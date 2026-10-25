Napi horoszkóp október 25.: a Szüzek ügyei kedvező irányt vesznek, a Nyilasok lezárhatnak végre egy bizonyos helyzetet

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan embert próbáló módon igyekszel azt a látszatot kelteni, hogy minden sínen van körülötted, ami azonban roppant fárasztó szerep, ráadásul olyannyira hitelesen hozod, hogy mégis olyanok is akadnak, akik irigykedve néznek rád. Amennyiben azonban kettesben maradsz a lelkiismereteddel, abban az esetben bevallhatod magadnak, hogy ez bizony egyáltalán nem igaz. A saját érdekedben nem érdemes tehát folyamatosan álarcot viselned, fogadd el, hogy nem vagy tökéletes, mindemellett pedig törekedj a boldogságra. Hidd el, nincs olyan ember, akinek nincsen egyetlen titka, nyomasztó szakasza az életének vagy éppen takargatnivalója. Próbáld elfogadni azt, hogy te is ember vagy, akinek vannak hibái, ettől azonban ugyanolyan értékekkel bírsz, mint mások a Világban!

BIKA (április 21-május 20)

Érdemes hallgatnod a női megérzéseidre a hét utolsó napján valaki ugyanis olyan kecsegető ajánlattal keres meg, ami gyanúsan nagy hasznot ígér, mely önmagában gyanút ébreszt benned. Amennyiben tehát a hetedik érzéked azt sugallja, hogy nem érdemes élni a felkínált lehetőséggel, abban az esetben ne habozz, nyugodt lelkiismerettel mondj rá nemet. Hidd el, így sokkal jobban jössz ki a dologból, még annak ellenére is, hogy első pillantásra úgy fest, érdemes lenne engedni a kísértésnek!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben valamilyen módon mindig úgy hozta az élet, hogy háttérbe szorultak a saját céljaid és sok esetben akaratodon kívül az értékrendeddel és elveiddel ellentétes ügyekbe keveredtél. Ezt azonban valamilyen okból elfogadtad, s hajlandó voltál mások szempontjait a saját érdekeid elé helyezni. Tedd fel azonban magadnak a kérdést: ez így vajon tényleg rendjén van? Valóban ez a helyes megoldás? Gondold végig, mi a fontosabb, a saját életed vagy mások sorsának egyengetése? Csakis rajtad múlik!

RÁK (június 22-július 22)

Félreértesz egy bizonyos helyzetet a hét utolsó napján, méghozzá azért, mert csupán felületesen tájékozódtál, a részletekben azonban már nem annyira merültél el. Ennek okán kellemetlen helyzetbe kerülhetsz, amelyben magyarázkodhatsz azért, mert kissé elhamarkodottan húztad a szituációra a vizes lepedőt. Legközelebb igyekezz körültekintőbben elmerülni a helyzetben, mielőtt véleményt nyilvánítasz, amennyiben pedig nincs közöd egy adott ügyhöz, abban az esetben jobban teszed, ha távolmaradsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napja abszolút alkalmasnak tűnik arra, hogy előrelépj a folyamatban lévő ügyek tekintetében, melyet nem győztél kivárni, ma azonban végre tehetsz egy óriási lépést. A vége még messze van persze, de már ez is hatalmas lendületet ad, az egyhelyben toporgás ugyanis kezdett az agyadra menni. Ne bízd el magad egyelőre, szerényen tedd a dolgodat, ne arra összpontosíts, hogy mekkora távot tettél már meg, sokkal inkább arra, hogy mi van még előtted. Tarts ki, hisz a végén borzasztóan büszke leszel magadra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmiről szerzel tudomást a hét utolsó napján, ami kedvező irányban befolyásolhatja a folyamatban lévő ügyeidet. Ám mivel a siker ebben a pillanatban még a legkevésbé sem garantált, így nem is érdemes beleélned magad abba, hogy a végén valóban a győzelmet ünnepelheted. Légy inkább résen, állj készenlétben, hogy bármilyen váratlan helyzetben is adekvát módon tudj cselekedni, ugyanakkor érdemes nyitottnak lenned arra is, hogy felismerd, ha valamilyen kedvező alkalom kínálkozik. Amennyiben ilyen lehetőség jön szembe veled, ne habozz, azonnal ragadd meg!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyobb volumenű változást szeretnél az életedben, azt látod azonban, hogy erre a környezetedben élők egyelőre nincsenek felkészülve. Ennek okán jelen pillanatban okosabban teszed, ha az elképzeléseidbe nem avatsz be senkit, hanem gondosan megtervezed minden lépésedet és csak akkor beszélsz a szándékaidról, ha már magadban mindent tisztáztál, ezáltal jó esélyt látsz arra, hogy a kitűzött célt el is tudod érni. Arra később sem árt ügyelned, hogy kivel osztod meg a gondolataidat, hiszen lehetséges, hogy akit a barátodnak vélsz, arról kiderülhet, hogy titkon a legnagyobb ellensége vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szarvashibát követsz el egy fontos ügyben a hét utolsó napján, melyről azt gondolod az első pillanatban, hogy bizony korrigálhatatlan botlás. Mielőtt azonban kétségbeesésedben nyúlcipőt húznál, előtte igyekezz mindenképp tájékozódni a lehetséges megoldásokról, hiszen a semmibe mégse rohanhatsz el. Ne hagyd, hogy kárba vesszen az összes eddig befektetett energia, hiszen annyi tudás és tapasztalat birtokában vagy, amit kevesen mondhatnak el magukról, s ha megoldáscentrikusan gondolkodsz, akkor jó eséllyel ebből a helyzetből is jól keveredhetsz ki. Fel ne add!

NYILAS (november 23-december 21)

Sikerülhet a hét utolsó napján pontot tehetsz egy bizonyos ügy végére, ami hosszú ideje foglalkoztat. Rajtad múlik, hogy a helyzetet miként oldod meg, de ha elég ügyes vagy, viszonylag jól kerülhetsz ki belőle, emellett jócskán meg is könnyebbülhetsz, hisz az egész dolog nem nyomaszt majd tovább. Tanulságképpen pedig vond le a következtetést: nem érdemes semmit túl sokáig halogatni, mert attól csak te éjszakáid lesznek álmatlanok. Legközelebb legyél tehát célratörőbb, most pedig örülj neki, hogy megszabadultál egy olyan lánctól, ami teljesen gúzsba kötött!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó napján azt veszed észre, hogy kezdesz a saját határaidon túllépni annak érdekében, hogy valakinek megfelelj, az illető ugyanis olyan magasra helyezte a mércét, hogy folyamatosan azt próbálod megugrani. Mielőtt azonban olyasmi történne, amelyet megbánnál, inkább igyekezz magad is elfogadni, valamint az érintett személlyel megértetni, hogy a Világ attól szép, hogy nincs benne két egyforma ember. Lehetséges, hogy más abban nem tud jeleskedni, amit te kisujjból kirázol, neked pedig az megy nyögvenyelősen, ami másnak könnyedén. Így van ez jól kitalálva!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján valaki olyasmit próbál rád erőltetni, ami abszolút mértékben távol áll tőled, emiatt nem is tudsz azonosulni az egésszel, megbántani azonban nem szeretnéd az illetőt, ám azt nem tudod, miképp utasítsd vissza. Amennyiben belegondolsz, akárhogy pakolod a sakktáblán a figurákat, te leszel az, aki a végén mattot kaphat, épp ezért érdemes már rögtön az elején elkerülni az udvariaskodó köröket és nemet mondanod mégis, hiszen tisztában vagy vele, hogy ennek kudarc lesz a vége. Bátran mondd ki, hogy nem akarsz semmi olyasmibe belefogni, amiből rosszul jöhetsz ki, vállalva azt, hogy nem leszel épp a legnépszerűbb emiatt. Nem tehetsz mindig mindenki boldoggá, olyan áron pedig főképp nem, hogy magad válsz mártírrá!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján elhatározásra jutsz azzal kapcsolatban, hogy nem húzod tovább az időt és szép sorjában elkezded lezárni a folyamatban lévő ügyeidet annak érdekében, hogy végre más kihívásoknak is eleget tehess. Roppant céltudatosan tehát ennek rendelsz alá mindent, pontosan tudván, hogy korántsem biztos az, hogy ez egyetlen nap alatt sikerülhet, ám az már félsiker, ha megszületett az elhatározás. Egy ilyen döntés ugyanis önmagában elég lehet ahhoz, hogy megszabadulj ennyi tehertől, de tarts ki mindenképp, hisz ha látod magad előtt az elérhető célt, akkor nincs más hátra, mint előre!

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