Napi horoszkóp április 8.: a Rákok borzasztóan vágynak valamire, a Skorpiók váratlan akadályokba ütköznek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 8.

KOS (március 21-április 20)

A hét közepén minden erővel próbálsz eltüntetni egy számodra kellemetlen dolgot, még mielőtt a környezeted tudomást szerezne róla, ezzel azonban csak azt éred el, hogy akkor fog kibukni az egész, amikor nem is számítasz rá, s emiatt nem biztos, hogy felkészülten fogsz reagálni. Érdemes tehát mérlegelned, hogy vállalod-e mások előtt is a tévedésedet vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a fejed felett, hogy bármikor fény derülhet mindenre. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes derékkal élni, mintsem örökké ködösíteni. Egyszer kell csak túlesned rajta, utána mázsákkal könnyebb lesz a lelked!

BIKA (április 21-május 20)

Igencsak bosszant, hogy van valaki a környezetedben, aki mindenáron bele szeretne szólni az ügyeidbe, állandóan tudálékoskodik, te pedig a legszívesebben elküldenéd a fenébe, ám eddig sikerült türtőztetni magad. A hirtelen meggondolatlanul kimondott bántó szavak helyett azonban érdemes végiggondolnod a helyzetet, s inkább csak finoman hívd fel az illető figyelmét arra, hogy magad is pontosan tudod, melyik ösvényen kell haladnod. Soha ne feledd, ha arrogánsan elutasítasz valakit, aki nem is biztos, hogy rosszat akar, azzal csak kellemetlen helyzetbe sodorhatod magad!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén borzasztóan kimerültnek érzed magad, hogy egyhuzamban tudnál aludni akár egy egész hetet is. Most már ne is vállalj új feladatokat, igyekezz a meglévőekre koncentrálni annak érdekében, hogy jusson időd magadra is, egy jó kis masszázs például csodákra képes. Ne hagyd, hogy bárki eltérítsen ettől a szándékodtól, hiszen te voltál az, aki topon volt, itt az ideje tehát átadni másnak a stafétabotot!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívüli módon vágysz valamire, rengeteg áldozatot is képes lennél meghozni érte, ám azt közben nem veszed észre, hogy illúziókat kergetsz. Sokszor nehéz beletörődni, ha valami elérhetetlen, ám azt érdemes megtanulnod, hogy sokkal jobb még azelőtt elengedni el bizonyos dolgokat, mielőtt nagyon beleélhetnéd magad. Próbálj racionálisabban látni különböző helyzeteket, nem biztos ugyanis, hogy az álmodozás mindig célravezető. Ez jó dolog, néha szükség is van rá, de ami nyilvánvalóan nem megy, arra nem érdemes az időt pazarolni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem úgy haladnak a dolgaid, ahogyan azt szeretnéd, ami eléggé frusztrál, ennek okán kezded elveszíteni a lelkesedésedet. Amennyiben elég fontos azonban számodra az a cél, amit kitűztél magad elé, érdemes elgondolkodnod és mérlegelned, hogy min kellene változtatnod ahhoz, hogy sikerre vidd az ügyet, és olyan tempóban haladhasson minden, ahogyan azt korábban elképzelted. Ha most azt mondod, hogy elég volt és hátat fordítasz a dolognak, valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned elegendő kitartás. Ezért ha szükségét látod, inkább pihenj meg rövid időre annak érdekében, hogy aztán erőtől duzzadva ismét belevethesd magad a munkába!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Parázs vitába keveredsz valakivel a hét közepén, aki számon akar kérni valamit rajtad, amihez semmi köze és ez téged rettentően felháborít. Mivel nem tartozol senkinek elszámolnivalóval, nem is érdemes emiatt felhúznod magad. Arra meg végképp semmi szükség, hogy hirtelen dühödben olyasmit mondj, ami megmérgezheti a kapcsolatotokat, ezért sokkal bölcsebben teszed, ha megőrzöd a hidegvéredet és higgadtan elmagyarázod az illetőnek, hogy nem gondolnád, hogy magyarázattal tartozol neki, de ha már itt tart a dolog, szívesen beszélgetsz vele. Tartsd azonban szem előtt, hogy nem kell a legbensőbb titkaidat is kiadnod csak azért, mert valakit hajt a kíváncsiság!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mások értékrendje szerint próbálod élni az életedet, miközben te is tudod, hogy nem ez a helyes út, így el kell döntened, hogy a szíved szerint mit választanál. Amennyiben úgy véled, hogy a saját elveid szerint kell cselekedned, abban az esetben állj a sarkadra és közöld határozottan mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagadat, s nem az vezet, hogy megfelelj másoknak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén váratlan akadályokba ütközöl, emiatt veszélybe kerül az általad elvárt eredmény is egy igen fontos projekt kapcsán. Ne rettenj meg azonban egy kisebb bukkanótól, hisz a gátfutók sem kerülik ki a gátat a futóversenyen. Tekints úgy erre a helyzetre, mint egy izgalmas kihívásra, s ha bízol magadban, biztosan képes leszel megküzdeni vele. Ha viszont azonnal nyúlcipőt húzol és megfutamodsz, az könnyen rányomhatja hosszú időre a bélyegét az egész életedre. Ha meghátrálsz, akkor a gyávaságod miatt jó ideig lelkiismeret-furdalásod lesz, ezért inkább vegyél egy nagy levegőt és állj bele két lábbal a helyzetbe. Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú idő után úgy tűnik, jó úton haladsz a siker felé, minden sínre került, a szerelmi életed is úgy alakul, ahogyan szeretnéd, s úgy látod, semmi nem zavarhatja meg ezt az idilli állapotot. Mielőtt azonban végképp elszállnál, ne feledd, hogy a saját boldogságod rajtad is múlik, s ezért tegyél meg minden tőled telhetőt, dolgozz a sikerért és minden egyes nap légy hálás azért, mert jól alakulnak a dolgaid. Soha ne felejtsd el, hogy egy kapcsolat mindig két emberen múlik, így neked is bele kell adnod apait-anyait! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén arra jössz rá, hogy borzasztóan unod az egyhangúságot, szíved szerint tehát felkavarnád kissé az állóvizet. Ennek okán egészen extrém kalandok is eszedbe jutnak, ám arra érdemes figyelned, hogy a realitások talaján maradj. Nincs azzal probléma, ha feszegeted a határaidat, ha kimozdulsz a komfortzónádból, de csak óvatosan! Kizárólag olyasmire vállalkozz, ami tényleg sikerélményekkel kecsegtet, egyszóval semmiképpen ne fuss fejjel a falnak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Akad valaki a környezetedben, aki kissé arrogánsan kommunikál ma veled, amit kifejezetten sértőnek találsz. Mivel ez a stílus számodra teljesen elfogadhatatlan, igyekezz határozottan, de semmiképpen nem bántó módon megértetni az illetővel, hogy ilyen stílusban veled ne beszéljen, hisz te is tudsz hasonlóképp megnyilvánulni, mégis van benned annyi intelligencia, hogy visszafogd magad. Ne ítélj azonban elhamarkodottan, hisz az illetőnek talán csak rossz napja van, nem is biztos, hogy szándékos volt a bántó megnyilvánulás. Ám ha mégsem erről, hanem valamilyen súlyos jellemhibáról lenne szó, ne foglalkozz tovább a dologgal, hiszen annyi értékes emberrel vagy körülvéve, így nem kell senkitől eltűrnöd az alpári hangnemet.

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül súlyos teherként nehezedett rád egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél, így nem sikerült lezárnod a dolgot. Ezúttal azonban az élet kényszerít rá, hogy ismét szembenézz vele, a múltad ugyanis nem túl kellemes formában köszön ma vissza. Ne ess azonban kétségbe, nem is kell világgá kürtölnöd semmit, ám tegyél meg mindent azért, hogy mihamarabb tényleg pont kerülhessen az ügy végére annak érdekében, hogy az ne lehessen hatással sem a jelenlegi, sem a jövőbeli életedre. Jobb, ha a saját lelkiismereted miatt is így cselekszel!