Napi horoszkóp augusztus 7.: az Ikrek szeretnének valakit jobb belátásra bírni, az Oroszlánok terveit váratlan program borítja fel

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 7.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta lehetőséget kínálnak fel neked a hét utolsó munkanapján, amely az első pillanatban teljesen hihetetlennek tűnik számodra. Mivel azonban megvan a helyzet árnyoldala is, hiszen ez a tizenkilencre lapot húzni tipikus esete, így pontosan tudod azt is, hogy elég nagy a kockázat, hisz egyetlen hibás döntés nyomán esetleg minden el is veszíthetsz a másodperc törtrésze alatt. Mindemellett pontosan tisztában vagy a céljaiddal, épp ezért ne hagyd, hogy bármi elrettentsen, hisz beláthatod, hogy ha nem szeretnél életed végéig bizonytalanságban élni, akkor időnként bizony kénytelen leszel nagyobbat kockáztatni. Hajrá, aki mer, az nyer!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki szívességet kér tőled a hét utolsó munkanapján, amellyel azonban te egyáltalán nem értesz egyet, az elveiddel ugyanis tökéletesen ellentétben áll. Azt biztosan tudod, hogy nem szeretnél még csak a helyzet közelébe sem menni, azt azonban nem tudod, hogy miképp mondj a kérésre nemet. Általában véve mindenki a segítőkészség mintaképeként ismer, most mégis úgy érzed, hogy nem szabad beszállnod ebbe a körhintába. Amennyiben ennyire ódzkodsz az egésztől, abban az esetben ne hezitálj sokat ha érzed, hogy saját magadat is bajba keverheted, különben mindenki ki fog használn. Hidd el, ettől még nem leszel rosszabb ember, egyszerűen csak képes felelős döntést hozni, amellyel megelőzheted, hogy egy ostobaság miatt megüsd a bokádat!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akiről pontosan látod, hogy nem épp a megfelelő irányba halad és mivel sokat jelent az illető neked, épp ezért mindenképp szeretnéd megóvni a kudarctól. Ennek érdekében nincs más választásod, mint őszintének lenni még akkor is, ha esetleg mellbevágóan hat majd rá. Pontosan tudod ugyanis, hogy másként aligha győzheted meg, mint azzal, ha szembesíted a realitással. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hiszen egyszerűen muszáj valakinek felvilágosítania arról, amit most még nem hajlandó észrevenni. Amennyiben képes arra, hogy belássa az igazadat, abban az esetben ő is hálás lesz neked és még te is nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz megtettél minden tőled telhetőt egy számodra fontos emberért! indulj neki a nagy kalandnak, ha megtaláltad hozzá az emberedet, addig pedig gyűjts inspirációt!

RÁK (június 22-július 22)

Egészen a mai napig foggal-körömmel harcoltál egy bizonyos ügyért, mivel azonban úgy tűnik, hogy nem akad társad, aki lelkesítene vagy hozzád hasonló céltudatossággal menne előre, épp ezért azon gondolkodsz, hogy feladod inkább az egészet és másfelé indulsz. Mielőtt azonban végleg hátat fordítanál a dolognak, előtte győződj meg róla, hogy ebből tényleg nem lehet-e többet kihozni belőle. Ha ugyanis idő előtt hagysz ott csapot-papot, abban az esetben valószínűleg meg fogod bánni a későbbiek folyamán. Adj időt magadnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha mindent tökéletesen beprogramoztál a hét utolsó munkanapjára, ma mégis az egész tervet felborítva váratlan lehetőséget kínál egy megbízható ismerősöd. Ugyan pontosan tudod, hogy szinte mindent át kell szervezned, mégis érdemes végiggondolnod, mennyi hasznot húzhatsz ebből a vissza nem térő lehetőségből, s érdemes-e azt megragadnod. Mérlegelj és amennyiben nyerhetsz rajta, élj az alkalommal. Ha úgy találod azonban, hogy nincs értelme, abban az esetben nyugodtan engedd el a dolgot és koncentrálj más feladataidra. Csak akkor kockáztass, ha látod a perspektívát!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem igazán találod a helyed abban a szituációban, amelybe kerültél és bár minden erőfeszítéseddel arra koncentrálsz, hogy élvezd és magabiztos legyél, egyszerűen nem megy. Amennyiben valóban mindent bevetettél és ennek ellenére teherként nehezedik rád, abban az esetben inkább mondj nemet és add vissza a lehetőséget, mielőtt mélyebbre merülsz benne, hiszen onnan már sokkal nehezebb lesz kihátrálni. Így megnyugodhatsz, nem lesz lelkiismeret-furdalásod és nem kell olyasmiért sem felelősséget vállalnod, amit egyetlen pillanatig sem éreztél magadénak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben kockázatos manőverre készül, te pedig mindenáron meg szeretnéd akadályozni, mielőtt nagyobb bajba kerülne. Ő azonban igen hevesen reagál, amikor utat kívánsz mutatni neki. Ne rágódj ezen a továbbiakban, hisz mindent megtettél, ha ő nem hallgat rád, az a saját választása. Ha bajba kerül, bizonyosan meg fogja oldani, ha pedig nem sikerül neki, abban az esetben úgyis keresni fog. Amennyiben így történik, ne zárkózz el előle, biztosítsd róla, hogy a háttérbe vonulva figyeled, hátha úgy hozza az élet, hogy elő kell lépned és felsegítened. Ilyen ugyanis egy jó barát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy általad megkezdett projekt nem a várakozásaidnak megfelelően alakul a hét utolsó munkanapján, ami kezd roppant módon elkeseríteni, nem is nagyon hiszel már a folytatásban sem. Mielőtt azonban feladnád teljesen, előtte azért érdemes belegondolnod, hogy milyen hosszú utat tettél már meg, miféle áldozatokat hoztál és mennyi energiád fekszik benne. Nem érdemes tehát az első pillanatban berezelni és meghátrálni, korántsem biztos ugyanis, hogy nem fogsz tudni sikereket elérni. Ez az út most nehezebb, de ha hiszel magadban és van akaraterőd is, minden menni fog. Van benned fantázia, érdemes tehát kibontakoztatnod a képességeidet!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem olyan régen csalódtál egy bizonyos személyben, aki közel állt hozzád, ennek okán pedig kissé bizalmatlanná váltál mindenkivel szemben. Próbáld azonban elengedni a rossz gondolatokat, hisz így egy idő után azt fogod észrevenni, hogy lassan kikopnak az emberek a környezetedből. Ne hidd, hogy mindenki rosszat akar neked, járj nyitott szemmel és rá fogsz jönni, hogy nem mindenki az ellenfél csapatában játszik. Ha nem elvakultan tekintesz egyes emberekre, meg fogod látni, ki az, aki veled van és ki a te kapudba akarja berúgni a labdát. Merd elhinni, hogy vannak őszinte barátaid is!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján úgy alakítottad a tennivalókat, hogy semmiféle halaszthatatlanul fontos dolgod ne legyen, ami kötelezően elvégzendő lenne. Ez lehet tehát a legmegfelelőbb nap arra, hogy kicsit a gondolataidba mélyedve rendezd az érzéseidet és tervezd meg a jövőheti programjaidat. Igyekezz rendszerezni azokat a feladatokat, amelyek már biztosan a naptáradba vannak rögzítve, tudd, mi és hogyan következik egymás után, milyen prioritási sorrendben. Lazíts, pihenj, engedd el magad, ne frusztráljon semmi, gyűjts energiát és inspirálódj, elég sok kihívásnak nézel ugyanis elébe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Abszolút nem vagy biztos a dolgodban, épp ezért nagy óvatossággal lépkedsz előre az úton, folyamatosan attól tartva, hogy hasra esel. Így azonban elfelejted élvezni a téged ért impulzusokból adódó élményeket és mire felocsúdsz, már rég hátrahagytad őket. Próbálj a folytonos félelem helyett másra koncentrálni, és kezd el élvezni az életet, ellenkező esetben mire elkezdenéd élni, arra leszel figyelmes, hogy belefásultál és elment melletted minden, amelyből táplálkozhattál volna. Vetkőzd le a görcsöket, lazíts és felszegett fejjel menetelj a célod felé. Meglátod, sokkal jobb lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, számodra érthetetlen okoknál fogva beleragadtál egy bizonyos szituációba, melyből sehogyan sem tudsz előre lépni. Így azonban a abszolút tanácstalanul toporogsz egyhelyben úgy, hogy tulajdonképpen fogalmad sincs a hogyantovábbról. Épp ezért ne vesztegesd tovább az időt, inkább ülj le és gondold végig, hogy mit kellene másként csinálnod, miképp változtass a taktikán ahhoz, hogy kikerülj ebből a feneketlen kútból. Hisz neked is az a célod, hogy mihamarabb előre tudj lépni a siker érdekében!