Napi horoszkóp március 10.: a Rákok határozottan kiállnak az álláspontjuk mellett, a Mérlegeknek hatalmas elismerésben lehet részük

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 10.

KOS (március 21-április 20)

Mindenki előtt igyekszel palástolni a benned dúló háborút, borzasztóan unod ugyanis, hogy veled mindig történik valami, hogy úgy érzed, vannak olyan hátráltató faktorok az életedben, amelyek nem engednek előrébb lépni bizonyos dolgokban. Roppant megterhelő azonban non-stop mosolyogni és azt a látszatot kelteni, hogy abszolút kiegyensúlyozott vagy, hogy semmi nem történhet, ami megingatná a lelki harmóniádat. Mivel nem kell a mindig sebezhetetlen ember benyomását keltened, ezért nyugodtan felvállalhatod, ha épp nem kerek valami az életedben. Nyugi, másoknak is vannak gondjaik, hiszen senki sem egy rózsaszín felhőről lábat lógatva figyeli a Világ történéseit!

BIKA (április 21-május 20)

Noha úgy érzed, nem indul a legfényesebben a mai nap számodra, valaki mégis egycsapásra megváltoztatja ezt, hiszen meglep valamivel, amit nagyon kedves gesztusnak tartasz. Ennek köszönhetően teljesen megváltozik a gondolkodásod, sokkal pozitívabban tekintesz mindenre, s valamennyi emberre szélesebben mosolyogsz ezután. Igyekezz viszonozni a gesztust, hiszen az efféle dolgok visznek előre, s mutatják azt is, hogy a kis dolgokat is érdemes értékelni!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap folyamán igencsak nehezen engedsz el egy bizonyos ügyet annak ellenére is, hogy pontosan tudod, már semmiféle hasznod nem származik belőle, csupán hátráltat az előrehaladásban. Mivel azonban rendkívüli módon tudsz ragaszkodni bizonyos szokásokhoz, ügyekhez, emberekhez, érzésekhez, épp ezért most is inkább egyhelyben vesztegelsz. Ezen a ponton azonban érdemes feltenned magadnak a kérdést: vajon hosszú távon mennyire akadályoz a céljaid elérésében, a boldog és nyugodt élet kialakításában az, hogy olyasmit szorongatsz, amit egyetlen mozdulattal el is engedhetnél? Mérlegelj, mi a fontosabb számodra és tanulj meg kevésbé ragaszkodni!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap folyamán határozottan kell nemet mondanod valakinek, aki mindenáron bele szeretne rángatni valamibe, ami már messziről bűzlik számodra. Nem szereted ugyan ezeket a kellemetlen helyzeteket, ezúttal azonban határozottan érzed, hogy bajba kerülhetsz, ha igent mondasz. Ne legyen tehát emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz ugyan általában véve segítőkész vagy, ám vannak azok a szituációk, amikor mindenekelőtt önmagad érdekeit kell szem előtt tartanod. Ez most egy ilyen helyzet, cselekedj tehát józan belátásod szerint!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje vágysz már arra, hogy kicsit szusszanj, hogy olyasmivel foglalkozz, ami a lelki épülésedet szolgálja, ehelyett a folyamatos rohanás az, amely körüllengi az életedet. Mivel azonban időnként neked is szükséged van a kikapcsolódásra, érdemes tehát lehetőséget teremtened arra, hogy kicsit feltöltődj. Tarts egy beauty-napot, szépülj, próbálj ki új kozmetikumokat, tegyél fel egy hidratáló arcmaszkot, vegyél le a polcról egy romantikus regényt és merülj el a szerelem világában. Ha mindehhez kibontasz egy üveg finom bort is, teljes lesz a kikapcsolódás!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valakitől segítséget remélsz a mai nap folyamán, hisz ígéretet tett arra, hogy bármikor fordulhatsz hozzá, szívesen fogja majd a kezed. Mostanra azonban úgy néz ki, meggondolta magát, kihátrált ugyanis és nemhogy segíteni nem akar, érzésed szerint még bujkál is előled. Abszolút nem érted, mi történhetett, így nem is igen tudsz mit kezdeni a helyzettel, szíved szerint kérdőre vonnád, vajon mi lehetett az oka annak, hogy eltűnt előled, te ugyanis nem a Világ megváltását bíztad volna rá egyébként sem. Ne feltételezd azonban azt, hogy a személyed ellen irányult a dolog, könnyen lehet, hogy olyan problémái akadtak az illetőnek, amelyek nem teszik lehetővé a másoknak történő segítségnyújtást. Fogadd el a helyzetet és igyekezz egymagad megmászni a hegyet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napjára térül meg a sok fáradozás és áldozat egy bizonyos projekt kapcsán, hisz végre olyanok is elismerik a munkádat, akiknek a véleménye felér legalább három szakmai díjjal számodra. A pozitív visszajelzések igazolják, hogy minden nehézség és akadály ellenére érdemes kitartanod, majd a megfelelő helyen és időben kamatoztatnod a tudásodat. Légy nyugodtan büszke magadra, zsebeld be az elismeréseket, hisz bőséggel megérdemled. Koccints a szerelmeddel a sikerre, egy esti, romantikus vacsora keretében!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A tétlenséget megunva a hét második napján igyekszel behozni minden lemaradást, elhatároztad ugyanis, hogy véget vetsz a káosznak, ami jelenleg minden fronton uralkodik nálad. El kell azonban fogadnod, hogy abszolút nem garantált, hogy a te akaratoddal és elhatározásoddal varázsütésre mindent meg tudsz majd oldani, ráadásul egyetlen nap alatt. Ne tedd olyan magasra a lécet, ne akard garantáltan leverni minden alkalommal, annyit vállalj, amennyit te, magad el tudsz végezni. Hidd el, a megoldás centrikus hozzáállás már önmagában félsiker, ami pedig nem megy, azt engedd el, hisz attól, mert kattogsz rajta, megoldani nem fogod tudni!

NYILAS (november 23-december 21)

Elvonja a figyelmedet valami a mai nap folyamán, amelynek ugyan jelen pillanatban nincsen túl nagy jelentősége, mégis valamilyen oknál fogva magával ragad és egyfolytában ezen jár az eszed. Emiatt azonban nem tudsz más, sokkal lényegesebb dolgokra koncentrálni, ami jelentősen hátráltathatja az életedet. Bármilyen nehéz tehát, róbálj valahogy mégis elvonatkoztatni, végezz el mindent és csaknakkor engedd szabadjára a gondolataidat, ha már nem terhel semmifajta kötelezettség!

BAK (december 22-január 20)

Konfliktusba kerülsz egy számodra fontos emberrel a hét második napján, aki nem akarja megérteni a mondanivalódat, bármi módon igyekszel meggyőzni őt. Mivel számos hasznos dolgot tehetsz azon kívül, hogy abszolút értetlen emberekre pazarolod az idődet, épp ezért lépj csendesen hátrébb egyet és indulj el egy olyan irányba, amelyben nincsenek ilyesfajta akadályok. Amennyiben valóban igazad van, abban az esetben hosszú távon be is fog bizonyosodni, ha viszont nincsen, akkor megtanultad, hogy érdemes időnként mások véleményét is figyelembe venni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég magasra tetted magaddal szemben a lécet, amelyet bizony abszolút nem könnyű megugrani, mi több, helyenként inkább eszedbe jut, hogy talán túl nagy az elvárás önmagadd szemben, talán érdemes lenne kisebb volumenű célokat kitűznöd. Mivel azonban ennél sokkal kitartóbb ember vagy, így veszel inkább egy nagy levegőt, újra és újra nekifutva a dolognak. Nemes tulajdonság a kitartás, tudni kell azonban meghúzni a határvonalat és belátni, ha valamihez még tapasztalatlannak vagy hozzá nem értőnek számítasz, tudni kell segítséget kérni, illetve belátni, ha értelmetlen hosszasan vesztegetned az idődet. Ennél te sokkal okosabb vagy, minthogy feleslegesen fuss végeláthatatlan köröket!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben olyasmit vág a fejedhez a mai nap folyamán, amelyre nemhogy nem számítottál, de abszolút övön alulinak érzel, épp ezért visel meg borzasztóan a dolog. Olyannyira csalódott vagy, hogy legszívesebben szóba sem állnál soha többé az illetővel. Joggal érzed most magad megbántva, ám vigasztaljon a tudat, hogy nem mindenki folyamodik ilyesfajta eszközökhöz, vannak a világban ennék sokkal lojálisabb, jobb érzésű emberek. Amennyiben szükségét érzed és a lelkednek könnyebb, keress valakit, akinek elmondhatod, mi bánt a dologgal kapcsolatban a legjobban, ne rágódj azonban ezen sokáig, a saját nyugalmad érdekében igyekezz levonni a tanulságokat és tovább lépni!