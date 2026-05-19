Divat
Napi horoszkóp május 19.: az Ikreknek nem érdemes mindenáron mások kegyeiért küzdeniük, a Szüzekre nehéz döntés vár
Forrás: Pixabay by spirit111
10 sírva röhögős fotó, amit csak az ért igazán, akinek van kutyája
A kutyák mellett nincs olyan, hogy unalmas hétköznap — ezek a sírva röhögős fotók pedig tökéletesen megmutatják, miért tudják a gazdik egyszerre imádni és kinevetni a kedvenceiket.
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Promóciók
4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz
Promóciók
Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
Promóciók
The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
Heti horoszkóp május 18-24.: a Rákoknak több magabiztosságra van szükségük, a Mérlegek kiélhetik a bennük lévő kalandvágyat
Meghoztuk a csillagok e heti üzenetét!
Napi horoszkóp május 18.: a Kosoknak kitartásra van szükségük a siker eléréséhez, a Szüzek számára épp jókor érkezik a segítség
A hét első napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a hétfői horoszkópra!
Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Retro sikk: A velúr sneaker az új hétköznapi kedvenc
Rendkívül könnyen hordható, mindamellett, hogy iszonyat kényelmes.
Miért szakít és válik most szinte mindenki? Az asztrológia szerint nem véletlenül lehet kemény év 2026
Nézz körül! Mintha egyszerre omlott volna össze minden, ami eddig működött. A barátnőid, kollégáid válnak, hosszú kapcsolatok érnek véget, és még azok is bizonytalanok lettek, akik eddig stabilnak hitték a szerelmüket. Ez nem véletlen, és még csak nem is egyszerű rossz időszak…
NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 19.
KOS (március 21-április 20)
Olyan helyzetbe kerülsz a mai nap folyamán, ahol csak az dominál, hogy mit gondolsz, mi a véleményed, te pedig ilyenformán abszolút a kezedben tudod tartani a gyeplőt. A többiek maradéktalanul és feltétel nélkül megbíznak benned, ami különösen hízelgő számodra, hiszen így egyfajta visszaigazolást kapsz arról, hogy valamit elég jól csinálsz. Ne bízd el magad túlságosan, az indokolatlan nagyképűség ugyanis visszatetszést válthat ki másokból. Csak maradj szerény és zsebeld be az elismeréseket!
BIKA (április 21-május 20)
Úgy érzed, abban a fázisban vagy, amikor nehezen tartod a tempót a többiekkel, egyszerűen hiába próbálod a maximumot kihozni magadból, valahogy semmi nem sikerül. Nem szabad azonban negatívan látnod a helyzetet, próbáld megrázni magad és felzárkózni, hiszen ha most nem tudsz sebességben maradni, akkor előbb-utóbb bottal ütheted a nyomukat. Hinned kell magadban, fel kell venned a legjobb futócipőd és rohanni, hisz most van még esélyed, a Holnap azonban nagyon közel van! Hajrá!
IKREK (május 21-június 21)
Mindennél jobban szeretnéd elfogadtatni magad abban a közegben, amelyben jelenleg a mindennapjaidat töltöd, ennek érdekében hajlandó vagy bizonyos mértékben az értékrendedet is sutba dobni, azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben olyanná válsz, mint amilyen a társaság nagy része -amely viselkedési mód alapesetben távol áll tőled-, abban az esetben könnyebben be tudsz majd illeszkedni. Mivel azonban így egyetlen percig nem tudsz önazonos lenni, épp ezért érdemes elgondolkodnod, hogy vajon megéri-e a saját bőrödből kibújnod csak azért, hogy mások elfogadjanak. Ne görcsölj, csupán csak add önmagad, viselkedj természetesen, ne úgy, mindha épp most kellene vizsgáznod egy rögtön ítélő bizottság előtt!
RÁK (június 22-július 22)
A szokásosnál nehezebb feladatot vállaltál magadra, ami nem kis fejtörést okoz, hiszen nem csupán a képességeidet haladja meg, de rengeteg idődet és energiádat emészt fel, Most már azonban késő bánat, nem tudsz ugyanis kihátrálni, ehelyett kénytelen vagy két lábbal beleállni. Annak érdekében, hogy mihamarabb végezhess és felszabadulhass a rád nehezedő nyomás alól, igyekezz kizárólag erre az egyetlen feladatra koncentrálni. A megfelelő tudás megvan benned, kellően tapasztalt is vagy, nagyjából tudod tehát, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni az úton. Legközelebb pedig érdemes reálisan gondolkodnod, mielőtt igent mondasz bármire!
OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)
Olyasmivel foglalkozol a mai nap folyamán, amihez tulajdonképpen nem sok közöd van, ám mivel mások sem törődnek vele, úgy gondolod, neked kell megoldanod a helyzetet. Megvan azonban neked a saját dolgod, túlságosan elfoglalt vagy ahhoz, hogy újabb terheket vegyél a nyakadba a hétvége előtt egy méterrel. Hagyd, hogy azok dolgozzanak ezen a kényelmetlen szituáción, akik a bajt okozták, hiszen ez abszolút nem a te sarad. Ne feledd: mindig is lesznek olyan személyek körülötted, akik felelősségvállalás helyett másokra hagyják a nehezét, ám ez legyen az ő bajuk!
SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)
Roppant nehéz döntés előtt állsz a mai nap folyamán, amit érthető módon nem szeretnél elhibázni semmiképp, ennek érdekében több verziót is felállítasz, mielőtt kimondod a végszót. Ez azonban nem eredményez mást, mint azt, hogy kezdesz öaszezavarodni. Az áldozat szerepét elkerülendő, igyekezz eldönteni, hogy pontosan mit szeretnél és miképp zárd be magad mögött azt az ajtót, amely már semmi jóval nem kecsegtet. Nem olyan ördögtől való dolog ez, nem igaz?
MÉRLEG (szeptember 24-október 23)
Hirtelen gyors és felelősségteljes döntést kell meghoznod a mai nap folyamán, ez a tudat azonban rendkívüli módon kétségbe ejt, gyakorlatilag mintegy mérgezett egér módjára szaladgálsz fel, s alá. Mielőtt azonban nevetség tárgyává válnál, igyekezz megállni és végiggondolni, mi lehet a leghelyesebb döntés, majd mondd ki úgy, hogy az idő szűkének ellenére is a lehető legalaposabban átrágtad. Ha kimondtad azt, amit ki kellett, már ne bánd, változtatni úgysem tudsz rajta!
SKORPIÓ (október 24-november 22)
Soha nem látott és tapasztalt magasságokba juthatsz a mai nap folyamán, melyről azelőtt még csak álmodozni sem mertél. Most aztán az önbizalmad az egekig emelkedhet, hisz bebizonyítottad elsősorban magadnak, de a környezetednek is, hogy mire vagy képes, egész pontosan azt, hogy kitartással, a benned lévő tudással és edzettséggel milyen eredményket érhetsz el. Egész nyugodtan húzd ki magad, fogadd az elismeréseket és hidd el, hogy benned is ott van az, ami másokban, csak egy kicsit mélyebbre kell ásni!
NYILAS (november 23-december 21)
Elsőre nem sikerül megugranod az előtted álló akadályt a mai nap folyamán, emiatt érthető módon kissé csalódottnak érzed magad. Mielőtt azonban feladnád az egészet és mindent ott hagynál félig készen, előtte érdemes lenne leülnöd és végiggondolnod, hogy mit és hogyan kellene másképp csinálnod ahhoz, hogy a dolgok olyan irányt vegyenek, amely végül elvezet a célodig. Azt igyekezz szem előtt tartani, hogy amennyiben most feladod, abban az esetben soha nem fogod tudni, mi lett volna, ha tovább mész, vagy hogy milyen véget érhetett volna az egész. Állj fel, porold le magad és indulás tovább!
BAK (december 22-január 20)
Noha nem igazán láttad túl optimistán a helyzetet korábban egy bizonyos ügyben, a mai nap folyamán mégis váratlan siker ad hatalmas lendületet a tovább lépéshez. Roppant büszke vagy most magadra, hiszen a megfelelő taktikával végül a lehető legjobban sült el az egész. Íme a bizonyíték, hogy érdemes bíznod magadban, hisz az elmúlt időszakban annyi tapasztalatot szereztél, amelynek segítségével mára a kisujjadból ki tudod rázni a nehezebb feladatokat is. Érdemes megünnepelned a barátaiddal az elért sikert, nyugodtan eresszétek ki este a fáradt gőzt, csak azt tartsd szem előtt, hogy holnap mégicsak új munkanap vár, új feladatokkal!
VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)
Bizonytalanná válsz mai nap folyamán egy olyan dologgal kapcsolatban, amelyben egészen idáig teljesen biztos voltál. A bizonytalanság oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki azon dolgozik egyfolytában, hogy feladd, apró megjegyzésekkel szurkálva. Neked azonban semmi más teendőd nincs, csak kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál, amennyiben ugyanis elhiszed, hogy győzhetsz, abban az esetben győzni is fogsz. Az egész csupán hit és akaraterő kérdése!
HALAK (február 20-március 20)
Vaskos tapasztalatodnak köszönhetően sikerrel mentesz meg egy igen rizikós helyzetet az összeomlástól a mai nap folyamán, mely elég nagyot robbant volna, ha nem lépsz közbe. Neked azonban szerencsére a helyén volt az eszed, pontosan tudtad tehát, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy megfordítsd a dolgok menetét. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy nem véletlenül bíznak meg ennyien benned a környezetedben, hiszen szinte csak felelősségteljes feladatokat kapsz. Természetesen az élethez szerencse is kell, érdemes azonban megemlíteni a benned lévő tudást és talpraesettséget is, melyekre joggal lehetsz büszke!
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Így válaszd ki a legtökéletesebb ruhát, ha vendégként mész egy esküvőre
Promóciók
A tudatos jóllét új korszaka: Így hozhatsz jobb életmód döntéseket a mesterséges intelligencia segítségével
Promóciók
Minden napra egy mese – ezért imádják most a szülők a Libri Mini 30 napos mesekihívását
Promóciók
4 letehetetlen könyv a tavaszi lazításhoz
Promóciók
Minden ötödik szingli az AI karjaiba menekül a magány elől
Promóciók
The Ritual Of Ayurveda – Találd meg az egyensúlyt
Promóciók
Különleges paradicsom a Földközi-tenger szívében
Promóciók
Az IPL szőrtelenítés már nem luxus, ezért vált alapdarabbá néhány év alatt
Promóciók
Egy fesztivál, ami minden évben a Gin világnapja köré szerveződik – és idén már 5. alkalommal tér vissza
A születési dátumodból kiderül, hány gyereked lesz
A numerológia szerint a születési éved utolsó számjegye sokat elárulhat arról, milyen családi energiákat hordozol magadban – és akár arról is, hány gyermek érkezhet az életedbe.
7 dolog az otthonodban, ami titokban kémkedik utánad
Ezek lehetnek a modern okos otthon rejtett veszélyei, amire senki sem gondol.
Hoppá! A Bridgerton család sztárja Budapestre jön és exkluzív koncertet ad
Még Lady Whistledown pletykalapjában sem jelent meg soha olyan izgalmas hír, mint amit mi hoztunk most el neked!
Csak 10 perced van? Íme a tökéletes esti self care rutin, amit a bőröd is meghálál
Lehet, hogy 10 perc kevésnek hangzik, de valójában három lépés is beleférhet egy ilyen esti self care rutinba. Ráadásul a bőröd nagyon hálás lesz érte!
Retro sikk: A velúr sneaker az új hétköznapi kedvenc
Rendkívül könnyen hordható, mindamellett, hogy iszonyat kényelmes.
Miért szakít és válik most szinte mindenki? Az asztrológia szerint nem véletlenül lehet kemény év 2026
Nézz körül! Mintha egyszerre omlott volna össze minden, ami eddig működött. A barátnőid, kollégáid válnak, hosszú kapcsolatok érnek véget, és még azok is bizonytalanok lettek, akik eddig stabilnak hitték a szerelmüket. Ez nem véletlen, és még csak nem is egyszerű rossz időszak…