Napi horoszkóp március 30.: az Oroszlánokat a pozitív visszaigazolás motiválja, a Mérlegek páratlan lehetőséget kapnak

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 30.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján végre lehetőséged adódik arra, hogy egy régi tervedet véghez vidd, méghozzá egy olyan tervet, amely mások számára kissé extrémnek hangzik, neked mégis hosszú ideje izgatja már a fantáziádat. Mivel a dolog rejt némi veszélyt is magában, ezért érdemes a legapróbb részletekig mindennel számolnod, mindenre felkészülnöd, hogy ne zöldfülűként ugorj fejest a vízbe és kezdj az árral szemben úszni. Igyekezz megnyugtatni az érted aggódókat, hogy olyat úgysem csinálnál, ami jelentősen veszélyezteti a testi épségedet, végülis nem ment el a józan eszed, csupán csak kalandvágy tombol benned!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan sokkal egyszerűbb folyamatra számítottál egy számodra fontos üggyel kapcsolatban, mégis úgy tűnik, hogy komolyabb a célhoz vezető akadálypálya, az eddig jól bevált taktikáid ugyanis nem nagyon akarnak működni. Ne ess azonban kétségbe, hisz korántsem biztos, hogy esélyed sincs a sikerre, keress inkább valakit a környezetedben, akire tudod, hogy mindig számíthatsz és aki még soha nem hagyott cserben. Érdemes tőle tanácsot kérned, hisz azért mert elakadtál, még nem kell hagynod, hogy vesszen az egész. Ma semmi másra ne koncentrálj, csak a megoldásra!

IKREK (május 21-június 21)

Általában szereted magad kontrollálni az ügyeidet, nem igazán engeded, hogy bárki rajtad kívül vezető szerephez jusson a saját életedben. Ugyan bizonyos helyzetek időnként nem úgy sülnek el, ahogy előtte eltervezed őket, mégis nagyon nehezen ismered el, ha egy-egy kudarc neked köszönhető. Annak érdekében tehát, hogy könnyebb legyen az utad és kevesebb a kudarc, érdemes lenne tallonban tartanod egy hozzád közelálló személyt, akihez fordulhatsz, ha úgy adódik. Amennyiben van valaki, akinek a szava számodra is hitelt érdemlő, aki tapasztalt és nem csak a levegőbe beszél, abban az esetben érdemes megfogadnod a tanácsait. Légy nyitottabb, hisz azzal még senki nem járt rosszul!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, felesleges köröket futsz valakivel a környezetedben, az illető ugyanis abszolút nem enged a huszonegyből. Mivel ilyenformán tulajdonképp egy teljesen parttalan vitát folytattok, épp ezért nem érdemes a továbbiakban időt és energiát fektetned abba, hogy meggyőzd, engedd el tehát az egészet és foglalkozz a saját, folyamatban lévő ügyeiddel. Nem kell mindenkiért átúsznod az óceánt, ahelyett tehát hogy ilyesmikre fecséreld el az energiáidat, fektesd sokkal hasznosabb dolgokba!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elengedhetetlenül fontos számodra az, hogy minden apró lépéseddel kapcsolatban pozitív visszaigazolást kapj a környezetedtől, ez az, ami minden körülmények között motivál. Ennek megfelelő hozzáállásal futsz neki valamennyi feladatnak, így a hét első napján is bizonyíthatod a környezetednek, hogy mennyire profin tudsz működni, ha arról van szó, hogy minőségi eredményt produkálj. Az elismerés ezúttal sem fog elmaradni, olyan pozitív véleményeket kaphatsz, amelyekre méltán lehetsz majd büszke. Arra azonban ügyelj, hogy ne a megfelelni akarás határozza meg a tetteidet, hanem az, hogy elsősorban te legyél elégedett!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján valakinek minden erőddel próbálod felhívni a figyelmét arra, hogy a jelenlegi tevékenységével és tempójával egyszerűen a vesztébe rohan, ennek ellenére gyakorlatilag lepereg az illetőről minden veszélyforrás. Mivel ez téged roppant módon idegesít, ezért igyekszel minden energiáddal megóvni a bajtól, nagyon úgy tűnik azonban, hogy ez őt abszolút hidegen hagyja. Itt az ideje tehát hozzá hasonlóan neked is leráznod ezt a terhet magadról, mostantól igyekezz kívülállóként szerepelni a szóban forgó személy filmjében, te csak magaddal foglalkozz és ne azzal, hogy hányan sorakoznak a szakadék szélén. Ki mondta, hogy neked kell mindenkit megmenteni a zuhanástól?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, végre kezdesz révbe érni, a végtelennek tűnő bizonytalanság után ugyanis a hét első napján olyan lehetőséget kapsz, amely végre meghozhatják számodra a sikert. Mindenképp érdemes tehát megragadnod a kivételes alkalmat, hisz neked sem az a célod, hogy hosszú ideig vesztegelj egyhelyben. Hidd el, ha minden puzzle-darab a helyére kerül, az bizony hatalmas megnyugvással fog téged is eltölteni, addig pedig fel ne add a küzdelmet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy tűnik, fogalmad sincs, hova tovább egy bizonyos helyzetben, épp ezért sürgősen szükséged van egy használható tanácsra olyasvalakitől, aki nem a levegőbe beszél, hanem tapasztaltnak számít. Mivel nincs nagyon vesztegetnivaló időd, épp ezért keress a környezetedben egy olyan személyt, akinek mind a diszkréciójára, mind pedig a segítségére teljes mértékben számíthatsz. Kérj tőle tanácsot, hisz ez most nem az a helyzet, amikor el lehet lavírozni az akadályok között. Hallgass azokra, akik jártak már ezen az akadálypályán és akkor nem eshet nagyobb bajod!

NYILAS (november 23-december 21)

Mindenképp szeretnél hosszútávra szóló megoldást egy bizonyos helyzetben, épp ezért több opciót vázolsz fel magad előtt, ám nem igazán tudod eldönteni, hogy melyik lehetőség lenne a legcélravezetőbb. Keress a környezetedben valakit, aki használható tanáccsal tud majd szolgálni, vázold fel neki, hogy mik azok az érvek és ellenérvek, amelyek mentén döntésre kell jutnod, hátha ketten ki tudtok valamit találni, amely hosszabb távon megoldást jelentene. Hidd el, ott lesz a végén az útirány, amely felé érdemes elindulnotok, csupán csak gondolkodnotok kell!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján a munkád gyümölcse végre beérik, olyasfajta pozitív visszaigazolást kapsz ugyanis, amely hatalmas lendületet ad ahhoz, hogy továbbmenj az úton. Hatalmas kitartásodról tettél tanúbizonyságot ezzel, hisz időnként legszívesebben szögre akasztottad volna a kulcsot, valami azonban azt súgta, hogy menned kell tovább. Az egész ügy a lehető legjobban alakult, abszolút van tehát okod az ünneplésre, hívd meg a barátaidat egy jó kis koktélra vagy otthonra szervezz egy kisebb összejövetelt, egyszóval jutalmazd meg magad, hisz ma minden okod megvan rá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét elsô napja egészen különleges számodra, hisz olyasmi történik, amely rendkívül nagy boldogsággal tölt el és ez bizony nem mindenkinek adatik meg. Általában véve fáradhatatlanul dolgozol azért, hogy gondtalanul élhess, rengeteg áldozatot hozol, litereket izzadsz a sikerért, ma pedig olyasmi történik veled, amely szinte már álomszerű. Minden pillanatát használd ki, ünnepelj, halmozod az élvezeteket és hagyj hátra minden nyomasztó dolgot, ez a nap ugyanis csak a boldogságodról szól!

HALAK (február 20-március 20)

Noha hatalmas lendülettel, abszolút céltudatosan törted az utat a kitűzött célod felé, mégis valahol porszem került a gépezetbe, emiatt akadozik a folyamat és egyre távolabb kerül a siker. Frusztrációd abszolút érthető, hisz nem haladnak úgy a dolgok, ahogyan eltervezted, emiatt a siker is késleltetve van. Amennyiben azonban ennyit dolgoztál az ügyön, abban az esetben igyekezz megrázni magad és minden idegszáladdal odakoncentrálni, hisz csak így lehet esélyed arra, hogy valaha felszabadulj a nyomás alól!