Napi horoszkóp május 8.: az Ikreknek apró meglepetéssel kedveskedik, az Oroszlánokat valami nagy örömmel tölti el

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Nagy izgalommal és várakozásokkal telve vágsz bele egy teljesen új dologba a hét utolsó munkanapján, amivel kapcsolatban egyenlőre vajmi kevés tapasztalattal rendelkezel. Semmi baj, az első lépések ugyan elég nehezek, de ha kicsit beletanulsz és megtapasztalsz bizonyos dolgokat, akkor biztosan nem lesz már annyi bonyodalom és két ismeretlenes egyenlet, amit ne tudnál játszi könnyedséggel megoldani. Most legyél bátor, hiszen ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, akkor ki tudja, később mikor jön újabb alkalom!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján valaki a közvetlen környezetedben igyekszik a problémáival kampányolni, minél több ember sajnálatát kivívni ezzel, gyakorlatilag mindenki számára jól láthatóan szenved. Számodra rendkívüli módon idegesítő, ahogy az illető látványosan szenved, alig tudod szó nélkül megállni. Mielőtt azonban olyasmi csúszna ki a szádon, amit magad is megbánnál, előtte érdemes egy próbát tenned arra, hogy az élet pozitív oldalával is megismerteted az illetőt, ezzel burkoltan felhívva a figyelmét arra, hogy nem fog előrébb jutni, ha folyton a gondjaival haknizik. Mutass utat a sötétség után a világosság felé!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki apró meglepetéssel kedveskedik neked a hét utolsó munkanapján, amit azért is értékelsz nagyra, mert a lehető legjobbkor jött, nem vagy ugyanis lelkileg top formában és valahogy minden olyan nyögve nyelős. Ettől azonban nagy lendületet kapsz és újult erővel indulsz neki a tennivalóidnak. Egyfajta bizonyítékot kaptál ma az élettől, hogy milyen sokat tudnak a kis dolgok is számítani. Értékeld és igyekezz viszonozni azt, amit kaptál, gondolj arra, hogy az élet szép és tele van élményekkel!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé bizonytalannak érzed a jelenlegi helyzetedet, több szálon futnak ugyanis az események, te pedig egyenlőre nem döntötted még el, hogy melyik irányba indulj. Ahhoz azonban, hogy racionális döntést hozz, a saját érdekeidet szem előtt tartva mindenképp végig kell gondolnod, hogy mi a legjobb döntés, amivel hosszútávon jól járhatsz. Azt, ami zavar, hagyd hátra, ahol nem érzed jól magad, onnan menj el és azokat a tényezőket tartsd szem előtt, amelyek neked fontosak. Eljött a te időd, ne félj változtatni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján olyasféle dolgot tapasztalsz, ami ugyan megmagyarázhatatlan, mégis nagy örömmel tölt el. Egyetlen lukas garast sem adtál volna ugyanis azért, hogy pozitív eredményt érhetsz el egy olyan ügyben, ahol gyakorlatilag csupán illúziónak tűnt a siker. Épp ezért rendkívül büszke vagy magadra, legszívesebben a világba kiáltanád a boldogságodat. Lesznek bizonyosan, akik nem örülnek majd veled, te azonban ne hallgass az rájuk, csakis arra koncentrálj, hogy ebben a pillanatban a sikert ünnepeld, a károgókkal ne foglalkozz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elég kellemetlen témában kérik ki a véleményedet a hét utolsó munkanapján egy nagyobb társaságban, amelyről fogalmad sincs, hogyan foglalj úgy állást tapintatosan, hogy ne kerülj kényelmetlen szituációba emiatt. Épp ezért, mielőtt kifejtenéd az álláspontodat, előtte érdemes alaposan végiggondolnod, mit válthatsz ki azzal, ha őszinte vagy. Mivel nem kenyered a hazugság sem, így inkább igyekezz diplomatikus választ adni, hisz azzal, amit kimondasz, utána értelemszerűen a felelősség terhe is rád kerül. Próbálj okosan bánni a szavakkal, hiszen ugyan fontos az őszinteség, bizonyos helyzetekben azonban mégis bölcsebb a diplomáciát választani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján végre a célegyenesbe érkezel, nagyon úgy tűnik tehát, az a végtelennek tűnő út, amelyen bandukolsz egy ideje, ma véget ér, ezzel együtt pedig az álmatlan éjszakáid is. Végy tehát egy utolsó nagy levegőt és tegyél pontot a folyamat végére, majd add át magad a jól megérdemelt pihenésnek. Már nincs sok hátra, ha eddig eljutottál, akkor innen vissza ne fordulj, csak nézz a lábad elé és céltudatosan menetelj előre, meglátod, megéri. Este pedig irány egy jó kis koncert a barátaiddal, akikkel büszkén koccinthatsz a sikereidre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján váratlan segítséget kapsz egy olyan személytől, akiről nem is feltételezted volna, az illetőnek köszönhetően azonban, gyorsabban tehetsz pontot a feladatait végére, mint azt az elején gondoltad volna. Légy hálás a segítségért, hisz egy végeláthatatlan feladatsor okozott álmatlan éjszakákat már egy ideje, most azonban végre nyugodtan adhatod át magad a hétvégi pihenésnek. Igyekezz valamilyen formában viszonozni a gesztust annak, aki mentőövet dobott a nyílt tengeren, a mai világban ugyanis nem mindenki nyújt ilyen nagyvonalú gesztust a másiknak, az emberek túlnyomó többsége inkább a saját pecsenyét sütögeti, ma azonban valaki bebizonyította, hogy igenis léteznek még ilyen jó lelkek. Az előtted álló hétvégén koncentrálj a pihenésre, bőven kijár ugyanis a kikapcsolódás neked is!

NYILAS (november 23-december 21)

Próbálsz a hét utolsó munkanapján valakivel dűlőre jutni, aki egyszerűen nem hajlandó megérteni a mondanivalódat, te pedig kezded már a saját elveidet is feladni annak érdekében, hogy megértesd vele egy bizonyos folyamat lényegét. Mivel viszonylag hosszabb ideje futsz már a széllel szemben, épp ezért ma elérkezik a pillanat, amikor be kell látnod, hogy hosszútávon nem fogsz tudni pozitív eredményt elérni az illető meggyőzésével kapcsolatban. Lép tovább, koncentrálj a saját életedre, neked is megvannak a feladataid, ne vesztegesd tehát feleslegesen az idődet!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapja tökéletesen alkalmas arra, hogy bokros teendőid letudva átadd magad a felhőtlen pihenésnek. Legyél nyitott új dolgokra, ne akarj mindig te irányítani, hagyd, hogy az ár sodorjon magával. Nem sokszor van lehetőséged kikapcsolódni, rohanó életed ugyanis nem igazán teszi lehetővé, hogy csak úgy feltett lábbal üldögélj a kertben vagy a kanapén, mindenféle negatív következmény nélkül. Ha úgy esik jól, akkor zárkózzatok el a világ elől kettesben a szerelmeddel, beszélgessetek, bújjatok össze, építsétek a kapcsolatotokat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Új terveid és üzleti céljaid vannak, ám azzal is tökéletesen tisztában vagy, hogy egyedül nem fogod tudni megvalósítani őket. Keress tehát valakit a környezetedben, akiben 100%-ban megbízol és tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Üljetek le és egy finom ebédnél vázold fel neki, mit szeretnél pontosan és együtt találjátok ki, melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudjátok a nagy tervet sikerre vinni. Meglátod, az eredmény kódolva van, nektek csupán meg kell találnotok a megoldókulcsot. Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapja olyasfajta lehetőségeket tartogat számodra, melyeknek segítségével könnyen népszerűvé válhatsz viszonylag szélesebb körben, ám ha nem használod ki okosan a helyzetet, akkor bármikor a visszájára is fordulhat minden és odavész a nagy népszerűség. Ne gondolkodj forró fejjel, ha az utadba kerül egy olyan lehetőség, amelyről azt gondolod, hogy vétek lenne kihagyni, sokkal inkább igyekezz reálisan gondolkodni és úgy kihasználni a helyzetet, hogy végül learathasd a babérokat. Menni fog, csak okosan kell hozzá taktikázni és mivel te a rafinéria nagy mestere vagy, épp ezért ez sem fog gondot okozni!