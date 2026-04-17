Napi horoszkóp április 17.: a Rákoknak nem érdemes felesleges terheket a vállukra venniük, a Mérlegeknél valaki átlép egy bizonyos határt

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 17.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívül nagy megdöbbenéssel konstatálod a hét utolsó munkanapján, hogy valaki keresztbe akar tenni neked, annak ellenére, hogy te mindenben igyekeztél eddig segíteni, az illető azonban számodra érthetetlen okoknál fogva mégis ellened fordult. Semmi esetre se kertelj, kérdezz rá azonnal, hogy mi a szándéka ezzel és vajon belegondolt-e, hogy egyetlen percig nem fogod hagyni, hogy keresztülgyalogoljon rajtad. Mindenképp hozd világosan a tudtára, hogy ezután nemhogy rád ne számítson, de másokat is le fogsz beszélni arról, hogy segítsen neki!

BIKA (április 21-május 20)

Magadra vállaltad egy bizonyos feladat elvégzését, amit azonban nagyon megbántál, hiszen rengeteg idődbe és energiádba kerül, hogy a tőled megszokott módon megfelelj a kihívásnak. Ám most már nincs visszaút, muszáj végigvinned a folyamatot annak érdekében, hogy másoknak ne okozz csalódást. A szükséges tudás megvan benned, kellőképpen tapasztalt is vagy, pontosan tudod tehát, hogyan oldd meg a helyzetet, így nincs más teendőd, mint nekiveselkedni és végigmenni a megkezdett úton! Hajrá!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszabb ideje piszkál egy bizonyos dolog, egészen idáig azonban nem akartál szembenézni vele, a dolog kényelmetlensége ugyanis arra sarkall, hogy megoldás helyett elodázd. Be kell azonban látnod, hogy ez így hosszútávon nem lesz működőképes, valamit kezdened kell vele, hisz minél tovább húzod az időt, annál jobban nyomasztani az egész helyzet. Szedd tehát össze magad, vágj bele, hisz ha sikerül legyőznöd a félelmeidet és a gátlásaidat, s lezárod ezt a dolgot, akkor bizony sokkal felszabadultabbá válsz majd.

RÁK (június 22-július 22)

Olyan terhet veszel a válladra a hét utolsó munkanapján, amivel normális esetben neked semmi dolgod nem lenne, ám mivel látod, hogy mások nem foglalkoznak vele, úgy gondolod, hogy neked kell megoldanod a helyzetet. Emellett azonban van neked saját feladatod is bőven, tehát nem biztos, hogy még újabbakat kell keresned. Hagyd, hogy azok oldják meg ezt a kényelmetlen szituációt, akik a bajt okozták, te meg csak a magad dolgaira figyelj. Mindig is lesznek olyan emberek körülötted, akik nem vállalják a felelősséget, hanem másokra mutogatnak, ám ez legyen az ő bajuk, ne a tiéd!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú idő után a hét utolsó munkanapján pont kerülhet egy általad fontosnak tartott ügy végére, ami már régóta húzódott, s egészen mostanáig rengeteg kellemetlenséget okozott neked. Ma azonban váratlanul meglendül a szekered és végre ehetőséged adódik arra, hogy végleg lezárhasd a dolgot és tovább léphess, éppen ezért érdemes megragadnod az alkalmat. Ne akarj azonban többet kihozni a helyzetből, mint amennyi benne van, elégedj meg azzal, ha egyáltalán a hátad mögött tudhatod az egészet, ez sem kevés ugyanis, nem utolsó sorban pedig a megnyugszik a lelkiismereted, így ez tiszta haszon!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján nagy elánnal dolgozol egy bizonyos ügyön, amelynek azonban egyáltalán nem garantált a pozitív végkimenetele. Ügyelj arra, hogy ne minden erődet erre az egyetlen dologra vesztegesd el, hisz akkor nem marad majd más feladatok teljesítésére sem időd, sem energiád. Természetesen teljes erőbedobással küzdj, amíg értelmét látod, de ismerd fel, ha eljött a pillanat, amikor már teljesen felesleges egyetlen további lépést is tenned. Abban az esetben gyorsan zárj le mindent és azonnal lépj tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Igyekszel ugyan egy ideje minden erőddel tolerálni valakit, aki az idegszálaidon táncol folyamatosan, a hét utolsó munkanapján azonban elérkezik nálad is a pont, amikor elszakad az a bizonyos cérna. Érthető módon elragad a hév és olyasmit találsz mondani, amit a másiknak elég rosszul eshet. Kérj elnézést, azt azonban semmiképp ne engedd, hogy bárki szórakozzon veled, hiszen te sem vagy robot, akivel a végtelenségig meg lehet bármit tenni. Legközelebb az illető legalább már tudni fogja, hol van a toleranciaküszöböd, amelyet a saját érdekében nem érdemes átugrálnia!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagyon erősen kötődsz bizonyos személyekhez, ha valami véget ér, hajlamos vagy kifejezetten negatív hangulatba kerülni. Mindennek ellenére ne rettenj vissza attól, ha az életedben új fejezet kezdődik. Be kell látnod, hogy a világ folyamatosan változik körülötted, semmi sem tart örökké, akármennyire is szeretnéd. Ha görcsösen, foggal-körömmel küszdesz valamiért, azt elég nagy valószínűséggel el fogod veszíteni. Tanuld meg elengedni azt, ami elmúlt és akkor sokkal könnyebben lépsz majd tovább!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, valaki a hátadon felkapaszkodva próbál sikereket elérni ahelyett, hogy inkább segítséget kérne tőled, amit valószínűleg nem is tagadnál meg tőle. Mivel senki, így te sem szereted ezt a fajta hozzáállást, épp ezért igyekezz mihamarabb az illető tudomására hozni, hogy ez így nem működik. Bátran mondd meg neki, hogy átlátsz rajta, s jobb, ha elfogadja, hogy a sikerért mindenkinek meg kell dolgoznia. Te sem kaptál semmit ajándékba, így valószínűleg neki sem fog a szájába repülni a sült galamb. Bízz benne, hogy megérti, s a továbbiakban nem téged akar kihasználni!

BAK (december 22-január 20)

Végeláthatatlan úton menetelsz, fogalmad sincs, hol a vége, nem annyira érzed már a motivációt sem, tulajdonképp céltalanul mész előre. Mivel annak idején kitűztél magad elé egy bizonyos célt, mely akkor fontos volt számodra, épp ezért nem érdemes most már feladnod. Keress elő egy kis tartalékot magadban, csakis arra gondolj, hogy hamarosan lezárhatod az egészet és végre fellélegezhetsz, addig azonban feltétlenül szükséged van egy kevés akaraterőre. Gondolj arra, hogy milyen édes lesz majd a siker íze a célvonalban!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan lépésre szánod rá magad a hét utolsó munkanapján, melyet már régen meg kellett volna tenned, mégsem merted kimondani, hogy véget ért az, amihez olyannyira ragaszkodtál. Szükséged volt ugyanis időre ahhoz, hogy meghozhass egy ilyen komoly döntést, most azonban eljött a pillanat, hogy végre kimondd, amit ki kell. Ne aggódj a következmények miatt, időnként az embernek bizony a sarkára kell állnia ahhoz, hogy az élete a megfelelő mederben folyhasson tovább. Lépj egyet előre és ne hátrafelé tekints!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján annyi megoldásra váró feladatod van még, hogy egy ponton tulajdonképp azt sem tudod, mihez kezdj velük. Mivel szeretnéd elkerülni a felelősségre vonást, így ideje rálépned a gázpedálra, persze csak ésszerű keretek között. Találd meg az arany középutat, s úgy fuss neki valamennyi teendődnek, hogy ne az első métereknél merülj ki teljesen. Legközelebb pedig igyekezz kevesebb terhet a válladra venni annak érdekében, hogy legyen sikerélményed!