Napi horoszkóp augusztus 16.: a Kosoknak érdemes pozitívabban gondolkodniuk, az Oroszlánok sodródnak az árral

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 16.

KOS (március 21-április 20)

Jelen pillanatban az az érzésed, hogy egyszerűen túl sok a negatív energia körülötted, amit rendkívül nehezen tudsz tolerálni. Ennek okán borzasztóan feszélyezve érzed magad, melynek mikéntjéről a hétvége utolsó napján sikerül csupán megvilágosodnod: ezt magas feszültséget bizony a közvetlen környezeted okozza. Próbáld tehát a dolgokat pozitív oldalukról megközelíteni, mutasd meg, hogy nem feltétlenül mindennek csak rossz oldala van. Ha nem sikerül, te akkor se csüggedj, egyszerűen ne vegyél tudomást ezekről a negatív energiákról. Zárd ki őket és a saját boldogságodra figyelj!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyon úgy fest, hogy ugyan közel vagy a célodhoz, meg kell még azonban ugranod néhány akadályt ahhoz, hogy diadalittasan tudd átszakítani a célszalagot. Nem esel kétségbe, ha váratlan helyzet adódik, korábbi tapasztalataidból kiindulva ugyanis fel vagy készülve minden lehetséges történésre, s minden szituációra profi módon, talpraesetten tudsz reagálni. Büszke lehetsz magadra, mert úgy mentél végig a tájfutó versenyen, hogy nem szorultál semmifajta segítségre, így még édesebb lesz a siker is. Pihenj, hisz vasárnap van, holnaptól pedig öhet az újabb kihívás!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan aggódsz egy hozzád közelálló személy miatt, akit láthatóan semmi és senki nem érdekel, nem hallgat a jótanácsokra, az intő szavakra, a féltésre, egyszerűen amit kigondol, azután rohan meggondolatlanul. Mivel azonban ez neked nem okozhat álmatlan éjszakákat, épp ezért amennyiben nem hallgat az intő szavakra, abban az esetben engedd el, ő pedig számítson saját magára innentől kezdve és ne arra alapozzon, hogy majd te a tíz körmödet lerágva állsz mellette őrt, hogy vajon mikor kellhet menteni. Koncentrálj saját magadra és a boldogságodra, szervezz olyan programokat, amelyekben neked is jut élmény, hisz a lista legtetején nem mások állnak!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan dologgal kell a hét utolsó napján megküzdened, amelyre egyáltalán nem számítottál. Mivel felkészületlenül ért, így hirtelen nem is tudod, hogyan kellene reagálnod. Szedd azonban össze minden gondolatodat, állj a sarkadra és talpraesetten oldd meg a feladatot. Meglátod, sikerülni fog, utólag visszatekintve pedig nem is látod majd olyan borzasztónak a dolgot, mint amilyennek elsőre tűnt. A vasárnap további részét a pihenésre használd, hisz jövő héten ismét topon kell lenned!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé sodródsz jelen pillanatban az árral, nem nagyon tudod, mi és miért történik az életed jelenlegi szakaszában, ezt próbálod folyamatosan megfejteni. Épp ez a filozofálás akadályoz meg abban, hogy továbblépj bizonyos szituációkból, nem veszed ugyanis észre emiatt a nagy lehetőségeket, amelyek szembe jönnek és adott esetben a kihagyhatatlan kategóriába tartoznak. Sok időd nincs már arra, hogy az élet nagy dolgain, illetve az esetleges hibás döntéseken mélázgass, be kell látnod, hogy ha nem tanulsz meg gyorsabban túllépni helyzeteken, akkor nem fogod tudni a megfelelő tempóban és időben elérni a céljaidat.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl régóta vívódsz egy bizonyos szituációban, amelyben nem érzed jól magad, mely a közérzetedre is rányomja bélyegét. Bármenyire is próbálod titkolni, a környezeted ennek ellenére is látja ezt rajtad. Amennyiben nem sikerül magadtól dönteni, keress egy bizalmas jó barátot, akivel meg tudod osztani a kételyeidet és aki tud valamiféle használható tanáccsal szolgálni. A végső döntés előtt mégegyszer gondolj végig minden apró részletet, mert ennek hosszú távon hatása lesz rád és a közvetlen környezetedre is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Apró botlás miatt bosszankodsz a hét utolsó napján, fogalmad sincs, miképp kerülhetett porszem a szerinted olajozottan működő gépezetbe, emiatt sokkal kevésbé tudsz hatékonyan cselekedni, mint annak előtte. Nem érdemes azonban sokáig ezen rágódni, jobban jársz, ha megoldáscentrikusan tekintesz a helyzetre, és megkeresed azt az utat, amely elvezet a célhoz. Ha nem erre koncentrálsz, hanem mérgelődsz és megmakacsolod magad, akkor bizony számolnod kell azzal, hogy nem fogsz tudni más feladatokba kezdeni és egyre lassabbá válik a tempód. Engedd el magad, lazíts, hisz te sem vagy tévedhetetlen!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan gondokkal küzdesz, amelyeket bámennyire is szeretnél, nem biztos, hogy egyedül meg tudsz oldani. Érdemes tehát megosztanod valakivel azokat a dolgokat, amelyek most fejfájást okoznak, kérj tanácsot, hogyan lehetne a lehető legfájdalommentesebben pontot tenni bizonyos mondatok végére, különben örökké bennemaradhatsz a sárban. Próbáld nem másokon levezetni az aktuális gondok okozta feszültséget, amennyiben szükséges, vonulj kicsit vissza ezen a hét utolsó napján a világtól, egészen addig, amíg megoldást nem találsz a viharfelhők eloszlatására. Ne aggódj, semmi nem tart örökké, egyszer mindennek vége lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján valaki szorult helyzetedben áll támogatólag melléd, hiszen semmi sem drága neki, ha rólad van szó. Légy hálás az önzetlen segítségért, igyekezz azonban a saját lábadra állva boldogulni és nem mások támogatására szorulva élni. Sokkal nyugodtabb és felszabadultabb érzéssel fog eltölteni, ha van benned ennyi önállóság. Éld úgy az életedet, hogy ne neked legyenek támogatóid, inkább te támogass másokat! Meglátod, teljesen más lesz a Világról alkotott véleményed is!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi napokban nagyon nehezen tudtad követni az eseményeket, tulajdonképp csupán sodródtál az árral. Mivel már te sem nagyon tudtad tartani a tempót, ezért a hét utolsó napjára eléggé kimerültél. A feltöltődés érdekében ma tehát dőlj hátra és egyszerűen csak élvezd a "semmittevést". Pihenj, aludj vagy nézz filmeket, olvass, egyél finomakat, csobbanj egyet a medencében, épülj testileg és lelkileg egyaránt. Ne érezd ezt egy kidobott időnek, hisz neked is végesek az energiaraktáraid, amelyeket időnként fel kell tölteni. Ne foglalkozz most a megoldandó nyitott mondatokkal, ma csakis a pihenésre koncentrálj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján váratlanul toppan be egy rég nem látott ismerősöd, akire az utóbbi időben rengeteget gondoltál, úgy tűnik tehát, hogy valamiképp bevonzottad az érkezését. Ugyan rendkívüli boldogsággal tölt el, hogy újra láthatod az illetőt, az együtt töltött idő azonban mégsem a felhőtlen szórakozásról szól majd. Olyan problémát tár ugyanis eléd a szóban forgó személy, aminek megoldása nem tűr halasztást, ezért is keresett fel, hogy valamiképp segítsd ki a bajból. Persze, neked bizonyára roppant módon legyezi a hiúságodat az, hogy benned látja a megmentőt, felelőtlenül azonban ne vállalj olyasféle terheket a válladra, amelyek alatt te, magad is összeroskadsz!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan általában a társaság középpontja vagy, szereted a gyeplőt minden értelemben a kezedben tartani, a hét utolsó napján azonban mégis jobban teszed, ha átadod a stafétabotot valakinek, akiben megbízol, hisz most eljött az idő, hogy behúzd a kéziféket. Igyekezz mindennel mihamarabb, még időben végezni, hogy gondtalanul adhasd át magad a vasárnapi pihenésnek, töltődj fel azokkal a szabadidős tevékenységekkel, amelyek közel állnak hozzád, ne sajnáld a pénzt azokra a dolgokra, amelyeket máskor nem biztos, hogy megengednél magadnak. Egyszer élsz, most próbálj ki extrém dolgokat!