Napi horoszkóp március 23.: a Mérlegeknek fordulóponthoz érkezik az élete, a Bakok joggal lehetnek büszkék magukra

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 23.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján elképesztően boldoggá tesz az, hogy végre sikerül elérned a célodat, melyért nagyon régóta dolgoztál, s az áldozatos munka ma mézédes gyümölcsöt terem. Valóban kivételes teljesítményt nyújtottál, elképesztő erőket mozgattál meg a hajrában, most pedig joggal zsebelhetsz be minden elismerő kézfogást. Ez a győzelem a tiéd, senki el nem veheti tőled, ünnepeld tehát méltóképp magadat, menj el a barátaiddal valahova, ereszd le a fáradt olajat és tankolj fel, hisz a hét még csak most kezdődött el!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján pattanásig feszül körülötted a hangulat, mely borzasztóan frusztrál, te ugyanis másokkal ellentétben nem keltél bal lábbal és nem is igen vagy hozzászokva ahhoz, hogy bizonyos konfliktushelyzetek ilyen negatív irányba uralkodjanak el. Mivel azonban rendkívül jó problémamegoldó képességgel rendelkezel, vedd kezedbe az irányítást, állj a sarkadra, próbáld visszafordítani a helyzetet és pozitív irányba terelni a vitás feleket. Hálásak lesznek neked azért, hogy segítettél nekik rendezni az eldurvuló szituációt, neked pedig a lelki békéd ismét egyensúlyba kerül. Büszke lehetsz magadra!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napján váratlan dologgal kell szembesülnöd, amelyre abszolút nem számítottál, épp ezért húzza teljesen keresztbe a gondosan felépített rendszeredet. Ne ess azonban kétségbe, higgadtan és racionálisan gondold végig, mi lehet a lehető legjobb lépés, amit az ügyben tehetsz annak érdekében, hogy mihamarabb ismét rendet teremts magad körül. Győződj meg róla, hogy a megfelelő irány mások szerint is megfelelő, épp ezért kérd ki olyan személyek véleményét, akik valóban megbízhatóak és nem csak azt mondják, amit hallani szeretnél. Ha mindent úgy csinálsz, ahogy a józan eszed diktálja, nem történhet semmi eget rengető dolog!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta ügyet próbálsz fáradhatatlanul megoldani, amely már régen nem foglalkoztat senkit, ám te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, s ennek érdekében helyenként olyasmibe is beleártod magad, amihez semmi közöd. Mielőtt azonban kivívod emiatt a környezeted ellenszenvét, mérlegeld, hogy megéri-e konfliktushelyzetet teremteni és szembemenni a szabályokkal csak azért, hogy olyasmi után kutakodj, aminek már régen nincs jelentősége. Jobb lesz inkább előretekinteni, hátrahagyni a múltat és a jövőre fókuszálni. Hidd el, hosszútávon megéri!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napja kissé zsúfoltnak ígérkezik, helyenként arról sem igazán vagy meggyőződve, hogy mindent a te feladatod lenne megoldani, mégis valahogy magával sodor az ár, melyből egyelőre nem nagyon látod a kiutat. Mielőtt azonban elnyelnének a történések, előtte igyekezz mindenképp higgadtan cselekedni, állíts fel egyfajta logikai sorrendet és aszerint cselekedj, másképp ugyanis nem igazán fogod tudni elkerülni a káosz nevű rémálmodat. Egyik feladatot a másik után vedd terítékre, ne hagyj semmit befejezetlenül, mely később bonyodalmat okozhat, hisz nem akarsz a későbbiekben fejfájást a meg nem oldott feladatok kapcsán. Ha nem végzel mindennel egyetlen nap alatt, akkor sem kell kétségbe esned, igyekezz azonban legközelebb kevesebb terhet a válladra venni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mindig a megszokott séma szerint csinálsz mindent, s miután szinte automatikusan mennek a mozdulatok, azt gondolod, semmi hiba nem csúszhat a számításaidba. A hét első napján azonban valahogy mégis megbotlasz és hirtelen kedvezőtlen fordulatot vesznek az események. Mielőtt tehát kétségbeesetten fel-alá szaladgálnál, hideg fejjel gondold végig, hogyan lehet mihamarabb és a lehető legjobban kijavítani a hibát. Ésszel, ne ösztönből oldd meg a helyzetet, nem a lehetetlennel küzdesz, csupán csak összpontosítanod kell hozzá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy tűnik, fordulóponthoz érkezik az életed a hét első napján, olyasmibe szeretnél ugyanis belevágni, ami egyelőre elég ismeretlen dolog számodra, ugyanakkor mindenképp látsz benne fantáziát. A környezetedben élőkkel is várakozással telve osztod meg, ám a fogadtatás nem épp olyan, amit vártál. Ők ugyanis nem lelkesednek hozzád hasonlóan, hiszen egyetlen egy dolgot látnak, még pedig azt, hogy fejjel rohansz a falnak. Hallgasd meg a véleményüket, de ne engedd magad teljesen befolyásolni. Mivel azonban előfordulhat, hogy az intelmeknek van alapja is, tudj szelektálni és eldönteni, hogy mi az, ami még belefér és mi az, ami már a testi-lelki épségedet kockáztatja!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szűnni nem akaró megfelelési kényszered az, ami irányítja a mindennapjaidat, a cselekedeteidet, soha nem engedsz teret annak, hogy a saját kreativitásod kiéld és felszínre hozd, minden helyzetben azt nézed, hogy miképp tudsz boldoggá tenni másokat. Így azonban a végeredmény sem téged tükröz, hisz nem tudsz önazonos lenni, ennek következtében többnyire olyan eredményt adsz ki a kezedből, amely nem te vagy. Mivel megvan benned az alkotás képessége, kreativitással és mérhetetlen fantáziával, épp ezért nem szorulsz arra, hogy mások mondják meg, mit és hogyan kellene csinálnod. Ahhoz, hogy letedd a névjegyed, a sarkadra kell állnod és önálló döntéseket kell tudnod hozni, így fogsz tudni emlékezeteset alkotni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napja abszolút zökkenőmentesen alakul, minden a terveid szerint halad a maga útján, így olyan programokra is juthat időd, amelyeket hosszabb ideje tervezgetsz, sosem tudtál azonban felszabadulni a kötelezettségeid alól ahhoz, hogy teljesen át tudd adni magad az élvezeteknek. Nyugodtan vedd tehát meg azt a táskát, amit kinéztél magadnak, ülj be egy finom vacsorára a kedvenc éttermedbe a közeli barátaiddal vagy olvass egy jó kis romantikus regényt. Hidd el, semmi sem lehet olyan fontos, mint az, hogy harmóniában légy önmagaddal!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül büszke lehetsz ma magadra, hiszen elérhetsz egy bizonyos szintet, amiért nem keveset küzdöttél és rengeteg verejtéket hullajtottál, abszolút érthető módon kürtölnéd tehát világgá a sikeredet. Mivel azonban a környezetedben sajnos szép számmal akadnak irigy emberek, akik féltékenyek az általad elért eredményekre, mi több mindent megtennének azért, hogy lefagyasszák az arcodról a széles mosolyt, épp ezért érdemes vigyáznod arra, hogy kivel osztod meg a jó híreket. Ugyanakkor ne hagyd, hogy bárki árnyékot jelenthessen az olyan sok verítékkel elért sikereidre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan még csak a hét első napja van, te azonban máris úgy érzed, feleslegesen futod a köröket, nem érsz el semmiféle kézzelfogható eredményt. Emiatt kezded elveszíteni a türelmedet, már-már erősen foglalkoztat a gondolat, hogy feladod az egészet. Ha azonban úgy döntesz, hogy hátat fordítasz és otthagysz csapot-papot, a végén szinte biztosan bánni fogod, hogy meg sem próbáltad. Legyen benned kitartás és akaraterő, mert ezek nélkül soha nem fogsz eljutni a célodig. Ha már korábban elszántad magad valamire, az feltehetőleg azért volt, mert szeretnéd is elérni. Semmi más, csakis ez lebegjen tehát a szemed előtt. Meglátod, a végén büszke leszel magadra!

HALAK (február 20-március 20)

Általában nem vagy az az ember, aki a nagyítóval alig látható problémákat is felnagyítja, a hét első napján azonban olyan atrocitás érhet, mely felett nem tudsz és nem is akarsz elsiklani. Amennyiben valós sérelmeid vannak, abban az esetben ne félj kiállni magadért és megmutatni mindenkinek, hogy a béketűrés nem egyenlő azzal, hogy bárki fát vághat a hátadon. Ne hagyd magad semmiképp elnyomni, arra azonban érdemes ügyelned, hogy olyan hangsúlyt és kommunikációs formát igyekezz találni, amely miatt később nem neked kell elnézést kérned!