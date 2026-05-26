Napi horoszkóp május 26.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Nyilasokat váratlan akadályok lassítják

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívül görcsösen vágysz egy bizonyos dologra, közben észre nem véve a tényt, mely szerint csupán illúziókat kergetsz. Persze, gyakran nehéz beletörődni, ha valami elérhetetlen számodra, ám azt érdemes megtanulnod, hogy sokkal jobb még azelőtt elengedni el bizonyos dolgokat, mielőtt nagyon beleélhetnéd magad. Próbálj racionálisabban látni különböző helyzeteket, nem biztos ugyanis, hogy az álmodozás mindig célravezető. Nyilván jó dolog, néha szükség is van rá, ami azonban nyilvánvalóan nem megy, arra nem érdemes az időt pazarolni!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron próbálsz a szőnyeg alá söpörni egy számodra kellemetlen dolgot, még mielőtt a környezeted tudomást szerezne róla, ezzel azonban csak azt éred el, hogy akkor fog kibukni az egész, amikor nem is számítasz rá, s emiatt nem biztos, hogy felkészülten fogsz reagálni. Érdemes mérlegelned, hogy vállalod mások előtt is a tévedésedet vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a fejed felett, hogy bármikor fény derülhet mindenre. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes derékkal élni, mintsem örökké ködösíteni. Egyszer kell csak túlesned rajta, utána mázsákkal könnyebb lesz a lelked!

IKREK (május 21-június 21)

Igencsak bosszant, hogy van valaki a környezetedben, aki állandóan okoskodik, mindenbe beleszól, semmi nem jó neki, amit te mondasz, mostanra azonban kezd eleged lenni belőle, legszívesebben elküldenéd a fenébe. A hirtelen meggondolatlanul kimondott bántó szavak helyett azonban érdemes végiggondolnod a helyzetet, s inkább csak finoman felhívnod az illető figyelmét arra, hogy magad is pontosan tudod, melyik ösvényen kell haladnod. Soha ne feledd, ha arrogánsan elutasítasz valakit, aki nem is biztos, hogy rosszat akar, azzal csak feleslegesen kellemetlen helyzetbe sodorhatod magad!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé egyhangúnak ítéled meg az életedet, izgalmakra vágysz, olyasmin töröd a fejed, ami új lendületet ad végre. Emiatt egészen extrém kalandok is eszedbe jutnak, a realitástól teljesen elrugaszkodva. Nincs azzal probléma, ha feszegeted a határaidat, ha kimozdulsz a komfortzónádból, de érdemes mindezt csak óvatosan tenned, kizárólag olyasmire vállalkozz, ami tényleg sikerélményekkel kecsegtet semmiképpen ne fuss tehát fejjel a falnak. Ne feledd, nem attól lesz valami izgalmas, hogy nem számolva a veszélyekkel, a szakadék szélén balettozol!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívül súlyos teherként nehezedett rád egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél, így nem sikerült teljes egészében lezárnod a dolgot. A mai nap folyamán azonban az élet kényszeríti rá, hogy ismét elővedd és foglalkozz vele, hiszen teljesen váratlanul köszön vissza a titkod. Ne ess kétségbe, nem kell világgá kürtölnöd semmit, ugyanakkor tegyél meg mindent azért, hogy mihamarabb valóban pont kerülhessen az ügy végére, ne lehessen tehát hatással sem a jelenlegi, sem a jövőbeli életedre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap folyamán elhatározásra jutsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, mellyel kapcsolatban úgy gondolod, hogy most már tényleg tovább kell lépned. Valaki azonban ezt képtelen elfogadni, mert attól tart, hogy el fog veszíteni téged. Hidd el, nem akar ő keresztbe tenni neked, inkább egyszerűen csak félt és ragaszkodik hozzád, annak érdekében tehát, hogy ne alakuljon ki kettőtök között feszültség, ahhoz mindenképp szükség lesz egy tisztázó beszélgetésre, hogy kiderüljön, ki mit szeretne a másiktól igazából. Ha az eddigiekhez képest tényleg más úton kívánsz elindulni, magyarázd el, hogy a te életedről van szó, arról pedig kizárólag te dönthetsz, az illető pedig eldöntheti: veled tart vagy elenged!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap folyamán végre először nem érzed úgy, hogy belefulladsz a feladatokba, s most nem kell azon görcsölnöd, hogy nem felejtettél-e el valamilyen határidőt. Úgy tűnik, lépéselőnyben vagy, használd ki tehát az alkalmat és koncentrálj csakis saját magadra. Ritka lehetőség, ezért mindenképpen élj vele, szánj egy kis időt a testi-lelki feltöltődésre, tarts a barátnőiddel egy csajos délutánt vagy menj el a szerelmeddel egy menő étterembe, szépítkezz, vásárolj, egyél finomakat és egyszerűen élvezd az életet. Időnként neked is szükséged van arra, hogy a szürke, dolgos, munkával teli hétköznapok közepette csak az élvezeteknek add át magad!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Meglátásod szerint abszolút nem úgy haladnak a folyamatban lévő ügyeid, ahogy azt korábban elképzelted, amely tény igen-igen frusztrál, egy ponton még az is megfordul a fejedben, hogy némely folyamatnak semmi értelme, gyakorlatilag nettó idővesztegetés az egész. Amennyiben azonban megállsz egy pillanatra és kizárod a negatív gondolatokat, abban at esetben rájöhetsz, hogy ha itt-ott változtatsz a taktikán, ha másképp tekintesz egy-egy részletre, akkor bizonyosan nagyobb eséllyel tudsz érdemben előrehaladni. Fel ne add most, amikor már olyan messzire eljutottál, vedd elő inkább a kitartásodat és igyekezz minden tőled telhetőt megtenni a siker érdekében!

NYILAS (november 23-december 21)

A mai napot váratlan akadályok zavarhatják meg, emiatt veszélybe kerülnek más programok is, mely érthető módon frusztrál. Valóban rendkívül dühítő, ha az ember terveit megzavarja egy rajta kívülálló esemény, ne mérgelődj azonban ezen, inkább tekints úgy a helyzetre, mint egy izgalmas kihívásra, melyben amennyiben bízol magadban, abban az esetben biztosan képes leszel leküzdeni az előtted álló akadályt. Ha viszont azzal töltöd az idődet, hogy frusztrálódsz emiatt, azzal bizony a hasznos energiáidat és idegszálaidat pazarolod, ehelyett vegyél egy mély levegőt és fuss neki, hiszen egyszer így vagy úgy a végére kell érned. Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben belekeveredtél egy olyasfajta spirálba, amelyben tulajdonképp mások értékrendje szerint próbálod élni az életedet, miközben te is tudod, hogy nem ez a helyes út. Ennek ellenére valahogy a környezeted maga alá gyűrt, egyfajta kisebbségi komplexust kialakítva benned, illetve elhitetve veled, hogy mindenképp, önmagadat meghazudtolva le kell nyűgöznöd őket ahhoz, hogy velük egyenrangú partnerként ismerjenek el. Mivel a hét második napján ér el ez a fajta felismerés és meglehetősen zavar, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor a sarkadra kell állnod és határozottan tudatnod mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagad, s nem az motivál, hogy megfelelj másoknak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akad valaki a környezetedben, aki a nemtetszésének olyan módon ad hangot a mai nap folyamán, amit te kifejezetten sértőnek találsz. Mivel ez a stílus számodra teljesen elfogadhatatlan, épp ezért igyekezz határozottan, de semmiképpen nem bántó módon megértetni az illetővel, hogy ilyen vitához nem vagy megfelelő partner, nem akarsz ugyanis hozzá hasonló mélységekbe süllyedni. Ne ítélj azonban elhamarkodottan, hiszen talán neki is csak rossz napja van, így nem biztos, hogy szándékos volt a bántó megnyilvánulás. Ám ha mégsem erről, hanem valamilyen súlyos jellemhibáról lenne szó, akkor ne foglalkozz tovább a dologgal, hiszen annyi értékes emberrel vagy körülvéve, így nem kell senkitől eltűrnöd az alpári hangnemet!

HALAK (február 20-március 20)

Parázs vitába keveredsz valakivel a mai nap folyamán, aki olyasmit akar számonkérni rajtad, amihez abszolút nincsen semmi köze, ez pedig téged érthető módon rettentően felháborít. Mivel nem tartozol senkinek elszámolnivalóval, épp ezért nem is érdemes emiatt felhúzni magad, arra pedig végképp semmi szükség, hogy hirtelen dühödben olyasmit mondj, ami megmérgezheti a kapcsolatotokat. Ehelyett sokkal bölcsebben teszed, ha megőrzöd a hidegvéredet és higgadtan elmagyarázod az illetőnek, hogy nem gondolnád, hogy magyarázattal tartozol neki, ám ha már itt tart a dolog, akkor szívesen beszélgetsz vele. Tartsd azonban szem előtt, hogy nem kell a legbensőbb titkaidat is kiadnod csak azért, mert valakit hajt a kíváncsiság!