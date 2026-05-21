Napi horoszkóp május 21.: a Szüzeken valaki a dominanciáját szeretné tesztelni, a Halak pontot tehetnek egy bizonyos ügy végére

NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 21.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívül kényelmetlenül érzed magad egy bizonyos szituációban a hét második felében, de azt is pontosan tudod, hogy ezúttal nincs menekvés, egyszerűen végig kell csinálnod azt, amit elkezdtél. Épp ezért nem érdemes ma semmi mással foglalkoznod, csakis arra összpontosíts, hogy ebben a bizonyos helyzetben megálld a helyed, és úgy tudj belőle kikeveredni, hogy nem elmenekültél, hanem tisztességgel helyt álltál és megtettél minden tőled telhetőt. Hidd el, előbb vagy utóbb úgyis vége lesz, te csak arra törekedj, hogy a lehető legjobbat hozd ki magadból és a helyzetből!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztó nagy elánnal hajtod a sikert, ennek érdekében mindenbe belefogsz, amibe csak lehet, s az sem tart vissza, ha emiatt teljesen ismeretlen területre tévedsz. Mielőtt azonban cirkuszi bohócot csinálnál magadból, akin mindenki jót mosolyoghat, hisz minden mutatványa balul sül el, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amihez igazán értesz. Semmiképp ne ugorj fejest olyasmibe, amiből kizárólag rosszul jöhetsz ki, óvatosabb léptekkel nagyobb esélyed van a sikerre!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, valaki eszközként szeretne felhasználni ahhoz, hogy sikereket érjen el anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést beletenne a folyamatba. Mivel kifejezetten ráz a hideg az olyan emberektől, akik ilyen arcátlan hozzáállással bírnak, épp ezért igyekezz mihamarabb az illető tudomására hozni, hogy sokkal tisztességesebb lenne, ha segítséget kérne tőled ahelyett, hogy ilyen sunyi módon taktikázik ellened. Próbáld megmagyarázni neki, hogy neked sem hullott semmi csak úgy az öledbe, hiszen keményen meg kellett dolgoznod mindenért. Értesd meg, hogy a sikerhez vezető utat magának mindenkinek saját magának kell kitaposnia!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második felére sikerül végre elérned azt, amit kitűztél magad elé, rengeteg energiád fekszik abban, hogy megvalósítanod azt, amin borzasztóan hosszú ideje dolgozol. Ennek megfelelően rendkívül nagy büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy ma kézzel fogható eredményt látsz magad előtt. Nyugodtan világgá kürtölheted azt, amit sikerült elérned, hiszen ők, maguk kételkedtek abban, hogy meg fogod tudni ugrani a lécet anélkül, hogy levernéd. Mivel azonban benned megvolt minden ahhoz, hogy teljesíthesd a kihívást, épp ezért most mindenkinek bebizonyítottad, hogy érdemes számolni veled. Na, ezt csinálja bárki is utánad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Teljesen felvillanyoz és izgalommal tölt el az, hogy akad valaki a környezetedben, akivel rövid idő alatt megtaláltad a közös hangot, ezért úgy gondolod, ebből még akár sokkal szorosabb kapcsolat is kialakulhat közöttetek. Igyekezz azonban a lelkesedésedet kicsit borogatni, érdemes először felmérned, hogy az adott személy mit lát benned. Vajon csak felszínes érdeklődést mutat irántad vagy ennél többet akar? Mivel egyelőre nem tudni, ezért ne éld bele magad a dologba, helyezkedj inkább várakozó álláspontra, előbb-utóbb úgyis kiderül, mik a szándékai, de te egyelőre ne add ki magad, hagyd, hogy kiforrja magát a dolog!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében a legnagyobb felháborodásodra valaki a dominanciáját szeretné rajtad tesztelni, abszolút feljebbvalóként viselkedve veled. Minden lépésedbe beleköt, egyfolytában azt érezteti veled, hogy jobban jársz, ha engedelmesen, az általa támasztott követelményeknek megfelelően teszed a dolgodat. Mivel azonban korántsincs abban a helyzetben, hogy bármire is kényszeríthetne, így csupán az a kérdés, hogy fel mersz-e lépni ellene. Most érdemes a sarkadra állni, és határozottan az értésére adni: nincs szükséged rá, hogy bárki instrukciókkal lásson el, mert pontosan tudod, hogy az adott helyzetben mit kell tenned!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második felében arra kell rájönnöd, hogy valakit borzasztóan félreismertél annak ellenére is, hogy alapvetően jó emberismerőnek tartod magad. Emiatt elég nagy csalódást érzel, nem csupán azért, mert az illető nem olyan valójában, mint amilyennek mutatta magát, sokkal inkább saját magadban, hisz túl naiv voltál. Próbálj azonban ezen felülkerekedni és elfogadni a másikat, ami pedig a naivitásod illeti, soha nem baj, ha bízol a megérzésidben és nyitottabb szemmel jársz annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhesd a csalódást!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Régóta bánt egy bizonyos dolog, ennek ellenére nem igazán szeretnél szembenézni vele, attól tartasz ugyanis, hogy még rosszabbul fogod érezni magad, ha próbálsz a mélyére ásni. Be kell azonban látnod, hogy sokkal nagyobb megkönnyebbülés lesz, ha sikerül legyőznöd a félelmeidet, a gátlásaidat, ennek érdekében viszont készen kell állnod arra, hogy magad körül bátran tisztázz mindent. Nem érdemes tovább húznod az időt, mert ez előbb-utóbb teljesen rányomja majd a bélyegét a közérzetedre, a akkor még sokkal jobban belesüppedsz ebbe a faramuci helyzetbe. Legyél bátor, ne feledd, aki mer, az nyer!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében úgy érzed, hogy elakadtál egy bizonyos dologban, akármerre mozdulsz ugyanis, akadályokba ütközöl, így be kell látnod, hogy ezúttal segítségre szorulsz. Keress az ismerőseid között valakit, akit alkalmasnak vélsz a feladatra, s akit olyan közeli barátnak tarthatsz, hogy pontosan tudod, biztosan nem fog visszaélni a kiszolgáltatott helyzeteddel. Sajnos nincs más választásod, mint teljes mértékig rábízni magad, különben csak bolyonghatsz magad a sűrű erdőben, s nem-igen fogsz kitalálni. Ha melletted áll valaki, sokkal jobbak az esélyeid, csak arra vigyázz, hogy ehhez jól válassz megfelelő társat!

BAK (december 22-január 20)

Számodra különösen nagy jelentőséggel bíró feladaton dolgozol a hét második felében, emiatt olyan programokat mondasz le, amelyek ugyan kikapcsolhatnak, mégis pontosan tudod, hogy nem tudnál felhőtlenül szórakozni, amíg nem fejezed be azt, amit elkezdtél. Igyekezz tehát mindenféle zavaró tényezőt kizárni annak érdekében, hogy olyan eredményt érhess el, ami nemcsak téged tesz majd maradéktalanul elégedetté, hanem a környezeted is komoly elismeréssel adózik majd. Ha sikerül pontot tenned ennek az ügynek a végére, sokkal nyugodtabban adhatod majd át magad az esti pihenésnek egy pohár bor és a szerelmed társaságában. Addig azonban semmi másra ne összpontosíts!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindenáron szeretnél valakit meggyőzni egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hét második felében, az illetőt azonban láthatóan teljesen hidegen hagyják az érveid. Mivel ez így sehova nem vezet, próbálj taktikát változtatni. Keress más, mindenki számára könnyen érthető érveket, ugyanakkor hívd fel az illető figyelmét arra is, mit kockáztat, ha továbbra is a maga feje után megy, ugyanakkor semmiképpen ne add fel, mert vannak emberek, akiket hosszabb idő megnyerni, mint másokat. Ne légy azonban semmiképpen erőszakos, hiszen minél jobban nyomulsz, annál nagyobb ellenállásba ütközhetsz! Csak okosan és nyugodtan!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú idő után a hét második felében végre pont kerülhet egy általad fontosnak tartott dolog végére, ami már régóta húzódott, rengeteg kellemetlenséget okozva neked. Ám most lehetőséged adódik arra, hogy végleg lezárhasd és továbbléphess, ezért gyorsan cselekedj, s szabadulj meg az egésztől. Ne engedj a kísértésnek, sem annak, ha mások próbálják elvonni a figyelmedet, csakis erre az egyetlen dologra koncentrálj, s amikor a viharfelhők eloszlanak, nyugodtan átadhatod magad a pihenésnek. Ebből a helyzetből viszont ne akarj többet kihozni, mint amennyi benne van: önmagában az nagy eredmény, ha túlleszel rajta!