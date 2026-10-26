Napi horoszkóp október 26.: a Kosok számára váratlan helyzet adódik, a Halakat pozitív csalódás éri

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 26.

KOS (március 21-április 20)

Váratlan helyzet adódik a hét első napján, melyet a másodperc törtrésze alatt kell megfelelőképp lereagálnod, ez azonban roppant módon megrémít. Nem szereted ugyanis az ilyesfajta felelősséget, a nyomás alatt pedig roskadozol. Nem biztos azonban, hogy az a legokosabb taktika, ha menekülőre fogod, higgy inkább magadban, a képességeidben, az élettapasztalatodban, amelyeket bizony nem a szél hordott össze. Végy egy mély levegőt és küzdj meg a lehetetlennel is, meg tudod csinálni, csupán önbizalom és bátorság kérdése az egész!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján valaki mindenáron szeretné veled megértetni az álláspontját, amely számodra tulajdonképp az első pillanattól kezdve egy fekete luknak tűnik. Ennek okán az illető kezd kijönni a sodrából, nincsen ugyanis hozzászokva ahhoz, hogy valaki ilyenformán értetlenkedik vele. Mielőtt azonban elharapózna kettőtök között ez a parttalan vita, egyszer, s mindenkorra értesd meg vele, hogy nem akarsz az útjába állni, ő pedig ne akarjon magával rántani olyasmibe, amiben nem hiszel. Mindenki a saját értékrendjének mentén élje az életét, az pedig, hogy melyikőtöké lesz hosszútávon kifizetődőbb, majd eldönti az Élet, maga!

IKREK (május 21-június 21)

Szeretnéd, ha minden a terveid szerint alakulna a hét első napján, mindent nagyon precízen megálmodtál ugyanis annak érdekében, hogy a nap végén olyan programon vehess részt, amely kicsit felráz a szürkeségből és feltölt némi energiával. Valahogy azonban Murphy törvénye szerint mégis bekövetkezik az, amit szerettél volna elkerülni, a káosz pedig viszonylag gyorsan urallkodik el körülötted. Ne aggódj, nincs még minden veszve, szedd össze a gondolataidat és állj bele magabiztosan, két lábbal a helyzetbe. Keresd a megoldást, ne hagyd, hogy a kétségbeesés domináljon, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy nem épp a tervei szerint alakulnak az ügyei. Amennyiben elég talpraesetten reagálsz, abban az esetben nem okozhat gondot az, hogy megoldd, amit meg kell!

RÁK (június 22-július 22)

Mivel kissé monotonnak érzed mostanában az életedet, épp ezért gondolkodsz valamifél új, nagyobb volumenű kihívásban. Olyasmiben, amely egyaránt tartogat számodra élményeket, megújulást, sokszínűséget. Az egyetlen szempont csupán, amely miatt hezitálsz az az, hogy mindenképp el kell hagynod a biztonsági zónádat ahhoz, hogy az adrenalin lehessen, ami felráz a jelenleg érzett monotóniából. Amennyiben elég bátornak érzed magad, akkor a megfelelő mérlegelés után ugorj fejest a dologba, arra azonban ügyelj, hogy ne mindent tegyél fe egy lapra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A sok akadály és elhullajtott verejték után végre sikerül beteljesíteni egy álmodat a hét első napján, amelyről nehezen hitted, hogy valaha elérheted. Most, hogy kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, így teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeségét, amit érzel, ez azonban cseppet sem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki egyfolytában sajnáltatja magát, egyszerűen lépten-nyomon csak azzal kerül középpontba, hogy neki milyen rossz sora is van. Mivel ez téged roppant módon irritál, épp ezért jobban teszed, ha távol tartod magad az illetőtől, hisz amennyiben szóvá teszed, hogy mennyire túllő a célon, abban az esetben csak konfliktushelyzetbe kerültök. Koncentrálj inkább a saját ügyeidre, ne foglalkozz azzal, hogy szám szerint hányan sajnálják őt, ne irigyeld tőle ezt a fajta figyelmet, te inkább azzal tűnj ki a tömegből, hogy miféle sikereket érsz el, miközben nem csorbulnak az emberi értékeid sem!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, teljesen feleslegesen dolgozol valamin, ami egyelőre rendkívül lassan halad az útján, elég sok akadállyal kell ugyanis megküzdened ahhoz, hogy zökkenőmentessé válhasson a folyamat, emiatt az idő előre haladtával kezd eluralkodni rajtad a gondolat, hogy mi lenne, ha feladnád az egészet. Mielőtt azonban végleg megfutamodnál, mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy egészen idáig mennyi energiát fektettél bele és bizony ha most feladnád, odaveszne minden eddig elvégzett munka. Hidd el, érdemes kitartóbbnak lenned, mert a célban ott vár majd a siker és a csillogás!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napjára semmiféle eget-rengető kihívás nem ígérkezik, épp ezért a mai tűnik a legalkalmasabb napnak arra, hogy egy kizárd a külvilágot a rohanó emberekkel együtt és helyükre tegyél magadban eddig bizonytalan dolgokat és minden olyan kusza gondolatot ki tudj bogozni, amely az utóbbi időben nem hagy nyugodni. Időnként neked is szükséged van nyugodtabb napokra, amikor nem zavarnak a külső körülmények, csupán csak te vagy a kétségeiddel és a kérdéseiddel, melyeknek mindenképp a pontot kell tenned a végére ahhoz, hogy megnyugodhass teljesen. Hidd el, tonnákkal lesz könnyebb a lelked, ha bizonyos dolgokat ki mersz mondani!

NYILAS (november 23-december 21)

Pillanatnyi figyelmetlenséged miatt kellemetlen szituációba kerülsz a hét első napján, amelyből hosszas magyarázkodás árán tudsz majd csak kikeveredni. Ez elég sok energiádat felemészti és a hangulatodra is rányomja a bélyegét ez a bizonyos botlás, ennek okán tulajdonképp nincs is kedved mára már semmihez. Kesergés helyett azonban igyekezz elfogadni, hogy nem vagy tökéletes, teljesen rendben van az, ha levered a lécet, majd a következő próbálkozásra megugrod. Ne add fel ilyen könnyen, hiszen feladni csak a levelet szokták. Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján végre pontot tehetsz egy eddig bizonytalan ügy végére, elérkezett ugyanis a pillanat, amikor fel kell állnod és döntened, ellenkező esetben a végtelenségig tengődhetsz a két tűz között, amely előbb-utóbb minden energiádat fel fogja emészteni. Ne gyötörjön semmiféle bűntudat amiatt, hogy határozottan felállsz és feketét vagy fehéret mondasz, vannak ugyanis olyan pillanatok, amelyek bizony megkívánják a határozottságot. Ha legközelebb nem hagyod utolsó pillanatra a döntést, talán több időd lesz logikailag levezetni magadban az ok-okozati összefüggéseket, amely hozzá segíthet a higgadt, objektív, racionális határozathozatalhoz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl sok feladatot szeretnél egyetlen nap alatt befejezni, hisz pontosan tudod, hogy máskor nem lesz rájuk időd. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy mindenbe kicsit belekezdesz, ezáltal minden hiányos, vagy befejezetlen lesz. Amennyiben tökéletes eredményt szeretnél produkálni, abban az esetben érdemes egy tervet készítened, amely alapján előre haladsz. Ha tartani tudod magad és szép, sorjában haladsz lépésről lépésre, akkor hidd el, hogy messzebbre fogsz eljutni, mintha rohannál ész nélkül, vaktában. Nem a lehetetlennel küzdesz, de emlékezz a mondásra: „A jó munkához idő kell”!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napja a meglepetéseké, olyan emberekben kell ugyanis pozitívan csalódnod, akikre korábban nem tettél volna túl nagy tétet. Ezek a meglepetések bearanyozzák az egész napodat és olyasfajta lendületet adnak, amelynek segítségével bármilyen akadályt le fogsz tudni győzni. Igyekezz viszonozni a kedves gesztusokat, de a rózsaszín felhőn ücsörögve vedd észre azt is, ha valaki csupán a saját érdekeiben legyeskedik körülötted. Alapvetően ne a rosszat feltételezd valakiről, ám mivel elég jó emberismerő vagy, tudd különválasztani az őszinte és önzetlen kedvességet az érdektől!

Videók

Videók