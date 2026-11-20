NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó munkanapján igen kellemetlen szituációban találod magad, a füledbe jut ugyanis az a negatív kritika, amit mások fogalmaznak meg veled kapcsolatban. Mivel nem vagy azonban az a típusú ember, aki ezeket az információkat csendesen elrágcsálja, majd lenyeli, épp ezért azonnal hangot is adhatsz a nemtetszésednek. Arra érdemes ügyelned azonban, hogy a szavaidat ne a pillanatnyi düh határozza meg, mindenképp számolj tehát el háromig, mielőtt megformálod és a szádon kiengeded őket. Semmiképp ne hagyd annyiban a dolgot, hisz ha ezt most elengeded, akkor végleg elveszítheted a renomédat mások előtt!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján igen-igen szenzitív hangulatodban talál meg valaki, aki ugyan nem akar megbántani, te mégis túlreagálod a dolgokat és gyakorlatilag szökőárként törnek ki belőled az érzelmek. Próbáld azonban egy kissé más szemszögből megközelíteni a helyzetet, nem a világ fordult ellened, csak épp nem vagy top formában, ami az aktuális lelkiállapotod illeti. Ha jobbnak látod, inkább bújj el egy kicsit a világ elől, pont azért, hogy ne ütközz bele olyan helyzetekbe, ahol akaratodon kívül megbánthatsz embereket!

IKREK (május 21-június 21)

Mindenáron próbálod valakivel megértetni a mondanivalódat egy bizonyos témával kapcsolatban, ám azt veszed észre, hogy nemhogy célt érnél az illetőnél, egyre inkább hátráltok. Mielőtt azonban átlépnéd a saját határaidat, érdemes elgondolkodnod azon, hogy vajon megéri-e a saját elveidet is feladva mindenáron a te oldaladra állítani az illetőt, avagy inkább jobb, ha mindenki megy a dolgára. Vedd észre, ha csak az idődet vesztegeted, engedd el és egyszerűen csak harag nélkül menj tovább. Fontos dolgok várnak még ugyanis rád, amelyek teljesítéséhez szükséged lesz az energiáidra!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján szokatlanul nagy kihívás adódik, amelyet mindenképp érdemes megragadnod, amennyiben hosszútávú sikereket szeretnél elérni. Kétségtelenül nem lesz egy sétagalopp, ahol csak úgy besétálsz a célvonalba, számos akadállyal kell majd megküzdened, ebben látod azonban az izgalmat. Épp ezért minden eshetőségre felkészülve mihamarabb indulj el az úton, hisz nincs vesztegetni való időd, mert ha most nem ragadod meg, akkor később nem biztos, hogy ugyanígy lesz rá alkalmad. Ezúttal minden körülmény megfelelő arra, hogy mind magadnak, mind pedig másoknak is bebizonyítsd, mire is vagy képes. Vigyázz, kész, rajt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindenképp szeretnél egy olyan rejtélynek utána járni a hét utolsó munkanapján, amely hosszú ideje nem hagy nyugodni, folyamatosan ott motoszkál a fejedben és úgy érzed, hogy addig nem is fogsz tudni továbblépni, amíg nem kerül pont a dolog végére. Arra azonban mindenképp érdemes felkészülnöd, hogy pontosan 50% esélyed van arra, hogy hatalmas csalódással szembesülsz, csak és kizárólag ennek tudatában érdemes tehát belevágnod a dologba. Ha valaminek ki kell derülnie, az előbb-utóbb ki is fog, nem kell erőltetni, hisz olyan rejtély nem volt még a történelemben, amely titokban maradt volna!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján olyan feladattal szembesülsz, amely nemcsak a nehézségi fokát tekintve tűnik megugorhatatlannak, de a témában még hozzá nem értőnek is számítasz. Kétségbe esés helyett igyekezz azonban higgadtan kezelni a helyzetet, próbálj egy rendszert kialakítani, amelyben prioritási sorrendben elhelyezed az egyes lépéseket és ennek alapján haladj előre. Ne kapkodj, hiszen azzal csak még nagyobb esélyt adsz arra, hogy összeakadjanak a lábaid és nagyot ess, akkor pedig kezdhetsz mindent elölről. Tekints kihívásként a helyzetre, amelynek teljesítésével borzasztóan elégedett leszel önmagaddal. Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján túlzott magabiztosságod sodorhat bajba, hiszen határozott meggyőződéssel hiszed, hogy gyakorlatilag csukott szemmel is teljesítheted a rád bízott feladatot. Elég súlyos árat fizethetsz azonban a könnyelműségért, csúfos bukás lehet ugyanis az eredmény, melyért ráadásul még felelősséget is kell vállalnod. Ha már így alakult, akkor igyekezz mindenkitől elnézést kérni és egy életre megtanulni, hogy vannak helyzetek, amikor nem csupán a saját bőröd van vásáron és amelyeknek elég nagy a tétje. Próbáld tehát a hibát korrigálni és megmutatni a környezetednek, hogy igenis megbízható ember vagy, aki képes tonnás súlyok alatt is jól teljesíteni, amennyiben a köz érdekeiről van szó!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Rendkívül fontos számodra a környezeted elismerése, szeretnél mindig mindenkit elégedettnek látni, ennek elérése érdekében pedig a végsőkig is elmenni. Ez mind roppant elismerésre méltó, a nagy igyekezetben azonban teljesen megfeledkeztél önmagadról és arról, hogy neked mi a fontos. A felismerés már fél siker, mérlegeld tehát, hogy vajon megéri-e egyfolytában másoknak megfelelni, avagy leteszed ezt a fajta terhet a válladról és a saját boldogságodra koncentrálsz. Igen nagy téveszme ugyanis, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha másokat is annak látsz. Járd a saját utadat, amely a te boldogságodhoz van kikövezve!

NYILAS (november 23-december 21)

Elég meghatározó számodra az, ha valaki csalódást okoz, elég nehezen lépsz túl egy-egy ilyen szituáción, hosszabb ideig gyakorlatilag nem is igen tudsz elvonatkoztatni tőle. Ez történik veled a hét utolsó munkanapján is, ideje lenne ugyanis magad mögött hagynod egy korábbi csalódásodat, neked azonban megragadt a szádban az a keserű íz, ami sehogy nem akar elmúlni. Így azonban soha nem fogsz tudni semmit sem elengedni és a végsőkig ragaszkodva, saját magad hátráltatva toporogsz majd egy helyben, miközben mások a legfelhőtlenebb életet élik, minden alkalmat megragadva. A sok-sok kínálkozó lehetőség előtted is ott van, rajtad múlik csupán, hogy élsz-e velük, vagy hagyod őket elúszni az árral. Itt az ideje tehát, hogy a saját boldogságod érdekében a korábbi negatívumokat lezárd és végre nyiss egy új életfelfogás felé!

BAK (december 22-január 20)

Valaki mindenáron szeretné a mondanivalóját beléd sulykolni, te azonban abszolút ellenállsz, nem szeretnél ugyanis elfogyasztani valamit, aminek már a szaga is émelyítő számodra. Ennek okán mihamarabb igyekezz tehát megértetni az illetővel, hogy neked is vannak határaid és hogy miért nem érdemes átlépni azokat. Nem kell arrogánsnak lenned annak érdekében, hogy átmenjen a mondanivalód, mindenképp érdemes azonban határozottan fellépned. Értesd meg vele, hogy nem arról van szó, hogy nem fogod fel, amit mond, sokkal inkább nem illik bele az értékrendedbe. Mivel azonban ez az ő élete, ezért élheti a saját elvei szerint, ne próbáljon ugyanakkor belerángatni valamibe, amely ellen minden porcikád tiltakozik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján heves vitába keveredsz valakivel annak okán, hogy igazságtalannak tartasz egy bizonyos szituációt. Mielőtt azonban ennél is jobban magukkal ragadnának az indulatok, próbálj lehiggadni és intelligens, civilizált emberek módjára elmondani el a te álláspontodat, hiszen jó eséllyel sokkal hatékonyabb leszel és hamarabb meg tudod értetni a lényeget a másik féllel. Hidd el, százszor emberibb módon is lekommunikálhatod a benned lévő ellenérzéseket, ezzel együtt pedig a népszerűségi indexed sem zuhan akkorát!

HALAK (február 20-március 20)

Bár nagyon precízen elkészítetted a hét utolsó munkanapjának tervrajzát, mindent centiméterről centiméterre kiszámítottál, mégsem számoltál egy bizonyos dologgal, amely teljesen felboríthat mindent. Ne ess azonban kétségbe, igyekezz időben észrevenni azt, ami nem odavaló és amennyiben szükséges, állj készen arra, hogy az előre kiszámított dolgokon változtatni kellhet ahhoz, hogy a végén ugyanazt az eredményt érhesd el, amit a legelején vártál magadról. Ne rohanj el a saját árnyékodat látva, hisz korántsem biztos, hogy odaveszett minden. Légy céltudatos, abból nem lehet baj!

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