Napi horoszkóp április 6.: a Bakoknak érdemes rugalmasabban gondolkodniuk, a Halak minőségi időt tölthetnek a szeretteikkel

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 6.

KOS (március 21-április 20)

Valakitől a környezetedben rettenetesen tartasz, nem mered a hangod sem hallatni előtte, mert érzed rajta, hogy egyáltalán nem szimpatizál veled. Félelmed másoknak is feltűnik, noha nem értik, mi az oka. Ezt azonban nem kell mindenkivel feltétlenül megosztanod, csupán azoknak mondd el, akikben valóban megbízhatsz. Egyébiránt lehet, hogy csupán te vizionálod a jelenséget, hisz előfordulhat, hogy ez a személy nem is olyan félelmetes, mint amilyennek tűnik, talán ha nyitsz felé és megpróbálód a valódi énjét megismerni, lehet, hogy még jó viszonyba is kerülhettek!

BIKA (április 21-május 20)

Általánosságban véve nagyobb csalódások után mindig idő kell ahhoz, hogy újra bízni tudj a másikban. Nincs ezzel semmi baj, ne sürgesd magad, csak akkor nyisd meg ismét a szíved, ha már teljesen biztos vagy az érzéseidben. Hidd el, ha igazán szeretnek, meg fogják érteni, mi az, ami egyenlőre visszatart és mi miatt vagy bizalmatlan. Ha valakin azt látod, hogy tiszta szívvel, hátsó szándékok nélkül közeledik, magadtól fogsz megnyílni és elfogadni a másikat. Ha sürgeted, csak azért, hogy mihamarabb szeretve legyél, nem biztos, hogy nem fogsz mellényúlni. Inkább légy megfontoltabb a hosszútávú boldogságod érdekében!

IKREK (május 21-június 21)

A kelleténél keményebb szívű vagy önmagaddal szemben, bár a környezeted a legvajszívűbb embernek ismer. Olyasfajta korlátokat állítasz fel a saját életedben, amely nem-igen teszi lehetővé azt, hogy élvezz bizonyos helyzeteket, hogy lazíts, hogy felhőtlenül örülj. Ne akard ilyen szigorúan élni az életed, hisz neked is csak egyetlen van belőle, épp ezért a józan ész határain belül csinálj olyasmit, ami boldoggá tesz, ami elfeledteti veled a pillanatnyi problémákat és másokhoz hasonlóan kiszakít a mindennapi monotonitásból. Szeresd önmagad, hisz ha te nem vagy kibékülve magaddal, hogy várnád, hogy mások elfogadjanak? Több önbizalom - boldogabb élet, ne feledd, így vagy jó, így vagy elég!

RÁK (június 22-július 22)

A hosszú hétvége utolsó napján lehetőséged adódik arra, hogy meghozz egy régóta halogatott döntést, amely ezután majd nem befolyásolja és nehezíti tovább az életed. Egészen eddig nem tudtad eldönteni, hogy merre is kellene indulnod, ám Húsvét hétfőn megérkezik az egyértelmű jel arra, hogy végre kimondd, amit már régen ki kellett volna. Nagy megkönnyebbülést hoz számodra, hogy nem lesznek ezután álmatlan éjszakáid és nem ül többé semmilyen bogár a füledben. Ne késlekedj, változtass, hisz egészen eddig erre a pillanatra vártál, hogy elindulhass egy másik úton, a boldogságod és a teljes értékű életed felé. Ma tedd meg, amit lehet, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy hozza az Élet, hogy lassan el kell gondolkodnod azon, hol is tartasz a megkezdett utadon, mit szeretnél elérni és melyek a további céljaid a jövőben. Ehhez azonban önvizsgálatot kell tartanod, s minden képességedet, tudásodat és a határaidat is figyelembe kell venned. Ha mindezek után hiányérzeted van, akkor valamin változtatnod kell. Ne késlekedj, mert ma még megteheted azokat a szükséges lépéseket, amelyek a boldog és elégedett élethez szükségesek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmiről szerzel tudomást Húsvét hétfőn, amelyet legszívesebben azonnal világgá kürtölnél, hisz nem csak téged érint, hanem a közvetlen környezetedet is. Mivel azonban bajt hozhat a fejedre, ha hamarabb jár a szád, mint az agyad, épp ezért igyekezz minél nagyobb erőfeszítéssel diszkréciót gyakorolni és megtartani az akaratodon kívül rád kényszerített titkot. Lehet, hogy most nem egyszerű a helyzeted, de gondolj csak bele, mennyire bonyolítaná meg az életed, ha különösebb utánajárás nélkül olyasmikről beszélnél hangosan, amelyek hitelességéről meg sem bizonyosodtál. Na ugye, hogy jobb hallgatni egyelőre... Nyugalom, eljön majd a te időd is, csak mindent a megfelelő pillanatra kell hagyni addig pedig koncentrálj más dolgokra. Tudod, egyik lábad a másik után tedd, abból nem lehet baj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan szerencsés helyzetben vagy, hogy azzal foglalkozhatsz, amit igazán szeretsz és amiben ki tudsz teljesedni. Nincs okod panaszkodni, nem is teszed, egyszerűen elégedett vagy saját magaddal és azzal, amit eddig elértél. Mindenképp menj tovább ezen az úton mert ez a te utad, az az ösvény, amely elvezet majd oda, ahol a boldogság, a siker és a csillogás vár majd. Légy magabiztos és mutasd meg a világnak, miféle szupererő tesz olyan különlegessé!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nehéz és felelősségteljes döntést kell meghoznod Húsvét hétfőn, hiszen egy bizonyos probléma végképp kezd már a fejedre nőni. Első pillanatban megrémít, hisz nem vagy hozzászokva ilyen jellegű döntésekhez, félsz, hogy ne okozz vele csalódást senkinek, ám ahogy telik az idő, rá kell jönnöd, hogy akárki akármit mond, érdemes volt erre az elhatározásra jutnod. Nagy tehertől szabadulsz meg ugyanis, amely nem nyomasztja többé a lelked és ez határozottan boldoggá tesz. Ne táncolj vissza csak azért, mert egyeseknek ez nem tetszik, ha már elindultál, menj is végig az úton. A döntésedért ugyanis csak magadnak tartozol felelősséggel!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, akivel ugyan különösebben nem ápolsz közeli kapcsolatot, mégis ezúttal téged látott alkalmasnak arra, hogy egy meglehetősen bizarr kérdésben segíts neki. Első körben nem is nagyon tudod mire vélni a segítségkérést, ám mégis úgy döntesz, hogy mellé állsz és támogatod. Ez mind nemes lélekre vall, de légy óvatos, ne hagyd magad semmi olyasmibe belerántani, amelyből aztán neked is nehéz lesz kimászni. Igyekezz egy bizonyos határvonalon belül maradni és ha égni kezd a lábad alatt a parázs, csak hozd nyugodtan a tudtára, hogy ez már több annál, mint amiben te segíteni tudnál. Járj nyitott szemmel, nehogy a nagy segítésben orra bukj!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve szereted a kontroll tartani minden ügyed felett, kifejezetten nem szereted a váratlan helyzeteket, s ha bárki a környezetedben akaratodon kívül változásra vagy változtatásra késztet, akkor gyakorlatilag azonnal letorkollod az illetőt, a legkevésbé sem vagy ugyanis híve a számodra szokatlan megoldásoknak. Nyilvánvalóan megvannak az előrelátás és tervezés előnyei is, azt is el kell azonban fogadnod, hogy mindenre nem tudsz te sem befolyást gyakorolni, hiszen neked sincs földöntúli erőd. Bizonyos helyzetekben próbálj rugalmasabb lenni és engedni az elveidből, mert könnyen lehet, hogy éppen mások szolgálnak majd használható ötletekkel ahhoz, miként érd el a céljaidat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Eleged van abból, hogy mindig másokra vársz, s belefáradtál abba, hogy a külvilágtól tedd függővé minden lépésedet. Épp ezért elérkezett a pillanat, hogy a saját lábadra állj, hogy önálló döntéseket hozz bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Függetlenedj a többiektől, indulj el a saját utadon és ne engedd többé, hogy mások bármilyen tekintetben befolyásolják a döntéseidet. Persze kezeld ésszerű keretek között a kapott tanácsokat, lehetséges ugyanis, hogy olyasfélét kapsz, amelyet érdemes lehet megfontolnod!

HALAK (február 20-március 20)

A Húsvét hétfőt szenteld olyan embereknek, akikkel nem kell kényszeredett mosollyal az arcodon, kényelmetlen helyzetben üldögélned, akikkel nem kell jópofiznod, hisz semmilyen közeli kapcsolat nem fűz hozzájuk. Olyan emberekkel vedd ma körbe magad, akik jól ismernek és úgy fogadnak el, ahogy vagy, nem akarnak megváltoztatni és semmilyen felvett szerepet nem kell eljátszanod azért, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe. Csináljatok közös programot, csapjatok egy nagy közös ebédet, grillezzetek a kertben, beszélgessetek, igyatok meg egy pohár bort, kapcsolódjatok ki együtt!