Napi horoszkóp március 14.: a Szüzek jó híreket kapnak, a Skorpiókat komoly felelősség terheli

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta, rólad terjesztett pletykák jutnak a füledbe a hétvége első napján, amelyek már az első pillanatban felháborítanak és mindenképp szeretnéd azonnal a világba kiáltani azt, hogy szemen szedett hazugságról van szó. Mielőtt azonban ezt megtennéd, próbálj egy pillanatig hideg fejjel gondolkodva utánanézni, hogy pontosan ki az, aki ilyesfajta rosszindulattal bír és amennyiben nem túl hitelt érdemlő számodra az illető személye, abban az esetben felesleges felvenned a kesztyűt és ringbe szállnod. Engedd el a dolgot, hisz aki ismer, pontosan tudhatja rólad, hogy igazak-e az állítások vagy az egész csak egy mások által kitalált maszlag. Ne aggódj, ha nincs vaj a füled mögött, akkor nincs mitől tartanod!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit szeretne rádtestálni, amire egyáltalán nem vagy felkészülve, mi több, a lehető legtávolabb áll tőled. Amennyiben valóban nem tudsz azonosulni a dologgal, abban az esetben nem kell elvállalnod, csakis olyasmire mondj igent, ami számodra is a teljesíthetőnek tűnik. Amennyiben meghaladja a képességeidet és várhatóan kudarcot fogsz vallani, abban az esetben határozottan adj elutasító választ, hisz a kudarccal csalódást okozhatsz magadnak és az illetőnek is. Hidd el, emiatt nem érdemes álmatlan éjszakákat okozni saját magadnak!

IKREK (május 21-június 21)

Túl magasra teszed a mércét magaddal szemben minden feladat és élethelyzet kapcsán, arra azonban nem gondolsz, hogy esetleg nem fogod tudni megugrani, csak mész gondolkodás nélkül, ennek okán sok esetben vallasz kudarcot. Mivel egy idő után érthető módon motiválatlan leszel, épp ezért érdemes lenne elgondolkodnod azon, a sikerélmények érdekében visszább kellene húznod az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból. Ne bonyolítsd a saját életedet azzal, hogy olyan magasságokba helyezed a mércét magaddal szemben, amelyeket ha akarsz, sem tudsz megugrani, igyekezz inkább olyasféle feladatokra összpontosítani, amelyekhez értesz is, így lesz nagyobb az esélyed sikerre!

RÁK (június 22-július 22)

Egy számodra különösen nagy jelentőséggel bíró ügynek mégsem olyan végkimenetele lesz, mint ahogy azt elvártad, emiatt a hétvége első napján borzasztóan bosszús és feszült vagy. Mielőtt azonban a benned forrongó indulatok kontrollálhatatlanul törnének felszínre, mellyel akaratlanul bántanál meg a környezetedben olyan embereket is, akiket a legkevésbé sem akarnál, előtte tisztázd magadban az egészet az elejétől a végéig. Ne csak a kudarcot lásd az helyzetben, igyekezz inkább megtalálni az ok-okozati összefüggéseket, vond le a megfelelő konzekvenciát annak érdekében, hogy legközelebb szerencsésebben alakuljanak a dolgaid!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem véletlenül tart a környezeted igen nagyra, hiszen te vagy az a személy, akire mindenben számítani lehet, aki rendelkezik annyi tudással, tapasztalattal és elszántsággal, hogy szinte bármilyen nehéz akadályt le tud győzni, emiatt egyfajta általános tisztelet övez. A hétvége első napján is szükség lehet a segítségedre, olyan helyzet adódik ugyanis, amiből nélküled nem-igen látszik a kiút, s megoldás híján többeket is kellemetlenségek érhetnének. Szerencsére pontosan tudod, mit kell csinálnod ahhoz, hogy elkerüljétek a katasztrófát, ezért pedig mindenki rendkívül hálás lesz neked. Még jó, hogy időben érkeztél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napján végre jó híreket kapsz egy bizonyos ügyben, amely rendkívül nagy lendületet ad, hisz mostanra már nem is igen mertél reménykedni a pozitív végkimenetelben. Végre tehát kifújhatod az eddig benntartott levegőt, nem kell ugyanis tovább vigyázállásban állnod. A jövőben azonban arra mindenképp érdemes ügyelned, hogy ne egy lapra tegyél fel mindent, hisz hatalmas kockázatot vállalsz ezzel. Tartalékolj, hisz nem tudhatod, mikor lehet szükséged arra, hogy mozgósítsd a raktáraidat. Ne feledd: ha mindig kockáztatsz, akkor sokkal nagyobb eséllyel hasalsz el!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A környezetedben híresen magabiztos emberként ismernek, te vagy az, akinek soha semmitől nem remeg meg a lába, épp ezért rengetegen próbálnak beléd kapaszkodni, ha úgy adódik, hogy segítségre van szükségük, te pedig mész és kiállsz másokért a harctérre. Vannak azonban olyan szituációk, amelyektől még te is tartasz, bár ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson. A hosszútávú boldogságod és nyugalmad érdekében azonban próbáld meg belátni, hogy bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Igyekezz mindig önmagad lenni, soha ne akarj többnek mutatkozni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasféle felelősség terheli a válladat a hétvége első napján, amelyből amennyiben választani lehetett volna, abban az esetben bizonyosan nem kértél volna. Mégis ha már így alakult, akkor igyekezz beleállni a helyzetbe és úgy pontot tenni a dolog végére, hogy te, magad nem jössz ki rosszul a helyzetből. Ne hagyd, hogy a kéretlen tanácsadók befolyásoljanak, hisz ez most nem az a szituáció, amikor mások véleményére alapozva dönthetsz bizonyos kérdésekben, itt most abszolút a te tapasztalatod az, ami számít. Csak bízz magadban, meg tudod csinálni, minden csupán akaraterő kérdése!

NYILAS (november 23-december 21)

Elbagatellizáltál egy bizonyos feladatot, azt gondoltad ugyanis, hogy elég, ha az utolsó pillanatban nekifutsz, hisz a kisujjadból ki tudod majd rázni. A legnagyobb megdöbbenésedre azonban a hétvége első napján kell rájönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nem-igen fogsz tudni felmutatható eredményt produkálni. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és vegyél sorra mindent, vajon hol tévedhettél. Máskor nem érdemes lekicsinylően hozzáállni bizonyos helyzetekhez, hisz a saját károdon kell a helyzet komolyságából tanulnod, ez pedig sosem jó!

BAK (december 22-január 20)

A hétvége első napján végre lehetőséget kapsz arra, hogy kibontakoztasd a benned rejlő kreativitást, ennek köszönhetően elnyerd a környezeted elismerését. Mindenképp érdemes tehát kihasználnod az alkalmat, az utóbbi időben ugyanis rendre fulladtak kudarcba a próbálkozásaid, mely miatt már-már a hitelességed forgott kockán. Most azonban minden eszköz adott arra, hogy felmutass valamit, épp ezért igyekezz minél hamarabb nekifutni, hisz a lehetőség ma ugyan adott, de ki tudja, holnap is lesz-e még alkalmad maradandót alkotni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában elég ragaszkodó ember vagy, aki nehezen enged el bizonyos személyeket és nehezen lép túl bizonyos élethelyzeteken is. Az állandóság ugyanis egyfajta biztonságot jelent az életedben, emiatt váratlan helyzetekben feszültté válsz, nem tudod, hogyan oldd meg őket. Bármennyire is szeretnéd azonban azt hinni, hogy az Élet egy jól megírt történet, be kell látnod, hogy időnként nincs benne happy end és el kell engedned azt, aki menni akar. Nem érdemes a végsőkig ragaszkodni, hisz fordított esetben mások sem hullajtanak ennyi könnyet érted!

HALAK (február 20-március 20)

Általában nem szeretsz feleslegesen feltűnést kelteni, inkább beállsz a sorba, az, hogy bármiképp felhívd magadra a figyelmet, az pedig pedig egyenesen távol áll tőled. A hétvége első napján azonban mégis úgy hozza a helyzet, hgy kénytelen vagy ezt a bizonyos zónát elhagyni és egy kicsit más irányba menni, mint amerre a többiek tartanak. Mindezt persze kissé a kényszer hatása alatt teszed meg, hisz önmagadtól sosem jutna eszedbe az, ilyenformán vedd be máshol a kanyart. Cseppet se legyen azonban emiatt bűntudatod, néha ilyennek is lenni kell, majd holnap visszaállsz a dominósorba, addig pedig élvezd ki, hogy kicsit másféle útvonalon mehetsz, mint a többiek!