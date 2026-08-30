Napi horoszkóp augusztus 30.: a Kosok kellemetlen helyzetbe kerülnek, a Bakoknak felelősségteljes döntést kell hozniuk

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Kellemetlen helyzetbe kerülhetsz a hét utolsó napján, anélkül bírálsz ugyanis egy bizonyos szituációt, hogy nem ismered részleteiben, ez pedig nem vet rád túl jó fényt mások szemében. Mivel azonban te sem vagy tévedhetetlen, így abszolút megengedett az, hogy időnként mellényúlj, ám arra azért érdemes ügyelned, hogy tudd bevallani, ha hibáztál. Ebből is tanultál valamit, legközelebb már tudni fogod, hogy nem ajánlott idő előtt ítélkezni anélkül, hogy minden apró részlettel tisztában lennél!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján alig várod, hogy pontot tehess mindennek a végére és végre másféle, kikapcsolódást jelentő programokon is részt vehess. Ennek érdekében engedd el a felesleges köröket és csakis arra koncentrálj, ami prioritást élvez. Lehet, hogy egyetlen levegővétellel sikerülhet lezárni a dolgaid, de ha esetleg hosszabb a folyamat, akkor is megéri fáradoznod vele, hisz utána teljesen nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad a pihenésnek. Ne késlekedj, indulj, hisz vesztegetnivaló időd!

IKREK (május 21-június 21)

Teljesen megingathatatlanul hiszel egy bizonyos dologban, épp ezért mindenkivel szembeszállsz annak érdekében, hogy kiállhass a véleményed mellett. A hét utolsó napján azonban egy váratlan fordulat az, ami elbizonytalaníthat és nagy valószínűséggel befolyásolja majd a dolgok végkimenetelét. Tedd félre tehát a büszkeségedet és amennyiben úgy érzed, nyugodtan kérd ki mások tanácsát is, vaktában semmiképpen ne hozz komoly döntést. Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor cselekedj, ha minden kétséget kizáróan megbizonyosodtál az igazadról!

RÁK (június 22-július 22)

Egyelőre ugyan nem tettél még pontot egy számodra fontos ügy végére, mégis érzed a sikert a dologban, gondolatban tulajdonképp már a dobogó tetején állsz és az elismeréseket zsebeled be. Vigyázz azonban, meg ne részegítsenek a részeredmények, hisz bármikor vehetnek meredek fordulatot az események, neked pedig észnél kell lenned. Koncentrálj tehát arra, hogy gond nélkül eljuss a célvonalig annak érdekében, hogy felhőtlenül ünnepelhess a végén!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minden porcikád tiltakozik az ellen, hogy szembenézz egy számodra nem túl komfortos helyzettel, ám mivel mostanra túl sok álmatlan éjszakát okoz, épp ezért érdemes belátnod, hogy nincs más választásod, mint egy nagyobb légvétellel elővenni és beleállni. Ne halogasd tovább, hisz minél később veszed elő a problémát, annál később kerülhet pont a végére és te annál később fogsz felszabadulni. Légy okos és bátor, állj megoldás centrikusan a dologhoz és meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy régóta húzódó, igen nyomasztó probléma ér véget a hét utolsó napján, te pedig határtalanul boldog vagy, hisz végre hátradőlhetsz és felhőtlenül élvezheted az életet. Mivel a környezeted is közvetlenül érintett volt a dologban, épp ezért roppant hálásak lesznek neked. Eggyel kevesebb megoldatlan kérdés, eggyel több bizonyíték arra, hogy az Élethez tanúsított hozzáállásod csodákra képes. Figyelsz a részletekre, nem csupán nézel, hanem látsz is, így ezúttal is kiderült, hogy egy jó ötlet révén milyen könnyen zárhatsz le ügyeket, amelyek számodra és mások számára is súlyos problémát jelenthetnek. Ez igen!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Segítségre van szükséged egy olyan helyzetben, amelyből nem nagyon találod a kiutat, egyszerűen fogalmad sincs, miképp kellene taktikáznod annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozd ki belőle. Nincs más választásod, keress tehát a környezetedben egy olyan személyt, aki alkalmas a feladatra, kellőképp megbízhatónak tartod és pontosan tudod, hogy nem fogja kamatostól visszakérni az általa nyújtott segítséget. Ha ketten vagytok, sokkal előbb megtaláljátok a fényt az alagút végén, te pedig hálás lehetsz az illetőnek. Csak arra vigyázz, hogy jól válassz megmentőt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján abszolút nem számítasz semmi rendkívüli eseményre, ám olyan lehetőség kopogtat az ajtón, amellyel mindenképp érdemes élned, ez már az első pillanatban látszik. Ne is hezitálj sokat, egyszerűen ragadd meg, hisz nem tudhatod, hogy ez soha vissza nem térő alkalom vagy számíthatsz-e még hasonló szituációra. Szerencsére pontosan tudod, mit kell csinálnod, merre kell menned, hiszen fejben számtalanszor végigzongoráztad már a darabot, így azt is tökéletesen és pontosan tudod, hogy kell csukott szemmel játszani. Ezúttal semmi nem állíthat meg, hisz minden összeállt ahhoz, hogy egy ütős dolgot alkoss! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Borzasztóan sok akadállyal kellett megküzdened az elmúlt időszakban, épp ezért még nagyobb büszkeséggel tölt el az, hogy sikerült úgy pontot tenned mindennek a végére, hogy nem kerültél ki rosszul a helyzetből. Egészen addig nem is mertél hinni a sikerben, amíg meg nem tapasztaltad, hisz azért elég fajsúlyos dolgokról volt szó. Most mindenki elismerését sikerült kivívnod, amely igencsak simogatja a hiúságodat, légy azonban óvatos, el ne szállj a büszkeségtől, mert ha egyszer túl magasra mész, nagyon nehéz lesz visszatalálnod az "egyszerűbb" hétköznapokba!

BAK (december 22-január 20)

Olyasfajta döntést kell meghoznod a hét utolsó napján, amely gyakorlatilag tonnás terhet jelent a válladon. Az első pillanatban megrémít, hisz nem vagy hozzászokva ilyen jellegű helyzetekhez, félsz, hogy ne okozz vele csalódást senkinek, ám ahogy telik az idő, rá kell jönnöd, hogy akárki akármit mond, érdemes volt erre az elhatározásra jutnod. Nagy tehertől szabadultál meg ugyanis, amely nem nyomasztja többé a lelked és ez határozottan boldoggá tesz. Ne táncolj vissza csak azért, mert egyeseknek ez nem tetszik. Ha már elindultál, menj is végig az úton, a döntésedért ugyanis kizárólag magadnak tartozol felelősséggel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A legnagyobb bosszúságodra valaki az általad elért eredményekkel és sikerekkel igyekszik a learatni a babérokat, gyakorlatilag gátlástalanul felkapaszkodva a hátadon. Ugyan szerencsére eddig nem-igen tapasztaltál ilyesmit, de most határozottan úgy érzed, hogy közbe kell avatkoznod, ez ugyanis számodra elfogadhatatlan. Keresd tehát meg mielőbb az illetőt és magyarázd el neki, hogy a te érdemeidet sem a szél hordta össze, saját magad dolgoztál meg mindenért, épp ezért kifejezetten felháborítónak találod, hogy ő egyetlen tollvonást nem tett hozzá semmihez, ennek ellenére most mégis fürdene a népszerűségben. Ne hagyd magad egyetlen percig sem!

HALAK (február 20-március 20)

Kellemetlen beszélgetésben lehet részed a hét utolsó napjám, olyasmit kell ugyanis közölnöd egy számodra fontos személlyel, amit senki más nem vállal. Érthető módon abszolút nem fűlik a fogad a dologhoz, az pedig különösen bosszantó számodra, hogy azért hárul rád ekkora teher, mert mások megfutamodtak a helyzet elől. Nincs azonban más választásod, végy egy nagy levegőt és ess túl rajta. Arra ügyelj, hogy a stílus ne legyen bántó, hisz a mondanivalód eleve elég vékony jég a beszélgetésben. Igen, időnként vannak ilyen szituációk is, ha akarod, ha nem, ez az Élet rendje.