Napi horoszkóp augusztus 31.: a Kosok számára váratlan helyzet adódik, az Oroszlánok behozhatják a lemaradásukat

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 31.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján váratlanul rizikós helyzet adódik, ahol minden leleményességedre és talpraesettségedre szükséged lehet annak érdekében, hogy ne dőljön dugába hirtelen minden. Mivel elég életrevaló ember hírében állsz, épp ezért most is a helyén van az eszed, pontosan tudod tehát, mit kell csinálni ahhoz, hogy visszafordítsd a vízesés felé sikló csónakot. Pontosan ez az oka annak, hogy annyian megbíznak benned, hogy felelősségteljes feladatokat kapsz, hisz mindig tudod, mit és mikor kell mondani ahhoz, hogy nyerő ember lehess. Természetesen az élethez szerencse is kell, te pedig nem panaszkodhatsz, a mellékelt ábra szerint ugyanis egészen jóban vagy Fortuna istennővel!

BIKA (április 21-május 20)

Eddigi magabiztosságod meginogni látszik a hét első napján, eddig ugyan nem voltak benned kétségek egy bizonyos dologgal kapcsolatban, most azonban a körülmények megváltozni látszanak és egy elbizonytalanít. Mielőtt azonban megfutamodnál, előtte érdemes kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Gondold végig, van-e alapja annak, ami elbizonytalanított és amennyiben alaptalannak tűnt a félelmed, abban az esetben egyszerűen csak menj tovább azon az úton, amelyen elindultál. Ha elhiszed, hogy győzhetsz, győzni is fogsz, ehhez azonban a te magabiztosságod is kell!

IKREK (május 21-június 21)

Mielőtt belevágsz valamibe, előtte mindig szeretsz meggyőződni arról, hogy minden tökéletes, több, lehetséges megoldókulccsal rendelkezel arra az esetre, ha véletlenül porszem kerülne a gépezetbe. Ez azonban elég fárasztó, megállás nélkül görcsösen koncentrálni, egy percre le sem venni a szemed a történésekről. Próbálj meg lazítani, lejjebb engedni az önmagad felé támasztott, időnként talán túl magas elvárásokból és élvezd az Életet. Vannak dolgok, amiket úgy sem tudsz befolyásolni, épp ezért nem érdemes feleslegesen fárasztani magad!

RÁK (június 22-július 22)

Hajlamos vagy túlzásokba esni és a határaidat túllépni csak azért, hogy mások egyenrangú partnerként partnerként kezeljenek egy-egy szituációban. Ezt a bizonyítási vágyat azonban sokan használják ki körülötted, így előbb-utóbb szinten automatikussá válik az, hogy felhasználnak a céljaik eléréséhez, hisz tudják, hogy bármire képes vagy annak érdekében, hogy emberszámba vegyenek. Ezen a ponton azonban érdemes feltenned magadnak a kérdést: mi a fontosabb? Az, hogy a körülötted élőket maradéktalanul kiszolgáld vagy az, hogy önmagaddal békében élve csak arra koncentrálj, hogy te boldog legyél? Meg kell tudnod húzni a határvonalat: meddig tart a mindenkitől elvárható segítségnyújtás, s mikor következik be az a helyzet, amikor egyértelműen kihasználnak. Érdemes erre odafigyelned, csakis a saját érdekedben!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napja abszolút alkalmas lehet arra, hogy behozd a lemaradásodat, mielőtt más feladatok elviszik a fókuszt. Épp ezért használd ki a lehetőséget és vess számot azzal, hogy minek érkezett el a határideje és mi az, ami a halasztható kategóriába esik. Hidd el, sokkal kevésbé fogsz éjszakánként álmatlanul forgolódni az ágyadban, ha minden égető tehertől sikerül megszabadulnod. A nap hátralévő részében aztán érdemes áthívnod a legjobb barátnődet egy finom kávéra, hisz vele mindenről tudsz fesztelenül beszélgetni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Intenzív, dolgos napokat tudhatsz magad mögött, a hétvége ugyanis a legkevésbé sem a pihenésről, az ejtőzésről szólt, sokkal inkább arról, hogy kiszolgálj másokat és mindenki arcán maradéktalanul elégedett mosolyt láss. A nagy megfelelési kényszerben azonban ne feledkezz meg arról, hogy időnként neked is jár a pihenés, épp ezért nyugodtan add át magad a kikapcsolódásnak, hisz az én-idő legalább olyan fontos, mint az, hogy mások boldogok legyenek körülötted. Koncentrálj magadra, menj el shoppingolni, keress egy jó masszázsszalont, találj olyan elfoglaltságot, amellyel kapcsolatban úgy érzed, hogy kicsit feltöltődhetsz általa. Hidd el, minden és mindenki megvár, te csak a saját lelki épülésedre fókuszálj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Noha úgy indulsz neki egy bizonyos feladatnak a hét első napján, hogy magad sem nagyon bízol a sikerben, mégis ha megfelelő taktikát tudsz kidolgozni, esetleg még a körülötted lévőket is bevonod a dologba, akkor jól sülhet el a helyzet. Bízz magadban, hisz az elmúlt időszakban annyi tapasztalatot szereztél, amellyel a kisujjadból ki tudod rázni a megoldást. Ne hagyd magad befolyásolni, csak menj a megkezdett úton és légy magabiztos, hidd el, menetközben minden a helyére kerül majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Együtt kell működnöd valakivel a hét első napján, aki nálad jóval nagyobb tapasztalattal bír, amit minden lépésnél éreztet is veled, neked pedig egyre inkább fogy a magabiztosságod és a sikerbe vetett hited. Így azonban nem fogtok tudni semmifajta pozitív eredményt elérni, épp ezért érdemes leülnöd az illetővel és tisztáznod, hogy mik az aggályaid. Másképp ugyanis nem fog menni a hosszútávú együttműködés sem, amely automatikusan feleslegessé teszi az erőfeszítéseiteket. Amennyiben az illető nyitott és intelligens, abban az esetben be fogja látni, hogy így valóban semmi értelme a dolognak, hisz egy focimeccset sem egyedül játszik le valaki, kellenek olyan csapattársak, akik adott esetben a gólpasszt adják!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, az életed egy nagy, hullámvasúton történő utazás, amelynek során épp egy elég rizikós szakaszhoz értél. Viszonylag nagy kockázatot kell ugyanis hoznod annak érdekében, hogy irányban maradhass és ne ess ki ebből a bizonyos kocsiból, ehhez pedig sem kedved, sem energiád nincsen már. Borzasztóan fárasztónak találod ugyanis azt, hogy mindig éberen kell figyelned, hogy sosem ereszthetsz le és kapcsolódhatsz ki felhőtlenül, hisz akkor nagy eséllyel kudarcba fullad minden. Ezen a ponton tehát érdemes elgondolkodnod, hogy mindenáron menned kell-e még egy további kört ezen a bizonyos hullámvasúton, avagy bátran úgy döntesz, hogy kiszállsz és egy kevésbé kockázatos életet választasz. A döntés a te kezedben van, minden csak azon múlik, hogy menyire vastag a krétád, amivel meghúzod a határvonalat! Légy bátor!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján olyan szituációba kerülhetsz, ahol nem lesz más választásod, mint bátran felvállalni a véleményedet, még ha ezzel fel is borzolod a kedélyeket néhány emberben. Érthető módon nincs is nagyon ínyedre a dolog, mivel azonban nem maradt más választásod, így vedd elő azt a diplomáciát, amely különösen jellemző rád és egész nyugodtan foglalj állást. Légy határozott, ugyanakkor kerüld el a "ki, ha én nem" kommunikáció látszatát, hisz azzal csak ellenszenvet válthatsz ki másokból, ráadásul nagy valószínűséggel a szavaid is hitelüket veszíthetik. Hidd el, a kevesebb néha több!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Felelősségteljes döntés előtt állsz, s mivel nem szeretnéd semmiképp elhibázni a dolgot, így félsz kimondani a végső szót. Mindemellett azzal is pontosan tisztában vagy, hogy hamarosan le kell zárnod azt, ami most már csak hátráltat és mintegy fojtogatva telepszik rá a mindennapjaidra. Mivel az áldozat szerepét nem akarod sokáig játszani, gyorsan döntsd el, hogy mi a célod, s miképp zárd le azt az ügyet, ami már semmi jóval nem kecsegtet. Hidd el, sokkal kevesebb álmatlan éjszakád lesz, ha ki mered végre mondani, hogy fekete vagy fehér!

HALAK (február 20-március 20)

Ugyan nem vagy az az első kudarc után megfutamodó ember, a hét első napján mégis azt érzed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, hogy nem érdemes erőltetned, hisz akárhányszor fogsz nekifutni, mindig visszapattansz majd róla. Mielőtt azonban végleg feladnád a dolgot, előtte nem ártana leülni és végiggondolni, mit és hogyan kellene máshogyan csinálni ahhoz, hogy az események olyan fordulatot vegyenek, ami elvezet a célodig és nem fullad kudarcba a harmincharmadik próbálkozásod is. Amennyiben ugyanis most feladod, soha nem fogod megtudni, mi lett volna, ha továbbmész, s akkor milyen véget érhetett volna az ügy. Állj fel, porold le magad és indulás tovább!