Napi horoszkóp november 16.: a Kosoknak érdemes szembenézniük egy bizonyos helyzettel, a Rákok régi konfliktust rendezhetnek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Nincsen túl jó előérzeted egy bizonyos dologgal kapcsolatban, épp ezért mindenféleképp megpróbálsz nyúlcipőt húzni. Mivel azonban ilyenformán nem tudod befolyásolni az eseményeket, épp ezért nem is tudsz a végtelenségig menekülni előle, érdemes tehát összeszedned minden bátorságodat és szembenézni a helyzettel. Hidd el, sokkal nagyobb előnyre tehetsz szert, ha nem nem hagyod, hogy hátulról utólérjen a baj, sokkal inkább te nézel farkasszemet vele. Nem éri meg aggodalmaskodással és félelemmel veszetegetned a drága idődet!

BIKA (április 21-május 20)

A környezetedben annak köszönheted a népszerűségedet, hogy mindig minden helyzetben kiállsz a gyengébbekért, hogy a segítségre szorulóknak mentőövet dobsz, hogy te vagy a két lábon járó irgalmas szamaritánus. A hét első napján azonban te szorulsz segítségre egy bizonyos helyzetben, amelyet azok az emberek sem fognak megtagadni, akiken egyszer segítettél. Újabb bizonyosságot nyertél tehát arról, hogy érdemes jónak lenni, hiszen a karma visszaadja neked is az összes jót, amit te adtál az embereknek!

IKREK (május 21-június 21)

Általában abszolút önállóan döntesz a téged illető kérdésekben, hozzá vagy szokva ahhoz a függetlenséghez, amelyben éled az életedet, épp ezért elég nehezen viseled, ha valaki megpróbálja befolyásolni az ügyeidet. Mivel ma valaki -teljesen félreismerve téged- mégis megpróbál valamivel kapcsolatban jobb belátásra bírni, amit hirtelen nem is igen tudsz hova tenni, így a nagyobb konfliktust elkerülendő, igyekezz gyorsan, érthetően, de szofisztikált hangnemben megértetni az illetővel, hogy ez a te utad, amelyben te döntöd el az útirányt. Tartsd azonban azt is szem előtt, hogy bármikor akadhat olyan szituáció, amikor neked is szükséged van némi támaszra, arra ügyelj inkább, hogy jól válaszd meg, kitől fogadsz el segítséget, és ki az, aki csak félrevinné az életedet. Okos vagy, használd a női megérzéseidet!

RÁK (június 22-július 22)

Egy bizonyos személlyel korábban konfliktus helyzetbe kerültél, amelyet egészen a mai napig nem sikerült rendeznetek, emiatt nem igazán vagytok felhőtlen viszonyban. A hét első napján azonban egy közös ismerősötök kerül bajba, akin mindketten segíteni szeretnétek. Könnyen lehet azonban, hogy ez a helyzet lesz az, ami végül kettőtök konfliktusát is rendezheti, hiszen közös ügyért mentek előre. Ha már az Élet így alakította és az illető fontos számodra, akkor ne szalaszd el a lehetőséget arra, hogy békét köss vele!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A folyamatban lévő ügyeid tekintetében szeretnél mindenképp valamennyi előnyre szert tenni, ennek érdekében bizonyos lépéseket átugorva igyekszel végrehajtani bizonyos fázisokat. Ez azonban semmi mást nem eredményez, csak a hasra esést, épp ezért nem érdemes mindenféle veszélyes manőverbe kezdened, számolj inkább a kockázatokkal. Mielőtt mindenféle artista mutatványba kezdenél, előtte igyekezz olyan taktikát kidolgozni, amely hatékony, így nem lesz gond végig menned az akadálypályán. Ne akarj feleslegesen harcolni az elemekkel, azok ugyanis sokkal erősebbek nálad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napja roppant érdekes tanulságokat és leckéket tartogat számodra. Nem biztos hogy mindegyik pozitív lesz de úgy tartja a mondás, hogy negatív tapasztalatok nincsenek, csak leckék, amelyeket az Élet tanít. Igyekezz tehát elfogadni, hogy bármennyire is igyekszel, akaratod ellenére is találkozol majd ilyen leckékkel, amelyekből tanulván a következő hasonló helyzetben már pontosan tudod majd, hogyan kell cselekedned. Ne hagyd, hogy ez a fajta tapasztalat negatív értelemben nyomja rá a bélyegét a napodra, majd aztán az egész hetedre, tanuld meg, hogy amin változtatni nem tudsz önmagadtól, azt jobb ha elfogadod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hozzád közel álló emberek között alakul ki feszültség a hét első napján, amelybe mindketten akaratukon kívül igyekeznek téged is magukkal rántani oly módon, hogy egyfajta esküdtszék szerepére kérnek fel. Mivel azonban te pártatlan szeretnél maradni és egyiküket sem szeretnéd magadra haragítani, ennek érdekében igyekezz mindkettőjükkel határozottan tisztázni, hogy egyenlő módon szereted őket, érzelmi elfogultságodnál fogva pedig nem tudsz objektíven véleményt mondani ebben a helyzetben, ugyanakkor biztosítsd őket a támogatásodról. Ne kerülj bajba, ha nem muszáj!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kéretlenül, pusztán jószándékból szeretnél segíteni valakin a hét első napján, aki viszont teherként éli meg a te segíteni akarásodat. Az első pillanatban bántónak érzed az elutasítást, hisz téged semmi más nem vezérelt, csakis a jó szándékod, ha azonban belegondolsz egy pillanatra, nem biztos hogy az illető segítségre szorul, nem biztos hogy a problémája olyan természetű, amelyet mással is meg szeretne osztani, nem biztos hogy nem egyedül akarja ezt az akadályt megugrani. Fogadd el, hogy nem mindenki kér segítséget, de biztosítsd arról, hogy bármikor számíthat rád, történjen bármi, te minden körülmények között mögötte állsz. Ilyenek az igazi barátok!

NYILAS (november 23-december 21)

Bár a hét első napját nem így tervezted, mégis olyan természetű akadály hárul eléd, amelyet egyszerűen sem kikerülni, sem figyelmen kívül hagyni nem tudsz. Épp ezért, mielőtt még az egész napod tönkremenne emiatt, előtte nézz szembe a feladattal, bátran ugorj neki és old meg az egyenletet. Ha készen vagy és pontot tettél a dolog végére, lelkiismeretfurdalás nélkül adhatod át magad más, pihentetőbb programoknak. Hidd el, sokkal könnyebb lesz, ha az a bizonyos kis bogár nem duruzsol a füledbe egész álló nap!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napja olyasfajta kihívást tartogat számodra, melynek teljesítésével hatalmas elismerésben lehet részed, azt is tudod azonban, hogy nem adják olyan könnyen a sikert. Kőkeményen meg kell dolgoznod azért, hogy végül valóban megkaphasd azt a fajta elismerést, amire vágysz, épp ezért gondosan ügyelj arra, hogy megfelelő taktikát válassz. Ne hagyd, hogy mások beleszóljanak a dologba, sokkalinkább arra törekedj, hogy te magad, a saját erődből és általad meghozott döntésekből juss el a végső célodig. Menni fog, csupán bátorság és önbizalom szükségesek hozzá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Borzasztó nagy elánnal küzdöttél egy általad kitűzött cél eléréséért, pontosan tudtad, hogy érdemes előre menned még akkor is, amikor mások már lemaradtak vagy hitetlenségük okán nem támogattak, nem harcoltak. A küzdelem megérte, a hited és magabiztosságod most sem hagyott cserben, hisz a munka sikert hozott. Most azonban, hogy learathatod a babérokat, ismét nagy a tömeg körülötted, hisz mindenki szeretne fogyasztani a zamatos gyümölcsből. Neked azonban nem kell osztoznod azokkal, akik akkor hagytak a sárban, amikor beleragadtál, csak azért, mert nem hittek a pozitív eredményben. Ne szégyelld ezeknek az embereknek elmondani a véleményedet, hisz ők semmit nem tettek a siker érdekében, te viszont litereket izzadtál, így egyedül téged illet az elismerés is!

HALAK (február 20-március 20)

A szokásosnál kissé nagyobb volumenű problémával találod szemben magad a hét első napján, amely kissé megrémít, nem érzel ugyanis magadban annyir erőt, hogy felvedd a kesztyűt. Amennyiben azonban fel mersz állni és ringbe szállni a megoldatlan szituációval szemben, abban az esetben meglátod, hogy egy kis önbizalom mekkora lendületet adhat. Nem kell a saját árnyékodtól megijedned, nem kell fogócskát játszanod a helyzettel, állj meg, vegyél egy nagy levegőt és indulj harcba. Meglátod, ha már benne vagy a helyzetben, pontosan fogod tudni, mit kell csinálnod ahhoz, hogy végleg pontot tehess a dolog végére!

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