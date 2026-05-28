NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 28.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében egy váratlan esemény lesz az, amely keresztülhúzhatja a számításaidat és ez kifejezett bosszúságot okoz. A hétvége közeledtével szerettél volna ugyanis lezárni egy végeláthatatlannak tűnő feladatot, amelyet az első pillanattól kezdve abszolút idővesztegetésnek, illetve gyakorlatilag egy felesleges energialeadásnak gondoltál. Éppen emiatt szeretnél már pontot tenni a végére, ez a bizonyos váratlan történés azonban meghiúsítja a tervedet. Bármennyire nem fűlik azonban a fogad az egészhez, mégis érdemes mielőbb nekirugaszkodnod, azzal ugyanis, ha csupán karba tett kézzel duzzogsz, semmi nem fog változni. Keresd a megoldást, hisz ha állsz és semmit nem teszel, akkor bizony az összes, eddig befektetett energiád elúszhat. Minél előbb teszed oda magad, annál előbb szabadulsz!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második fele a leadási határideje egy kiemelt projektnek, aminek igen nagy a tétje, neked pedig akad bőven szépítenivaló ezen a bizonyos projekten annak érdekében, hogy ne dobja vissza a rendszer. Mivel azonban közeledik a határidő, épp ezért iszonyatos kapkodásba kezdesz, hisz mindent be szeretnél fejezni, mielőtt le kell tenned a főnökeid asztalára. Egy idő után azonban arra kell rájönnöd, hogy a vesszőfutásban nem előre, hanem hátrafelé haladsz, nem sikerül semmi, egyre lassulsz, ami kezd kétségbe ejteni. Nyugodj meg, ülj le, foglald rendszerbe a tennivalókat és haladj szépen sorjában, ha már így alakult a mai nap. Hidd el, nem a lehetetlennel küzdesz, csupán logika és összeszedettség kell hozzá!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében váratlanul csillan meg a siker egy bizonyos projekt kapcsán, mely roppant nagy elégedettséggel vegyített büszkeséggel tölt el. Teljes biztonságban érzed magad mostantól és szilárd meggyőződéssel hiszed, hogy semmi nem állhat az utadba. Kicsit most lazíthatsz ugyan, de azért ne bízd el magad: ugyan szalad veled a szekér, azonban bármikor belefuthatsz egy olyan kátyúba, amelyben kitörik a kocsid kereke és akkor oda a sok munka. Figyeld, hogy mi történik körülötted annak érdekében, hogy bármilyen váratlan eseményre képes legyél gyorsan reagálni!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második felében szükséged lehet a női megérzéseidre, hisz olyan szituáció adódik, ahol semmi másra nem hagyatkozhatsz majd. Ne légy magaddal szemben kishitű, higgy abban, hogy van benned annyi kurázsi, hogy ne okozz önmagadnak csalódást, légy bátor, ne hezitálj, dönts úgy, ahogy az adott helyzetben jónak látod. Ne félj a kudarctól, hisz ha nem hiszel önmagadban, akkor hogyan várod el másoktól, hogy higgyenek benned?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a közvetlen környezetedből olyasfajta szívességgel talál meg, amit te eleve nem kérnél senkitől, hisz ahhoz eléggé ingoványos talaj, hogy nyugodt lelkiismerettel ráküldj másokat. Épp ezért egyetlen másodpercig nem hezitálsz azon, hogy elutasítsd az illetőt, ez pedig roppant nagy büszkeséggel tölt el. Eddig ugyanis egyetlen alkalommal sem mertél visszakozni vagy elutasítani bárkit, ám ma mégis minden porcikád azt súgja, meg kell tenned. Ne gyötörjön lelkiismeret furdalás, hisz szabadon élni sokkal jobb, hisz több energiád jut a saját dolgaidra, ha nem mások feladatával vesztegeted az időd!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a közvetlen környezetedben a toleranciaküszöbödön táncol a hét második felében, miközben észre sem veszi, hogy téged borzasztóan irritál az, hogy önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia magának. Épp ezért eljött a pillanat, amikor neked kell megálljt parancsolnod az illetőnek, határozottan a tudtára kell hozva, hogy kezd átlépni egy bizonyos határvonalat, amit te nem tűrsz és nem is fogsz hagyni. Ha megsértődik emiatt, az is az ő gondja, nem a tiéd, épp ezért nem kell a lelkiismeretfurdalással sem megküzdened, hisz te eddig is megpróbáltad felhívni a figyelmét arra, hogy vékony jégen táncol!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében az okozhatja a vesztedet, hogy a kelletténél jóval magabiztosabb vagy, talán túlságosan is elbízod magad, emiatt kissé elrugaszkodtál a valóságtól. Ennek okán abszolút nem számolsz azzal, hogy jön egy váratlan történés és te kudarcot vallasz. Mivel azonban ez így semmi jót nem hoz számodra, épp ezért még azelőtt illene felismerned, hogy nem a jó irányba tartasz, mielőtt valóban kudarcot vallasz. Gondold végig logikusan, hogy miképp tudsz alakítani a helyzeten, mi az, amire van még ráhatásod és mit alakít az Élet magától!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Komoly döntést kell meghoznod a hét második felében, melynek olyan következményei lehetnek, amelyek nem csak téged, de a környezetedet is nagy mértékben érintik. Szedd tehát össze minden lelki erődet és tegyél pontot egybolyan helyzet végére, amely csak hátráltat és nem kecsegtet semmiféle pozitívummal vagy előrelépéssel. Hidd el, ha megteszed, akkor jóval könnyebb lesz az életed, hiszen nem gyötör majd a kétség és a félelem!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében végre választ találsz egy olyan nyitott kérdésre, amelyet fejtegetsz már egy ideje. Használd tehát ki az alkalmat és tegyél pontot az ügy végére minél hamarabb, így marad még időd arra, hogy kiélvezhesd a nap hátralévő részét, ami bizony tartogat még számodra meglepetéseket. Meglátod, estére nagyon elégedett leszel és mivel megdolgoztál azért, hogy ma ünnepelhess, épp ezért hívd el a legközelebbi barátaidat egy hangulatos helyre és egyetek egy finom vacsorát, egy pohár bor mellett. Büszke lehetsz magadra!

BAK (december 22-január 20)

Olyan feladat előtt állsz a hét második felében, amely bizony az embert próbáló kategóriából való, nehézségi fokát tekintve ugyanis olyan szinteket kell teljesítened a sikeres eredmény eléréséhez, amelyhez nem biztos, hogy fel vagy nőve. Remegő lábakon álló magabiztosságodat nem kifejezetten erősíti, hogy mások folyamatosan duruzsolnak a füledbe, próbálnak lebeszélni, féltenek ugyanis a kudarctól. Mivel azonban ez nem az az élethelyzet, amelyben választhatsz, hogy nekifutsz-e, avagy köszönöd, inkább nem kéred, épp ezért végy egy mély levegőt és veselkedj neki annak érdekében, hogy mihamrabb végezz vele. Bízz magadban éd a taplraesettségedben!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Elég sikeres szériát tudhatsz magad mögött az utóbbi időszakban, kissé nehezen is hiszed el, hogy azokat az eredményeket, amelyekkel büszkélkedhetsz, mind-mind önerőből érted el. Rendkívüli céltudatossággal és kitartással meneteltél előre, szinte minden idődet és energiádat feláldoztad a siker érdekében, épp ezért nyugodtan merd elhinni, hogy ez mind-mind a te érdemed. Azokkal pedig ne foglalkozz egyetlen pillanatig sem, akik kételkednek benned, ők ugyanis el sem tudják képzelni, hogy bármiféle, komolyabb lépést tegyenek a siker érdekében. Legyen ez az ő bajuk, ne a tiéd, te maradj olyan, amilyen eddig is voltál!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan akaratán kívül bánt meg valaki a hét második felében, mégis mivel egy szenzitívebb időszakodban talál el, épp ezért éled meg rosszabbul a helyzetet. Ennek okán olyasfajta vita kerekedik közöttetek, amelyben könnyen vághattok egymás fejéhez bántó szavakat, ami sehova nem vezet azon kívül, hogy hosszútávon tüske marad majd bennetek egymással szemben. Mérlegeld tehát, hogy megéri-e egyfajta adok-kapok vitába belemenni, avagy inkább veszel egy mély levegőt és továbblépsz a saját lelki békéd érdekében. Az egész csupán azon múlik, hogy mi a fontos számodra!