Napi horoszkóp április 1.: a Bikáknak nem érdemes a félelmeikre hallgatniuk, a Rákok a tapasztalatukra alapozva lehetnek sikeresek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 1.

KOS (március 21-április 20)

Olyannyira zsúfolt életet élsz, hogy sokszor csak sodródsz az eseményekkel abban reménykedve, hogy sikerül maradéktalanul pontot tenned valamennyi feladatod végére. Mivel azonban alapvetően ehhez az életformához szoktál hozzá mentálisan és fizikailag is, épp ezért abszolút nincs ellenedre a sok kihívás, mi több motivál az, hogy szinte mindig elismerést tudsz másokból kiváltani. Nagy büszkeséggel tölt el az a képesség, hogy mindig egyszerre több fronton is helyt tudsz gond nélkül állni. Arra azért ügyelj, hogy jusson valamennyi időd a pihenésre, a kikapcsolódásra is, hiszen az, hogy mindig mozgásban legyél, lehetetlen küldetés. Ne feledd: ha meghódítottál egy hegycsúcsot, akkor visszaútra is kell az energia!

BIKA (április 21-május 20)

Egészen eddig a pontig megingathatatlan magabiztossággal meneteltél előre, a hét közepére azonban olyan tényezők bizonytalanítottak el, amelyekkel hirtelen nem is tudsz mit kezdeni. Mielőtt azonban feladnád és megfutamodnál, mindenképp érdemes megkeresned azt, hogy mi okozza ezt a bizonytalanságot, hiszen korántsem biztos, hogy megoldhatatlan helyzet állt elő. Az is lehet, hogy félelmedben nagyítódik fel a dolog, ha közelebb merészkedsz hozzá, akkor meglelheted a megoldást. Ne hagyd, hogy a félelmeid táplálják az tetteidet!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepére unod meg, hogy a körülötted élők folyamatosan beleszólnak az életedbe, olyasmikbe ütik az orrukat, amihez abszolút nincsen közük. Emiatt gyakorlatilag állandóan frusztráltnak érzed magad, s ez a frusztráció a hangulatodra is rányomja a bélyegét. Nem kell azonban tűrnöd, hogy mások határozzák meg az útirányt számodra, hisz te is pontosan tudod, miként kell cselekedned és melyik utat érdemes választanod, nincs szükséged arra, hogy a környezeted folyamatosan úgy kezeljen, mintha nem lennél a saját életedben kompetens személy. Állj ki magadért!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmire vállalkozol a hét közepén, ahol bizony a szerencse nem elegendő, magabiztos tudás és nem kevés tapasztalat is szükséges ahhoz, hogy sikeres lehess. Szerencsés vagy azonban, mert olyan emberek állnak a hátad mögött, akik bármikor készen állnak segíteni és jó tanácsokkal ellátni. Hálás vagy a jelenlétükért, hisz pontosan tudod, hogy egyedül az ember sokkal elveszettebb lehet. Ha ügyesen taktikázol, akkor a végén rengeted tapasztalattal, tudással és élménnyel gazdagodhatsz. Bátran merj előremenni, mert nemes célért fáradozol annyit, s ha eléred a célodat, méltán lehetsz büszke magadra. Csak így tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét közepén olyan megbízást kapsz, amely ugyan hatalmas felelősséggel jár, mégis látod a kihívást benne, hisz ha teljesíteni tudod, akkor hosszú időre leteszed a névjegyed a feletteseid asztalára. Ez motivál legfőképp, hogy olyasmiben bizonyíthatsz, amelyet nem te, saját magadtól gondoltál ki, hanem a feletteseid bíztak rád. Ez is azt mutatja, hogy alkalmasnak találnak a nagyobb volumenű kihívások teljesítésére is, ám arra ügyelj, hogy ne élj vissza vele. A végén, a sikert ünnepelve meg fogod látni, hogy érdemes volt a megfelelő alkalmat kivárni azzal, hogy pozitív értelemben vésd bele magad a főnökeid eszébe!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepe abszolút mértékben alkalmas arra, hogy egy kis előnyre tehess szert másokkal szemben, olyan részletekről szerzel ugyanis tudomást, amelyek a többiek számára egyelőre még nem világosak. Ne kelts azonban feltűnést azzal, hogy elhúzol mellettük, hisz rögtön rájönnek, hogy valami van a háttérben, csak okosan lépkedj előre. Figyelj oda a részletekre, koncentráltan tedd a dolgodat, hiszen csak akkor leszel te a jobb, ha valóban hibátlanul dolgozol. Így majd egész nyugodtan arathatod le a babérokat anélkül, hogy az bárkinek szemet szúrna. Így kell profin dolgozni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, a hét közepén semmi sem szegheti a kedvedet, határtalanul boldog vagy, legszívesebben két kézzel ölelnéd át a világot. Ennek az oka pedig nem más, mint az, hogy pozitív híreket kapsz valamivel kapcsolatban, amelyekre már régóta vártál. Ünnepeld meg a barátaiddal, hogy végre vége a bizonytalanságnak, főzz egy finom vacsorát, bontsatok ki egy üveg finom bort és fesztelenül érezzétek jól magatokat. Nincs is ennél szebb, mint amikor a sikert ünnepelheted azokkal, akik fontosak számodra, nem igaz?

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén a sok feladatnak köszönhetően kezdenek ősszegabalyodni a szálak körülötted, te pedig kezdesz kétségbe esni annak a gondolatától, hogy elveszítheted az irányítást a folyamatban lévő ügyek felett. Mivel elég fontos feladatok várnak rád, így érdemes minden zavaró tényezőt a háttérbe szorítanod és minden idegszáladdal koncentrálnod kell annak érdekében, hogy ne gyűrűzzenek be a teendőd körülötted, hisz abból szinte biztosan nem lesz kiút. Ne félj, nem a lehetetlennel küzdesz, csupán csak eggyel nagyobb a kihívás, mint azt remélted!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén gondolkodás nélkül vetnéd bele magad egy izgalmakkal teli kalandba, amelytől számos pozitív élményt remélsz. Mielőtt azonban meggondolatlan lépést teszel, érdemes gondolkodnod, hisz ha nem úgy sikerül a dolog, ahogyan azt elképzelted, abból még kellemetlenül is kijöhetsz. Fogadd el, hogy időnként a valóság helyett csak délibábot látsz, azt meg nem érdemes kergetni, mert úgysem tudod elérni. Küzdj persze a sikerekért – már ha tényleg reális lehetőséget látsz arra, hogy eredményt érhetsz el –, hisz az elismerést csak akkor tudod bezsebelni, ha te magad tettél valamit azért, hogy felállhass a dobogóra!

BAK (december 22-január 20)

Olyan feladatot kell megoldanod a hét közepén, ami gyakorlatilag minden energiát kivesz belőled, iszonyú nagy koncentrációra van ugyanis szükséged a sikeres befejezéshez. Bármennyire is vagy kimerült, mégis az tartsa benned a lelket, hogy amennyiben pontot tudsz tenni a végére, abban az esetben végre hátradőlhetsz és élvezheted a délutánt egy finom cappucino és a kedvenc könyved társaságában. Hidd el, ez a folyamat sem véletlenül lett rád bízva, te ugyanis bizonyosan sikerrel tudod majd abszolválni, akkor pedig rendkívül büszke leszel majd magadra. Tarts ki, nem minden nap ilyen megerőltető!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Optimista hozzáállásod segítségedre lehet a hét közepén, hisz olyan helyzet adódik, amelyből gyakorlatilag mindenki kimenekül az első pillanatban, te vagy az egyetlen személy, aki azt mondja, hogy érdemes megpróbálni a lehetetlent is. Abszolút példaértékű a hozzáállásod, hisz egyedül is neki mertél vágni a dolognak, ez pedig rendkívül nagy bátorságra vall. Arra azért mindemellett érdemes ügyelned, hogy racionális gondolkodás talaján vállalj bármit is, hisz ha elrugaszkodsz a valóságtól és többet látsz a dologba, mint ami benne van, akkor könnyen kudarcot vallhatsz. Gondold végig, mire vállalkozol!

HALAK (február 20-március 20)

Jó ideje, irigylésreméltó precizitással dolgozol a tervrajzodon, a hét közepére azonban eléggé szorít az idő, hisz tudod, hogy nagyon hamarosan valamerre indulnod kell. Mielőtt azonban megtennéd az első lépéseket, igyekezz mindenképp meggyőződni róla, hogy a megfelelő útvonalat választottad-e. Mindennek van valamilyen következménye ugyanis, akár pozitív, akár negatív előjellel, neked pedig érdemes mindent megtenned annak érdekében, hogy a végkimenetel olyan legyen, amelyre te is elégedetten tekintesz majd. Httel, önbizalommal mindenre képes lehetsz, az egész csak annak a kérdése, hogy látod-e magad a dobogó tetején!