Van, aki a kotyogós hangjára ébred, más egyetlen gombnyomással indítja a napot, és olyan is akad, akinek a munkába vezető úton kötelező állomás a kedvenc kávézója. A kávészünet egy jóleső rituálé a reggelünkben, szóval teljesen érthető, ha te is ragaszkodsz ehhez – viszont ha nem vigyázol, évente százezreket elkölthetsz rá. A kávé világnapja alkalmából ezért elővettük a számológépet: megnéztük, mennyi alapanyagból jön ki egy otthoni csésze, és mennyibe kerülhet a rendszeresen vásárolt elviteles kedvenc.

A kotyogós a kedvenced?

Egy csomag 250 grammos őrölt kávé körülbelül 3.000 forintba kerül: adagonként 7 gramm kávéval számolva egy csészére körülbelül 84 forintnyi őrlemény jut. Ezzel az adaggal a mindennapos kávézásé 30.650 forintba kerül évente.

A kapszulásra szavazol?

A mindössze egyetlen gombnyomással elkészülő kapszulás kávéfőzők kiadásához a 210 forintos kapszulaárral számoltunk: napi egy kapszulával 365 alkalom pedig 76 650 forintot jelent.

Tejjel készíted a kávéd?

Ha nem feketén iszod a kávét, a tejet is fel kell vennünk a kiadások listájára. A példához adagonként 2 deciliter tejet számítottunk: amennyiben egy liter tej körülbelül 400 forintba kerül, ez 79,80 forint költséget jelent pluszban csészénként. Így az őrölt kávéból készített tejes változat alapanyagköltsége körülbelül 164 forint, az egy kapszulával készülőé pedig 290 forint.

Kávézókban kezded a napod?

Átlagárakkal számítva egy espresso 700 forintba kerül, a cappuccino 950 forintért kapható, a café latte pedig 1300 forint. Az elviteles pohár további 100 forintlot ad a számlához, így a példánkban 800, 1050 és 1400 forinttal számoltunk. Az 1400 forintos lattéd évi 365 alkalommal 511.000 ezer forint lenne, és ez az összeg jelentősen megugorhat, ha extra ízesítést is kérsz bele, mondjuk a kedvenc karamellás szirupodat.

Mutatjuk, mi melyik kávézókat szeretjük a legjobban!

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