Napi horoszkóp augusztus 15.: a Bakokra nagy változás vár, a Halak komoly kihívás előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 15.

KOS (március 21-április 20)

Szeretnéd a nap 24 óráját egy kicsit kijjebb tolni, hiszen annyi teendőd van még hétvégén is, hogy bizonyosan nem fogsz végezni velük. Mivel azonban egyelőre még nem rendelkezel olyan szuperképességgel, hogy az Idő felett hatalmat gyakorolj, épp ezért igyekezz kevesebb terhet magadra vállalni és olyasfajta rendszerben működtetni a gépezetet, amely lehetővé teszi az olajozott munkát. Hidd el, a kevesebb sokkal több, a mondás is így tartja, ne akarj egyetlen nap alatt világraszóló magasságokig elérni, érd be kevesebbel. Ne feledd: nagyravágyással még senki nem vitte túl sokra!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta meglepetésben lehet részed a hétvége folyamán, amely hatalmas lendületet adhat a következő napokra is. El sem hiszed, hogy ekkora löketet kaptál egy olyan személy közbenjárásának köszönhetően, aki általában csak a saját pecsenyéjét sütögeti, ma azonban rád is kiemelt figyelmet fordított. Légy hálás neki, hogy megtolta a kissé sárban ragadt szekeredet, ennek köszönhetően tehát végre érdemben is haladhatsz előre a folyamatban lévő ügyeiddel!

IKREK (május 21-június 21)

Nem jön épp a legjobbkor, mégis olyasfajta kiadásokkal kell számolnod a hét második felében, amelyek váratlanul értek, hisz nem volt belekalkulálva egy nagyobb anyagi veszteség. Emiatt rendkívül bosszús vagy, nem érted, hogy tolhat így ki veled a sors, hogy pont akkor kell valamit kifizetned, amikor nem épp a legrózsásabb a helyzeted. Attól azonban, mert ezen rágod magad, még sajnos a valóság ugyanaz marad, épp ezért fogadd el -hisz változtatni nem tudsz rajta-, fizesd ki, amit ki kell és lépj tovább! Lehet, hogy most jobban meg kell majd húznod a nadrágszíjat, de semmi sem tart örökké, fel a fejjel tehát!

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége folyamán úgy tűnik, túl nagy lendülettel futsz neki a teendőidnek, ugyanis úgy pattansz vissza, ahogy azt abszolút nem tervezted. Mielőtt azonban újra nekifutsz a megoldandó ügyeknek, előtte igyekezz megtervezni mindent lépésről lépésre, hisz érthető módon nem szeretnél újra fejjel rohanni a falnak. Hidd el, minél átgondoltabban teszed egyik lábadat a másik után, annál nagyobb hatékonysággal fogsz tudni munkálkodni. l Érdemes belegondolnod, hogy a gravitáció sok esetben nagy úr és nem enged az égig emelkedni. A józan ész a barátod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje nem tudsz zöldágra vergődni egy végtelennek látszó ügyben, ami mostanra kezd már minden szinten felemészteni. Borzasztóan feszült vagy, minden egyes kérdésre vagy megjegyzésre ingerülten reagálsz, ami bizony hamarosan kellemetlen helyzetbe fog sodorni, amennyiben nem teszel pontot a szóban forgó ügy végére. Épp ezért, amennyiben változtatni tudsz bármin, s lehet ráhatásod a dologra, abban az esetben tegyél meg minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy végre te is fellélegezhess és végig tudd aludni az éjszakát, rémálmok nélkül. Ezen kívül az sem lenne utolsó szempont, hogy ne fordíts mindenkit magad ellen, ha nem muszáj. Törekedj a békességre és a megoldásra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy gondolod, hogy szert tettél már elegendő tudásra és tapasztalatra ahhoz, hogy nehezebb feladatokkal is önállóan megbirkózz, a környezeted azonban nincs erről teljes mértékben meggyőződve. Azt látják, hogy hebrencs módon végzed a rád bízott feladatokat, ész és logika nélkül futsz neki mindennek, a körülményeket teljesen figyelmen kívül hagyva. Mivel neked ebből rendkívüli módon eleged van, épp ezért szeretnéd egyszer, s mindenkorra bebizonyítani, hogy igenis érett gondolkodással bírsz és bár sokszor úgy tűnik, nem állsz a helyzet magaslatán, mégis pontosan tudod, mit csinálsz. Ne hagyd magad elbizonytalanítani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Alapvetően magányos típus vagy, csak az általad kiválasztott személyeket fogadod a bizalmadba, néhányszor ugyanis megégetted már magad, így általában véve óvatosabb vagy az emberekkel. Mivel azonban így elvész annak a lehetősége, hogy új kapcsolatokra szert tegyél, így érdemes kicsivel nyitottabbnak lenned és ugyan nem mindenkit, de néhány új barátot a közeledbe engedni. Ne akard az életedet magányos farkasként leélni, hiszen alapvetően te, magad is társas lény vagy legbelül!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége folyamán lehetőséged adódik arra, hogy megmutasd azt, hogy miféle tudásra tettél szert az utóbbi időben. Bátran állj tehát ki, magabiztosan nézz szembe az előtted állókkal és bizonyítsd be a kételkedőknek, hogy nem hiába fektettél a tanulásba és tapasztalatszerzésbe annyi energiát. Benned is ott van kellő a tehetség és kreativitás, s hibátlanul meg tudod csinálni azt, amit kitűztél magad elé, csupán csak hinned kell a sikerben!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége folyamán kezdesz kissé összekavarodni, nem nagyon vagy tisztában vele, hogy épp hol tartasz, csak azt tudod, hogy honnan indultál és hova szeretnél elérni. Annak érdekében azonban, hogy ne a Semmi közepén bolyongj elveszve, le kell ülnöd és végig kell gondolnod, hogy mi az, amit már elértél és körülbelül milyen messze lehetsz még a célodtól. Amennyiben tudsz változtatni a dolgokon, akár a sebességen, akár az útirányon, akkor bizony ne tétovázz. Ha pedig nem látod a kiutat, akkor ne habozz segítséget kérni, hiszen nem szégyen az, és nem von le semmit az értékeidből sem. Ne feledd, néha tenni kell valamit, mert a dolgok nem mindig alakulnak maguktól!

BAK (december 22-január 20)

Nagy változás előtt állsz, mely kissé félelemmel tölt el, hisz fogalmad sincs, hogy egyik-másik lépésed milyen következményekkel jár majd. Azt is tudod azonban, hogy ha soha nem határozod el magad, ha soha nem lépsz ki a jelenlegi helyzetedből, jó eséllyel soha nem fogsz tudni maradandót alkotni. Épp ezért eljött az idő, amikor bizony le kell vetkőznöd a félelmeidet és elindulni az úton annak érdekében, hogy egy boldogabb, teljesebb életet élhess, amelyre joggal lehetsz büszke. Ne elégedj meg a jelenlegi langyos vízzel, akarj többet az Élettől!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Igyekszel mihamarabb túl esni egy számodra igen kellemetlen és nem túlt testhezálló feladaton a hétvége folyamán, amely feladat prognózisa nem épp kecsegtető. Mivel azonban mindent meg kell tenned azért, hogy a lehető legjobbat hozd ki belőle, épp ezért szedj össze minden kitartást, ami benned van és erődön felül koncentrálj. Ne hagyd magad semmiféle inger által kizökkenteni és csak akkor dőlj hátra, ha végleg pontot tettél az utolsó mondat végére is. Ha egyszer ugyanis abbahagyod, másodjára biztosan nem állsz neki újra!

HALAK (február 20-március 20)

Ez a hétvége komoly kihívást tartogat számodra, aminek meggondolatlanul nem tudsz csak úgy nekifutni. Mielőtt tehát ajtóstól rontanál a házba, előtte érdemes felállítanod egy prioritási sorrendet és úgy megszervezned a folyamatot, hogy egy percet se vesztegess el hiába. Fontos, hogy hatékony legyél, mert ezekkel a feladatokkal határidőre kell végezned, így fejben nagyon oda kell tenned magad, hogy semmilyen külső körülmény ne zökkenthessen ki. A bemelegítés után tehát irány a pálya, mutasd meg mindenkinek, hogy mire vagy képes!