Napi horoszkóp május 17.: a Bikáknak érdemes szelektálniuk a segítségnyújtást illetően, az Oroszlánok felesleges kapkodásba kezdenek

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje vágysz egy korábban kitűzött célod elérésére, ahogy azonban telik az idő, rá kell jönnöd, hogy gyakorlatilag egyre távolabb kerülsz tőle. Ne akarj tehát mindenáron kergetni egyfajta délibábot, amely számodra elérhetetlen, sokkal inkább igyekezz elfogadni, hogy lehetséges módon nem ez a te utad. Ahelyett, hogy illúziókat építenél magad körül, próbálj a realitás talaján mozogva olyasfajta kihívásokat találni, amelyek hozzátesznek az életedhez és nem csupán idővesztegetésként bonyolítják a mindennapjaidat. Először azonban tervezz meg mindent, járd körbe alaposan és amennyiben számodra elérhető közelségben van, csakis abban az esetben indulj el. Merj tenni a jövődért annak érdekében, hogy később aztán büszkén mutogathasd a munkád zamatos gyümölcsét!

BIKA (április 21-május 20)

Mások életét illetően minden élethelyzetben profi pszichológusként működsz, kiváló hallgatóság vagy, illetve tanácsot is a legmegfelelőbben osztasz, ami azonban a te sorsodat illeti, valahogy igyekszel magad előtt tolni a megoldandó ügyeidet. Érdemes tehát ezen a ponton elgondolkodnod, hogy vajon mi válik nagyobb hasznodra hosszabb távon, ha a fontossági sorrend tetejére a saját életedet helyezed és szembenézel a megoldandó problémákkal vagy az, hogy mindenki másnak egyengesd az útját. Hidd el, azok közül, akiknek ma önzetlenül, önmagadat feláldozva segítesz, sokan nem fogják ezt viszonozni, egyáltalán nem biztos, hogy amennyiben úgy hozza a helyzet, hogy szükséged lenne rájuk, ott fognak majd mögötted állni. Épp ezért szelektálj és csak azoknak segíts, akikre majd te is számíthatsz, ha úgy adódik és fókuszálj inkább a saját ügyeidre!

IKREK (május 21-június 21)

Tonnányi tehertől szabadulhatsz meg a hét utolsó napján, a legjobbkor érkezik ugyanis valaki, aki fényt hoz az éjszakába, te pedig végre megoldást találhatsz a problémára, amely hosszú ideje nyomja rá a bélyegét a mindennapjaidra. Bátran élj a lehetőséggel és végleg zárd le az ügyet annak érdekében, hogy aztán új utakon indulhass el, új élményeket keresve. Ne hagyd, hogy mások befolyásoljanak vagy elvonják a figyelmedet, neked csakis magadra kell koncentrálnod és arra, hogy minden szálat megfelelően elvarrj annak érdekében, hogy a későbbiekben ne ez okozzon fejfájást!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján valaki a támogatásodra számít egy bizonyos témában, melyben gyakorlatilag sarokba szorít, abszolút elvárva, hogy oszd a véleményét és te is állj be mögé annak ellenére, hogy teljesen ellentétes álláspontot képviselsz. Ne hagyd azonban magad semmiképp befolyásolni, állj ki a saját elveidért és határozottan utasítsd el ezt a fajta szelíd erőszakot. Szuverén ember vagy önálló véleménnyel, nincs tehát szükséged arra, hogy mások fogják a kezed, ráadásul olyanok, akik nem épp a legtisztességesebb eszközökkel lépnek pályára. Tartsd távol magad az ilyen emberektől. Lépj tovább és olyanokra koncentrálj, akikre érdemes!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján valamiféle égi sugallatra kezdesz el kapkodni, azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben vesztegeted az idődet, abban az esetben elúszhat minden, amit eddig tettél a folyamatban lévő ügyeid lezárásának érdekében. Állj tehát meg egy pillanatra és igyekezz lehűteni magad, hisz minél inkább csapkodod a ló tomporát, annál nagyobb az esély arra, hogy meg fog bokrosodni, te pedig lezuhansz és akkor kezdhetsz mindent előlről. Lassíts és arra törekedj, hogy olyan minőségű munkát adj ki a kezedből, amellyel utána nem kell szégyenkezned és nem fog lelkiismeret-furdalás sem gyötörni. Hidd el, kiváló eredményt nem csupán eszeveszett száguldozással lehet elérni, sőt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a közvetlen környezetedben olyannyira antiszociális, hogy kifejezett rosszindulattal áll hozzá az emberek nagy többségéhez, ennek okán gyakorlatilag kilométerekkel elkerüli mindenki. A hiba ott csúszik az illető gondolkodásába, hogy ő abszolút tökéletesnek, egyenesnek és őszintének érzi magát, miközben az önkritika fogalmát egyáltalán nem ismeri vagy nem érdekli. A hét utolsó napján neked szegezi a kérdést, hogy szerinted mégis mi baja a világnak vele, ha pedig már így alakult, abban az esetben ne titkold a véleményedet, nyugodtan mondd el, hogy meglátásod szerint miért nem szeretik az illetőt, elképzelhetően ugyanis éppen ezzel tudod ráébreszteni arra, hogy nem véletlenül van mélyponton a népszerűségi indexe. Hidd el, sokkal jobb az egyenes út, ne köntörfalazz tehát csak azért, hogy elkerüld a kellemetlen szituációkat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján lehetőséget kapsz arra, hogy a rátermettségedet bizonyítsd, olyan helyzet adódik ugyanis, amely azonnali lépéseket kíván, ellenkező esetben elég nagy kalamajka lehet belőle. Mivel azonban neked mind az eszed, mind pedig a szíved a helyén van, épp ezért nem jelent problémát az, hogy előlépj és tisztességgel helyt állj. Ismét büszke lehetsz magadra, hiszen sikerült megmutatnod a környezetednek, hogy minden körülmények között megbirkózol a nagyobb akadályokkal is. Ez is egy tökéletes bizonyíték arra, hogy ha bízol magadban, illetve abban, amit csinálsz és a megfelelő időben a megfelelő helyen cselekszel úgy, ahogy azt adott helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert, nem mellesleg igen-igen népszerűvé válhatsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján minden körülmény abszolút ideálisnak ígérkezik arra, hogy átadd magad a felhőtlen pihenésnek és hátradőlve élvezd a semmittevést. Mindent rendezz tehát el, majd egy romantikus regénnyel esetleg a tableteddel ülj ki a teraszra egy finom, habos cappuccino társaságában és ne ma akard megoldani a Világ gondjait. Ilyen napokra is szükséged van, amikor tulajdonképp azt csinálsz, amit szeretnél és akkor, amikor szeretnéd. Kell ennél szebb és jobb vasárnap?

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján úgy tűnik, váratlan lendületet kapsz, ennek köszönhetően záporodnak belőled az izgalmasabbnál izgalmasabb, megvalósításra váró tervek. Épp jókor jött ez a nagy löket, kezdtél ugyanis abszolút beleveszni a motiválatlanságba, épp ezért használd ki az alkalmat és indulj el ezeken az izgalmas utakon. Egy dologra érdemes azonban ügyelned, hogy ne vessz bele a dolgok sűrűjébe, ne akarj egy fenékkel sok lovat megülni, egyszerre egy projektre összpontosíts. Te is emberből vagy, nem tudsz tehát százfelé szaladni. Élj a Ma kínálta lehetőséggel, hisz abban az esetben a Holnap is bizonyosan könnyebbnek fog tűnni!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan vágysz a sikerre, mindent megteszel azért, hogy mindig fentről, a magasságból tekints lefelé, a szónak pozitív értelmében. Ennek érdekében gyakorlatilag még a harangöntésbe is bele fogsz, ezzel azonban könnyen komolytalanná, esetleg hiteltelenné válhatsz mások szemében. Az élet nem egy verseny, nem kell tehát mindig neked az élen járnod mindenben, hagyj érvényesülni másokat, hidd el, hatalmas a Világ, elfér benne biztonsággal mindenki. Odakinn pedig lehetőségek tárháza várja, hogy meghódítsd őket, mindenképp úgy igyekezz azonban ezt megtenni, hogy mellette másoknak is jusson a sikerekből!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha mindent tökéletesen elterveztél a hét utolsó napjára, mégis olyasféle váratlan fordulat terel más irányba, mely nem teszi lehetővé, hogy az előzetes terveid szerint menj az utadon. Ne bosszankodj azonban emiatt, tekints inkább egyfajta kihívásként a helyzetre, melyhez szinte minden energiádat fel kell majd használnod. Nem minden nap sikerül ilyenre, a nehézségi fokból adódóan pedig minden idegszáladdal koncentrálj annak érdekében, hogy el ne sodorjon az ár. Lehet ugyan, hogy ma teljesen ki fogsz merülsz, de ha a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, akkor bizony büszkeséggel tölt majd el az, amit látsz, ráadásul a környezeted is elégedetten bólint majd!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján váratlanul olyasmi történik körülötted, ami felborítja a jól eltervezett pihenésedet. Nem kis erőfeszítést igényel a részedről az, hogy nekifuss a helyzet megoldásának és olyan eredményt hozz ki belőle, amire elégedetten tekintesz és nem csupán egy összecsapott valami. Noha nem így tervezted a napot, amennyiben azonban már így alakult, abban az esetben tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy ne maradjon hiányérzet benned. A nap hátralévő részét pedig szenteld a pihenésnek és csak akkor szakítsd meg, ha épp Világvége vagy ahhoz hasonló méretű katasztrófa történik!