Napi horoszkóp november 15.: a Bikáknak érdemes kikapcsolódniuk, a Szüzeknek határidős munkára kell koncentrálniuk

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, a hét utolsó napján valaki a közvetlen környezetedben vitát próbál generálni közötted és egy számodra fontos személy között. Az első pillanatban fogalmad sincs ugyan, hogy mi az illető szándéka ezzel, ám azzal pontosan tisztában vagy, hogy nem hagyhatod kibontakozni. Ragadd tehát meg az alkalmat, ülj le vele négyszemközt beszélni és kérdezd meg, pontosan mi a célja. Amennyiben felháborítónak találod és csupán ártani akar, abban az esetben igyekezz határozottan megálljt parancsolni neki, egyúttal felhívni a figyelmét arra, hogy komoly következményekre számíthat, ha nem hagyja abba a kisded játékát. Mutasd meg, milyen fából is faragtak!

BIKA (április 21-május 20)

Valahogy a hét utolsó napjára fogyott el a türelmed, a szokásosnál is hamarabb kijössz a sodrodból, aminek tulajdonképp magad sem érted az okát, de valószínűleg azért lehet, mert túlságosan embert próbáló feladatokat teljesítettél a hét folyamán és ez kivett belőled minden energiát és toleranciát. Mivel abszolút nem érzed jól magad ma a bőrödben, épp ezért gyorsan tudj le minden kötelező kört és vonulj fedezékbe, mielőtt valakivel komoly konfliktusba keveredsz. Próbálj elmélyülni a gondolataidban, igyekezz a pihenésre koncentrálni annak érdekében, hogy visszatalálj a lelki békédhez!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján végre mindennek pontot tudsz tenni a végére, így nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a romantikának. Keressetek a pároddal egy romantikus kuckót, ahol kettesben lehettek, ahol összebújhattok, nagyokat sétálhattok, hedonisták módjára ehettek-ihattok, egyszóval szintet léphettek a kapcsolatotokban. Ezekre a pillanatokra is szükség van annak érdekében, hogy az a bizonyos láng ki ne aludjon közöttetek, hisz a szikrából nehéz újra tüzet csiholni!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasféle dolgok miatt aggódsz a hét utolsó napján, amelyeket a legkevésbé sem tudsz befolyásolni, hiszen nincs még az a szuper erő, amely képessé tesz arra, hogy más emberek gondolatait egy irányba tereld. Mielőtt tehát túlságosan magadra venned a szituációt, igyekezz azt mantrázni magadban, hogy neked a saját utadat kell figyelned, nem másokét egyengetned. Mindenki magának tapossa ugyanis az utat, neked nem kell rálépni egyetlen percre sem az övékre. Igyekezz anélkül boldog lenni, hogy felesleges terheket cipelnél, hidd el, sokkal felszabadultabb életet élhetsz majd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Pihenés helyett túl sok teendőt ütemeztél be a hét utolsó napjára, amelyekből ha nem húzol ki néhányat, akkor szinte biztosan fog káoszba fulladni valamennyi. Abszolút tiszteletreméltó hozzáállás az, hogy sok mindent szeretnél elvégezni, ezáltal több időt a szeretteiddel tölteni, ám sokkal okosabban teszed, ha kevesebb terhet teszel a válladra, ezáltal a kudarc is elkerülhető. Próbálj egyfajta prioritás mentén haladni, hidd el, nem kell neked egy nap alatt megváltani a Világot, az pedig sokkal jobb, ha pozitív eredményekkel véteted magad észre, semmint a negatívakat dugdosod a szőnyeg alá, nem igaz? Kisebb csomaggal sokkal könnyebben járható az út!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Amíg mások semmittevéssel töltik idejük túlnyomó részét a hét utolsó napján, neked egy elég fontos, határidős munka az, ami kijutott osztályrészül. Emiatt érthető módon elég frusztrált vagy, hisz el tudtad volna másképp is képzelni a vasárnapodat, ehelyett azonban hajthatod a szekeret, ami egyetlen percre meg nem állhat. Nem érdemes azonban a hasznos, munkára szánt idődet bosszankodásra pazarolni, láss neki a tennivalóknak, mielőtt bajba kerülnél. Nyugtasson a tudat, hogy nem minden nap ilyen hajtós, kikapcsolódni pedig akkor tudsz felhőtlenül, ha semmiféle teher nem nyomja a válladat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mások számára kissé furcsa szokást vettél fel az utóbbi időben, te azonban tökéletesen jól érzed magad benne. Emiatt a környezetedben egyfajta földönkívükiként tekintenek rád, álláspontod szerint azonban semmi baj nincs azzal, ha olyan rigolyáid vannak, amelyek nem akadályozzák mások életét és tulajdonképp téged sem hátráltatnak a haladásban. Épp ezért nem is kell különösebben foglalkoznod azokkal, akik emiatt furcsán tekintenek rád, neked arra kell összpontosítanod, hogy boldog legyél és amennyiben ezt úgy tudod elérni, hogy közben van néhány furcsa szokásod, ám legyen! Hidd el, mindenkinek vannak ilyesfajta hóbortjai, csak sokan nem beszélnek róluk!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, a hét utolsó napján a szerencse valamilyen oknál fogva elpártolt mellőled, bármiféle taktikához folyamodsz egy bizonyos folyamatot illetően, egyszerűen kútba esik minden terved. Mielőtt azonban dühödben hátat fordítanál valamennyi projektnek, előtte érdemes pontról pontra venni azokat a lehetőségeket, amelyekkel kiküszöbölhető az, hogy a jövőben megakadjanak a fogaskerekek és folyamatosan leálljon a gépezet. Hidd el, nem mindig megy olajozottan minden, ám ez korántsem jelenti azt, hogy nem lehet sikeres a célba érés!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre eljött a hét utolsó napja, aminek borzasztóan örülsz, hiszen minden kötelező tennivalóidat letudva mostantól azokkal a dolgokkal is foglalkozhatsz, amelyekre más napokon szinte biztosan nem jut időd. Nyugodtan add tehát át magad a hobbidnak, olyasféle elfoglaltságokba merülj bele, amelyek feltöltenek, így újult erővel térhetsz majd vissza dolgos hétköznapokba. Ne hagyd, hogy bárki elcsábítson, ez a nap ugyanis csak és kizárólag rólad szól!

BAK (december 22-január 20)

Nem igazán vagy a random pillanatoknak élő személy, sokkal inkább preferálod azt, ha minden pillanatot precízen ki tudsz számolni, el tudsz tervezni, ezáltal nem érhet meglepetés sem. Mindennek ellenére azonban ma hasznos leckét kapsz azt illetően, hogy az Élet bizony nem egy matekpélda. Váratlan helyzet ránt ugyanis ki az általad vizionált tökéletességből, mely miatt hirtelen válsz egyfelől dühössé, másfelől kétségbeesetté. Mielőtt azonban felhúznád a nyúlcipőt, érdemes belemerülnöd a dolgok mélyébe és kideríteni, mi az, amit ebből a helyzetből elsajátíthatsz és haszonnal kamatoztathatsz a jövőben. Igen, nem mindent lehet kimatekozni és sokszor nem is érdemes!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Roppant módon zavar egy bizonyos dolog, melyet legszívesebben szóvá is tennél, ám egyelőre nem érkezett el a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy véleményt nyilváníts. Érdemes tehát csendben maradnod és kivárnod azt a szituációt, amely lehetővé teszi az állásfoglalást. Bármilyen nehéz is, igyekezz tehát önuralmat gyakorolni, fogd fel ezt az időszakot úgy, hogy amennyiben egy tanulási folyamatként tekintesz a helyzetre, még tapasztalatokat is szerezhetsz, miközben összeszedheted a gondolataidat. Higgy abban, hogy eljön a te időd is!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki, aki fontos számodra, a hét utolsó napján igen nagy galibát okoz, mellyel kapcsolatban hozzád fordul mentőövért, hátha te kirántod a slamasztikából. Mivel azonban neked is van egy bizonyos értékrended, épp ezért számodra is van egy határvonal, amit nem lépsz át semmi esetre sem. Világosan hozd tehát az illető tudtára, hogy ez bizony most az a gödör, amelyből egyedül kell kimásznia. Lelkileg mindenképp mellette állsz és támogatod, de fizikailag nem tudsz beleavatkozni. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz mindenki önmagáért és az általa elkövetett tettekért felel!

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