NAPI HOROSZKÓP MÁJUS 10.

KOS (március 21-április 20)

Fél vállról vettél egy bizonyos feladatot, azt gondoltad ugyanis, hogy elég, ha az utolsó pillanatban nekifutsz, hisz a kisujjadból ki tudod majd rázni. A legnagyobb megdöbbenésedre azonban a hét utolsó napján kell rájönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nem-igen fogsz tudni felmutatható eredményt produkálni. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért szedd össze magad és számíts ki sorra mindent, hogy miképp tudsz a legegyszerűbben pontot tenni a folyamat végére. Legyen ez egy kiváló tanulság számodra, hogy máskor nem érdemes lekicsinylően hozzáállni bizonyos helyzetekhez, hisz a saját károdon kell a helyzet komolyságából tanulnod, ez pedig sosem jó!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit szeretne rád testálni a hét utolsó napján, amire abszolút nem vagy felkészülve, mi több, a lehető legtávolabb áll tőled. Amennyiben valóban nem tudsz azonosulni a dologgal, abban az esetben nem kell elvállalnod a feladatot, csakis olyasmire mondj igent, ami számodra is a teljesíthetőnek tűnik. Amennyiben a bizonyos kérés a képességeidet meghaladja és várhatóan kudarcot fogsz vallani, abban az esetben határozottan adj elutasító választ, hisz a kudarccal csalódást okozhatsz magadnak és az illetőnek is. Éppen ezért nem érdemes álmatlan éjszakákat okozni saját magadnak!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján végre lehetőséget kapsz arra, hogy kibontakoztasd a benned rejlő kreativitást, ennek köszönhetően elnyerd a környezeted elismerését. Mindenképp érdemes tehát kihasználnod az alkalmat, az utóbbi időben ugyanis rendre fulladtak kudarcba a próbálkozásaid, mely miatt már-már a hitelességed forgott kockán. Ezúttal azonban minden eszköz adott arra, hogy felmutass valamit, épp ezért igyekezz minél hamarabb nekifutni, hisz a lehetőség ma ugyan adott, de ki tudja, holnap is lesz-e még alkalmad maradandót alkotni!

RÁK (június 22-július 22)

A környezeted igen nagyra tart, aki mindig jókor van jó helyen, akinek a tudására, az élettapasztalatára minden körülmények között számítani lehet. A hét utolsó napján sem lesz ez másként, olyan helyzet adódik ugyanis, amiből nélküled nem-igen látszik a kiút, s megoldás híján többeket is kellemetlenségek érhetnének. Szerencsére te pontosan tudod, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy elkerüljétek a katasztrófát, ezért pedig mindenki rendkívül hálás lesz neked. Még jó, hogy helyén a szíved és az eszed is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ott véthetsz hibát a hét utolsó napján, ahol a leginkább észnél kellene lenned, te mégis eszeveszett módon rohansz előre, melynek eredményeképp most ezt a csorbát kell köszörülnöd, ahelyett, hogy haladnál előre. Mivel te is tudod, hogy nem léphetsz át a dolog felett különösebb következmények nélkül, így minden hasznos percedet azzal érdemes eltöltened, hogy korrigálod ezt a bizonyos botlást. Amennyiben sikerül, abban az esetben vond le a megfelelő következtetéseket és úgy lépj tovább, hogy nem marad elvarratlan szál a történetben. Okulj a dologból, jegyezd meg, hogy nem a tempó gyorsasága a fontos, sokkal inkább az, hogy lassabban, de magabiztosan tudj haladni, minél kevesebb hibalehetőséggel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy tűnik, a hét utolsó napján végre minden sínre kerül minden körülötted, simának tűnik az utad a célvonalig, a bizakodásra pedig azok a részeredmények adnak okot, amelyeket egészen idáig elértél. Abszolút büszke lehetsz magadra, hiszen úgy tűnik, az általad elvetett magvak végre szép termést hoznak. Valóban elismerésre méltó az, amit annyi áldozat árán sikerült elérned, ezért köszönettel tartozol azonban a körülötted élőknek is, hisz nem kis szerepük volt abban, hogy ilyesfajta sikereket érhess el, így ne feledkezz meg róluk a reflektorfényben sem!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ugyan megállás nélkül kapod a jeleket az Élettől, hogy bizonyos dolgokon változtatnod kellene, ennek ellenére nem tartod magad elég bátornak ahhoz, hogy merj határozottabb lépéseket tenni. Amennyiben azonban elgondolkodsz azon, hogy miképp indulj el az új utadon, abban az esetben talán könnyebb lehet megugrani az első akadályokat. Csupán csak arra kell ügyelned, hogy ne ugorj fejest olyan, ismeretlen és talán túl sekély vízbe, amelyben még soha nem jártál, hisz könnyebben kitörhet a nyakad. Van időd, használd ki, gondolkodj, inspirálódj és csak akkor tedd meg a nagy lépést, ha valóban készen állsz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A szokásosnál nagyobb felelősség szakad a nyakadba a hét utolsó napján egy olyan helyzetben, ahol a körülmények nem-igen hagynak választási lehetőséget. Ugyan te köszönöd, nem kéred ezt a fajta terhet, mégis mivel kénytelen vagy beleállni a helyzetbe, épp ezért ha már így alakult, akkor tegyél meg minden tőled telhetőt azért, hogy a lehető legjobban alakuljon a folyamat. Ne hagyd hogy a kéretlen tanácsadók befolyásoljanak, hisz ez most nem az a szituáció, amikor mások véleményére alapozva dönthetsz bizonyos kérdésekben, itt most abszolút a te tapasztalatod az, ami számít. Csak bízz magadban, meg tudod csinálni, minden csupán akaraterő kérdése!

NYILAS (november 23-december 21)

A környezetedben híresen magabiztos emberként ismernek, te vagy az, akinek soha semmitől nem remeg meg a lába, épp ezért rengetegen próbálnak beléd kapaszkodni, ha úgy adódik, hogy segítségre van szükségük, te pedig az esetek többségében kissé vakmerően mész és kiállsz másokért a harctérre csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Teszed mindezt annak ellenére, hogy bőséggel akadnak olyan pillanatok, amikor neked is megremeg a lábad, noha ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson. A hosszú távú boldogságod és nyugalmad érdekében érdemes tehát belátnod, hogy bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy a környezeted elismerően bólintson. Igyekezz mindig önmagad lenni, soha ne akarj többnek mutatkozni!

BAK (december 22-január 20)

Abszolút követő típusú személyiség vagy, aki nem szeret semmilyen körülmények között feltűnést kelteni, ha tehetnéd, inkább szürke kisegérként élnéd le az egész életedet. Mindennek ellenére a hét utolsó napján mégis kénytelen vagy ebből a meggyőződésből egy időre kilépni és felhívni magadra a figyelmet. Mindezt persze kissé a kényszer hatása alatt teszed meg, hisz önmagadtól sosem jutna eszedbe, mégse érezd magad emiatt kellemetlenül, időnként az élet teremt ugyanis olyan helyzeteket, amelyekben nincsen választási lehetősége az embernek, ne ess kétségbe, állj bele a szituációba, holnap pedig majd visszaállsz a dominósorba, addig pedig élvezd ki, hogy kicsit más lehetsz, mint amit mindenki megszokott tőled!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl sokat vársz el önmagadtól bizonyos helyzetekben, már-már megugorhatatlan magasságokba helyezve a lécet, ami gyakorlatilag folyamatosan meggátol abban, hogy sikerélményed lehessen. Annak érdekében tehát, hogy hosszútávon élményeket szerezhess, mégis érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy talán a kisebb lépések azok, amelyekben haladva nagyobb eséllyel lehet pozitív a végkimenetel. Ne bonyolítsd a helyzetedet, igyekezz minél logikusabban végigmenni bizonyos feladatokon, illetve lejjebb helyezni az önmagaddal szemben támasztott elvárásokat. Hidd el, abszolút megéri!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján végre jó híreket kapsz egy bizonyos ügyben, amely rendkívül nagy lendületet ad, hisz már nem is igen mertél reménykedni a pozitív eredményben. Ennek köszönhetően kicsit kifújhatod az eddig benntartott levegőt, úgy tűnik ugyanis, hogy nem kell tovább vigyázzállásban állnod. A jövőben azonban arra mindenképp érdemes ügyelned, hogy ne egy lapra tegyél fel mindent, hisz hatalmas kockázatot vállalsz ezzel. Tartalékolj, nem tudhatod ugyanis, hogy mikor lehet szükséged arra, hogy mozgósítsd a raktáraidat. Ne feledd, ha mindig kockáztatsz, akkor sokkal nagyobb eséllyel hasalsz el!