Napi horoszkóp június 1.: az Oroszlánok számára váratlan lehetőség kínálkozik, a Szüzek napját pozitív impulzusok aranyozzák be

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 1.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján valahogy nem igazán találod a helyedet abban a szituációban, amelybe akaratodon kívül kerültél és bár minden erőfeszítéseddel arra koncentrálsz, hogy élvezd és magabiztos legyél, egyszerűen nem megy. Amennyiben valóban mindent bevetettél és ennek ellenére teherként nehezedik rád, abban az esetben most mondj nemet és add vissza a lehetőséget, mielőtt mélyebbre merülsz bele és sokkal nehezebb lesz kihátrálni. Így megnyugodhatsz, nem lesz lelkiismeret-furdalásod és nem kell hajlott háttal bujkálnod, hanem nyugodtan kihúzhatod magad és indulhatsz más irányba!

BIKA (április 21-május 20)

Egy számodra igen fontos projekt kapcsán bizonytalanul teszed egyik lábadat a másik után, folyamatosan attól tartva, hogy mikor lépsz gödörbe és abban az esetben miképp dől majd dugába minden, eddig befektetett energiád. Ennek azonban az a hátránya, hogy elfelejted élvezni a téged ért impulzusokból adódó élményeket és mire felocsúdsz, már rég hátrahagytad őket. Próbálj a folytonos félelem helyett másra koncentrálni és kezd el élvezni az életet, hiszen mire elkezdenéd élni, arra leszel figyelmes, hogy belefásultál és elmegy melletted minden, amiből táplálkozhatsz. Vetkőzd le a görcsöket, lazíts és felszegett fejjel menetelj a célod felé. Meglátod, sokkal jobb lesz!

IKREK (május 21-június 21)

Borzasztóan fontosnak találsz egy bizonyos ügyet, jelen pillanatban azonban úgy tűnik, hogy nem akad társad, aki melletted állna vagy azonos céllal menne előre. Mivel ez így, ebben a formában jóval fárasztóbb számodra, épp ezért megfordul a fejedben az, hogy feladod inkább az egészet és másfelé indulsz. Mielőtt viszont végleg hátat fordítanál a helyzetnek, előtte mindenképp győződj meg róla, hogy tényleg nem lehet-e többet kihozni a dologból. Ha ugyanis idő előtt hagysz ott csapot-papot, akkor bizony nagyon fogod bánni a későbbiek során!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján olyasfajta projekt hiúsul meg, melyhez korábban nagy reményeket fűztél, emiatt érthető módon eléggé el vagy keseredve, nincs is kedved más utakon elindulni. Kétségtelenül nehezebb most a helyzeted, ám ha hiszel magadban és van akaraterőd is, akkor minden menni fog, állj fel és indulás tovább. Ne ragadj bele egy olyan kudarcélménybe, amely megakadályozhat abban, hogy sikereket érj el és boldog lehess. Van benned fantázia, érdemes tehát kibontakoztatnod a képességeidet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha mindent tökéletesen elterveztél a hét első napjára, mindennek ellenére mégis váratlan lehetőséget kínál egy megbízható ismerősöd. Ugyan te pontosan tudod, hogy szinte mindent át kell szervezned, mégis próbáld végiggondolni, mennyi hasznot húzhatsz ebből a vissza nem térő lehetőségből, s hogy érdemes-e azt megragadnod. Mérlegelj és amennyiben nyerhetsz rajta, abban az esetben mindenképp élj az alkalommal. Ha úgy találod azonban, hogy nincs értelme, akkor nyugodtan engedd el a dolgot és koncentrálj más feladatokra. Csak akkor kockáztass, ha látod a perspektívát!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napja csupa olyan meglepetést tartogat számodra, amelyre nem számítottál, ettől még inkább felértékelődik számosra. Éld tehát meg minden pillanatát, hiszen mostanában nem nagyon adódott olyan alkalom, amikor a benned lévő feszültség oldódott, s át tudtad adni magad az élvezeteknek. Rögtön másképp látod a világot és ha elég ügyes vagy, akkor a hét elején szerzett benyomások átsegítenek majd a további nehézségeken!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napjára számodra is szokatlan módon semmiféle halaszthatatlanul fontos feladatod nincs, ami kötelezően elvégzendő lenne, ez pedig egy kiváló lehetőség arra, hogy kicsit a gondolataidba mélyedve rendezd az érzéseidet és megtervezd a jövőbeni programjaidat. Igyekezz rendszerezni azokat a feladatokat, amelyek már biztosan a naptáradba vannak rögzítve, tudd, mi és hogyan következik egymás után, illetve milyen prioritási sorrendben. Bár még csak a hét eleje van, mégis engedd el magad, ne frusztráljon semmi, gyűjts energiát és inspirálódj, hisz elég sok kihívásnak nézel elébe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján úgy érzed, hogy zsákutcában vagy egy bizonyos feladat kapcsán, nem igazán tudsz ugyanis előre lépni. Így azonban a hasznos munka helyett tanácstalanul, egyhelyben fogsz még hosszasan toporogni, mely a hatékonyság szempontjából nem igazán válik majd hasznodra. Igyekezz arra összpontosítani, hogy mégis miképp tudnál a jelenlegi pontról elmozdulni, gondold végig, hogy mit kellene másként csinálnod, illetve hogyan változtass a taktikán ahhoz, hogy kikerülj ebből a helyzetből. Hisz neked is az a célod, hogy mihamarabb előre tudj lépni a siker érdekében, nem igaz?

NYILAS (november 23-december 21)

Egy, a közelmúltban elszenvedett csalódás okán nehezen engedsz közel magadhoz bárkit, nem igazán szeretnéd ugyanis újra feltépni az olyannyira nehezen gyógyuló sebeket. Érthető persze, hogy amennyiben egyszer megégetett magad, abban az esetben a saját érdekedben nem akarsz közelebb menni a tűzhöz, próbáld azonban mégis elengedni a rossz gondolatokat, hiszen így egy idő után azt fogod észrevenni, hogy kikopnak az emberek a környezetedből. Ne hidd, hogy mindenki rosszat akar neked, járj nyitott szemmel és rá fogsz jönni, hogy nem mindenki az akarna ártani!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedben kockázatos dologra készül, melyben te abszolút a veszélyt, a sérülés lehetőségét látod, épp ezért megteszel mindent, hogy felvilágosítsd az illetőt, ő azonban a legnagyobb megdöbbenésedre a vártnál jóval hevesebben reagál, amikor utat kívánsz mutatni neki. Ne legyen emiatt a továbbiakban lelkiismeret-furdalásod, hisz mindent megtettél, ha nem hallgat rád, az az ő dolga. Ha bajba kerül, biztosan meg fogja oldani, ha pedig nem sikerül neki, akkor úgyis keresni fog. Amennyiben így történik, abban az esetben ne zárkózz el előle, biztosítsd róla, hogy a háttérbe vonulva figyeled, hátha úgy hozza az élet, hogy elő kell lépned és felsegítened. Ilyen egy igaz barát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az átlagosnál komolyabb projektet veszel a nyakadba a hét első napján, azzal azonban nem számoltál, hogy a sikerhez vezető út bizony koránt sincs kitaposva. Mielőtt tehát túl mélyre mennél a dologban, előtte mindenképp érdemes tervet, útvonalat készítened, amelynek mentén végighaladva olyan páratlan sikereket érhetsz el, amelyre mindig is büszkén tekintesz majd vissza. Ha nyitott és befogadó vagy, akkor még bizonyosan sokra viheted, az egésznek csupán a szakmai tudásod, az akaraterőd és az általános hozzáállásod a receptje!

HALAK (február 20-március 20)

Egy ideje azon morfondírozol, hogy belevágnál egy új kalandba, izgatja ugyanis a fantáziádat a veszély, az extrémitás. Eddig azonban nem nagyon akadt senki a körneyzetedben, aki támogatott volna az ötletedben, objektív véleményt tudott volna mondani vagy használható tanáccsal szolgálni. Mivel azért ott motoszkál a fejedben, hogy mégiscsak jól jönne egy társ, épp ezért érdemes addig keresgélned, amíg olyan személyt nem találsz, akiben teljes mértékig megbízhatsz, illetve akinek nyugodtan fordíthatsz hátat, nem kell attól tartanod, hogy rád támad. Csak akkor indulj neki a nagy kalandnak, ha megtaláltad hozzá az emberedet!