Napi horoszkóp augusztus 13.: a Nyilasok új helyzetben találják magukat, a Vízöntőknek kikapcsolódásra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 13.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében egy bizonyos helyzetben előre látod, hogy nem a várakozásoknak megfelelően fog elsülni az egész, ám mivel nem szeretnéd, hogy az egész dugába dőljön, próbálj itt-ott finomítani a részleteken. Érdemes aprólékosan belemerülnöd a folyamatba, hiszen sok múlhat ezen, arról nem is beszélve, hogy emberfeletti energiád fekszik már benne. Ne add fel semmiképp tehát, hidd el, a kitartásodnak a végén meglesz a maga gyümölcse, melynek nyomán roppant büszke leszel magadra!

BIKA (április 21-május 20)

Szeretsz a részletekben elmerülni, időnként túlságosan a dolgok mögé akarsz látni, mindenen rajta tartod a szemed, mely azonban rendkívül fárasztó, hisz a legnagyobb igyekezeted ellenére sem lehetsz minden fontos információ birtokában. Ha pedig ez így van, az eseményekre sincs feltétlenül hatásod, tehát jobban jársz, ha legalábbis bizonyos keretek között az elveidhez sem ragaszkodsz mindig görcsösen. Vannak dolgok, amelyek kimenetelét úgysem tudod magad befolyásolni, ezeket érdemes elengedni. Törődj inkább azokkal az ügyekkel, amelyek téged közvetlenül érintenek és a sorsod alakulását érdemben befolyásolhatják!

IKREK (május 21-június 21)

Időnként annyira a fejed fölé tornyosulnak a negatív dolgok, hogy egyszerűen azt érzed, jobb ha nem is veszel tudomást a körülötted lévő problémákról és konfliktusokról. Azt azonban mindenképp érdemes észben tartanod, hogy attól mert elzárkózol a negatívumoktól, az még korántsem jelenti azt, hogy nem is léteznek. Inkább az történik, hogy egyszerűen csak menekülsz előlük, ami azt eredményezheti, hogy egyszer csak utolérnek és csőstül szakadnak a nyakadba. Ennek elkerülése érdekében érdemes szembenézned és bátran megküzdened valamennyivel, hisz azzal magadnak is bebizonyíthatod, mennyire talpraesett és életrevaló ember vagy. Bújj ki tehát a barlangodból és nézz szembe mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életedet. Hidd el, nem is olyan borzasztóak a dolgok, mint amilyennek látszanak!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan vágysz egy bizonyos feladat tekintetében a sikerre, a jelenleg meglévő önbizalmad azonban túl kevés ahhoz, hogy az valóban kézzel fogható legyen számodra. Mivel nem elég csupán álmodoznod, valódi tettek nélkül a küszöbig sem fogsz tudni eljutni, épp ezért eljött az idő, amikor el kell határoznod magad annak érdekében, hogy ne csak álmokból építs légvárat. Határozd el magad és tegyél meg mindent azért, hogy emlékezetessé tedd a saját életedet. Bátran hagyatkozz a hetedik érzékedre is, és szinte biztosan sikerül elérni, amire olyan nagyon vágysz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Heves vérmérsékletednek köszönhetően időnként hajlamos vagy túlreagálni bizonyos szituációkat, amelyekben igazságtalanságot vélsz felfedezni, ez azonban konfliktushelyzetbe sodorhat. Próbálj inkább kompromisszumkészen hozzáállni a vitás kérdésekhez, igyekezz megtalálni a közös hangot a környezeteddel, hisz ha egy kis önvizsgálatot tartasz, rájöhetsz, hogy tulajdonképp nem vagy kibékülve önmagaddal és akkor törnek fel vulkánként az érzelmeid, amikor valaki rátapint a gyengeségeidre. Járj utánuk, igyekezz rendezni mindent, ami zavar és meglátod, sokkal élhetőbb lesz az életed!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az a fajta ember vagy, aki mindenáron önállóan éli az életét, aki szeret minden körülmények között önmagáról gondoskodni, ennek megfelelően inkább magad oldod meg a nehezebb szituációkat is. Vannak azonban olyan helyzetek, amelyek a te képességeiden is túlmutatnak, s melyek kapcsán bizony sokkal jobban teszed, ha nem húzod az időt és mihamarabb segítséget kérsz valakitől, akit elég megbízhatónak tartasz. Nem szégyen az, ha néha mankót igényelsz, az a makacsság, amivel megoldanál bizonyos szituációkat, az képes lesz a hátrányodra válni hosszútávon. Próbáld elfogadni, hogy a te is halandó ember vagy!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzetben találod magad a hét második felében, amely elég ismeretlen és váratlan következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem állsz két lábbal a földön. Gondolkodj tehát racionálisan, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb cselekedj. Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint annak előtte hitted volna, csupán bátorság és tenni akarás kell hozzá. Sokszor sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell és úgy, ahogyan azt a helyzet megkívánja!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Komoly döntést hozol a hét második felében, s bár hosszú ideje rágódtál ezen, de ma végre elhatározásra jutsz. Kimondtad, amit ki kellett, emiatt azonban felemás a hangulatod is, mert egyes múltbeli történések végére nem sikerült igazán a saját szándékaid szerint pontot tenni. Ezen viszont már nem érdemes rágnod magad, hisz ami elmúlt, azon úgysem lehet változtatni. Tekints inkább a jövőbe, tervezz, igyekezz olyan programokat csinálni, amelyek elterelik a figyelmed, hisz neked is időre van szükséged ahhoz, hogy minden leülepedjen benned. A Tegnap elmúlt, a Holnap pedig előtted van, tele új lehetőségekkel,amelyeket kár lenne kihagyni csak azért, mert leragadtál a múlt történéseiben!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem igazán találod a helyedet egy új helyzetben, abszolút idegennek és amatőrnek érzed magad, emiatt egy kis frusztrációt és motiválatlanságot érzel. Semmi baj nincs ezekkel a szituációkkal, igyekezz megtalálni benne azokat a kockákat, amelyekből építkezni tudsz és amelyek segítségével valami maradandót alkothatsz. Ne add fel a legelején csak azért, mert nem megy elsőre úgy, mint a karikacsapás, ha van benned egy kis kitartás, nagyon hamar jönni fognak az eredmények, amelyek lendületet tudnak adni a továbblépéshez. Fel ne add az első utáni pillanatban, mert örökké bánni fogod!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, elérkezett a változások ideje, amikor olyan területek felé indulhatsz, ahol még sosem jártál. Ne félj a kihívásoktól, hisz van benned elegendő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy meg tudd állni a helyed. Nem feltétlenül biztos, hogy rosszul fogsz járni és veszteséges lesz a dolog, de amíg bele nem vágsz, nem is fogod megtudni. Most van lehetőséged és noha tudod, hogy ez némiképp megbonyolítja majd az életed, mindenképp érdemes belevágnod, hisz ahogy a mondani szokás, aki nem mer, az nem is nyer!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben fáradhatatlanul futottál körbe-körbe a mókuskerékben, a hét második felében azonban úgy tűnik, akad egy kis szabad időd, amikor végre lazíthatsz és szervezhetsz olyasfajta programokat is, amelyek eddig nem fértek bele az idődbe. Engedd tehát meg magadnak azt a luxust, hogy kikapcsolódsz és megadod az esélyt arra, hogy töltekezz. Egy finom vacsora egy hangulatos étteremben, majd után egy romantikus film a szerelmeddel összebújva, na ez az igazi dolce vita!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében abszolút ideálisnak tűnik minden körülmény arra, hogy végre pontot tegyél egy hosszabb ideje húzódó ügy végére, amely roppant bosszantó módon kezdett már eléggé a fejedre nőni. Most azonban végre átadhatod magad teljes mellszélességgel a pihenésnek, hiszen végre lelkiismeret furdalás nélkül vasárolhatsz, vagy a vízparton hűsöljetsz. Este grillezzetek a barátaiddal, igyál egy pohár bort, meglátod, jót tesz majd a lelkednek az, ha a mókuskerékből kiszállsz és a saját lelki épüléseddel is foglalkozol!