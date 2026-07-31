Napi horoszkóp július 31.: az Ikreknek érdemes lazábban kezelniük bizonyos megjegyzéseket, a Bakoktól valaki kényes kérdésben vár segítséget

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 31.

KOS (március 21-április 20)

A hónap utolsó napján felgyorsulnak az események körülötted, te pedig csak kapkodod a fejed, fogalmad sincs, hogy lassítanod kellene, avagy inkább hagynod, hogy vigyen az ár magával. Mivel azonban hosszú bolyongás után tűnt fel a fény az alagút végén, így mindenképp érdemes kihasználnod a helyzetet és rálépni a gázpedálra annak érdekében, hogy ne húzd tovább rétestészta-módjára az ügyet. Hidd el, megnyugtató érzés lesz az, hogy végre pontot tehetsz egy olyan folyamat végére, amely már kezdett az agyadra menni. Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Az elmúlt időszakban elsiklottál a számodra fontos emberekkel történt események felett, emiatt furdal most a lelkiismeret, hisz alapvetően mindig oda szoktál figyelni arra, hogy kivel, mi történik körülötted. Még nincs azonban minden veszve, mielőtt belefulladnál a saját bűntudtatodba, igyekezz bepótolni ezen hiányosságodat, hívd fel azokat, akiket egy ideje nem láttál, érdeklődj, hagyd, hogy meséljenek, hogy megosszák veled, mi történt, amíg te a saját ügyeidre koncentráltál. Időnként mindenkivel előfordul, hogy elsodorja az ár, az azonban nagyon fontos, hogy mindig visszatalálj oda, ahonnan indultál!

IKREK (május 21-június 21)

Nem vagy éppen az a személyiség, aki bírja akár az építő jellegű kritikát is, álláspontod szerint nem létezik ez a fogalom, a kritika az mindig bántó, függetlenül attól, hogy segítő vagy "ártó" szándékkal fogalmazzák meg. Ennek okán a legapróbb megjegyzést is magadra véve beleállsz minden vitába, hiszen azt gondolod, hogy mindenáron védened kell a saját érdekeidet. Amennyiben azonban megpróbálsz lazítani egy kicsit, abban az esetben rájöhetsz, hogy abszolút nem te vagy mindig célkeresztben, vannak körülötted igenis segítő szándékú emberek, akik szeretnének az utadon mindenben melletted állni, ha megengeded nekik. Ne tekints tehát úgy a világra, mintha minden pillanatban összeesküdne ellened mindenki!

RÁK (június 22-július 22)

A hónap utolsó napján nem igazán látod, hogy melyik lehetne a lehető leggyorsabb és legrövidebb útvonal, mellyel elérheted a kitűzött célodat, úgy érzed ugyanakkoe, hogy már nem-igen toporoghatsz egyhelyben, mindenképp el kell indulnod valamerre. Ne húzd tehát a saját idődet, fordulj bátran a bizalmasaidhoz, meséld el a bizonytalanság okát, egyúttal kérd ki a véleményüket, biztosan kapsz valamilyen használható tanácsot. Még az is lehet, hogy olyan szempontokra, olyan új lehetőségekre hívják fel a figyelmedet, amelyeket eddig számításba sem vettél. Hidd el, nem lehetetlen a célod elérése, csupán az eddiginél nagyobb bátorságra van szükséged!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy végre pontot tehess egy régebb óta tartó ügy végére. Gondold végig, hogyan tudod a legegyszerűbb úton lezárni a folyamatot annak érdekében, hogy aztán nyugodtan, lelkiismeret-furdalás nélkül aduasd át magad a hétvégének. Olyasfajta tehertől szabadulhatsz meg ezzel, amely eddig nem igazán hagyott nyugodni, mindig ott motoszkált ugyanis a fejedben az, hogy meddig tart még, mikor lesz vége és vajon milyen eredménnyel zárul majd. Mivel elég nagy nyomásként nehezedett rád, most végre fellélegezhetsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasfajta lehetőség kínálja magát tálcán a hét utolsó munkanapján, amely ugyan jó eséllyel roppant nagy áldozatokkal járna, mégis úgy érzed, hogy hosszabb távon megéri tizenkilencre lapot húzni és sok mindent kockáztatni. Ne is hezitálj, ugorj fejest a mélyvízbe, másképp ugyanis nem fogod megtudni, hogy megérte-e áldozatokat hoznod a siker érdekében. Az az élettapasztalat, amelyet megszerezhetsz ezáltal, mindenképp hosszútávon roppant kifizetődő lehet, így biztosan megéri legalább emiatt belevágnod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Számodra különösen fontos az, hogy betartsd az ígéreteidet másoknak, hisz így lesz hiteled a szemükben, ezt pedig elvárod fordított esetben is. A hónap utolsó napján azonban mégis csalódnod kell valakiben, akiben eddig ugyan vakon megbíztál, az illető mégis egy igen sarokba szorított helyzetben egyszerűen cserbenhagyott. Noha most magadra maradtál, ennek ellenére igyekezz félretenni a csalódottságodat, ne keseregj, inkább összpontosíts arra, miként lehet ebből a lehető legjobban kijönni. Szerencsére nem mindenki ilyen a környezetedben, hidd el, rengetegen vannak körülötted, akik önzetlenül segítenének, ha rólad van szó. Drága volt a tanulópénz, de mostantól legalább tudod, ki az, akire biztosan nem számíthatsz, ha bajba kerülsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Eszeveszett tempót diktáltál az elmúlt időszakban, melynek most érzed a hatását, hiszen mind mentálisan mind fizikailag kezdesz kimerülni. Épp ezért igyekezz úgy szervezni a programjaidat, hogy jusson időd magadra is, ha sikerül pontot tenned a feladataid végére, akkor egész nyugodtan menj el egy masszázsszalonba, ne sajnáld magadtól a feltöltődést, hisz te is emberből vagy, akinek időnként szüksége van arra, hogy visszatöltse a lemerült akkumulátorát. Olvass a tested által küldött jelekből, hiszen ha egy betegség állít meg, annál kellemetlenebb lehet kimászni belőle. Gondolkodj preventíven és vállalj kevesebb terhet!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy ideje rendkívüli elánnal dolgozol egy számodra fontos ügyön, a hét utolsó munkanapján pedig úgy hozza az élet, hogy a közvetlen környezetedben is meg kell győznöd néhány személyt arról, hogy ezért megéri áldozatot hozni, s be kell fektetni valamennyit, hogy a vállalkozás a végén gyümölcsözőnek bizonyuljon. Szedd össze a gondolataidat, megfelelően építsd fel a mondanivalódat, és akkor valószínűleg másokat is magad mellé tudsz állítani, akik hasznos szereplői lehetnek a projektnek. Meglátod, menni fog és a végén közösen örülhettek majd a sikernek!

BAK (december 22-január 20)

Egy közeli ismerősöd olyasfajta problémával keres meg a hónap utolsó napján, amelyet te tulajdonképp soha nem osztanál meg senkivel, mi több, nem is várnál mentőövet, hiszen pontosan tudnád, hogy nagyon ingoványos talajra sodornál magadon kívül másokat is. Ezen elv mentén elindulva igyekezz tehát úgy állást foglalni, hogy mindeközben nem veszel tonnányi felelősséget a nyakadba és nem lépsz taposóaknára a véleményed megosztásával. Hívd fel egész nyugodtan az ismerősöd figyelmét arra, hogy a döntés joga kizárólag az övé, így annak minden következményével neki kell számolnia és ne másoktól várja, hogy majd almával a fejükön várják a nyílvesszőket!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Fontos információkat szerzel egy elég komoly ügyben a hét utolsó munkanapján, amelyek befolyással lehetnek annak végkimenetelére is, épp ezért érdemes most félretenned minden mást. Ugyan nem így tervezted a programot a mai napra, de pontosan tudod, hogy mégsem ülhetsz karba tett kézzel, így mindenképp cselekedned kell. Szedd hát össze magad, veselkedj neki a feladatnak addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csupán önbizalom kérdése, hogy el tudod-e hárítani a katasztrófát. Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapja tökéletesen alkalmas arra, hogy magadhoz ragadd az irányítást egy olyasfajta dologgal kapcsolatban, amelyhez alapesetben semmi közöd nem lenne, hisz megvannak a saját feladataid, ám mivel látod, hogy mások nem foglalkoznak vele, úgy gondolod, hogy neked kell megoldanod a helyzetet. Mivel ugyanakkor százszámra várnak a megoldandó projektek téged is, épp ezért tehát nem biztos, hogy még újabbakat kell keresned. Hagyd, hogy azok oldják meg ezt a kényelmetlen szituációt, akik messziről elkerülték az egész helyzetet, te meg csak a magad dolgaira figyelj. Mindig is lesznek olyan emberek körülötted, akik nem vállalják a felelősséget, hanem másokra mutogatnak, emiatt azonban nem neked kell a mártír szerepébe belebújni!