Napi horoszkóp március 28.: a Skorpiók csalódnak valakiben, a Bakoknak minden okuk meglesz az ünneplésre

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 28.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben rád zúdítja minden búját-baját a hétvége első napján, te pedig ezzel óriási felelősséget érzel a válladon. Elég kellemetlen a szituáció, hisz abszolút nem akarsz a mások által rád helyezett terhekkel élni, ugyanakkor megbántani sem akarod az illetőt, valamilyen oknál fogva bízott ugyanis annyira benned, hogy veled ossza meg a bánatát. Épp ezért igyekezz diplomatikusan reagálni, ne hárítsd el teljesen, amikor beszélgetni szeretne, de mindenképp húzz meg egy határvonalat annak érdekében, hogy ne legyen álmatlan éjszakáid a saját károdra történő illedelmeskedés miatt!

BIKA (április 21-május 20)

Egy számodra elég rejtélyes ügyben derülnek ki meglepő részletek a hétvége folyamán, olyasfajta dolgokrol szerzel ugyanis tudomást, melyekről korábban fogalmad sem volt, ám abszolút izgalommal töltenek el, hisz sejtésed szerint sok pozitívumot rejthet a dolog. Egyelőre ne verd nagy dobra az ügyet, csak azokkal a személyekkel oszd meg, akikben vakon megbízhatsz, mert ha esetleg mégsem úgy alakul a szituáció, ahogy most kinéz, az elég kellemetlenül érinthet, ha számon kérik rajtad. Csak menj tovább az úton, mert a sűrű bozótosból kikerülve, igen nagy sikereket érhetsz el!

IKREK (május 21-június 21)

Általában magányos farkasként egyedül szereted járni az utadat, ennek okán abszolút nincs ínyedre, ha valaki melléd szegődne és beleszólna a dolgaidba. Az elveid ellenére azonban a hétvége folyamán mégis feltűnik valaki, akiben látsz fantáziát, akivel nagy dolgokat vihetnétek véghez, épp ezért érdemes ezeket a bizonyos elveket egy pillanatra félretéve végiggondolni, hogy vajon miként kellene cselekedned ebben a helyzetben. Abszolút nem baj, ha időnként felülvizsgálod az értékrendedet, hisz nem minden szituáció ugyanolyan, könnyen lehet tehát, hogy ezúttal például érdemes csapatban tervezned. Azzal nem veszítesz semmit, ha legalább eljátszol a gondolattal!

RÁK (június 22-július 22)

Végeláthatatlannak tűnő kanosszajárás után a hétvége folyamán tálcán kínálja magát a lehetőség arra, hogy végre pontot tehess egy olyan ügy végére, amely hosszú ideje okoz már álmatlan éjszakákat neked. Igazán boldog azonban mégsem lehetsz, hisz nem kifejezetten úgy alakultak a dolgok, ahogy előre eltervezted őket, ám mivel már nem-igen tudsz alakítani a végeredményen, így kénytelen-kelletlen el kell fogadnod azt, amit magad előtt látsz. Ne csüggedj, a te lelkiismereted tiszta lehet, minden tőled telhetőt megtettél ugyanis azért, hogy az eredmény a lehető legjobb legyen, a körülményeket befolyásolni azonban te sem tudod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy általad kitűzött, fontos célt szeretnél elérni mindenáron a hétvége folyamán, ezért bármire hajlandó vagy, akár a saját határaid túllépésére is. Egyelőre azonban akadályokba ütközöl, az utad ugyanis sokkal kacskaringósabb, mint amilyennek az elején gondoltad. Nem érdemes azonban feladnod csak azért, mert egy kicsivel több akadályt kell megugranod, vedd elő azt a tudást, akaraterőt és tapasztalatot, ami ott rejlik benned, csupán csak egy fontos ügy kell ahhoz, hogy felszínre hozd őket. Állj biztonsággal a két lábadon és ne hagyd, hogy némi hepe-hupa megingasson abban, hogy elérd a célod. Csak előre nézz és használd a szupererődet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi időben olyannyira hajtottad a sikert, hogy abszolút háttérbe szorult az egészséged, ennek a jelei mutatkoznak meg rajtad a hétvége folyamán, abszolút kézzel fogható tünetekkel. Ezeket intő jelként is veheted, itt az ideje tehát ebből az eszeveszett tempóból visszább venni, hisz ha bármilyen oknál fogva ágynak dőlsz, az sem neked nem jó, a munkát pedig nagyjából kezdheted elölről. Épp ezért szakíts időt a pihenésre, a minőségi kikapcsolódásra, mielőtt az Élet kényszerítene rá. Keress olyan lehetőséget, amivel újratöltheted az energiaraktáraidat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hétvége folyamán határozottan kell nemet mondanod valakinek, aki mindenáron bele szeretne rángatni valamibe, ami már messziről bűzlik számodra. Nem szereted ugyan ezeket a kellemetlen helyzeteket, ezúttal, azonban határozottan érzed, hogy bajba kerülhetsz, ha igent mondasz. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz ugyan általában véve segítőkész vagy, ám vannak azok a szituációk, amikor mindenekelőtt önmagad érdekeit kell szem előtt tartanod. Ez most egy ilyen helyzet, cselekedj tehát józan belátásod szerint!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A végsőkig megbíztál valakiben, aki korábban ígéretet tett arra, hogy egy bizonyos ügyben segít majd, a hétvége első napján azonban mégis cserben hagyni látszik. Rendkívül csalódottnak érzed most magad, hisz egyáltalán nem gondoltad volna, hogy képes ezt megtenni veled, melynek egész nyugodtan hangot is adhatsz annak érdekében, hogy mindenképp tisztában legyen vele az illető, mit is gondolsz most róla. Ezúttal borsos árat fizettél érte, hogy megtanuld, bizony nem szabad senkinek sem ilyenformán kiszolgáltatnod magad, igyekezz tehát a jövőben a saját lábadon állni!

NYILAS (november 23-december 21)

Új lehetőség körvonalazódik előtted a hétvége első napján, izgalmadban tehát csapot-papot otthagyva fejest ugranál a dologba. Amennyiben a jelenleg érzett túlhevülést kicsit lejjebb hűtöd és józan ésszel, a saját határaidat is figyelembe véve igyekszel végigzongorázni a folyamatot, illetve figyelembe venni a határaidat és a lehetséges kockázatokat, abban az esetben rájöhetsz, hogy bizony nem minden arany, ami fénylik. Igen, elsőre kecsegtetőnek és el nem szalasztható alkalomnak tűnik a dolog, mégis könnyen lehet, hogy az egész nem az, aminek látszik. Mindenképp ésszel, nyugodtan cselekedj tehát!

BAK (december 22-január 20)

A hétvége folyamán minden adott lesz az ünneplésre, hiszen egyedülálló sikert érhetsz el egy olyan ügyben, amely igazán fontos számodra. Minden percét élvezd tehát ki, hisz nem mindennap érsz el ilyen magasságokba, mely ismét egy ékes bizonyítéka annak, hogy amennyiben képes vagy hinni magadban, amennyiben odateszed magad és határozott léptekkel mész az utadon, abban az esetben nem jöhet olyan akadály, amelyet ne tudnál megugrani. Koccints a barátaiddal arra, hogy ismét maradandót alkottál!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Iszonyúan reménykedtél abban, hogy a hét végére végre pontot tehetsz egy régóta húzódó ügy végére, ezáltal kicsit rendeződhet az életedben jelenleg eluralkodni látszó káosz is, ám egyelőre abszolút nem kapsz ezügyben jeleket sehonnan. Így még egy rövid ideig muszáj valahogy kitartanod, ne frusztráld azonban magad, hisz a jó munkához, a kiemelkedő eredményhez idő kell. Igyekezz beiktatni egy kis pihenést is a hétvége folyamán annak érdekében, hogy a lendületed töretlen maradjon, illetve a motiváció se fogyjon el belőled. Ne aggódj, annyira nem rossz a helyzet, mint amilyennek időnként te látod!

HALAK (február 20-március 20)

Nehezen fogadod el, ha valami nem a te elképzelésed szerint alakul, gyakran hajlamos vagy másokra ráerőltetni a véleményedet, szíved szerint sokszor rákényszerítenéd őket arra az útvonalra, amelyet a legideálisabbnak gondolsz. Ezzel azonban lépten-nyomon konfliktushelyzetbe kerülsz, hisz minden ember egy önálló gondolatokkal, tervekkel, világképpel, értékrenddel rendelkező személy, te pedig semmilyen formában nem kényszeríthetsz sarokba senkit, csak azért, mert úgy gondolod jónak. Hidd el, számtalan vitás helyzettől kíméled meg magad, ha engedsz másokat is érvényesülni!