NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 18.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepén szíved szerint egész nap nem csinálnál semmit, annyira jól esne már a pihenés, hogy roppant nehezen szánod rá magad bármire is. Mivel azonban vannak bizonyos kötelezettségek, amelyeket muszáj leszel elvégezni, hiszen önmaguktól nem kerül pont egyiknek a végére sem, így igyekezz még ma nekifogni azoknak a halaszthatatlan teendőknek, amelyek nem várhatnak. Amennyiben elég hatékonyan dolgozol, abban az esetben nyugodt lelkiismerettel ugorhatsz fejest a pihenésbe!

BIKA (április 21-május 20)

Komoly helyzet okoz álmatlan éjszakákat az utóbbi időben, amelynek a hét közepén pontot kell tenned a végére, ha nem akarsz több bonyodalmat az életedben. Pontosan tudod ugyanis, hogy nincs lehetőséged arra, hogy a továbbiakban elodázd a dolgot, épp ezért ma tegyél félre minden más programot addig, amíg le nem zárod ezt az ügyet. Hidd el, sokkal felszabadultabb leszel akkor, ha végre magad mögött hagyhatod azt, ami jelen pillanatban annyi fejfájást okoz!

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút magabiztosan menetelsz az úton, már-már méterekkel a föld felett jársz, eszedbe sem jutnak a buktatók. Mivel azonban az akadályok mindenhol megbújnak, épp ezért érdemes elgondolkodnod azon, hogy egy kicsit talán visszaveszel a jelenleg érzett magabiztosságból, hisz akkor fog teljesen kinyílni a szemed is. Jelen pillanatban vannak, akik ferde szemmel néznek rád amiatt, hogy a nagy céltudatosság kicsit megszédített, emiatt is érdemes kicsit két lábbal a földön állnod, hogy ne keveredj feleslegesen konfliktusba senkivel. Igyekezz minél őszintébb lenni, maradj önmagad, ne hagyd, hogy a körülmények változtassák a személyiségedet!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasféle terhet vállaltál talán kicsit elhamarkodottan magadra, amelyet mostanra meg is bántál, hisz a vártnál jóval több idődet és energiádat emészti fel az, hogy maradéktalanul megfelelj és olyan teljesítményt nyújts, amit mindenki megszokott tőled. Ám mivel most már késő bánat, nem tudsz kihátrálni, épp ezért nincs más választásod, mint végigcsinálni azt, amibe belekezdtél. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb végezhess és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, zárd ki a külvilágot és igyekezz erre az egyetlen dologra koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellően tapasztalt is vagy, így nagyjából tudod, hogyan oldd meg a helyzetet, nincs is más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni az úton! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A környezeted hosszú ideje presszionál arra, hogy mondd ki a végszót valamivel kapcsolatban, te azonban húzod-halasztod a dolgot. Nem érzed ugyanis késznek magad arra, hogy fejest ugorj a jéghideg vízzel teli medencébe, egy elhamarkodott döntés miatt ugyanis korábban már jócskán pórul jártál. Épp ezért ezúttal se hagyd sürgetni magad, ne mondj ki semmit, amit később megbánnál, várd ki a legmegfelelőbb pillanatot és csak akkor hozz bármiben döntést, ha a legideálisabbak a körülmények. Ez csakis a te döntésed, ne azért mondj feketét vagy fehéret, mert a környezetedet bosszantja egy megoldatlan ügy, kössenek csomót a frusztrációikra, te nem kérsz belőle, köszönöd szépen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén teljesen váratlan helyzet adódik, amelyben gyakorlatilag mindenki rád igyekszik húzni a felelősséget, ezzel azonban egyik pillanatról a másikra óriási teher nehezedik rád. Noha rendkívüli módon bosszant, hogy ekkora felelősséget helyeznek rád, mégsincs más választásod, mint beleadni apait-anyait és a legjobb formádat hozni a siker érdekében. Ha nem engeded, hogy megingasson a válladra nehezedő nyomás, akkor mindenki legnagyobb elismerésére meg fogod tudni ugrani az akadályt. Nyugodtan arasd le a babérokat és ünnepeltesd magad, mert ez most csak rajtad múlt, ezután pedig tudasd mindenkivel, hogy köszönöd szépen, legközelebb nem kérsz ezekből a terhekből!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét közepén végre sikerül pontot tenned egy olyan feladat végére, ami különösen fontos a számodra és mivel abszolút maximalista vagy, így mindig igyekeztél a tökéletesre törekedni. Különösen nagy öröm ez számodra, hisz ezáltal jut időd végre arra, amit hetek óta tologatsz magad előtt, most azonban teljes mellszélességgel vetheted bele magad. Ma egész nyugodtan szánhatsz időt arra, hogy a számodra fontos emberekkel tartsd a kapcsolatot, hisz más zsúfoltabb napokon nem biztos, hogy elegendő időt fordítasz rájuk, ez a nap azonban tökéletesen alkalmas arra, hogy törődj a szeretteiddel is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mostanában egyre inkább frusztrál az a sok-sok bizonytalan tényező, amely az utóbbi időben jellemzi az életedet. Épp ezért a hét közepén eljön a pillanat, amikor határozottnak kell lenned és lezárnod bizonyos dolgokat a életedben. Ennek megfelelően állíts fel egy prioritási sorrendet, amelynek alapján elkezded szelektálni azokat, amik inkább hátráltatnak és a legjobban zavarnak, hisz érthető módon nem szeretnéd úgy élni az életedet, hogy a boldog pillanatokat nem tudod az elvárásaidnak megfelelően megélni. Adj lejjebb a gondokból, aminek pedig lehet, annak tegyél pontot a végére!

NYILAS (november 23-december 21)

Valakivel a közvetlen környezetedben egyszerűen nem tudsz közös nevezőre jutni, akárhogy próbálsz is, emiatt eléggé frusztrál az, hogy egy társaságban tartózkodjatok. Teljesen más világnézeteket vallasz, abszolút nem egyezik a véleményetek semmiben, mások mégis erőltetik a közös programot. Mivel te nem akarsz senkivel szemben álarcot viselni és színészkedni, épp ezért határozottan utasítsd el azt a személyt, aki a kerítő szerepét vállalta magára, hisz nincs szükséged ilyesfajta kellemetlen programokra. Ne menj bele semmiféle vitába, inkább keresd azok társaságát, akikkel felhőtlenül ki tudsz kapcsolódni!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, megtaláltad azt a személyt, akivel abszolút egy húron pendültök, közös érdeklődési körötök, ebből fakadóan viszonylag egyszerű közös programokat is csinálnotok. Érdemes tehát hosszútávon közös célokban és tervekben gondolkodnotok, hisz úgy tűnik, jól olajozott csapat vagytok, mindenféle hézagok és álságosság nélkül. Ez egy hosszú barátság kezdete, érdemes tehát neked is energiát tenni a kapcsolattartásba, hisz egymás félszavaiból is értetek, ez pedig a siker kulcsa lehet számotokra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon hiszel egy bizonyos projekt sikerében, rengeteg áldozatot hoztál érted és mindenre hajlandó vagy azért, hogy véghez vidd a dolgot. Körülötted azonban nem mindenki ilyen optimista, nem igazán látják a potenciált az egészben, épp ezért próbálnak lebeszélni róla. Mivel te mégis pontosan tudod, hogy helyesen cselekszel, épp ezért magyarázd el mindenkinek, akit érdemesnek tartasz a miértekkel kapcsolatban történő felvilágosításra, hogy azért hiszel abban, amit csinálsz, mert látod magad a siker kapuján döngetni. Ha nem érzenéd, hogy van benne fantázia, bizonyára bele sem kezdtél volna. Mindemellett légy óvatos, senki nem fogja ugyanis a kezedet, épp ezért ha megbotlasz, akkor bizony nem is lesz senki, aki felsegítsen!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasféle dolog foglalkoztat a hét közepén, amihez a legkevésbé sincs közöd, mégis izgatja a fantáziádat. Mivel nagy eséllyel bajba keveredhetsz, ha beleásod magad, így érdemes meghúznod a határvonalat és inkább a saját ügyeidet simíthatni, hisz megvan neked a saját dolgod, túlságosan elfoglalt vagy ahhoz, hogy ilyesfajta mellékutakra lépj. Hagyd, hogy azok foglalkozzanak vele, akikre tartozik, te pedig figyelj csak a saját dolgaidra, s örülj, ha azokon túlleszel. Hidd el, sokkal jobban jársz, ha nem mártod bele a kezed olyasmibe, amiben megégetheted magad!

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