Napi horoszkóp április 30.: a Bakok hibát követnek el, a Halak fontos döntést hoznak

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 30.

KOS (március 21-április 20)

Embertelen mennyiségű energiád fekszik abban, hogy a mostani szinten lehess mind karrier, mind pedig egzisztenciális szempontból, az elért eredményre pedig joggal vagy roppant büszke. Annak ellenére, hogy senkinek semmi köze hozzá, mégis akadnak körülötted szép számmal olyanok, akik mindenáron megpróbálnak beleszólni abba, hogy miképp illene élni az életedet, hiszen elmondásuk szerint a jóizlés határain abszolút kívülesik az, amit csinálsz. Neked azonban nem kell senkivel foglalkoznod, hisz mindenért te dolgoztál meg, tisztességes eszközöket felhasználva, nem kevés verítéket hullatva, épp ezért most élvezd nyugodtan a munkád gyümölcsét. Csak magadra figyelj, ne az irigy emberekre!

BIKA (április 21-május 20)

Nehezen zársz le bizonyos helyzeteket, nem igazán tudod könnyen feldolgozni, ha valami véget ér, szeretnéd a lehető legtovább húzni-halasztani azt, hogy lezárj egy-egy szituációt, amelyben nincs több potenciál. Kissé irigyled is azokat az embereket, akik pontot tesznek egy adott mondat végére, aztán továbblépnek és vissza sem néznek, szeretnél te is közéjük tartozni, de bárhogy próbálkozol, neked ez nem megy. Így azonban egyre nehezebbé válik a jövőbe tekintés, az, hogy új ajtókat nyiss meg az tapasztalat- és élményszerzés érdekében. Amennyiben tehát nem tanulsz meg könnyebben továbblépni bizonyos helyzeteken, addig bennük ragadva fogsz egyre jobban és jobban kiégni. Gyűjtsd össze minden erődet és hagyd hátra a hátráltató tényezőket, meglátod, jóval könnyebb lesz az életed!

IKREK (május 21-június 21)

A hét második felében eljött az idő, hogy végre azokkal a dolgokkal foglalkozz, amelyekben igazán ki tudsz teljesedni és önmagadat adhatod. Add át magad annak, amiért régóta küzdesz és rengeteget tettél azért, hogy most adva legyen a lehetőség ahhoz, hogy fejest ugorj bele. Sokan nem hittek benned, ma azonban nekik is bebizonyíthatod, hogy minden körülmények között érdemes küzdeni az álmaidért, hiszen kellő akaraterővel hihetetlen magasságokig el

RÁK (június 22-július 22)

Általában minden helyzetben szereted, ha a tiéd az utolsó szó, nehezedre esik elfogadni, ha valaki felülírja a véleményedet, emiatt időnként komoly konfliktusokba is belesodródhatsz, kellemetlen perceket okozva magadnad és másoknak is. Mivel ilyenformán előbb vagy utóbb, de elfogynak majd mellőled azok a személyek, akik egykor támogattak, épp ezért elérkezett a pillanat, hogy a saját érdekedben változtass a hozzáállásodon. Bármennyire is nehéz ezt elfogadni, bizony vannak nálad okosabb és tapasztaltabb emberek a köenyezetedben, időnként pedig sokkal bölcsebben teszed, ha hallgatsz a „nagyobbakra”, hiszen sokat tanulhatsz tőlük és lehetséges, hogy ha arra kerül a sor, már sokkal okosabban fogsz tudni döntést hozni és nem fogod megbántani sem őket. A hosszútávú békességre törekedj inkább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Félelmedben megtorpansz egy bonyolultabb helyzet előtt a hét második felében, mely azt erdményezheti, hogy lecsúszol a kecsegtető eredményről és az azzal járó elismerésről. Ne engedd, hogy eluralkodjanak rajtad az aggályok és a kételyek, ne ragadj bele negatív előjelű érzelmekbe, hiszen ilyenformán nem fogod tudni megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek biztos sikert tartogatnak számodra. Pesszimizmussal nem fogsz tudni semmit sem elérni, ellenben ha pozitívan és optimistán tekintesz olyan helyzetekre, amelyek a szokásosnál is nehezebbek, akkor bizony jóval nagyobb esélyed lehet a sikeres befejezésre. Fejet fel és irány előre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az utóbbi napokban nagy volt a hajtás körülötted, egyik feladat érte a másikat, éppen ezért örülsz annyira annak, hogy a hét végéhez közeledsz. Kezdesz ugyanis gyakorlatilag teljesen leereszteni, nem is érzed magad kellőképp hatékonynak ahhoz, hogy hibátlanul eljuss a feladataid végére. Most végy azonban egy nagy lélegzetet, szedd össze minden maradék erődet és egy utolsó nagy lendülettel fuss neki a befejezésre váró tennivalóknak, hidd el, utána sokkal édesebb lesz majd a pihenés!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan lehetőség kínálkozik a hét második felében, mellyel kapcsolatban úgy érzed, hogy mindenképp meg kell ragadnod ahhoz, hogy sikereket érhess el. Nincs mitől tartanod, hisz rendelkezel a szükséges tapasztalattal, meg van benned a megfelelő tudás ahhoz, hogy élni tudj vele. Élj tehát a nem mindennap kínálkozó alkalommal, hiszen elég ritkán jön az emberrel szembe ilyesfajta, visszautasíthatatlan ajánlat. Nem kell különösebb nyomást gyakorolnod a helyzetre, hogy tudd, jó irányba haladsz, egyszerűen csak cselekedj úgy, ahogy az ösztöneid diktálják!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akaratod ellenére olyasvalakit bántasz meg a hét második felében, aki közel áll hozzád, ennek ellenére meggondolatlanul mondasz ki valamit, amit normál esetben magadban tartottál volna. Azonnal meg is bánod, amit mondtál, ám ahelyett, hogy a felelősséget vállalva elnézést kérnél, inkább elmenekülsz a szituációból. Nem biztos azonban, hogy jól döntesz, amennyiben ugyanis már kimondtad, amit nem akartál, de mégis kicsúszott a szádon, abban az esetben állj oda, vállald a felelősséget, kérj bocsánatot, hátha még menthető a helyzet. Ne feledd: az egyenes út mindig könnyebb és rövidebb, mint a kerülő!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében megkeres valaki egy, az illető számára eget rengető problémával, nem titkon azt remélve, hogy megoldod a problémát helyette, de legalábbis irányba helyezed. Mivel borzasztóan sokat vár el tőled, ráadásul nem is álltok egymáshoz annyira közel, épp ezért biztosítsd róla, hogy ugyan szívesen szolgálsz tanáccsal, de a helyzetet helyette semmiképp nem tudod és nem is akarod megoldani. Ne fuss udvariassági köröket, ne beszélj virágnyelven, hisz ebben az esetben talán félrecsúszik a kommunikáció és a szituáció még kellemetlenebbé válik mindkettőtökn számára. Okosan teszed, ha meghúzol egy határvonalat, nem kell semmi olyasmit elvállalnod, amiből rosszul jöhetsz ki vagy ami esetleg mások kárára válhat, téged kellemetlen helyzetbe sodorva ezzel!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében egy bizonyos helyzetben megbotlasz és hibát követsz el, emiatt rendkívül dühös vagy a helyzetre és önmagadra is. Ne ostorozd azonban magad, hiszen attól semmi nem lesz könnyebb, igyekezz inkább kiköszörülni a csorbát és a legtöbbet kihozni a helyzetből, amíg nem késő. Ha a megtörtént eseményeken rágod magad, akkor bizony könnyen beleveszhetsz az egész problémába. Légy megoldáscentrikusabb, hisz a dolgok önmaguktól, tettek nélkül nem fognak helyre állni, de ezzel nyilván te is tisztában vagy. Cselekedj, amíg nem késő!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nem szeretsz szembenézni a kellemetlen helyzetekkel, inkább halogatod azt, mintsem hogy odaállj és megoldd a problémát. Ennek köszönhetően azonban csak gyűlnek és gyűlnek a megoldatlan feladatok és ahogy egyre több és több lesz, azt fogod észre venni, hogy kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok. Ennek elkerülése érdekében igyekezd a hét második felében rendszerezni a tennivalókat és bármennyire kellemetlennek érzed, két lábra állva, okosan és logikusan tegyél pontot minden, folyamatban lévő ügy végére. Hidd el, sokkal nyugodtabban telik majd pihenés, ha nem gyötör a lelkiismeret!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét második felében elérkezett az alkalmas pillanat arra, hogy fontos döntést hozz egy bizonyos ügy tekintetében. Hosszú ideje hezitáltál már, nem tudtad, hogy melyik lehet a leghelyesebb útirány, ám ma megkapod a jeleket arra, hogy mikor és miképp érdemes nekivágnod a nagy kalandnak. Indulás előtt gondoskodj róla, hogy ne maradjanak befejezetlen projektek körülötted, ezután dolgozd ki a megfelelő taktikát, amellyel végig tudsz menni az ösvényen, amely a célodig vezet. Vértezd fel magad kellő bátorsággal, erővel és kitartással, ezek nélkül ugyanis már az elején el fogsz veszni a sűrű bozótosban!