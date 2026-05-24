Napi horoszkóp május 24.: a Rákoknak bizonyos helyzetekben érdemes az elveikből engedniük, a Szüzek elégedettek lehetnek

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Segítő szándékkal szeretnél valaki felé fordulni a hét utolsó napján, aki azonban nem feltétlenül a jóindulatot látja benned, így kissé arrogánsan utasít el az első pillanatban. Neked borzasztóan rosszul esik, hogy ilyen módon reagál, nem tudhatod azonban, hogy milyen múltbéli negatív tapasztalatok keményítették meg ennyire, hogy mindenkiben a rossz szándékot látja. Igyekezz tehát türelmesen elmagyarázni neki, próbáld megértetni vele, hogy te vagy az a személy, aki a legkevésbé sem szeretné hátba támadni, s mindenképp biztosítsd arról, hogy ott vagy és számíthat rád. Légy megértő vele, hisz ez lesz talán a legnagyobb bizonyíték az illető számára is!

BIKA (április 21-május 20)

Az elmúlt időszakban nem minden alakult úgy, ahogyan eltervezted, emiatt időnként kissé el voltál keseredve. Úgy tűnik azonban, hogy vége a peches korszaknak, amikor bárhogyan is alakultak a dolgok, neked veszteséggel kellett számolnod. Lassan ugyanis kezd a helyére kerülni minden, megtanulsz okosan gazdálkodni az időddel és az energiáddal, így nem lesz probléma az sem, hogy idejében add fel, ha már nem bírod a strapát. Elégedett lehetsz a jelenlegi állapottal, és végre kicsit kifújhatod magad!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, aki mindenáron keresi a bajt, abszolút arra számítva, hogy te minden körülmények között ott állsz a háta mögött és mindent bevetve kihúzod a gödörből, bármilyen slamasztikába kerüljön is. Ez azonban semmi mást nem jelent, mint azt, hogy az illető kihasználja az önzetlen segítőkészségedet, s abszolút figyelmen kívül hagyja a veszélyeket, mi több, direkt keresi azokat a helyzeteket, amelyek igen kockázatosak, nem tartva a következményektől. Elképzelhető, hogy bármilyen közel is áll hozzád ez a bizonyos személy, talán lassan el kellene engedned a kezét, hogy a saját bőrén tapasztalja, milyen az égő parázson futkározni. Ne legyen miatta lelkiismeret-furdalásod, hisz te mindent megtettél érte, innentől csak rajta múlik, mire jut!

RÁK (június 22-július 22)

Szeretsz a saját terveid szerint haladni, nem nagyon örülsz annak, amikor mások diktálnak és aszerint kell cselekedned. Kifejezetten frusztrál, ha nem te irányítasz bizonyos helyzetekben, s nem is igazán tudod, hogyan kellene ilyenkor diplomatikus viselkedést tanúsítanod. Ennek ellenére bele kellene törődnöd, hogy bizonyára akadnak olyan szituációk, amelyekben egyszerűen nincs más választásod, mint alkalmazkodni és aszerint cselekedni, ahogyan azt a helyzet megkívánja, bármennyire is szeretnél a saját fejed után menni. Tekints úgy a szituációra, hogy mindenből tanulhatsz, és ez olyan helyzet, amely elfogadásra, türelemre és toleranciára nevel, ami kifejezetten hasznos lehet a számodra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindig, minden helyzetben te vagy az a személy, akitől a környezete a megoldást várja, akinek számolnia kell azzal, hogy kihúzzon mindenkit a kátyúból, akár a saját magát feláldozva ennek oltárán. Ez az állandó felelősség azonban kezd teljesen felemészteni, s úgy érzed, keszdesz végképp kimerülni. Ne feledd, elsősorban magadra kell koncentrálnod, csak a saját biztonságodra ügyelj és akkor segíts másokon, ha valóban marad erre energiád! Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz egyáltalán nem hagysz cserben senkit, csupán átadod másnak is a lehetőséget arra, hogy ő hasonlóképpen segíthessen másokon!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre a terveid szerint alakulnak a folyamatban lévő ügyek, nem kell folyamatosan azon frusztrálnod magad, mi lesz, ha egy váratlan hiba miatt meghiúsul a terved. Épp ezért most nyugodtan visszavehetsz a tempóból, nem kell ugyanis úgy hajtanod magadat, mintha az életedért küzdenél, így végre másnak is szentelhetsz egy kis időt. Csináld azt, amihez kedved van, ne a kötelező ó dolgokkal foglalkozz és főleg ne vállalj nagy felelősséggel járó kihívásokat. Bizonyos határokon belül mozogj, mert a jelenleg futó ügyeid sincsenek teljesen lezárva, bármikor bekövetkezhet olyan váratlan fordulat, ami megváltoztat mindent! Egyelőre csak módjával kapcsolódj ki, amíg pontot nem tettél mindennek a végére!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban a hét utolsó napján, ami kezd eluralkodni rajtad és ez meghatározza az alaphangulatodat is. Amennyiben nem szeretnéd az egész napot ilyen negatív hangulatban tölteni, ennek érdekében jobban teszed, ha utánajársz azoknak a dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, hisz ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a katasztrófát, s megfelelőképpen felkészülj az önvédelemre, ha harcba kell indulni. Igazad van, semmiképpen ne ülj tétlenül a babérjaidon!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Elterveztél valamit, amit eltökélt szándékod meg is valósítani, ennek elérése érdekében kötöd az ebet a karóhoz és semmiképpen nem vagy hajlandó visszakozni. Még az sem intő jel a számodra, hogy kezd a dolog a minőség rovására menni, hiszen a körülmények állandó változása miatt egy idő után egyszerűen nem tudsz a saját magadtól elvárt szinten teljesíteni. Ezen a ponton érdemes mérlegelni, hogy szeretnél-e az elveidhez minden körülmények között ragaszkodni vagy megtanulsz egy kicsivel rugalmasabb lenni, s bizonyos esetekben másként tekinteni a helyzetre. Cselekedj úgy, hogy az számodra a legkényelmesebb legyen!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy hozzád eléggé közelálló személy megbánt valamivel a hét utolsó napján, ami elég nagy csalódást okoz, emiatt úgy érzed, nem is igen szeretnél a jövőben szóba állni az illetővel. Amikor csak teheted, elkerülöd a társaságát, noha nagyon úgy tűnik, őt nem hatja meg a kialakult helyzet, abszolút könnyedén és lazán kezeli a dolgot, teljesen természetesen kezelve azt, hogy esetleg te most csalódott vagy. Sajnos a saját károdon, de ismét megtanultad, hogy miként érdemes viselkedned és cselekedned bizonyos szituációkban. Épp ezért, jóllehet, ez nehéz, most muszáj megráznod magad és kőkeményen beleállnod a helyzetbe. Mutasd meg, hogy nem akármilyen fából faragtak!

BAK (december 22-január 20)

Egyszerűen értetlenül szemléled bizonyos emberek viselkedését, s akárhogyan gondolkodsz, nem fér a fejedbe, miként képesek egyesek a saját céljaik elérése érdekében mintegy bulldózerként keresztülgázolni másokon. Mivel ez a te értékrendeddel összeegyeztethetetlen, nem is szeretnél semmiképpen közelebbi kapcsolatot ápolni ezen személyekkel, hisz egyfelől abszolút nem kívánsz vegyülni velük, másfelől nyilván örökös rettegés lenne az életed, hogy vajon te mikor kerülsz sorra. Sokkal bölcsebben teszed, ha a saját utadat járod és nem kényszeríted bele magad olyan szituációba, amelyben szinte biztosan eleve elrendelt a szereped és a végeredmény is. Mindenképp a saját boldogságodat helyezd előtérbe, ne ezekre az emberekre koncentrálj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mihamarabb szeretnél lezárni egy számodra igen kényelmetlen helyzetet, kevésbé viseled ugyanis jól a vele járó kellemetlenségeket. Jelenleg egyelőre úgy tűnik azonban, hogy várat magára a lehetőség, hisz a körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy végre pontot tehess a dolog végére. Ne kapkodj, érdemes türelmesen kivárni a pillanatot, amikor minden ideálissá válik ahhoz, hogy lezárhass mindent, ami zavar és ne kelljen többé kényelmetlenül érezned magad. Hidd el, eljön ez a pont is, ám minél inkább erőlteted, annál messzebb kerülsz tőle. A türelem fog majd csupán sikert hozni neked, épp ezért érdemes egyelőre várnod!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy tűnik, van valaki, akiben megtaláltad a lelki társadat, aki szavak nélkül is megért, elég csupán szemmel kommunikálnotok. Ritkán fordul elő, hogy olyan személy akad az utadba, akiben minden körülmények között vakon megbízhatsz, akire bármikor számíthatsz. Próbáld tehát foggal-körömmel megtartani, ehhez azonban neked is tenned kell valamit a kapcsolatért. Igyekezz bizonyítani, hogy ez kölcsönös, s hogy te is fektetsz legalább annyi energiát a dologba, mint amennyit ő. Becsüld meg az ilyen embert!