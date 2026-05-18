Napi horoszkóp május 18.: a Kosoknak kitartásra van szükségük a siker eléréséhez, a Szüzek számára épp jókor érkezik a segítség

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 18.

KOS (március 21-április 20)

Az az érzésed, hogy egy végeláthatatlan úton, menetelsz jó ideje úgy, hogy esélyed nincs arra, hogy a végére érj. Érthető módon tehát abszolút frusztrál a tudat, hogy tulajdonképp semmit sem haladsz előre, feladni azonban semmiképp nem szeretnéd, hisz pontosan tudod, hogy soha nem lesz kiút, ha csak összerogysz és egy helyben vársz a jó szerencsére. Segítség csak út közben érkezhet, épp ezért igyekezz túllendülni a holtponton, vegyél egy utolsó nagy levegőt és menj tovább, mert még az is lehet, hogy a távolban, homályosan sejthető város mégsem délibáb!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan szituáció adódik a hét első napján, amely kissé kényszerhelyzetbe hoz, talpraesettségedről kell ugyanis tanúbizonyságot tenned. Noha nem vagy hozzászokva, hogy ellenállásba ütközöl, most mégis úgy hozza a szituáció, hogy a hangoddal szerezz érvényt az igazadnak. Mindenki számára tedd világossá a véleményedet, nem kell szégyellned, hisz az értékrended szerinti jó úton haladsz, épp ezért légy bátor és állj ki magadért. Jóllehet, a környezeted nincs ehhez hozzászokva, időnként mégis meg kell mutatnod, hogy mire vagy képes, nehogy benne ragadj a fegyverhordozó szerepében!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, valaki egyre magasabbra teszi a lécet veled szemben, nem titkolt szándékkal ugyanis szeretne teljesen ellehetetleníteni. Amennyiben azonban nem kérdezel rá ennek okára, csupán csak magadban pufogsz folyamatosan, akkor bizony az idők végezetéig is mérgelődhetsz, semmiféle változás nem fog bekövetkezni. Helyesebben teszed tehát, ha leülsz vele és megpróbálod megtudni, mi az, ami az illető számára problémát jelent és te tudsz-e változtatni bármin is ahhoz, hogy ő boldogabb legyen. Nem mindegy ugyanis, hogy háborogva futod a felesleges köröket, miközben egyre lehetetlenebb helyzetbe kerülsz vagy tisztázzátok végre a helyzetet és egy célért küzdötök mindketten!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján valahogy azt érzed, minden folyamatban lévő ügyed akadozik, semmi nem úgy megy, ahogy azt eltervezted, emiatt elég frusztrált vagy. Bosszankodással azonban semmire nem mész, inkább azt érdemes belátnod, hogy nem érdemes mindenáron olyan dolgokkal foglalkoznod, amelyek sikerélményt biztosan nem tartogatnak számodra és több velük a munka, mint amennyi időd szánnál szíved szerint rájuk. Ne áldozz be más lehetőségeket olyan tevékenységek oltárán, amelyekkel önhibádon kívül szinte biztosan csak kudarcot fogsz vallani. A siker kulcsát keresd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján konfliktus helyzetbe kerülsz egy olyan dolog miatt, amelyhez semmi közöd, nem követted el, mégis valaki rád akarja húzni az egészet, hogy vidd el te helyette a balhét. Szerencsére ennél azért jóval intelligensebb vagy, nem mész tehát bele egy felesleges cicaharcba, ehelyett teljes nyugalommal tölt el az, hogy tiszta a lelkiismereted. Árulás nélkül gondoskodj tehát róla, hogy a sértettek mindenképp megtudják az igazságot és azoknak kelljen felelősséget vállalni, akiknek valóban van vaj a fülük mögött!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, aki szorult helyzetedben bizonyítja be, hogy számíthatsz rá, a hét első napján ugyanis épp akkor érkezik a segítsége, amikor kezdtél már belefulladni abb, amivel végezned illene alhétvége előtt. Mindképp ragadd tehát meg a kezét, bízz benne, hisz más választásod úgy sincs, így kénytelen vagy azt tenni, amit az illető a tapasztalata alapján javasol. Járj nyitott szemmel, figyelj oda, mert most van lehetőséged igazán tanulni, légy hálás neki, hisz ha nem érkezett volna időben a segítség, bizony nagy bajba kerülhettél volna!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki úgy ítélkezik feletted a hét első napján, hogy tulajdonképp te csak állsz felhúzott szemöldökkel és fogalmad sincs, miképp reagálj intelligensen és higgadtan. Az illető azonban egyre messzebbre merészkedik és a fejedre olvassa, hogy szerinte mit és hol hibáztál, amely kioktatást szerinte neked csendben kellene tűrnöd és elfogadnod. Mivel azonban te ennél jól hevesebben reagsz az ehhez hasonló helyzetekhez, épp ezért állj a sarkadra és vondd kérdőre az illetőt, hisz semmi joga nincsen ilyenformán a szemedre olvasni valamit, amihez ráadásul semmi közöd. Állj ki magadért, ellenkező esetben ugyanis bármikor összegyűrhet bárki, mint egy egyszerű papírgalacsint, ezt pedig mégsem hagyhatod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Elhamarkodottan ítélsz meg egy bizonyos helyzetet a hét első napján, emiatt viszonylag hirtelen adsz hangot a véleményednek anélkül, hogy meghallgattál volna minden álláspontot és ismernéd az ügy minden részletét. Ennek következtében azonban kellemetlen szituációba sodorhatod magad, épp ezért érdemes jobban meggondolnod, mit, mikor és hogyan mondasz annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd ezeket a helyzeteket. Várj türelemmel, nem kényszerít senki arra, hogy foglalj állást, egyszerűen csak vonulj vissza és figyelj, ne mássz bele olyan dolgokba, amelyek nélküled is megoldhatóak, örülj, hogy nem vagy részese a szituációnak!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy általad fontosnak tartott ügyben váratlan fordulat következik be a hét első napján, mely az első pillanatban eléggé megrémít, fogalmad sincs ugyanis, hol kellene változtatnod ahhoz, hogy megállíthasd a folyamatot és a megfelelő mederbe visszatereld. Ne hagyd azonban, hogy a félelem lehessen úrrá rajtad, igyekezz összeszedni magad és a megfelelő koncentrációval megoldani a helyzetet. Mivel elég tapasztalatod van már ezekben a dolgokban, így nem fog gondot okozni az, hogy megments a helyzetet, ehhez azonban higgadtnak kellene maradnod. Menni fog, csak hinned kell magadban!

BAK (december 22-január 20)

Hosszú ideje, nehezedett rád tonnányi teherként egy bizonyos probléma, mely minden másról elvonta a figyelmed, gyakorlatilag szinte kizárólag csak ezzel foglalkoztál. A hét első napján azonban lehetőséged adódik arra, hogy végleg magad mögött tudhasd, felszabadulhass és más dolgokra is koncentrálhass végre. Ragadd tehát meg az alkalmat és élj a kínálkozó lehetőséggel, ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak, vagy elvonják a figyelmed, neked csak magadra kell összpontosítanod, hisz lehet, hogy holnap már késő lesz megoldani!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé csalódottan kell tudomásul venned, hogy a környezeted nem vesz komolyan annak ellenére, hogy elég sok mindent letettél már az asztalra, számos alkalommal bizonyítottad rátermettségedet, illetve olyan tudással rendelkezel, amellyel mások még csak köszönőviszonyban sincsenek. Ne hagyd, hogy elnyomjanak, állj ki magadért és mutasd meg mindenkinek, milyen határozott is tudsz lenni, ha arról van szó, hogy emberszámba vegyenek. Joggal követeled, hogy bizonyos helyzetekben te is ugyanolyan esélyekkel és jogokkal indulhass, mint a többiek. Nem kell alább adnod az elvárásaidból, hisz elégszer bizonyítottál már, hogy kiérdemeld a bizalmat!

HALAK (február 20-március 20)

Roppant erősen kötődsz bizonyos dolgokhoz, ha valami véget ér, hajlamos vagy kifejezetten depresszív hangulatba esni, emiatt félsz új dolgokat kipróbálni. A ragaszkodás megijeszt, azt gondolod ugyanis, minél inkább közel kerülsz valakihez, annál kiszolgáltatottabbá válhatsz, emiatt nagy a zuhanás veszélye. Be kell látnod azonban, hogy a Világ folyamatosan változik, semmi sem tart örökké, akármennyire is szeretnél, nem tudsz foggal-körömmel megtartani bizonyos dolgokat. Ha megtanulod elfogadni azt, hogy időnként el kell engedned azt, ami véget ér, akkor bizony sokkal könnyebben fogsz tudni minden akadályt megugrani!