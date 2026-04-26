Napi horoszkóp április 26.: a Mérlegek önfeláldozó hozzáállásuknak köszönhetik a népszerűségüket, a Bakok új utakra tévednek

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 26.

KOS (március 21-április 20)

Komoly döntés előtt állsz, melyről pontosan tudod, hogy nem hozhatod meg elhamarkodottan, az érvek és a körülmények alapos végigzongorázása nélkül. Most csakis erre az egyetlen dologra koncentrálj, mindent járj körbe, mielőtt elhamarkodottan mondanád ki a végszót és netalán később jössz rá, hogy talán jobb lett volna alaposabban végiggondolni a folyamatot, vagy megváltoztatni a forgatókönyvet. Úgy gondolkodj, hogy amennyiben már elindult a folyamat, annál nehezebb lesz visszafordulnod. Most van lehetőséged arra, hogy racionális döntést hozz, így használd ki azt, hogy van egy kis szabadidőd, amikor erre az egyetlen dologra összpontosíthatsz!

BIKA (április 21-május 20)

Az elmúlt néhány nap monotonitása után ma végre megcsillanhat a siker egy bizonyos ügyben, amelyen most már hosszú ideje dolgozol. Nagy örömmel tölt el, hogy nem volt hiábavaló az a rengeteg idő és energia, amit a dologra áldoztál, így most teljes joggal fürödhetsz a csillogásban. Ne engedj olyan személyeket a dobogó közelébe, akik csak a babérok learatásához sorakoznak mögötted, védd meg az általad elért eredményt, hisz ha ezt a bizonyos utat te tetted meg, akkor ragaszkodj ahhoz, hogy te élvezhesd a munka gyümölcsét és téged ismerjenek el érte. Ne hagyd magad!

IKREK (május 21-június 21)

Kissé Elbizonytalanodni látszol, nem tudod, merre is kellene továbbmenned ahhoz, hogy ne kerülj tévútra, a folyamatos aggódás azonban rendkívüli módon frusztrál. Ne helyezz azonban semmiféle nyomást magadra, akkor sem lesz világvége, ha esetleg tévútra kerülsz, hisz van benned annyi talpraesettség, hogy ne jelentsen nagyobb gondot az, hogy ismét irányba kerülj. Ne siess el semmit, adj időt magadnak, esetleg kérdezz meg másokat, akik számodra is hitelesek. Fogadd meg a tanácsaikat, hisz bizonyos dolgokban jóval tapasztaltabbak, érdemes tehát rájuk támaszkodni. Ott lesz a megoldás, ahol nem is gondolnád, épp ezért érdemes nyitott szemmel járnod!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján végre nem szorongat semmiféle határidő, épp ezért kicsit utolérheted magad azokkal a háttérbe szorult tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek eddig vártak arra, hogy legyen időd befejezni őket. Szép sorjában vedd tehát elő valamennyit és minden puzzle-darabot illessz a helyére annak érdekében, hogy ne okozzon semmi a későbbiekben álmatlan éjszakákat. Ne feledkezz meg azonban a pihenésről sem, amennyiben sikerült valamennyi feladatnak pontot tenned a végére, abban az esetben add át magad a kikapcsolódásnak egy otthoni pattogatott kukoricás mozimaraton keretein belül!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Annak ellenére, hogy egy viszonylag világlátott, tapasztalt embernek gondolod magad, mégis gyakran megdöbbent az, ahogy mások képesek átgázolni az embertársaikon, abszolút tisztességtelen eszközökkel, olyan javakhoz jutva, amelyek egyáltalán nem illetik meg őket. Nem érted, hogyan képesek mások csalással győzni, amíg te a tiszta játék híve vagy. Ne légy azonban naiv, sajnos a világ nem egy tündérmese, a téged körülvevő négy falon kívül bizony a nagy hal megeszi a kishalat. Ugyanakkor ne törődj semmivel és senkivel, csak játssz úgy, ahogyan eddig, hisz akkor nyugodt lélekkel nevethetsz a játék végén. Az, hogy mások hogyan, s miként jutnak előre, ne foglalkoztasson, hisz ha tisztességtelen eszközökkel próbálnak bármiféle előnyre szert tenni, előbb-utóbb úgyis az arcukban csattan az egész. A lényeg, hogy a te lelkiismeretes tiszta legyen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A legnagyobb bosszúságodra be kell látnod, hogy hacsak nem vagy vezető beosztásban, abban az esetben nem fogod tudni megválasztani a kollégáidat, így nincs más választásod, mint elfogadni a munkakerülőket és nem arra pazarolnod az értékes energiáidat, hogy azon morfondírozz, mások vajon miért nem rendelkeznek ugyanazon munkamorállal, mint te. Mivel azonban ezeket a világmegváltó kérdéseket egyedül nem fogod tudni megoldani, épp ezért igyekezz a saját feladataidra koncentrálni és ne hagyd, hogy mások negatívan befolyásolják. Hidd el, a Karma dolgozik, ezek az emberek tehát majd a saját kárukon tanulják meg a tisztesség csínját-bínját, ha nem is ma, de egyszer biztosan!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abszolút önfeláldozó ember hírében állsz, mindig minden tőled telhetőt megteszel másokért, azokat az ügyeket pedig különösen a szíveseden viseled, amelyekben a számodra fontos emberek érintettek. Ennek okán sajnos elég sokan kihasználnak, hisz akik számodra fontosak, azoknak a személyeknek nem biztos, hogy te is ugyanolyan helyet foglalsz el a szívükben. Épp ezért sokszor csalódással tölt el a tudat, hogy senki nem vállal át a válladat nyomó terhekből, hogy egyedül kell küzdened az eléd háruló akadályokkal. Semmi baj, attól leszel erősebb, hogy egyedül éred el az általad kitűzött célokat és ne, szorulsz mások támogatására. Azt azonban érdemes végiggondolnod, hogy vajon megéri-e áldozatokat hoznod olyanokért, akik érted a pocsolyát sem lépnék át, nemhogy óceánokon szeljenek keresztül!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a környezetedben féltékeny rád a sikereid miatt, ezért lépten-nyomon megpróbál ártani neked. Te mély megdöbbenéssel veszed észre, hogy csak azért, mert az ő füve haloványabb a tiédnél, azért akar keresztbe tenni neked. Mielőtt azonban felülnél erre a lóra és azzal foglalatoskodnál, hogy mások miért ilyenek vagy olyanok, csakis azzal foglalkozz, ami előre visz, ne is törődj azokkal a nyújtózkodó karokkal, amelyek próbálnak visszarántani, hisz nekik fogalmuk sincs, milyen az, amikor a másikat önzetlenül támogatják és vele örülnek a sikernek. Te csak önmagadra koncentrálj és ne akarj világbékét teremteni, hisz a hátsó szándékú emberek számára a béke ismeretlen fogalom!

NYILAS (november 23-december 21)

Bármilyen nagy fába is vágod a fejszédet, mindig támogat a környezeted, a családod, a barátaid, mely tudat a nehezebb időkben is bátorít és lendületet ad. Légy hálás azért, hogy nem vagy egyedül, hogy nem kell semmi olyasmivel egymagadban megbirkóznod, ami a szokásosnál nagyobb falat lehet, hisz rengeteg a támogató és segítő ember körülötted. Biztosítsd ezeket az embereket arról, hogy az érzés kölcsönös, hisz te is ott vagy mellettük, bármiről is legyen szó. Ezek a legértékesebb emberi kapcsolatok, ahol nem kell egy bizonyos álarc alatt izzadnod, hogy valaki másnak mutasd magad, mint aki valójában vagy. Becsüljétek meg egymást!

BAK (december 22-január 20)

Új utakra tévedsz, amelyeken azelőtt nem jártál még, épp ezért kissé bizonytalan vagy, hisz fogalmad sincs, mikor eshetsz hasra. Félelmeid azonban általad kreált és túlmisztifikált félelmek, valójában egyelőre semmi jelét nem látod ugyanis annak, hogy bármiféle negatív esemény következne be. Vedd fel tehát a szöges cipőd, hisz noha olyan ösvényen gyalogolsz, ahol nincs már turistajelzés sem, rengeteg az akadály, és sűrű a bozót is, mindennek ellenére hallgass a megérzésedre, le ne térj az útról, hisz ha kitartasz, el fogod érni azt a célt, amely felé indultál.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az a személy vagy, aki minden körülmények között fel meri vállalni önmagát, a világról alkotott véleményével együtt, erre pedig roppant büszke vagy. Mivel azonban nem mindenki ért egyet azzal, hogy kidüllesztett mellkassal jársz, épp ezért egyfajta ellenszenvvel tekintenek rád, így is kezelnek, mivel nem is értik, hogy lehet valaki ennyire magabiztos minden tekintetben. Mivel mindig lesznek olyanok, akik a véleményed miatt nem szimpatizálnak majd veled, épp ezért nem is leszel mindig mindenkinek a szíve csücske. Neked azonban nem kell foglalkoznod azzal, hogy mások hogyan ítélnek meg, elsősorban ugyanis saját magadnak, illetve a közvetlen környezetednek kell megfelelned. Ne foglalkozz mindig másokkal, hisz abból nem-igen lehet egy ilyen magabiztos egyéniséget táplálni!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége folyamán végre sikerül észrevenned azokat a jeleket, amelyek hozzásegíthetnek ahhoz, hogy végül minden tekintetben magabiztos döntést hozhass. Most, amikor tisztábban látsz az eddigieknél, egész nyugodtan mondhatsz ki olyan dolgokat is, amelyektől eddig féltél, ám annak valószínűleg az volt az oka, hogy nem láttad racionálisan a szituációt. Most már azt is nyugodtan beláthatod, hogy felesleges céltalanul futni olyan köröket, amelyekben úgysem vagy kompetens, befolyásolni meg aztán főleg nem tudod. Tedd a dolgod, ahogy eddig is, add bele minden tudásod és tapasztalatod és meglátod, megy majd minden, mint a karikacsapás!