Napi horoszkóp május 3.: az Oroszlánok hasznos leckét kapnak, a Mérlegek elakadnak egy fajsúlyos ügyben

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 3.

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi napokban álmatlan éjszakáid vannak egy bizonyos ügy miatt, folyton ott motoszkál a fejedben, ami igencsak frusztráló számodra. Épp ezért talán eljött az ideje, hogy a problémádat megoszd egy számodra kedves emberrel, akiben megbízhatsz és pontosan tudod, hogy nem is fog visszaélni a helyzeteddel. Mondj el mindent részletesen, kérd a tanácsát és légy nyitott mindenféle megoldási javaslatra. Hidd el, ha sikerül pontot tenned a dolog végére, és egyszer s mindenkorra lezárod az ügyet, az éjszakáid is nyugodtabbak lesznek!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú és rendkívül fárasztó küzdelem után sikerül befejezned egy olyan feladatot, amelyről nehezen hitted, hogy valaha is teljesíteni tudod úgy, ahogyan azt az elején elképzelted. Bár nem teljesen az eredeti elképzeléseid szerint alakult a helyzet, mégsem leszel elégedetlen az eredménnyel. Ha végeztél, nincs más hátra, minthogy a nap hátralevő részében gyönyörködj a művedben és alaposan kipihend magad. Az eredmény is azt bizonyítja, hogy mindig érdemes hinned magadban!

IKREK (május 21-június 21)

Minden tőled telhetőt megteszel azért, hogy a környezeted elégedett legyen a teljesítményeddel, ez azonban túl nagy terhet jelent számodra. Mielőtt ez bekövetkezne, fogj vissza a tempóból és igyekezz annyi munkát vállalnod, amennyit biztonsággal el is tudsz végezni. Ha nem így teszel, semmi időd nem jut magadra, a saját életed alakítására, ami talán még fontosabb is, mint folyton mások kedvét keresni. Ne azzal foglalkozz, mit várnak el tőled, hiszen nem vagy te egy cirkuszi majom, aki néhány elismerő pillantásért megállás nélkül bohóckodik!

RÁK (június 22-július 22)

Az utóbbi időben eléggé túlhajtottad magad, ennek okán mostanra meglehetősen kimerültél, úgy érzed tehát, szükséged van a pihenésre. Mivel szerencsére semmifajta égbekiáltó feladat nem vár rád a hét utolsó napján, épp ezért a kötelezettségeid végeztével egész nyugodtan hátradőlhetsz, nem fog érte senki felelősségre vonni. Igyekezz feltöltődni, vegyél elő egy jó könyvet, ejtőzz a kertben vagy bújj össze a pároddal és nézzetek meg egy romantikus filmet. Jól fog esni a kikapcsolódás, hisz nem tudhatod, mikor jön egy olyan kihívás, ami teljes embert kíván!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napja hasznos leckét tartogat számodra, az ugyanis, hogy egy fenékkel szeretnél több lovat megülni, negatív előjelű eredményt hoz majd. Ne hibáztasd azonban magad, hisz mindenki hibázik, legközelebb azonban ügyelj arra, hogy csak akkor kezdj bele más projektekbe, ha a meglévőnek pont került a végére. Adj lejjebb az önmagaddal szemben támasztott elvárásokból, sokkal inkább a sikerélmény lebegjen előtted. Hidd el, a kevesebb néha több!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számodra rendkívül fontos ügyön dolgozol a hét utolsó napján, melynek során ma meg kell győznöd néhány személyt arról, hogy megéri áldozatot hozni, s hogy érdemes befektetni, hogy a vállalkozás a végén gyümölcsözőnek bizonyuljon. Szedd össze a gondolataidat, megfelelően építsd fel a mondanivalódat és akkor valószínűleg másokat is magad mellé tudsz állítani, akik hasznos szereplői lehetnek a projektnek. Meglátod, menni fog, a végén pedig közösen örülhettek majd a sikernek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Elakadtál egy rendkívül fajsúlyos ügyben, így tehát útmutatásra van szükséged olyasvalakitől, aki nálad vaskosabb tapasztalattal bír a témában. Semmiképp ne ess kétségbe, hiszen nem vagy egyedül, olyan barátok vesznek ugyanis körül, akikre bármikor számíthatsz. Ezért bátran fordulj hozzájuk, meséld el, mi a problémád, s kérd ki a véleményüket, hiszen biztosan akad közöttük valaki, aki adhat valamiféle használható tanácsot. Még az is lehet, hogy olyan szempontokra, olyan új lehetőségekre hívja fel a figyelmedet, amelyeket te eddig számításba sem vettél. Szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogatóid vannak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ígéretes lehetőség kínálkozik a hét utolsó napján, valószínűleg azonban igen nagy áldozatokat kellene hoznod azért, hogy sikerre vidd a dolgot. Ez azonban az a pillanat, amikor mindenképpen mérlegelned kell, hogy megéri-e tizenkilencre lapot húzni és sok mindent kockáztatni, avagy hasznosabb lehet biztonsági játékra törekedni. Ha viszont belevágsz, akkor később nem-igen lesz lehetőséged kiszállni a dologból, szóval végig kell csinálnod, bármi legyen is az eredmény. Nem hajt a tatár, gondolkodj nyugodtan a lehetőségeket, s ha túl ingoványosnak érzed a talajt, inkább ne indulj útnak!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján kezdesz ráunni arra, hogy folyamatosan ugyanazt kántálod megállás nélkül egy bizonyos témát illetően, ám mindeddig süket fülekre találtál. Mielőtt azonban az összes indulatodat gondolkodás nélkül mindenkin kitöltenéd, aki csak szembejön, beszélj inkább a téma érintettjeivel és tedd egyértelművé, hogy nálad kezd betelni az a bizonyos pohár. Ha képtelenek elfogadni, hogy te csak jót akarsz, akkor a legjobban teszed, ha nem idegeskedsz tovább, hanem ezt az ügyet elengeded. Emiatt pedig ne legyen egyetlen percig sem lelkiismeret-furdalásod, hiszen mindent megtettél, amire csak lehetőséged adódott!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben akkora volt a hajtás körülötted, hogy abszolút mértékben elkerülték a figyelmed számodra fontos emberekkel történt események, emiatt furdal most a lelkiismeret, hisz alapvetően mindig oda szoktál figyelni arra, hogy kivel, mi történik körülötted. Még nincs azonban minden veszve, mielőtt belefulladnál a saját bűntudatodba, igyekezz a hét utolsó napját a szeretteiddel tölteni, érdeklődj, hagyd, hadd meséljenek, hogy megosszák veled, mi történt, amíg te a hegyet másztad a céljaidért. Időnként mindenkivel előfordul, hogy elsodorja az ár, az azonban nagyon fontos, hogy mindig visszatalálj oda, ahonnan indultál!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan információk jutnak a tudomásodra a hét utolsó napján, amelyek befolyásolhatják egy számodra fontos helyzet végkimenetelét, te pedig úgy gondolod, hogy ezt nem hagyhatod szó nélkül. Ugyan a napot nem így tervezted, mégsem ülhetsz karba tett kézzel azt várva, hogy minden összeomoljon, amit eddig felépítettél. Ezt ügyet azonnal rendbe kell tenned, ezért szedd hát össze magad és veselkedj neki addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csak önbizalom kérdése, hogy el tudod-e hárítani az ide-oda cikázó villámokat. Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszabb ideje küzdesz egy bizonyos cél eléréséért, ám egészen eddig egyedül jártad az utat, nem akadt senki, aki bármit átvállalt volna a rád nehezedő terhekből. A hét utolsó napján azonban úgy tűnik, van valaki, aki mégis segítene neked, érdemes tehát megragadnod a kezét. Mivel az illető tálcán kínálja neked a megoldást, így nincs más dolgod, mint elfogadni a javaslatát. Együtt szép eredményt érhettek el, az egész csupán összefogás és céltudatosság kérdése!