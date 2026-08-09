Napi horoszkóp augusztus 9.: az Oroszlánokat számukra fontos célkitűzés motiválja, a Bakok által remélt siker elúszik

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 9.

KOS (március 21-április 20)

Miután a hét utolsó napja számodra nem a világmegváltó kalandokról szól, így tökéletes az időzítés arra, hogy egy kicsit visszavonulj és summázd magadban az elmúlt időszak történéseit, hogy megfogalmazz új célokat, amelyeket szeretnél elérni. Időnként kifejezetten jót tesz, ha magányodba vonulsz, veszel egy aromafürdőt, meditálsz egy kicsit és végre nem azzal foglalkozol, hogy épp mi nincs rendben körülötted. Épp ezért a kötelezettségeid letudása után zárd ma ki a külvilágot, olvass, gondolkodj, egyél valami finomat, adj tehát a lelki harmóniára is!

BIKA (április 21-május 20)

A kelletténél több terhet veszel a nyakadba az utóbbi időben, amely alatt mostanra már roskadozol és fogalmad sincs, miképp szabadulhatnál meg tőlük. Mielőtt azonban akaratlanul is mártírszerepbe kerülnél, előtte érdemes mihamarabb letenned valamennyit belőlük, mielőtt alájuk szorulnál és agyonnyomnának. Hidd el, nem azzal leszel népszerű, ha mindenki búját-baját átvállalod, sokkal inkább segíthetsz hiteles, a saját tapasztalásaidon alapuló tanácsokkal, mintsem a teherhordó szerepével. Azt ugyanis kihasználásnak hívják, ha mindenki csak azért, hogy könnyebb legyen az élete, önző módon rádpakolja a feladatait és gondjait!

IKREK (május 21-június 21)

Maximalizmusod abszolút nem ismer határokat, mindig mindenben a tökéletesre törekszel, semmi esetre sem vagy hajlandó kicsit sem engedni az elveidből. Az igazadért képes vagy akár bármilyen konfliktushelyzetbe is belemenni, miközben persze vannak körülötted olyan személyek, akiket zavar az, hogy te mindent a precizitás felsőfokán szeretnél teljesíteni és ezt elvárod másoktól is. Neked is be kell azonban látnod, hogy időnként a csapatszellem erősítése érdekében érdemes visszafognod magad és lazábban kezelni bizonyos dolgokat. Hidd el, sokkal népszerűbb leszel, ha nem ragaszkodsz görcsösen az általad felállított szabályokhoz!

RÁK (június 22-július 22)

Nehezen hiszed el, hogy végre minden úgy alakul körülötted, ahogy azt eltervezted, nincsenek nagyobb akadályok, amelyek ellehetetlenítenék a helyzetedet, ennek köszönhetően elég sima úton mész előre. A viszonylag zökkenőmentesen zajló folyamatok révén lehetőséged nyílik arra, hogy egy kicsit kikapcsolj mentálisan és fizikailag is, ez pedig határtalan nyugalommal tölt el. Szabadulj tehát meg egyetlen napra mindenfajta görcstől, s próbálj meg örülni neki, hogy körülötted most minden a helyén van. Ráérsz akkor aggódni, ha tényleg valamilyen baj lesz, amit úgyis észreveszel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasfajta célkitűzés motivál a hét utolsó napján, amelyben végre kiteljesedhetsz, tudván azt, hogy ugyan nagy valószínűséggel nem kis áldozatokat kell majd hoznod, mégis megéri minden rááldozott perc és energia. Amennyiben úgy döntöttél, hogy elindulsz, abban az esetben vértezd fel magad elegendő, vakmerőséggel és akaraterővel és vágj bele a dologba. Ne foglalkozz azzal, hogy mások mit fecsegnek össze-vissza az ötletedről, kizárólag azokra hallgass, akik építő jellegű tanácsokkal kívánnak segíteni. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján olyasféle tapasztalásban lehet részed, amely ugyan megmagyarázhatatlan, mégis nagy örömmel tölt el. Mások a könyezetedben egyetlen lukas garast sem adtak volna azért, hogy pozitív eredményt érhetsz el egy olyan ügyben, ahol gyakorlatilag csupán illúziónak tűnt a siker, te azonban mindennek az ellenkezőjét bizonyítottad, ami eléggé egyedülálló teljesítmény. Épp ezért rendkívül büszke vagy magadra, legszívesebben a világba kiáltanád a boldogságodat. Ne figyelj az irigyekre, csakis arra koncentrálj, hogy ebben a pillanatban a sikert ünnepeld, azokkal pedig ne foglalkozz, akik csak ártó szándékkal vannak körülötted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abba a helyzetbe kerülsz a hét utolsó napján, ahol minden akaratod ellenére fel kell szólalnod egy igen fontos ügyben, a szavaid pedig olyan súllyal bírhatnak, hogy bármit mondasz, annak komoly következménye lehet. Ennek okán gyakorlatilag saját magad elől is menekülsz, ami akaratodon kívül is vonzza a furcsábbnál furcsább tekinteteket. Nem biztos tehát, hogy ez a legjobb taktika, hisz nem tudsz örökké futni magad elől, kénytelen vagy megállni, hisz előbb-utóbb így is, úgy is a nyakadba zúdul az egész. Ne seperj a szőnyeg alá semmit, hiszen abból csak bajod lehet, sokkal jobban jársz, ha inkább szembenézel a szituációval és kimondod azt, amit ki kell. Gondold végig és dönts okosan!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy korábbi csalódás, egy kudarc az, ami meghatározza a jelenlegi életedet, a tetteidet, ennek okán nem igazán mersz nagy dolgokba belevágni attól tartva, nehogy hasonlóképp süljön el a dolog. Ezzel a hozzáállással azonban sosem fogsz tudni továbblépni, valami új felé indulni, benne fogsz ragadni egy olyan szituációban, ami semmi jót nem tartogat számodra. Határozd tehát el magad, zárj le mindent, ami nem szolgálja a továbbiakban a lelki épülésedet és nyiss új ajtókat, valahol ugyanis ott kell lennie a boldogságnak és a teljes értékű életnek. Az előző negatív élményből tanultál, az pedig szinte lehetetlen, hogy egymás után kétszer mellényúlj!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki jó szándékkal áll a hátad mögött a hét utolsó napján egy bizonyos helyzetben, te azonban sejted, hogy nem minden érdek nélkül teszi, valahol ugyanis szeretne hasznot húzni belőled. Minden szava, a gesztusai mögött érzed azt, hogy csupán az vezérli, hogy maga előtt tolva téged, ő is sikeres lehessen. Nem kell azonban semmiféle álarcot felvenned, gyorsan tedd világossá számára, hogy átlátsz a szitán és ez nem az a segítség, amit el akarnál fogadni, hisz nincs szükséged arra, hogy a megoldásra váró feladat mellé még effajta terheket is a nyakadba vegyél. Amennyiben tehát csupán ilyen formán hajlandó közreműködni, abban az esetben jobban teszed, ha inkább egyedül viszed végig a projektet!

BAK (december 22-január 20)

Úgy tűnik, túl korán ittál a medve bőrére, mintegy készpénznek véve valamit, amelynek eredménye rendkívül képlékeny volt. Ennek köszönhetően a hét utolsó napján ki is csúszik a kezedből a dolog, hisz te már a sikert ünnepelted ahelyett, hogy árgus szemekkel a folyamatot figyelted volna. Éppen ezen helyzetek elkerülése érdekében érdemes mindig B-tervvel is rendelkezni, amit akkor veszel elő, amikor már végképp nem látod a megoldást semmire. Legközelebb ügyelj arra, hogy ne részegítsenek meg idejekorán részeredmények, hisz ezúttal ez volt az oka annak, hogy nem tudtál józanul gondolkodni. Ez most jó lecke volt, amit remélhetőleg hosszú időre megjegyeztél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan a saját problémáival igyekszik kampányolni, minél több ember sajnálatát kivívni ezzel, gyakorlatilag olyan látványosan szenved, hogy az már messziről is feltűnik. Személy szerint te rendkívüli módon idegesítőnek találod azt, ahogy látványosan és teátrálisan előadja, hogy miért olyan élhetetlen az élete, alig tudod szó nélkül megállni. Mielőtt tehát olyasmi csúszna ki a szádon, amit magad is megbánnál, előtte érdemes egy próbát tenned arra, hogy az élet pozitív oldalával is megismerteted az illetőt, hogy gyakorlatilag burkoltan felhívod a figyelmét arra, hogy azzal nem fog előrébb jutni, ha folyton a gondjaival haknizik. Mutass utat a sötét erdőből kifelé!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a közvetlen környezetedben olyasmivel bánt meg a hét utolsó napján, amit abszolút övön alulinak tartasz. Érthető a csalódottságod, az azonban, hogy miképp kezeled az embereket a jövőben, nagyban meghatározhatja a boldogságodat is. Amennyiben ugyanis senkit nem engedsz közelebb magadhoz, abban az esetben előbb-utóbb magányossá válhatsz, nem lesz majd senki, akihez fordulhatnál örömödben vagy épp bánatodban. Sokkal bölcsebben teszed tehát, ha ésszel szelektálsz a jövőben és nem a szíveddel. Ne gyanakodj mindig, de lásd meg, ha valaki nem igaz érzelmeket táplál feléd és az első adandó alkalommal csupán lábtörlőnek használna!