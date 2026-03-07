Napi horoszkóp március 7.: a Rákok nehéz feladatot teljesítenek, a Skorpiók jószándéka balul sül el

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 7.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napján elérkezettnek látod az időt arra, hogy minden folyamatban lévő, néhol még kesze-kusza ügyedet el tudd rendezni, úgy, ahogyan te szeretnéd. Most váltak ugyanis ideálissá a körülmények ahhoz, hogy nagyobb akadályok nélkül megtegyél minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy végül majd bezsebelhesd az elismeréseket. Rendkívül megnyugtató számodra, hogy lezárhatsz bizonyos dolgokat, hisz nem szeretsz félbehagyni semmit. Csak azokat tartsd meg, amelyek előre visznek, a nehezebb, bonyolultabb, aggályosabbakat ideje elvágni. Cselekedj, amíg nem késő!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztóan húzós hetet zársz, rendkívül kimerültnek érzed magad, nehezen találsz motivációt arra, hogy bármilyen projekthez hozzákezdj, azt is tudod azonban, hogy számos határidős munkád van még hátra, nehezen tudod tehát felelősségrevonás nélkül ellógni a napokat. Mivel a szervezeted jelzést küldött, épp ezért mégis érdemes komolyan venned, a munka mellett legalább ezen a hétvégén keress olyan kikapcsolódási pontokat, amelyek pihentetőek, ne feledkezz meg arról, hogy az akkumulátorod töltésre szorul annak érdekében, hogy ágynak ne dőlj. Nem hiányzik a betegség, előzd tehát meg mindenképp!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján is a jó szándék vezérel, segíteni szeretnél valakinek, mégsem úgy sül azonban el a dolog, ahogy azt vártad volna, így nem feltétlenül válik a másik hasznára segítő szándékod. A negatív végkimenetel azonban nehogy megakadályozzon abban, hogy máskor másoknak is rendelkezésre állj, hisz ez a szituáció sem feltétlenül a te hibádból fakadóan alakult így, ahogy. Hidd el, mindenki meg fogja érteni, hogy ezt a szituáció kényemetlensége alakította így, te nem akartál rosszat semmiképpen sem. Épp ezért ne legyen lelkiismeretfurdalásod sem, hiszen a legkevésbé sem szerettél volna rossz szándékkal mások útjába állni!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan korábban abszolút nem gondoltad, hogy képes leszel teljesíteni egy bizonyos feladatot, a hétvége első napján mégis egy külső erő hozzásegít ahhoz, hogy tökéletes eredményt adhass ki a kezedből. Ennek köszönhetően büszkén vállalhatod fel azt, hogy ez csakis a te kezed munkáját dicséri, kizárólag a tudásod és persze Fortuna segítettek abban, hogy felérj a csúcsra. Ma sikerrel bizonyítottad be magadnak azt, hogy akaraterővel és a megfelelő alázattal milyen messzire sikerülhet eljutnod. Szombat este csapj egy rögtönzött bulit, hívd át a barátaidat, ünnepeljétek ezt a sikert, hisz egyvalakit biztosan legyőztél: saját magadat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy tűnik, a hétvége első napján elakadsz egy bizonyos folyamatban, valaki pedig a legjobbkor érkezik és mankót nyújt neked. Mivel azt gondolod, hogy nincsen más lehetőséged, épp ezért gondolkodás nélkül megragadod az illető kezét, ami azonban nem biztos, hogy a legmegfelelőbb döntés. Egyfelől ugyanis te is bizonytalan vagy, másfelől pedig nem tudhatod, hogy a megmentődnek mik a szándékai. Mérlegeld inkább, hogy kitől és milyen volumenű segítséget fogadsz el, hiszen korántsem biztos, hogy mindenki a javadat akarja!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szinte megállás nélkül szeretnél megfelelni a környezetednek, valahogy ugyanis a dominó sorba illeszkedve érzed magad a legjobban. A saját boldogságod érdekében azonban ne arra összpontosíts, ki és miként tekint rád vagy mi a véleménye rólad, hisz ha mindig aszerint alakítod a viselkedésedet, vagy a ruházatodat, hogy mit szól hozzá a környezeted, akkor olyanná válsz, mint amilyen a világ, úgy általában. Merj más lenni, merj máshogy felöltözni, merd felvállalni a véleményedet, még akkor is, ha ennek okán ferdén néznek rád az emberek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége első napján kötöd az ebet a karóhoz, nem vagy hajlandó engedni az elveidből egy bizonyos ügyben még annak ellenére sem, hogy számos jelet kapsz arra vonatkozóan, hogy érdemes más útvonalon haladnod, a jelenlegi ugyanis csak a vesztedbe vezet. Bármennyire is nehéz tehát, még azelőtt érdemes engedned az elveidből, mielőtt te, magad látod a kárát a dolognak. Tudatosan keress más megoldást, hidd el, ha nem szorítod annyira a kötelet, akkor nem fogja hólyagosra törni a tenyered!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napján mindannak ellenére, hogy jó szándékkal -mégis kívülállóként- avatkozol bele egy látszólag egyértelmű szituációba, az sajnos visszájára sül el, néhányan pedig azt gondolják a környezetedből, hogy ártani akartál. Mivel te, magad teljesen biztos vagy dolgodban, próbáld meg megérteni a többiekkel is azt, hogy mi volt a célod, segíts nekik megfogni azt a logikai szálat, amely alapján segíteni szerettél volna. Jó ember vagy, jót akarsz mindenkinek, de ha túl sok felé próbálsz segíteni túl nagy elánnal, az -ahogy ezúttal is kiderül- felemásan végződhet. Legközelebb igyekezz szelektálni, hogy kinek és hogyan segítesz, hidd el, a te életed is egyszerűbbé válhat ezzel!

NYILAS (november 23-december 21)

A nehéz, munkával teli hétköznapokat egyre hosszabbak és kapkodósabbnak érzed, sokszor szinte azt sem tudod, hol tartasz, annyi mindent kell lezárnod és valamiféle pozitív eredményt felmutatnod. Ennek köszönhetően a hét végére teljesen kimerülsz, semmi másra nem vágysz tehát, csakis a pihenésre. Mielőtt azonban a nagy rohanásnak az egészséged látná kárát, előtte érdemes gondolnod a kikapcsolódásra is: egy fodrász, egy új ruha, esetleg egy mozi vagy vagy egy habos cappuccino egy jó könyv társaságában nagyon sokat tud jelenteni és neked is újratölti az energiaforrásaidat annak érdekében, hogy hétfőn aztán ismét fejest ugorhass a feladatok sűrűjébe. A saját érdekedben ajánlott mindenképp egy kis lopott időt pihenéssel töltened!

BAK (december 22-január 20)

Noha a körülötted élők roppant céltudatosan tervezik a jövőjüket, neked valamilyen oknál fogva jelen pillanatban mégsem megy ez a fajta életszemlélet. Valami nyomja ugyanis a lelkedet, amely nem hagy nyugodni, folyamatosan körülötte járnak a gondolataid. Ennek okán nem is vagy épp jó társaság, szívesebben gubbasztasz egyedül a lakásban, csak hozzád ne szóljanak. Ez azonban nem a legjobb taktika, hisz saját magadat süllyeszted el a mocsárban, sokkal inkább érdemes beszélgetned valakivel, hiszen korántsem biztos, hogy te, egymagadban otthon ülve rá fogsz jönni a megoldásra, ezen kívül a negatív életkedv sem a legjobb tanácsadó! Fel a fejjel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján igyekszel beilleszkedni egy számodra ismeretlen, már jól összeszokott társaságba, amely nagyon összezár, nehezen engednek tehát közel magukhoz. Ennek okán tehát elkezd motoszkálni a fejedben a gondolat, azt súgva, hogy talán mégsem a legmegfelelőbb a közösség számodra. Nem tudsz kibontakozni, nem tudsz őszintén véleményt nyilvánítani, ebből fakadóan előbb-utóbb el fognak nyomni a körülmények. Amennyiben tehát ezt a gondolatot semmiképp nem tudod kiirtani a fejedből, abban az esetben lehet, hogy jobb, ha elköszönsz tőlük és tovább állsz, addig azonban semmiképp ne fordíts hátat, amíg nem tettél legalább egy kísérletet arra, hogy beilleszkedj. Nem kell semmiféle álarcot felhúznod, nyugodtan add önmagad és ha valóban falakba ütközöl, akkor érdemes mérlegelned. Ne add fel ilyen könnyen!

HALAK (február 20-március 20)

Mértani pontossággal rajzoltad meg a tervrajzot, tisztában vagy vele, hogy nagy a kockázat, te azonban mindenáron el szeretnéd érni a kitűzött célt. Olyannyira elszánt vagy, hogy képes lennél bármilyen szabályt megszegni azért, hogy megkapd, amit megkívánsz. Nem biztos azonban, hogy jól döntesz, ha egyfajta birodalmi lépegető módjára mindenen és mindenkin átgázolva menetelsz előre és közben nem nézel a lábad elé. Ne feledd, előbb vagy utóbb vállalnod kell a tetteidért a felelősséget, nem biztos, hogy megéri tehát az, hogy egy kis sikerért kockára tedd az emberi kapcsolataidat. Mérlegelj, mielőtt bármibe belevágsz!