Napi horoszkóp március 22.: az Ikrek határtalanul boldogok, a Szüzek napját váratlan esemény zavarja meg

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Egészen idáig a lehető legmesszebbről igyekeztél elkerülni egy bizonyos helyzetet annak érdekében, nehogy akár csak a közelébe is kerülj. A hét utolsó napján azonban minden igyekezeted ellenére bekövetkezik, te pedig szíved szerint azonnal elmenekülnél. Ám amennyiben kicsit borogatod a hirtelen felindulást, abban az esetben rögtön másképp fogsz tekinteni a helyzetre. Igyekezz inkább úgy felfogni a dolgot, hogy ez egyfajta próbatétel, melyet ki kell állnod ahhoz, hogy feljebb léphess, hogy tapasztalatot szerezhess és elmondhasd magadról, hogy akarattal győzted le a félelmed. Ne fuss el az első percben, hisz még sikereket is elérhetsz azokkal a dolgokkal, amelyektől eddig rettegtél!

BIKA (április 21-május 20)

Számodra ugyan megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy megbirkózz egy régóta nyomasztó feladattal, de korántsem biztos, hogy a környezeted is fel van készülve arra, hogy lépést tartson veled. Érdemes megvárnod tehát, amíg mindenki bemelegít, s egyaránt jó formában fut ki a pályára. Hidd el, sokkal hatékonyabb és gyorsabb leszel, ha kidolgozod a megfelelő taktikát és megpróbálsz csapatban együtt küzdeni a társakkal, így nagyobb biztonsággal győzhettek majd. Nem biztos, hogy mindig jó az, ha szólóban próbálsz megcsinálni valamit, amennyiben ugyanis elakadnál, abban az esetben nem lesz, aki segítőszándékkal megfogja adott esetben a kezedet!

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút boldognak ézed magad a jelenlegi életedben, rengeteget dolgoztál a céljaidért, önmagadat nem kímélve rengeteg időt, illetve energiát áldozva rájuk és most szeretnéd egy kicsit élvezni a sikert. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzá, mégis akadnak olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogyan illene élni az életed, hiszen az ő értékrendjükön kívül esik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, hisz mindenért te dolgoztál meg, nem kevés verítéket hullatva, ezért most élvezd nyudodtan a munkád gyümölcsét. Csak magadra figyelj!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján szerencsére semmifajta befejezetlen feladattal nem kell küzdened, egyszerűen csak feltett lábbal pihenhetsz, filmet nézhetsz, mindenfajta fizikai aktivitást mellőzve. Roppant fárasztó hetet zártál, megérdemled tehát a pihenést, a kikapcsolódást és azt, hogy bármiféle elfoglaltsággal múlasd az idődet, amihez csak kedved van. Kellenek bizony ilyen napok is, amikor nem éppen a világ gondját próbálod megoldani, hanem csupán feltett lábbal figyeled az eseményeket. Majd holnap ráérsz a válladra venni újra a Világ terheit!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ugyan nem számítottál rá, a hét utolsó napján mégis felelősségteljes döntést kell meghoznod, ami igen sok mentális energiát vesz ki belőled. Kissé frusztrál is a tudat, hogy ilyesmivel kell foglalkoznod ahelyett, hogy pihennél, ezzúttal azonban mégsincs választásod. Épp ezért kénytelen-kelletlen nézz szembe a dologgal, gondold végig objektíven a helyzetet és úgy hozz döntést, hogy alaposan végiggondoltad, ennek okán tehát a jövőben nem lesz lelkiismeret furdalásod. Vannak ilyen napok is, de hidd el, ha túlesel rajta, sokkal nyugodtabban fogsz majd aludni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem számítottál arra, hogy a hét utolsó napját megzavarhatja egy váratlan esemény, ezúttal azonban olyasmivel kell szembesülnöd, ami tényleg gyors és hatékony beavatkozást igényel, melyben nem várhatsz a jó szerencsére, hátha majd magától oldódik meg a helyzet. Mivel azonban pontosan tudod, hogy mit kell lépni, épp ezért ne késlekedj egyetlen percig sem, hiszen nincs idő hosszas meditálásra. Bár az eredmény nincs garantálva, te mégis nyugodt lelkiismerettel léphetsz tovább, hiszen minden tőled telhetőt megtettél. Bárhogyan is szeretted volna, ennél többre sajnos nem vagy képes, de az adott helyzetből mindig biztosan kihozod a legjobbat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy tűnik, a hét utolsó napján rádmosolyog a szerencse, olyan lehetőség kínálkozik ugyanis, ami nem mindenkinek és nem minden nap adatik meg. Ne gondolkodj egy percig sem, ragadd meg az alkalmat és ugorj fejest a kalandba, hiszen ha hezitálsz, akkor lehet, hogy közben elúszik a hajó. Amennyiben azonban bátran cselekszel, abban az esetben olyan kapuk nyílhatnak meg előtted, amelyeken átlépve elérheted a korábban kitűzött céljaidat – és végre a többiek is elismerik a képességeidet. Mindez jó alkalom arra is, hogy minél több kellemes élményhez juss, s minél több tapasztalattal gazdagodhass – és ezáltal teljesebb és boldogabb életet élhess!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napjára érsz egy bizonyos feladat végére, ám legnagyobb bosszúságodra úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, igen soványnak tűnik ugyanis az eredmény. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogyan van. Időnként előfordul, hogy olyan erők befolyásolják az életet, amelyeket te sem tudsz irányítani, így legfeljebb arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod tedd a dolgodat. Semmiképp ne akarj mindig szembeúszni az árral, hisz az egy elfeleslefes energialeadás, a hullámokat legyőzni biztosan nem fogod tudni!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, talán túl nagy fába vágtad a fejszédet, ennek okán nem vagy biztos benne, hogy sikerülhet elérni az általad kitűzött célt, jelen pillanatban ugyanis igen kevésnek érzed magad a feladathoz. Amennyiben új kihívásra vágysz, abban az esetben mindenképp érdemes megfontolnod, mielőtt igent mondanál az egészre, hiszen lehet, hogy nagy áldozatot kell hoznod, ugyanakkor hatalmas elismerés vár majd a végén. Ha azonban úgy érzed, nincs még benned elég erő, s ez tényleg túl nagy falat neked, akkor mond le róla, hisz neked sikerélményekre van szükséged, nem arra, hogy kudarcot vallj. Tanulj, okulj, figyelj, eljön majd a te időd is!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve nem nagyon hagyod, hogy mások kibillentsenek a béketűrésből és a lelki egyensúlyodból, a hét utolsó napján azonban valakinek mégis sikerül elszakítania azt a bizonyos cérnát. A viselkedés, amelyet ugyanis az illető tanúsít, egyszerűen nem fér bele semmilyen formában az értékrendedbe, abszolút nem tudsz és egy percig sem szeretnél azonosulni a dologgal, ennek ellenére az illető szeretne mégis belekényszeríteni. Ne hagyd, hogy az érzelmek vezéreljenek, igyekezz a tőled már megszokott diplomáciát gyakorolni, hogy később aztán ne kelljen senkinél bocsánatért esedezned, de egyúttal mindenképp állj ki saját magadért és az érdekeidért!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napja a legalkalmasabb arra, hogy mindenki számára bebizonyítsd, mennyi bátorsággal és akaraterővel rendelkezel. Olyan alkalom adódik ugyanis, amely lehetővé teszi azt, hogy megkapd, amire olyan hosszú ideje vágysz már, az előtted álló út azonban nem lesz zökkenőmentes. Szükséged lesz minden tudásodra, kreativitásodra és bátorságodra ahhoz, hogy kiálld valamennyi próbát, s magadénak tudhasd ezt az általad hőn áhított dolgot. Indulj el a sikerhez vezető úton, de mindenképpen készülj fel arra arra, hogy komoly küzdelmet kell majd folytatnod! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszabb ideje gondolkodsz azon, hogy változásra van szükséged, az utóbbi időben azonban folyamatosan ez jár a fejedben. A hét utolsó napján meg is kaphatod a kezdő lökést, amelynek segítségével most már teljesen biztos vagy abban, hogy a jelenlegi helyzetet mielőbb le kell zárnod és egy új felé indulnod. Légy azonban óvatos, szuper, hogy megszületett benned az elhatározás, de ne a nagy Semmi felé menj tovább, legyen egy olyan biztos helyzet, ahol megtalálhatod a boldogságod anélkül, hogy megbánnád a váltást. Csak akkor tegyél pontot ennek a jelenlegi szituáció végére, ha teljesen biztos vagy a dolgodban. Mérlegelj mindent és ha úgy látod, hogy nincs semmi biztos pont, amibe kapaszkodhatsz, akkor bizony jobb lenne, ha kicsit várnál még. A lényeg, hogy meghoztál egy döntést és ez már önmagában dicséretes dolog!