esetben semmiképpen nem kell vállalnod, hisz ha távol áll tőled, miért hoznád azért kellemetlen helyzetbe magad, mert igent mondtál valamire, amit később meg is bántál?!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Váratlan fordulat határozza meg a hétvége első napját, te pedig kétségbeesetten kapkodsz annak érdekében, hogy mentsd a menthetőt. Mielőtt azonban a meglévőnél nagyobb galibát okoznál magadnak, épp ezért érdemes lehűtened az ijedtséget és logikus gondolkodással pontot tenni a dolog végére. Hidd el, még mindig nem késő más irányt venni, időnként te is hibázhatsz, nem vagy tökéletes, amit bátran fel is vállalhatsz, nem kell ezután sem lesütött szemmel, szégyenkezve járnod. Ne keseredj el, ne add fel, csak menj tovább az utadon, hiszen nem véletlenül nem ismered a lehetetlen fogalmát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fifikásan sikerül kimatekoznod a helyzetet a hétvége folyamán, melynek köszönhetően szép sorjában jönnek azok az eredmények, melyek elégedettségg töltenek el. Most végre más dolgokkal is foglalkozhatsz, használd tehát ki a délutánt, vonatkoztass el az állandó mókuskeréktől és vegyél részt valami olyan programon, ami kikapcsol. Arra azért vigyázz, nehogy túlságosan belemerülj más dolgokba, hisz ha nem tartod a szemed folyamatosan a folyamatban lévő projekteken, akkor bizony könnyen megremeghet a siker, méghozzá egyetlen pillanat alatt!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyan lépésre készülsz, amely mérföldkő lehet az életedben, úgy érzed ugyanis, hogy olyasféle kalandban kellene kipróbálnod magad, amely életre szóló élményt okozhat, amely nem mindennapi és pozitív értelemben véve emlékezetes lesz. Mielőtt azonban belevágsz, előtte érdemes egyes hátráltató tényezőket leráznod magadról és csak arra fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, mégis ha hiszel magadban és valóban meg szeretnéd szerezni azt, amit megálmodtál, akkor bizony nem lesznek majd olyan akadályok, amelyeket ne tudnál legyőzni!

BAK (december 22-január 20)

Igazán szokatlan dologra készülsz, amely nem mindennapi kalandnak ígérkezik, épp ezért a megfelelő felkészültség érdekében minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy amikor eljön a pillanat, akkor a lehető legtökéletesebben sikerüljön minden. Rengeteg időt és energiát belefektettél már ebbe, csakis ezért halad az egész projekt a maga útján úgy, ahogyan eltervezted. Kétségtelenül fárasztó mindig a topon lenni, de hidd el, ha sikerült felérned a csúcsra, akkor rendkívül büszke lehetsz majd magadra. Csak így tovább, igazi profi vagy, aki semmitől nem hátrál meg!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan hétvégére nem terveztél világ megváltó feladatokat a nyakadba venni, hiszen a folyamatban lévőkkel is akad még tennivalód bőven, komoly lehetőség akad azonban mégis az utadba, mellyel kapcsolatban az első pillanattól kezdve minden porcikádat átjárja az adrenalin. Érdemes tehát mérlegelned, hogy egy rövid időre félreteszed a jelenleg futó ügyeket és a hirtelen jött, nagy kalandra koncentrálsz, avagy inkább megmaradsz a novemberi szürkeségben és a biztonsági játékot választod. Minden csak rajtad múlik!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszabb ideje próbálsz dűlőre jutni egy bizonyos dolgot illetően, folyamatosan ezzel vagy elfoglalva, egyszerűen nem hagy nyugodni a helyzet. Amennyiben szeretnél mihamarabb felszabadulni, itt az idő, hogy leülj és alaposan végiggondolj mindent töviről hegyire annak érdekében, hogy racionális döntést hozhass. Nem kell mindenáron ragaszkodnod egy lukas zoknihoz, amennyiben már nem tudod használni, abban az esetben keress egy másikat. Időnként meg kell hozni nehezebb döntéseket is, próbáld azonban elhinni, hogy minél előbb zársz le magadban egy-egy korszakot, annál nagyobb tehertől szabadulhatsz meg. Bízz magadban!

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